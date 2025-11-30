Weekly Horoscope : डिसेंबरचा पहिला आठवडा 'या' लोकांना करणार श्रीमंत! पैसा, करिअर, प्रेम जीवन कसं असणार?
Weekly Horoscope 1 to 7 december 2025 in Marathi : या वर्षातील शेवटचा महिना डिसेंबरला सुरुवात झाली आहे. डिसेंबरचा हा पहिला आठवडा ज्योतिषशास्त्रानुसार सर्वात शुभ आणि शक्तिशाली गजकेसरी राजयोगचा प्रभाव असणार आहे. हा योग जातकाला समृद्धी, कीर्ती आणि नेतृत्वगुण प्रदान करतो. असा हा डिसेंबरचा पहिला आठवडा मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल जाणून घेऊयात ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
Neha Choudhary | Nov 30, 2025, 09:22 PM IST
मेष (Aries Zodiac)
कामात प्रगती होणार असून तुमचा सन्मानही वाढणार आहे. भविष्याचा विचार करून तुम्ही तुमच्या प्रकल्पात बदल करणार आहात. आर्थिक बाबी हळूहळू सुधारणार आहेत. प्रेमसंबंध दृढ होणार असून आठवड्याच्या सुरुवातीला काही सकारात्मक बातम्या कानी पडणार आहेत. कौटुंबिक जीवनात हळूहळू सुधारणा होणार आहे. या आठवड्यात प्रवास पुढे ढकलणे चांगले होणार आहे. अन्यथा अचानक त्रास वाढण्याची शक्यता आहे. आरोग्याकडे लक्ष देणे आवश्यक राहणार असून तणावाचा आरोग्यावर विपरीत परिणाम होणार आहे. आठवड्याच्या अखेरीस, काळ अनुकूल होणार असून तुमचे मन आनंदी राहणार आहे.
वृषभ (Taurus Zodiac)
कामात प्रगती होणार असून एखादा नवीन प्रकल्प तुमच्या आयुष्यात आनंद आणि समृद्धीचे दार उघडणार आहे. या आठवड्यात, तुमच्या प्रकल्पाच्या यशाने तुम्ही आनंदी होणार आहात. तुमचे आरोग्य देखील लक्षणीयरीत्या सुधारणार असून भागीदारीत केलेल्या आरोग्यविषयक उपक्रमांमुळे तुम्हाला कल्याण होणार आहे. तुम्हाला घरी शांती मिळणार असून तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत दर्जेदार वेळ घालवणार आहात. तुम्हाला प्रेमसंबंधात एखादी भेट मिळणार आहे, अगदी लहानशीही असली तरी तुम्हाला आनंद देणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी तुम्ही जितके जास्त लक्ष केंद्रित कराल तितके तुम्ही जीवनात यशस्वी होणार आहात.
मिथुन (Gemini Zodiac)
या आठवड्यात, तुमच्या कार्यक्षेत्रात लक्षणीय प्रगती पाहिला मिळणार आहे. व्यावसायिक सहली यशस्वी होणार आहेत. या आठवड्यात तुमच्या प्रवासादरम्यान, तुम्हाला अशा व्यक्तीची भेट होऊ शकते जी भविष्यात तुमच्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. प्रेमसंबंध मजबूत होणार असून मजबूत व्यक्तिमत्त्व असलेल्या व्यक्तीच्या मदतीने तुमच्या आयुष्यात आनंद येणार आहे. आर्थिक खर्च जास्त राहणार आहे. याकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. या आठवड्यात केलेल्या प्रवासामुळे यश मिळणार असून प्रवास गोड आठवणींनी भरलेला असणार आहे. तुमच्या कुटुंबातील तुमच्या विचारांकडे लक्ष द्या, अन्यथा तुम्हाला अडचणींना सामोरे जावे लागू शकतं. तुमच्या आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम होईल आणि तुमचे मन अस्वस्थ राहणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी, एखाद्या महिलेच्या मदतीने जीवनात शांती येणार आहे.
