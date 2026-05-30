वादळी वारे थरार वाढवणार; राज्याच्या 'या' भागात मान्सूनपूर्वीच पाऊस जोर धरणार

Rain Alert : उकाडा थांबण्याचं नाव घेत नसतानाच आता मान्सूनचा पाऊस कधी दाखल होणार, हाच एकमेव प्रश्न सगळे विचारत आहेत. याच प्रश्नाच्या उत्तराआधी हवामान विभागानं जारी केला महत्त्वाचा इशारा...
मान्सूनच्या आगमनाचे दिवस जवळ येत असले तरीही या मोसमी वाऱ्यांनी अपेक्षित वे न धरल्यानं सध्या उकाडा अधिकाधिक तापदायक ठरताना दिसत आहे.
मुंबई, ठाणे, रायगड, विदर्भ अगदी मराठवाड्यातसुद्धा तापमानाचा आकडा पाहूनच अनेकाना घाम फुटतोय. मात्र याच उष्ण पर्वादरम्यान पुढच्या 48 तासात उत्तर महाराष्ट्रात मात्र हवामानात बदल अपेक्षित आहेत.
नाशिक जिल्ह्याला पुढील दोन दिवस पावसाचा 'यलो अलर्ट' देण्यात आला आहे. ज्यानुसार प्रशासनासह नागरिकांना सतर्क राहण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.
जिल्ह्यात एकाकीकडे उष्णतेची लाट सक्रिय असतानाच वादळी वारे आणि विजांच्या कडकडाटासह मध्यम स्वरुपातील पावसाचा अंदाज आहे. ज्यामुळं मान्सूनच्या आधीच इथं पाऊस जोर धरताना दिसेल.
शनिवार आणि रविवार अशा दोन दिवसांच्या कालावधीत नाशिक जिल्ह्यात ताशी 40 ते 50 किमी वेगाने वादळी वारे वाहण्याची शक्यताही वर्तवण्यात आलीय.
सध्या नाशिक शहर आणि परिसरात कमाल तापमानातील चढ-उतार कायम, शुक्रवारी शहराचा पारा 36.4 अंशावर स्थिरावला होता.
शनिवारी सकाळपासूनच जिल्ह्यात उन्हाचा चटका जाणवला मात्र दिवस मावळतीला जाताना इथं हवामानात बदल अपेक्षित असून दोन दिवस हे चित्र पाहायला मिळेल असा प्राथमिक अंदाज आहे.
अवकाळी पाऊस, हवामान बदलाचा आणि कडक उन्हाचा शेतीच्या कामांवर थेट परिणाम होत असल्यामुळं इथं बळीराजा चिंतेत आला आहे.