Marathi News
Weekly Horoscope : श्रावणाचा तिसरा आठवड्यात गौरी योग! 'या' राशींच्या लोकांना आर्थिक फायद्यासह प्रगती दुप्पट

Weekly Horoscope 11 to 17 August 2025 in Marathi : श्रावणाचा तिसरा आठवड्यात गौरी योगाचा शुभ संयोग जुळून आला आहे. हा योग मेष, कर्क यासह 5 राशींना व्यवसाय आणि आर्थिक बाबतीत मोठा फायदा होणार आहे. ज्यामुळे त्यांच्या संपत्तीत वाढ होणार आहे. व्यवसायात नवीन प्रकल्पांमधून तुम्हाला मोठा नफा मिळेल, कुटुंबात आनंद राहणार आहे. जीवनात आनंद आणि समृद्धीची शक्यता राहणार आहे. प्रेम जीवनातही प्रणय वाढणार आहे. हा आठवडा अनेक राशींसाठी आनंद आणि आर्थिक लाभांनी भरलेला असणार आहे. असा हा आठवडा मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून 

Neha Choudhary | Aug 10, 2025, 10:04 PM IST
मेष (Aries Zodiac)

आर्थिक बाबतीत वेळ अनुकूल राहणार असून तुम्हाला पैसे कमविण्याच्या अनेक संधी मिळणार आहेत. कामाच्या ठिकाणी आर्थिक बाबींमध्ये सहकार्य करून तुम्हाला आर्थिक लाभ प्राप्त होणार आहे.  ज्यामुळे तुम्हाला जीवनात आनंद आणि शांती मिळणार आहे. कामाच्या ठिकाणी काही तणाव निर्माण होण्याची शक्यता होणार आहे. ज्यामुळे तुमच्या झोपेवरही परिणाम होणार आहे. या आठवड्यात व्यवसायात तुम्ही केलेल्या कठोर परिश्रमाचे भविष्यात सकारात्मक परिणाम प्राप्त होणार आहे. पण सध्यासाठी सहली पुढे ढकलणे चांगले ठरणार आहे. कुटुंबात काहीही काळजीपूर्वक बोला, अन्यथा त्रास होण्याची शक्यता आहे. आठवड्याच्या शेवटी जीवनात शांती येणार आहे. 

वृषभ (Taurus Zodiac)

कामाच्या ठिकाणी तुम्ही जितके जास्त संशोधन करणार आहात. पैशांशी संबंधित निर्णय विचारपूर्वक घ्याल तितके तुम्हाला जास्त फायदा प्राप्त होणार आहे. यामुळे तुमची आर्थिक स्थिती देखील सुधारणार आहे. यावेळी व्यवसायात प्रवास पुढे ढकलणे तुमच्यासाठी चांगले ठरणार आहे. कामाच्या ठिकाणी संयमाने कोणताही निर्णय घेतल्यास तुम्हाला सकारात्मक परिणाम प्राप्त होणार आहे. तुम्हाला तुमच्या आरोग्याकडेही लक्ष द्यावे लागणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात तुम्हाला शांती मिळणार आहे. यासोबतच प्रेमातही वाढ होणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी परिस्थिती सुधारणार आहे.  

मिथुन (Gemini Zodiac)

या आठवड्यात, तुम्हाला आर्थिक बाबींमध्ये कुठेतरी अडकलेले पैसे परत प्राप्त होणार आहे. कोर्ट केसमध्ये तुम्हाला आर्थिक लाभ मिळणार आहे. नवीन ठिकाणी प्रवासाचे योग आहेत. या प्रवासाचे मार्ग देखील बदलत राहणार आहेत. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अचानक प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना करावा लागणार आहे. कुटुंबात एखाद्या गोष्टीवरून तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे. आठवड्याच्या शेवटी, नवीन सुरुवातीमुळे तुमचे मन अस्वस्थ राहणार आहेत. 

कर्क (Cancer Zodiac)

आठवड्याच्या सुरुवातीला तुम्हाला काही चांगली बातमी कानावर पडणार आहे. जी तुमच्या प्रकल्पासाठी चांगली असणार आहे. यामुळे कामाच्या ठिकाणीही प्रगती होणार आहे. तुम्हाला आर्थिक बाबींमध्येही फायदा मिळणार आहे, ज्यामुळे संपत्ती वाढणार आहे. आर्थिक बाबींमध्ये यश मिळाल्याने तुम्ही पार्टी करण्याच्या मूडमध्ये असणार आहात. तुम्ही कुटुंबासह कुठेतरी जाण्याची योजना आखणार आहात. तुमच्या जोडीदाराशी तुमचे नाते गोड होणार आहे. तुमचे आरोग्यही हळूहळू सुधारणार आहे. ज्यामुळे तणाव कमी होणार असून जीवनात आनंद आणि शांती नांदणार आहे. प्रवासादरम्यान, तुम्हाला एखाद्या महिलेमुळेही फायदा होणार आहे. 

सिंह (Leo Zodiac)

कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला दोन मोठे प्रकल्प मिळणार आहे. त्यापैकी एक निवडणे तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला प्रगती मिळणार आहे. ज्यामुळे तुम्ही आनंदी राहणार आहे. तुम्ही आर्थिक बाबतीत काही योजना देखील बनवू शकता ज्याचा भविष्यात तुम्हाला फायदा होणार आहे. या आठवड्यात आर्थिक बाबतीतही तुमच्यासाठी फायदेशीर परिस्थिती निर्माण होणार आहेत. ज्यामुळे तुमची संपत्ती वाढ पाहिला मिळणार आहे. तुमचे आरोग्य देखील सुधारणार आहे. तुम्ही नवीन ठिकाणी भेट देण्याची योजना आखणार आहात. ज्यामुळे जीवनात आनंददायी परिणाम प्राप्त होणार आहे. प्रेम जीवनाच्या बाबतीतही हा आठवडा चांगला राहणार आहे. तुमच्या जोडीदाराशी तुमचे नाते अधिक दृढ होणार आहे. तुम्हाला गुरु किंवा गुरुसारख्या व्यक्तीचे आशीर्वाद मिळणार आहे. 