कर्क (Cancer Zodiac)
या आठवड्यात संपत्ती वाढीसाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण होणार आहे. गुंतवणुकीतून नफा होणार आहे. तुमची आर्थिक समृद्धी वाढवण्यासाठी तुम्हाला निश्चितच पितृसत्तेची मदत मिळणार आहे. या आठवड्यात तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत आनंददायी वेळ घालवणार आहात. तुमचे मन आनंदी राहणार आहे. या आठवड्यात, दोन आरोग्यविषयक उपक्रम तुम्हाला खूप आकर्षित करणार आहेत. पण तुम्ही त्यापैकी फक्त एकच अंमलात आणणार आहे. तुमच्या विवेकाचा आवाज ऐकून निर्णय घेतल्यास चांगले होणार आहे. कुटुंबाच्या सहवासात तुम्हाला आनंददायी अनुभव येणार आहे. या आठवड्यात प्रवास पुढे ढकलल्यास चांगले होणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तरुण व्यक्तीमुळे ताण वाढणार असून तुम्ही त्रासलेले राहणार आहात. थोडे प्रयत्न केल्यास प्रेमसंबंधांमधील परिस्थिती सुधारणार आहे. तुमचे मन शांत राहणार आहे.
सिंह (Leo Zodiac)
आर्थिक दृष्टिकोनातून, हा काळ अनुकूल असणार आहे. आर्थिक लाभासाठी मजबूत परिस्थिती निर्माण होणार आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला तुम्हाला कोणत्याही नवीन गुंतवणुकीबद्दल अस्वस्थ वाटत असलं तरी, पुढे जाण्याने चांगले परिणाम मिळणार आहेत. तुमचे आरोग्य सुधारणार असून तुम्ही तंदुरुस्त राहणार आहात. या आठवड्यात, तुमचे प्रेम जीवन शांत असणार आहे. तुम्ही तुमच्या जीवनसाथीसोबत चांगल्या भविष्यासाठी योजना आखण्याच्या मूडमध्ये असणार आहे. कामाच्या ठिकाणी प्रगती होणार असून तुमचा आदर वाढणार आहे. या आठवड्यात प्रवासाद्वारे तुम्हाला पैसे मिळणार आहेत. आठवड्याच्या शेवटी, एखाद्या तरुणामुळे जीवनात अडचणी वाढणार आहेत.
कन्या (Virgo Zodiac)
तुम्ही कामात प्रगती करणार आहेत. जितके जास्त संयमी काम कराल तितके तुम्ही यशस्वी होणार आहात. आर्थिकदृष्ट्या, तुम्हाला आर्थिक लाभाच्या अनेक संधी मिळणार आहेत. गुंतवणुकीतून नफा होणार आहे. आरोग्य सुधारणार असून ते तुमच्या अपेक्षेपेक्षा कमी असणार आहे. या आठवड्यात केलेल्या प्रवासामुळे मध्यम यश प्राप्त होईल. तुम्हाला तुमच्या कुटुंबात एकटे वाटणार आहे किंवा कायदेशीर प्रकरणात अडकण्याची शक्यता आहे. प्रेमसंबंधात तुम्हाला हवी असलेली समज प्राप्त होण्यास वेळ लागणार आहे. आठवड्याच्या अखेरीस जीवनातील परिस्थिती हळूहळू सुधारणार आहे.
तूळ (Libra Zodiac)
कामाच्या क्षेत्रात प्रगती होणार असून तुमचा आदरही वाढणार आहे. तुम्ही तुमच्या प्रकल्पावर जितके जास्त लक्ष केंद्रित कराल तितके तुम्ही यशस्वी होणार आहात. कुटुंबात तुम्हाला आराम मिळणार आहे. तुमच्या कुटुंबासोबत चांगला वेळ व्यतित करणार आहे. या आठवड्यात केलेल्या प्रवासात यश मिळणार आहे. या आठवड्यात पोटाच्या समस्या वाढणार आहे. म्हणून तुम्ही तुमच्या आहाराकडे लक्ष दिले पाहिजे. आर्थिक बाबतीत असुरक्षिततेची भावना निर्माण होणार असून खर्चाची परिस्थिती निर्माण होणार आहे. प्रेमसंबंधांमध्ये तुम्हाला हवे असलेले बदल साध्य करण्यासाठी जास्त वेळ लागणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी जास्त मालकीण राहिल्याने तुमचे त्रास वाढणार आहे.
