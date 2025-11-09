English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Weekly Horoscope : शुक्रादित्यमुळे मिळणार पैसा, प्रगती, नोकरीची नवी संधी; पण 'या' लोकांनी पैसे उसने देऊ नका!

Weekly Horoscope 10 to 16 November 2025 in Marathi : नोव्हेंबरचा दुसरा आठवडा सूर्य वृश्चिक राशीत प्रवेश  करणार आहे. अख्खा आठवडा शुक्रादित्य योग प्रबळ राहणार आहे. यामुळे करिअरमध्ये वाढ होणार असून प्रेमसंबंध सुधारणार आहे. हा योग वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी विशेषतः फायदेशीर ठरणार आहे. ज्यामुळे आर्थिक लाभ होणार आहे. मेष ते मीन राशीपर्यंत सर्व राशींसाठी नोव्हेंबरचा हा आठवडा कसा असेल जाणून घ्या ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून 

Neha Choudhary | Nov 09, 2025, 09:48 PM IST
मेष (Aries Zodiac)

Weekly Horoscope

या आठवड्यात, तुमचे आरोग्यात लक्षणीयरीत्या सुधारणा पाहिला मिळणार आहे.  या आठवड्यात केलेल्या प्रवासामुळे देखील फायदेशीर परिस्थिती निर्माण होणार आहे. या काळात केलेल्या सहली यशस्वी होणार आहेत. तुमच्या नात्यात प्रेम दृढ होणार असून तुमच्या प्रेम जीवनात तुम्हाला आनंददायी अनुभव येणार आहे. तुमचे प्रेमसंबंध सुधारण्यासाठी तुम्हाला एखाद्या महिलेची मदत मिळणार आहे. कामाच्या ठिकाणी भागीदारीतील काम तुम्हाला अडचणी आणणार आहे. ज्यामुळे तुम्हाला त्रास होणार आहे. आर्थिक बाबींमध्ये थोडीशी जोखीम घेतल्याने संपत्ती वाढण्याची संधी मिळणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी परिस्थिती सुधारणार असून, जरी ती तुमच्या अपेक्षांपेक्षा कमी राहणार आहे.  शुभ दिवस: 11, 14

वृषभ (Taurus Zodiac)

Weekly Horoscope

या आठवड्यात, तुम्ही कामात प्रगती आणि तुमची प्रतिष्ठा वाढणारी दिसणार आहे. एखाद्या महिलेच्या मदतीने, प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होणार आहे. तुमचे प्रेम जीवन हळूहळू उत्तम राहणार आहे. या आठवड्यात तुमचे गुंतवणूक चांगली असणार आहे. या आठवड्यात, तुमचे गुंतवणूक तुम्हाला शुभ परिणाम देणार आहे. तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने आर्थिक प्रगतीची दारे उघडणार आहे. तुमच्या कुटुंबात आनंद आणि समृद्धीची शक्यता निर्माण होणार आहे. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासह लग्नाला उपस्थित राहणार आहे. या आठवड्यात तुम्हाला मुलांशी संबंधित आनंद अनुभवायला मिळणार आहे. या आठवड्यात केलेले प्रवास आनंददायी आणि  गोड आठवणींनी भरलेले राहणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी परिस्थिती हळूहळू सुधारणार आहे. शुभ दिवस:  10 आणि 12.

मिथुन (Gemini Zodiac)

