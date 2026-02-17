उन्हाळी सुट्टीच्या सहलींसाठी करा पावसाळी तयारी; पर्यटकांच्या ‘या’ आवडीच्या ठिकाणी बरसणार जलधारा..
Weather Alert : केंद्रीय हवामान विभाग अर्थात आयएमडीनं देशातील बहुतांश राज्यांना पावसाचा इशारा देत सतर्क केलं आहे. ज्यामध्ये पर्यटकांची पसंती असणाऱ्या राज्यांचाही समावेश आहे.
Sayali Patil | Feb 17, 2026, 02:23 PM IST
वातावरणनिर्मिती
आयएमडी
केंद्रीय हवामाशास्त्र विभाग अर्थात आयएमडीनं वर्तवलेल्या , प्राथमिक अंदाजांनुसार 17, 18 आणि 19 फेब्रुवारीसाठी देशाच्या 10 राज्यांमध्ये पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. पश्चिमी झंझावाताचा परिणाम 17 आणि 18 फेब्रुवारीला हिमालयाच्या पश्चिमेस सक्रिय राहणार असून त्यामुळं पर्वतीय राज्यांमध्ये पाऊस आणि हिमवृष्टीचा इशारा आहे. (छाया सौजन्य- वृत्तसंस्था / संग्रहित छाया)
सुट्ट्यांचा माहोल
पावसाची शक्यता
आयएमडीनं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू काश्मीर, लडाख, मध्य प्रदेश, अंदमान निकोबार, तामिळनाडूमध्ये पावसाचा इशारा दिला आहे. उत्तराखंडमध्ये प्रामुख्यानं चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, उधमसिंह नगर जिल्ह्यांमध्ये पावसाची शक्यता असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. (छाया सौजन्य- वृत्तसंस्था / संग्रहित छाया)
हिमाचल प्रदेश
जम्मू काश्मीर
राजस्थान