वृश्चिक (Scorpio Zodiac) या लोकांसाठी, करिअरला चालना देणाऱ्या परिस्थिती उद्भवणार आहेत. तुम्ही तुमच्या चांगल्या भविष्यासाठी काही ठोस निर्णय घेण्याची योजना देखील आखणार आहात. या आठवड्यात, तुमचे प्रेम जीवन शांत राहणार आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला तुम्हाला काही चांगल्या बातम्या मिळणार आहे. या आठवड्यात तुम्हाला तुमच्या कामात प्रगतीच्या अनेक संधी मिळणार आहेत. तुमच्या आयुष्यात आनंद आणि समृद्धीच्या संधी निर्माण होणार आहेत. तुम्हाला कुठूनतरी आर्थिक मदत मिळणार आहे. आर्थिक लाभाच्या परिस्थिती निर्माण होणार आहे. या आठवड्यात, तुम्हाला तुमच्या कुटुंबाच्या सहवासात आनंद मिळणार आहे. तुमच्या आरोग्यात निराशा वाढणार असून यामुळे तुम्ही तुमच्या प्रियजनांना दुखावणारे कठोर शब्द बोलणार आहात. या आठवड्यात, तुम्हाला तुमच्या आरोग्याकडे देखील विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. पण, आठवड्याच्या अखेरीस, परिस्थिती सुधारणार असून तुमच्या जीवनात आनंद आणि समृद्धीच्या संधी निर्माण होणार आहे.
धनु (Sagittarius Zodiac)
या आठवड्यात, तुम्ही तुमच्या प्रकल्पाच्या यशाने आनंदी असणार आहे. चांगल्या भविष्यासाठी ठोस योजना बनवण्याच्या मूडमध्ये असणार आहात. तुमचे प्रेम अधिक दृढ होणार असून तुमचे प्रेम जीवन रोमँटिक होणार आहे. कामाच्या ठिकाणी परिस्थिती हळूहळू सुधारणार आहे. या आठवड्यात, तुमचे आरोग्य लक्षणीयरीत्या सुधारणार आहे. चांगले आरोग्य राखाल आणि आंतरिक उर्जेची भावना अनुभवणार आहे. या आठवड्यात प्रवास देखील महत्त्वपूर्ण यश मिळणार आहे. प्रवास शांती आणणार आहे. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासह प्रवास करण्याची योजना आखणार आहात. कुटुंबात कोणत्याही नवीन सुरुवातीबद्दल तुम्हाला काळजी असणार आहे. पण जर तुम्ही पुढे गेलात आणि त्या अंमलात आणल्या तर तुम्ही आनंदी होणार आहात.
मकर (Capricorn Zodiac)
या आठवड्यात, तुमचे प्रेम जीवन हळूहळू अनुकूल होणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात हळूहळू प्रणय प्रवेश करणार आहे. कामाच्या ठिकाणी मिश्र अनुभव येणार आहे. वडिलांशी मतभेद होण्याची शक्यता आहे. पण, परिस्थिती हळूहळू सुधारणार आहे. काही प्रकल्पांमुळे तुमच्या मनाला शांती मिळणार आहे. आर्थिक बाबींमध्ये थोडीशी जोखीम घेतल्यास आणि तुमच्या गुंतवणुकीवर निर्णय घेतल्यास चांगले परिणाम मिळणार आहेत. जर तुम्ही तुमच्या अस्वस्थतेवर नियंत्रण ठेवू शकलात तर तुमचे आरोग्य सुधारणार आहे. तुम्हाला तंदुरुस्त वाटणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी, तुम्हाला एखाद्या गोष्टीबद्दल अस्वस्थ वाटणार आहे.
कुंभ (Aquarius Zodiac)
हा आठवडा आर्थिक बाबींसाठी शुभ ठरणार आहे. आर्थिक आवक वाढण्याच्या शुभ संधी मिळणार आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला तुम्हाला पैशांशी संबंधित काही चांगल्या बातम्या कानावर पडणार आहे. या आठवड्यात तुमचे आरोग्यही लक्षणीयरीत्या सुधारणार आहे. या आठवड्यात केलेल्या प्रवासातही यश मिळणार आहे. तुमच्या सहली यशस्वी करण्यासाठी तुम्हाला चांगली आर्थिक परिस्थिती असलेल्या व्यक्तीकडून मदत मिळणार आहे. कौटुंबिक मतभेद होण्याची शक्यता कमी होणार आहे. कामाच्या ठिकाणी कोणतेही लेखी काम काळजीपूर्वक हाताळा, कारण यामुळे अनुकूल परिणाम मिळणार आहे. प्रेमसंबंधांमध्ये अहंकाराचा संघर्ष टाळणे हिताचे ठरणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी, जीवन शांततापूर्ण असणार आहे. याशिवाय अनेक प्रकारे बदल दिसून येणार आहे.