Weekly Horoscope

या आठवड्यात, मिथुन राशीच्या लोकांना त्यांच्या कामात प्रगती पाहिला मिळणार असून तरुणाईमुळे यश मिळणार आहे. तुमचे प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होणार आहे. आर्थिक बाबतीतही, तरुण तज्ज्ञांचा सल्ला घेतल्यास चांगले परिणाम मिळणार आहे. तुमच्या कुटुंबात आनंद आणि समृद्धी नांदणार आहे. तुमच्या कुटुंबात नवीन सुरुवात तुमच्या जीवनात शांती आणणार आहे. या काळात प्रवास पुढे ढकलणे चांगले राहणार आहे. अन्यथा अडचणी वाढणार आहे. प्रेमसंबंधांमध्ये, संभाषणाद्वारे कोणतेही संघर्ष सोडवणे चांगले होणार आहे. या आठवड्यात, तुमचे मन खूप भावनिक असणार आहे. ज्याचा तुमच्या आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. या आठवड्याच्या अखेरीस, तुमच्या जीवनशैलीत लक्षणीय बदल पाहिला मिळणार आहे. तुम्ही एका नवीन टप्प्याकडे वाटचाल करणार आहे.  शुभ दिवस:  10, 12 आणि 14

कर्क (Cancer Zodiac)

Weekly Horoscope

   या आठवड्यात या राशीच्या लोकांना त्यांच्या कामात प्रगती पाहिला मिळणार आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीलाच तुम्हाला एखाद्या प्रकल्पाशी संबंधित काही चांगल्या बातम्या मिळणार आहे. आर्थिक बाबींसाठी भागीदारीत केलेल्या गुंतवणुकीमुळे तुम्हाला सकारात्मक परिणाम आणि संपत्ती वाढण्याची संधी निर्माण होणार आहे. जर तुम्ही नवीन दृष्टिकोनाने निर्णय घेतले तर तुमचे कौटुंबिक जीवन आनंदी राहणार आहे. या आठवड्यात, तुमच्या कुटुंबात काही नवीनता आणा आणि नवीन दृष्टिकोनाने पुढे जाणार आहात. आरोग्यावरही प्रतिकूल परिणाम होणार असून स्नायू दुखण्याची शक्यता वाढणार आहे. या आठवड्यात तुमच्या प्रेम जीवनात प्रणय देखील प्रवेश करणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी घेतलेले व्यावहारिक निर्णय आनंदी काळ आणणार आहे. शुभ दिवस: 10 आणि 12.

सिंह (Leo Zodiac)

Weekly Horoscope

या आठवड्यात, तुमचे आरोग्य लक्षणीयरीत्या सुधारेल आणि तुम्हाला बरे वाटणार आहे. तुमच्या आरोग्यात संतुलन राखावे लागणार आहे. तुमच्या कुटुंबात एक नवीन सुरुवात तुमच्या आयुष्यात शांती आणणार आहे. या आठवड्यात केलेला प्रवास यशस्वी होणार आहे. तुम्हाला एखाद्या प्रिय व्यक्तीसोबत प्रवास करण्याचा आनंद देखील अनुभवता येणार आहे. आर्थिक संधी वाढत्या संपत्तीसाठी स्वतःला सादर करणार आहात. पण, तुम्हाला हवे असलेले बदल साध्य होण्यास वेळ लागणार आहे. तुमच्या प्रेमसंबंधांमध्ये अस्वस्थता असणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात तुम्हाला अडचणी येणार आहेत. आठवड्याच्या शेवटी, परिस्थिती सुधारणार असून तुमचे जीवन आनंदी बनवण्याच्या अनेक संधी तुम्हाला मिळणार आहे. शुभ दिवस: 11, 12, 13 आणि 14

कन्या (Virgo Zodiac)

Weekly Horoscope

या आठवड्यात, तुम्ही तुमच्या कार्यक्षेत्रात प्रगती करणार आहात. आयुष्यात काहीतरी साध्य करण्यासाठी कठोर परिश्रम करणाऱ्या व्यक्तीकडून तुम्हाला मदत मिळणार आहे. या आठवड्यात, तुमचे प्रेमसंबंध मजबूत होणार आहे. परस्पर समजूतदारपणा उत्कृष्ट असणार आहे. तुमचे आरोग्य हळूहळू सुधारणार आहे. घरात आणि तुमच्या कुटुंबात आनंददायी अनुभव येणार आहे. आर्थिक बाबींशी संबंधित खर्च जास्त असणार आहे. ज्यामुळे तुम्हाला अस्वस्थ वाटणार आहे. प्रवास अस्वस्थ करणारा ठरणार आहे. तो पुढे ढकलणे योग्य ठरणार आहे. या महिन्यात अनपेक्षितपणे आर्थिक अडचणी येणार आहे. मालमत्तेशी संबंधित खर्च देखील जास्त राहणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी नवीन सुरुवात तुमच्या जीवनात आनंद आणि समृद्धीच्या संधी निर्माण करणार आहे. शुभ दिवस: 12 आणि 14.

