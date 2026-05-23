Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /फोटो
  • /महाराष्ट्रात पाऊस कधी दाखल होणार? अखेर तारीख जाहीर; कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राला यलो अलर्ट जारी

महाराष्ट्रात पाऊस कधी दाखल होणार? अखेर तारीख जाहीर; कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राला यलो अलर्ट जारी

Written ByShivraj YadavUpdated byShivraj Yadav
Published: May 23, 2026, 11:42 AM IST|Updated: May 23, 2026, 11:42 AM IST

Monsoon in Maharashtra: उन्हाळ्यातील उकाड्याने नागरिक हैराण झाले असून, कधी एकदा पाऊस पडतो याची आस सर्वांना लागली आहे. यावर्षी ऊन जरा जास्तच असल्याने सगळे आतुरतने मेघगर्जनेची वाट पाहत आहेत. 

 

Monsoon in Maharashtra1/8

Monsoon in Maharashtra: उन्हाळ्यातील उकाड्याने नागरिक हैराण झाले असून, कधी एकदा पाऊस पडतो याची आस सर्वांना लागली आहे. यावर्षी ऊन जरा जास्तच असल्याने सगळे आतुरतने मेघगर्जनेची वाट पाहत आहेत. 

 

Monsoon in Maharashtra2/8

जून महिन्यासाठी काही दिवस शिल्लक असल्याने आता लवकरच पावसाच्या सरी कोसळतील अशी आशा व्यक्त होत आहे. दरम्यान हवामान विभागानेही आता खुशखबर दिली आहे. 

 

Monsoon in Maharashtra3/8

पाऊस सर्वात आधी केरळात दाखल होतो आणि त्यानंतर संपूर्ण देश व्यापण्यास सुरुवात करतो. 26 मे रोजी मान्सून केरळात दाखल होईल असा अंदाज आहे. 

 

Monsoon in Maharashtra4/8

दरम्यान मान्सून महाराष्ट्रात 10 जूनला दाखल होईल असा अंदाज आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राची नागरिक, शेतकरी यांना दिलासा मिळेल. 

 

Monsoon in Maharashtra5/8

महाराष्ट्रात काही ठिकाणी तर मान्सूनपूर्व सरी कोसळल्या आहेत. पुणे, मुंबई, रायगड अशा ठिकाणी पावसाने काही अंशी हजेरी लावली आहे. 

 

Monsoon in Maharashtra6/8

यामुळे महाराष्ट्रात काही ठिकाणी ऊनाचा कहर तर दुसरीकडे पाऊस असं चित्र आहे. कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राला यलो अलर्ट जारी करण्यात आला असून पावसाची शक्यता आहे. 

 

Monsoon in Maharashtra7/8

यलो अलर्ट

हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, आज कोकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यता आहे. त्यात रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, सातारा, लातूर, धाराशिव या जिल्ह्यांत हलक्या ते मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची शक्यता आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यांना यलो अलर्ट देण्यात आली आहे.

 

Monsoon in Maharashtra8/8

विदर्भात उष्णतेची लाट

विदर्भात हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे. तसेच अकोला, अमरावती, नागपूर, वर्धा, यवतमळ, या जिल्ह्यांमध्ये काही ठिकाणी तीव्र उष्णतेची लाट येण्याची, तसेच काही ठिकाणी रात्रीच्या वेळी उष्ण तापमान राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. त्यामुळे अकोला, अमरावती, वर्धा या जिल्ह्यांना रेड अलर्ट, तर नागपूर, यवतमाळ या जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट, चंद्रपूर, गोंदिया, गडचिरोली या जिल्ह्यांना यलो अलर्ट देण्यात आला आहे, अशी माहिती हवामान विभागाच्या पुणे वेधशाळेने दिली.

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
चीनमध्ये भयानक दुर्घटना! कोळसा खाणीतील स्फोटात 82 ठार, 9 जण बेपत्ता

चीनमध्ये भयानक दुर्घटना! कोळसा खाणीतील स्फोटात 82 ठार, 9 जण बेपत्ता

china11 min ago
2

नातवाने आजीची गळा चिरून केली हत्या, डेबिट कार्डवरुन झालेल्या भांडणाने नातंच संपवलं

nagpur1 hr ago
3

इराणवर अमेरिका कोणत्याही क्षणी हल्ला करणार? व्हाईट हाऊसमध्ये वेगवान हालचाली,

US Iran War1 hr ago
4

कृणाल पांड्याचा बाउन्सर बॉल पाहून काव्या मारनला आला राग

krunal pandya2 hrs ago
5

नासाला मंगळ ग्रहावर दिसली रहस्यमय अदृश्य सावली, लाल ग्रहाचे वातावरण..., सूर्यमालेतील

mars2 hrs ago