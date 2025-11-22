English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
सावधान! हिवाळी टोपी घालून झोपताय? ठरू शकते केस गळतीचे मोठे कारण...

Winter Hair Care Tips : हिवाळ्यात रात्री घट्ट टोपी, पायमोजे किंवा हातमोजे घालून झोपल्याने केस गळणे, डोकेदुखी, घाम आणि दुर्गंधी, कोंडा आणि बुरशीजन्य संसर्ग होऊ शकतो.

Nov 22, 2025, 08:38 PM IST
1/9

केस गळतीचे कारण

Hair fall causes

2/9

केस गळतीचे कारण

Hair fall causes

हिवाळ्यात सर्वजण थंडाव्यापासून वाचण्यासाठी जाड लोकरीचे कपडे वापरतात. दिवसभर तसेच झोपताना सुद्धा टोपी, पायमोजे, हातमोजे आणि स्वेटर घालतात. पण याचे तुमच्या आरोग्यावर वाईट परिणाम होण्याची शक्यता असते.   

3/9

केस गळतीचे कारण

Hair fall causes

रात्री विशेषतः टोपी घालून झोपल्याने डोक्यावर दबाव निर्माण होऊन डोके दुखीची समस्या होऊ शकते. शिवाय  केसांच्या आरोग्यही  धोक्यात येऊ शकते.  

4/9

केस गळतीचे कारण

Hair fall causes

झोपताना आपण सारखी कुस बदलतो तेव्हा केसांवर ताण पडतो. ज्यामुळे केसांची मुळे कमकुवत होण्याची शक्यता असते. पुढे हे केस गळतीचे कारण बनू शकते.  

5/9

केस गळतीचे कारण

Hair fall causes

झोपताना सैल टोपी घाला. घट्ट टोपी घालून झोपल्यास केसांना हवा लागणार नाही. यामुळे केसांमध्ये घाम येऊन दुर्गंधी येणे, कोंडा होणे अशा समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते.  

6/9

केस गळतीचे कारण

Hair fall causes

जर तुम्हाला डोक्याला हवा लागत असेल तर जाड टोपी घालण्यापेक्षा ब्रीदेबल कपड्यापासून बनलेली टोपी वापरा.  

7/9

केस गळतीचे कारण

Hair fall causes

तसेच कानाला हवा लागत अलेस तर तुम्ही कानात कापसाचे बोळे घालू शकता किंवा टोपीला पर्याय म्हणून शॉल वापरू शकता.  

8/9

केस गळतीचे कारण

Hair fall causes

याशिवाय पायमोजे घालून झोपल्याने पायांना घाम येऊन दुर्गंधी येणे आणि संसर्ग होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे झोपताना पायमोजे घालणे टाळा.  

9/9

केस गळतीचे कारण

Hair fall causes

झोपताना हातमोजे घातल्याने रक्ताभिसरण कमी होऊन हात सुन्न पडणे अशा समस्या उद्भवू शकतात.  