तूळ (Libra Zodiac)

Weekly Horoscope

या आठवड्यात आर्थिक परिस्थिती सुधारणार आहे. व्यावसायिक सहलींमुळे आर्थिक प्रगतीच्या संधी निर्माण होणार आहे. यामुळे तुमच्या कामाच्या वातावरणात प्रगती होणार आहे. तुम्ही तुमच्या भविष्यासाठी ठोस योजना बनवण्याच्या मूडमध्ये राहणार आहे. तुमचे प्रेमसंबंध मजबूत होणार आहे. तुमच्या आयुष्यात आनंद येणार आहे. या काळात तुमचे आरोग्य लक्षणीयरीत्या सुधारणार आहे. तुम्ही नवीन आरोग्यविषयक उपक्रमांकडे आकर्षित होणार आहात. या आठवड्यात केलेल्या प्रवासामुळे आनंददायी अनुभव मिळणार आहे. कौटुंबिक बाबी संयमाने सोडवल्याने चांगले परिणाम मिळणार आहे. या आठवड्याच्या शेवटी, वडिलांच्या मदतीने, आनंद आणि समृद्धीच्या संधी प्राप्त होणार आहे. शुभ दिवस:10, 11, 13 आणि 14

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

Weekly Horoscope

या आठवड्यात या लोकांचे प्रेमसंबंध रोमँटिक राहणार आहे. आर्थिक बाबी अनुकूल असणार आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला तुम्हाला वाढत्या संपत्तीबद्दल काही चांगली बातमी मिळणार आहे. या आठवड्यात नवीन आरोग्यविषयक कामे तुम्हाला निरोगी ठेवणार आहे. या आठवड्यात प्रवास पुढे ढकलणे चांगले राहणार आहे, अन्यथा तुम्हाला अडचणी येणार आहे. जर तुम्हाला तुमच्या कुटुंबात सुधारणा हवी असेल तर तुम्ही कोणताही निर्णय संयमाने घ्यावे लागणार आहे. कामावर नुकसान होण्याची शक्यता आहे. एखादा आकर्षक प्रकल्प तुम्हाला इतरांपासून दूर करणार आहे. पण, आठवड्याच्या अखेरीस, परिस्थिती सुधारणार आहे. आनंद आणि समृद्धीच्या संधी येणार आहे. शुभ दिवस: 10, 11 आणि 14

धनु (Sagittarius Zodiac)

Weekly Horoscope

या आठवड्यात, तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत आनंददायी वेळ घालवणार आहे. तुमच्या आयुष्यात आनंद आणि समृद्धीच्या संधी मिळणार आहे. या आठवड्यात केलेल्या प्रवासात यश मिळणार आहे. वडिलांच्या मदतीने प्रवास आरामदायी होणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात प्रेमाचा प्रवेश होणार आहे. कामाच्या ठिकाणी परिश्रमपूर्वक काम केल्याने चांगले परिणाम मिळणार आहे. या आठवड्यात, तुमचे प्रकल्प हळूहळू यशस्वी होणार आहे. थोडेसे जोखीम घेऊन निर्णय घेतल्याने चांगले परिणाम मिळणार आहे. या आठवड्यात तुम्हाला आर्थिक बाबींकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. पोटाशी संबंधित समस्या तुम्हाला त्रासदायक ठरणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी परिस्थिती सुधारणार आहे.वडिलांच्या मदतीने आनंद आणि समृद्धीच्या संधी निर्माण होणार आहे. शुभ दिवस: 12

मकर (Capricorn Zodiac)

