  • उन्हाळी सुट्टीच्या सहलींसाठी करा पावसाळी तयारी; पर्यटकांच्या ‘या’ आवडीच्या ठिकाणी बरसणार जलधारा..

उन्हाळी सुट्टीच्या सहलींसाठी करा पावसाळी तयारी; पर्यटकांच्या ‘या’ आवडीच्या ठिकाणी बरसणार जलधारा..

Weather Alert : केंद्रीय हवामान विभाग अर्थात आयएमडीनं देशातील बहुतांश राज्यांना पावसाचा इशारा देत सतर्क केलं आहे. ज्यामध्ये पर्यटकांची पसंती असणाऱ्या राज्यांचाही समावेश आहे.

Sayali Patil | Feb 17, 2026, 02:23 PM IST
वातावरणनिर्मिती

Weather News : देशाच्या बहुतांश भागांमध्ये हवामान बदलांस सुरुवात झाली असून थंडीचा कडाका कमी झाला आहे. तर काही राज्यांमध्य पावसासाठी पूरक वातावरणनिर्मिती होत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. (छाया सौजन्य- वृत्तसंस्था / संग्रहित छाया)

आयएमडी

केंद्रीय हवामाशास्त्र विभाग अर्थात आयएमडीनं वर्तवलेल्या , प्राथमिक अंदाजांनुसार 17, 18 आणि 19 फेब्रुवारीसाठी देशाच्या 10 राज्यांमध्ये पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. पश्चिमी झंझावाताचा परिणाम 17 आणि 18 फेब्रुवारीला हिमालयाच्या पश्चिमेस सक्रिय राहणार असून त्यामुळं पर्वतीय राज्यांमध्ये पाऊस आणि हिमवृष्टीचा इशारा आहे. (छाया सौजन्य- वृत्तसंस्था / संग्रहित छाया)

सुट्ट्यांचा माहोल

सध्या सुट्ट्यांचा माहोल आणि एकंदर पर्यटनाच्या दृष्टीनं महत्त्वाचे महिने पाहचा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि जम्मू काश्मीर यांसारख्या भागांमध्ये पावसाची हजेरी असेल असा अंदाज आहे. तर, उत्तर पश्चिमेस मैदानी भागांमध्येही पावसाच्या शिडकाव्याचा अंदाज आहे. (छाया सौजन्य- वृत्तसंस्था / संग्रहित छाया)

पावसाची शक्यता

आयएमडीनं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू काश्मीर, लडाख, मध्य प्रदेश, अंदमान निकोबार, तामिळनाडूमध्ये पावसाचा इशारा दिला आहे. उत्तराखंडमध्ये प्रामुख्यानं चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, उधमसिंह नगर जिल्ह्यांमध्ये पावसाची शक्यता असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. (छाया सौजन्य- वृत्तसंस्था / संग्रहित छाया)

हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेशमध्ये शिमला, मंडी, कांगड़ा, सिरमौर, सोलन, ऊना, हमीरपुर आणि कुल्लू इथं पुढील 48 तासांसाठी पावसाचं पूर्वानुमान असून 19 फेब्रुवारीला पर्वतीय भागांमध्ये हिमवर्षाव होण्याचीही शक्यता वर्तवली आहे. (छाया सौजन्य- वृत्तसंस्था / संग्रहित छाया)

जम्मू काश्मीर

जम्मू काश्मीरच्या  श्रीनगर, जम्मू, कुलगाम, कुपवाड़ा, बारामूला, बांदीपोरा आणि अनंतनाग इथंसुद्धा पावसासाठी पूरक स्थितीचा अंदाज असून, लडाखच्या काही भागांमध्येसुद्धा पावसाचे संकेत असल्याचं सांगण्यात येत आहे. (छाया सौजन्य- वृत्तसंस्था / संग्रहित छाया)

राजस्थान

फक्त उत्तर भारतच नव्हे, तर राजस्थानमध्येसुद्धा भर दुपारी ढगाळ वातावरण आणि पावसाचा अंदाज असून, मध्य प्रदेशात मेघगर्जनेसह पावसाचा इशारा जारी करण्यात आला आहे. (छाया सौजन्य- vecteezy)

तापमानातील चढ- उतार

फेब्रुवारी महिन्यात तापमानातील चढ- उतारांसमवेत सक्रिय असणाऱ्या पश्चिमी झंझावातामुळं अनेक राज्यंमध्ये तापमानातील बदल पाहायला मिळत आहेत. ज्यामुळं पर्यटन किंवा तत्सम कारणांसाठी नव्या ठिकाणी जाणार असाल तर हवामानाच्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष नको असा इशारा देण्यात येत आहे. (छाया सौजन्य- vecteezy)

