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2026 चे उरलेले 6 महिने El Niño चा कहर; पाऊस पडणार-तापमानही वाढणार, तुमच्याआमच्यावर काय परिणाम?

Written BySayali Patil
Published: Jun 03, 2026, 01:52 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 01:52 PM IST

Super El Niño : निसर्गाचं कधीही न पाहिलेलं रुप पुढच्या 6 महिन्यांत थैमान घालणार; ऊन- पावसाचं सावट तुमच्याआमच्यावर कसा परिणाम करणार? संशोधकांनी दिला स्पष्ट इशारा... 

 

Weather News el nino climate change global warming WMO monsoon1/8

मान्सून

Super El Niño : महाराष्ट्रासह दक्षिण भारतामध्ये मान्सून दाखल होण्यास सुरुवात झाली असून, हळुहळू नैऋत्य मान्सून संपूर्ण देश व्यापण्यास सुरुवात होईल. तत्पूर्वी जागतिक हवामान संघटना अर्थात WMO नं अतिशय महत्त्वाचा अहवाल जारी करत जगभरातील पर्यावरण संशोधन संस्थांसह त्या धर्तीवर धोरणं आखणाऱ्या यंत्रणानांसुद्धा सतर्क केलं. 

Weather News el nino climate change global warming WMO monsoon2/8

एल निनो

पॅसिफिक महासागरामध्ये सक्रिय होत असणाऱ्या एल निनो यास्थितीसंदर्भात हा इशारा असून, उर्वरित 6 महिन्यांमध्ये एकंदरच जागतिक तापमानवाढ आणि पर्जन्यमानातही बदल होणार असल्याचं म्हटलं. 

 

Weather News el nino climate change global warming WMO monsoon3/8

एल निनो सामान्य नसून...

2026 मध्ये धडकणारा एल निनो सामान्य नसून, त्याची तीव्रता मध्यम ते अधिक अशा प्रमाणात असण्याचीच दाट शक्यता असल्याचं संशोधकांनी स्पष्ट केलं. WMO मुळं हवामान, ऋतूचक्र बदलत असून, जून ते ऑगस्टदरम्यान त्याचा प्रभाव 80 टक्के असेल असं म्हटलं जात आहे. तर नोव्हेंबरपर्यंत हे प्रमाण 90 टक्के इतकं असेल. हवामान विभागाच्या इशाऱ्यानुसार Global Warming अर्थात जागतिक तापमान वाढीमुळं एल निनो यंदा अधिक घातक ठरू शकतो. 

 

Weather News el nino climate change global warming WMO monsoon4/8

एल निनोची स्थिती ही अधिक तीव्र

यंदाच्या वर्षी सक्रिय होत असणारी पहिली एल निनोची स्थिती ही अधिक तीव्र असू शकते. जिथं पॅसिफिक महासागराच्या पाण्याचं तापमान 1.5 अंश सेल्सिअसनं वाढेल. दर 2 ते 7 वर्षांच्या  कालावधीत एल निनो सक्रीय होतात. यामध्ये पॅसिफिक महासागरातील पाणी सामान्यहून अधिक तापमानावर पोहोचतं. 

Weather News el nino climate change global warming WMO monsoon5/8

जगाच्या तापमानातही वाढ

वाऱ्यांची दिशा एल निनोच्या स्थितीत कमकुवत होते आणि त्यामुळं संपूर्ण जगाच्या तापमानातही वाढ होते. यामुळं पृथ्वीवर काही भागांत दुष्काळसदृश्य स्थिती असते, तर काही भागांमध्ये पाऊस आणि पुराचं संकटही ओढावतं. 

Weather News el nino climate change global warming WMO monsoon6/8

पृथ्वीचं तापमान 1.3 अंश सेल्सिअसनं वाढलं

कार्बन डायऑक्साईडमुळं आधीपासूनच पृथ्वीचं तापमान 1.3 अंश सेल्सिअसनं वाढलं आहे. याच कारणास्तर एल निनोच्या प्रभावात आणखी भरत पडत असून, ऋतूचक्राचं अस्तित्वंसुद्धा धोक्यात येऊ शकतं अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. 

 

Weather News el nino climate change global warming WMO monsoon7/8

2027 अधिक उष्ण असेल

जागतिक हवामान संशोधन संघटनेच्या इशाऱ्यानुसार एल निनो आणि हवामान बदलांमुळं पुढील वर्ष अर्थात 2027 अधिक उष्ण असेल. ज्यादरम्यान दक्षिण अमेरिकेत प्रचंड पाऊस हजेरी लावेल असा अंदाज आहे. तर, दक्षिण आफ्रिकेत कमी पाऊस, दुष्काळ, वीजपुरवठा अशा अडचणी पाहायला मिळतील. युरोपातही उष्णता वाढेल आणि पॅसिफिक समुद्रात तुलनेनं अधिक वादळांची निर्मिती होईल. 

 

Weather News el nino climate change global warming WMO monsoon8/8

स्पष्ट इशारा

जगभरातील सरकार आणि संशोधकांना या धर्तीवर उपाययोजना राबवण्यासाठी आतापासून कामाला लागण्याचं आवाहन WMO नं केलं आहे. येत्या काळात हरितवायूंचं प्रमाण कमी न झाल्यास हवामानाचं हे रुप आणखी भीषण होईल असा स्पष्ट इशाराच तज्ज्ञांनी दिला आहे.  

TAGS:
weather news
el nino
el nino
Super El Nino
climate change
global warming
Extreme Weather
WMO
World Meteorological Organization

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