Weekly Horoscope

या आठवड्यात, तुम्ही तुमच्या कार्यक्षेत्रात प्रगती करणार आहात. तुमचे जीवन आनंद आणि समृद्धीने भरलेले असणार आहे. या काळात तुम्हाला एक नवीन प्रकल्प मिळणार आहे. या आठवड्यात तुमच्या जोडीदारावरील प्रेम अधिक दृढ होणार आहे. एखाद्या महिलेची मदत तुमच्या आयुष्यात परिपूर्णता आणणार आहे. घरी दोन निर्णयांबद्दल तुम्ही संशयी असू शकणार आहात. कारण दोन्ही निर्णय खूपच आकर्षक वाटणार आहे. तथापि, तुम्ही त्यापैकी फक्त एकावरच कृती करणार आहात. तुमचा आतला आवाज ऐकून आणि कुटुंबातील निर्णय घेतल्याने आनंद मिळणार आहे. तुम्हाला काही आरोग्यविषयक बंधने येऊ शकतात किंवा दुखापत होण्याची शक्यता आहे. आर्थिकदृष्ट्या, तुम्हाला नवीन गुंतवणुकीबद्दल अस्वस्थ वाटणार आहे. खर्च वाढणार आहे. या आठवड्यात प्रवास पुढे ढकलणे चांगले ठरणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी वरवर सर्व काही ठीक राहणार आहे. तुम्हाला एखाद्या गोष्टीबद्दल चिंता वाटणार आहे.  शुभ दिवस: 12

कुंभ (Aquarius Zodiac)

Weekly Horoscope

हा आठवडा आर्थिक बाबींसाठी चांगला सिद्ध होणार आहे. सध्याचा काळ तुम्हाला आर्थिकदृष्ट्या मदत करत असल्याचे दिसून येत आहे. तुमचे आरोग्य लक्षणीयरीत्या सुधारणार असून तुम्हाला उत्तम वाटणार आहे. आठवड्याच्या उत्तरार्धात घरातील परिस्थिती अचानक सुधारणार आहे. जीवन शांत राहणार असून तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत दर्जेदार वेळ घालवणार आहात. या आठवड्यात प्रवास करणे केवळ तेव्हाच योग्य आहे जेव्हा तुम्हाला त्यावर पूर्ण विश्वास राहणार आहे. अन्यथा, तो पुढे ढकलण्यात काहीही नुकसान होणार नाही. कामात प्रगती होणार आहे, पण परिणाम तुमच्या अपेक्षांपेक्षा कमी राहणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी अहंकार संघर्ष टाळल्यास चांगले परिणाम मिळणार आहे. शुभ दिवस: 10 आणि 11.

मीन (Pisces Zodiac)

Weekly Horoscope

या आठवड्यात तुमच्या प्रेम आयुष्यात आनंददायी काळ येणार आहे. तुमचे प्रेम जीवन सुधारण्यासाठी तुम्हाला एखाद्याकडून मदत मिळणार आहे. आर्थिक बाबी अनुकूल असणार आहे. एखाद्या महिलेच्या मदतीने पुढील प्रगतीच्या शुभ संधी निर्माण होणार आहे. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत आनंददायी वेळ घालवणार आहात. आठवड्याच्या सुरुवातीला तुम्हाला तुमच्या कुटुंबाशी संबंधित काही चांगल्या बातम्या मिळणार आहे. तुमचे आरोग्य सुधारणार आहे. जरी ते तुमच्या अपेक्षांपेक्षा कमी असणार आहे. या आठवड्यात, कामाच्या ठिकाणी नवीन प्रकल्पाबद्दल तुम्हाला अस्वस्थ वाटणार आहे. या आठवड्यात प्रवास पुढे ढकलणे चांगले राहणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी, तुम्ही आरामशीर मूडमध्ये असाल आणि शांततेत वेळ घालवण्याचा आनंद घेणार आहात. शुभ दिवस: 10, 11, 12 आणि 14  (Disclaimer : या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

