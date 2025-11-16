English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Vivah Muhurat 2026: वर्षाचे दिवस 365 पण लग्नाचे मुहूर्त 59, 2026 मध्ये कोणते दिवस शुभ?

Vivah Muhurat 2026: जयपूर-जोधपूरच्या पाल बालाजी ज्योतिष संस्थेचे डॉ. अनिश व्यास यांनी 2026 मधील विवाह मुहुर्तांबद्दल माहिती दिली आहे.

Pravin Dabholkar | Nov 16, 2025, 08:23 PM IST
Vivah Muhurat 2026: वर्षाचे दिवस 365 पण लग्नाचे मुहूर्त 59, 2026 मध्ये कोणते दिवस शुभ?

wedding Muhurat 2026 auspicious marriage muhurats and dates

Marriage Muhurats 2026: लग्न हा आयुष्यातली सर्वात मोठा क्षण असतो. त्यामुळे तो योग्य मुहुर्तावर करावा, असे प्रत्येकाला वाटते. पण वर्षभरातील 365 दिवसांमध्ये शुभ मुहुर्त कोणता? हे अनेकांना माहिती नसते. ज्योतिष शास्त्रात याबद्दल माहिती देण्यात आली आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

ज्योतिषशास्त्रात माहिती

wedding Muhurat 2026 auspicious marriage muhurats and dates

नवीन वर्षात लग्नाच्या शुभ तारखा ४ फेब्रुवारीपासून सुरू होतील. जानेवारीत खरमास आणि शुक्र ग्रहाच्या अस्तामुळे कोणताही मुहूर्त नाही. जयपूर-जोधपूरच्या पाल बालाजी ज्योतिष संस्थेचे डॉ. अनिश व्यास यांनी याबद्दल माहिती दिली आहे. 

पहिला मुहूर्त

wedding Muhurat 2026 auspicious marriage muhurats and dates

पहिला मुहूर्त ५ फेब्रुवारीला आणि शेवटचा ६ डिसेंबरला असेल. वर्षभरात एकूण ५९ शुभ दिवस लग्नासाठी उपलब्ध असतील, जे हिंदू संस्कारातील महत्त्वाच्या विवाहासाठी उपयुक्त ठरतील.

महिन्यानुसार मुहूर्त

wedding Muhurat 2026 auspicious marriage muhurats and dates

फेब्रुवारीत १२, मार्चमध्ये ८, एप्रिलमध्ये ८ आणि मेमध्ये ८ मुहूर्त आहेत. जूनमध्ये ८, जुलैमध्ये ४, नोव्हेंबरमध्ये ४ आणि डिसेंबरमध्ये ७ मुहूर्त मिळतील. काही महिने मात्र पूर्णपणे बंद असतील. मुख्य लग्न हंगाम एप्रिल ते जुलै दरम्यान असेल, ज्यात जोडपी लग्नाची तयारी करू शकतात.

वसंत पंचमीचा अपवाद

wedding Muhurat 2026 auspicious marriage muhurats and dates

२३ जानेवारीला वसंत पंचमी असली तरी काही ठिकाणी परंपरेनुसार लग्न होऊ शकतात. पण शुक्र अस्तामुळे जानेवारीत सामान्य मुहूर्त नाहीत. धनुर्मास १५ जानेवारीला संपतो, तरी शुक्राच्या प्रभावामुळे फेब्रुवारीपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागेल.

खरमास आणि होलाष्टकचे बंधन

wedding Muhurat 2026 auspicious marriage muhurats and dates

खरमास १५ जानेवारीला संपेल, पण शुक्र १ फेब्रुवारीपर्यंत अस्त राहील. फेब्रुवारी अखेरीस होलाष्टक सुरू होईल, त्यामुळे ४ मार्चपर्यंत लग्न थांबतील. १४ मार्च ते १३ एप्रिल खरमास पुन्हा येईल, ज्यात साखरपुडा किंवा गृहप्रवेशही टाळावे.

पुरुषोत्तम महिना विशेष

wedding Muhurat 2026 auspicious marriage muhurats and dates

२०२६ मध्ये १३ महिने असतील, कारण दोन ज्येष्ठ महिने येतील. हा पुरुषोत्तम महिना २ मे ते २९ जून (५९ दिवस) असेल. यात लग्न मुहूर्त मर्यादित असतील, पण कॅलेंडरनुसार बदल शक्य आहेत.

चातुर्मास बंदी

wedding Muhurat 2026 auspicious marriage muhurats and dates

२५ जुलै (देवशयनी एकादशी) ते २० नोव्हेंबर (देवउठाणी एकादशी) दरम्यान चातुर्मास असेल. यात कोणतेही शुभ कार्य नाही. तुळशी विवाह देवउठाणीनंतर सुरू होईल, ज्याने लग्न हंगाम पुन्हा उघडेल.

गुरु-शुक्राची भूमिका

wedding Muhurat 2026 auspicious marriage muhurats and dates

लग्नासाठी गुरु आणि शुक्र उदय अवस्थेत हवेत. गुरु कमकुवत असल्यास गुरुवारी बेसन लाडू, पिवळ्या वस्तू दान आणि विष्णूला तूपाचा दिवा लावा. कुंडलीत सूर्य, चंद्र, गुरुची गोचर तपासणे आवश्यक आहे.

फेब्रुवारी

wedding Muhurat 2026 auspicious marriage muhurats and dates

फेब्रुवारी महिन्यात ५,६,८,१०,१२,१४,१९,२०,२१,२४,२५,२६ या तारखांना शुभ मुहूर्त आहे.

मार्च

wedding Muhurat 2026 auspicious marriage muhurats and dates

१,३,४,७,८,९,११,१२ या तारखांना शुभ मुहूर्त आहे. 

एप्रिल

wedding Muhurat 2026 auspicious marriage muhurats and dates

१५,२०,२१,२५,२६,२७,२८,२९; मे: १,३,५,६,७,८,१३,१४ या तारखांना शुभ मुहूर्त आहे. 

जून

wedding Muhurat 2026 auspicious marriage muhurats and dates

२१-२७,२९ या तारखांना शुभ मुहूर्त आहे.

जुलै

wedding Muhurat 2026 auspicious marriage muhurats and dates

१,६,७,११ या तारखांना शुभ मुहूर्त आहे. 

नोव्हेंबर

wedding Muhurat 2026 auspicious marriage muhurats and dates

२१,२४,२५,२६ या तारखांना शुभ मुहूर्त आहे. 

डिसेंबर

wedding Muhurat 2026 auspicious marriage muhurats and dates

२-६,११,१२ या तारखांना शुभ मुहूर्त आहे.  (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