कन्या (Virgo Zodiac)

तुम्ही तुमची आर्थिक स्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न करत राहणार आहे. तुमच्या इच्छेनुसार गुंतवणूक नियंत्रित करण्यातही यशस्वी होणार आहात. तुमच्यासाठी आर्थिक बाबतीत संपत्ती वाढण्याची चांगले संकेत मिळत आहेत. तुम्हाला व्यवसायाच्या कामासाठी सहलीला जावे लागणार आहेत. जे तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहेत. तसंच, भविष्यात ते सकारात्मक परिणाम पाहिला मिळणार आहे. तुम्ही कुटुंबासोबत चांगला वेळ घालवाल आणि हळूहळू जीवनात आनंद आणि शांती नांदणार आहे. प्रेम जीवनात, तुम्हाला तुमच्या जोडीदारासोबत वेळ घालवण्याची चांगली संधी मिळणार आहेत. 

तूळ (Libra Zodiac)

कामाच्या ठिकाणी, तुम्हाला तुमची कामे वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी कठोर परिश्रम करावे लागणार आहे. जर तुम्ही तुमच्या सहकाऱ्यांसोबत काही जबाबदाऱ्या पूर्ण केल्या तर तुमचे काम लवकर पूर्ण होणार आहेत. आर्थिक बाबतीत, आठवड्याच्या मध्यात तुम्हाला अचानक फायदे मिळणार आहेत. संपत्तीत वाढ होण्याची शक्यता देखील असणार आहेत. तुमच्या आयुष्यात आनंद आणि शांती असणार आहे. या आठवड्यात प्रेम जीवन देखील उत्तम राहणार आहे. तुमचा कुटुंबासोबत चांगला वेळ जाणार आहे. पण तुम्हाला एकटं काही वेळ घालवायला देखील आवडणार आहे. पण व्यवसाय किंवा कुटुंबाच्या बाबतीत, या आठवड्यात प्रवास न करणे तुमच्यासाठी चांगले राहणार आहे. 

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

या आठवड्यात तुम्हाला चांगले पैसे मिळणार आहेत. आर्थिक बाबतीतही तुम्हाला फायदा होणार आहे. पण, हे फायदे अपेक्षेपेक्षा कमी असणार आहे. तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी कठोर परिश्रमाने यश मिळणार आहे. प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी तुम्हाला अधिक मेहनत करावी लागणार आहे. व्यवसायाच्या बाबतीत, या आठवड्यात प्रवास पुढे ढकलणे तुमच्यासाठी चांगले राहणार आहे. कारण अचानक समस्या उद्भवण्याची शक्यता आहे. त्याच वेळी, कुटुंबातील एखाद्या गोष्टीमुळे तुम्हाला थोडे निराश वाटणार आहे. प्रेम जीवनात नवीन सुरुवात झाल्यामुळे तुमचे मन अस्वस्थ असणार आहे. पण आठवड्याच्या शेवटी तुम्हाला आनंददायी परिणाम मिळणार आहे. 

धनु (Sagittarius Zodiac)

या आठवड्यात, तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी नवीन प्रकल्पातून यश मिळणार आहे. नवीन सुरुवात जीवनात आनंद आणि समृद्धीची नवीन दारे उघणार आहे. व्यवसायातही तुमची प्रगती होणार आहे. आर्थिक बाबींमध्ये चढ-उतार येणार आहे. बाहेरील व्यक्तीच्या हस्तक्षेपामुळे तुमचे खर्च देखील वाढणार आहे. कुटुंबातील काही जुन्या आणि दूरच्या नातेवाईकांना तुम्ही पुन्हा भेटणार आहात. ज्यामुळे तुम्हाला थोडे आनंद होणार आहे. प्रवासादरम्यान एखाद्यामुळे तुमचा ताण वाढणार आहे. अशा परिस्थितीत, यावेळी प्रवास पुढे ढकलणे तुमच्यासाठी चांगले राहणार आहे. प्रेम जीवनात आनंद राहणार असून आणि प्रणय देखील हळूहळू वाढणार आहे. 

मकर (Capricorn Zodiac)

कामाच्या ठिकाणी प्रगती होणार आहे. जीवनात यशाचे नवीन मार्ग खुले होणार आहेत. या आठवड्यात, व्यवसायात कामाशी संबंधित सहलींमधून तुम्हाला आनंददायी परिणाम मिळणार आहात. पण, हे अपेक्षेपेक्षा कमी राहणार आहे. कामाशी संबंधित सहली शुभ ठरणार आहात. याशिवाय, इतर कोणताही प्रवास तुमच्यासाठी हानिकारक ठरु शकतो. तुम्हाला आर्थिक बाबतीत फायदा होणार आहे. आर्थिक लाभ होण्याची चांगली शक्यता देखील असणार आहे. आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाल्यामुळे तुमचा ताण कमी होणार असून मन आनंदी राहणार आहे. पण कुटुंबात काही गोष्टींमुळे तणाव राहणार आहे. 

कुंभ (Aquarius Zodiac)

तुमच्या कामाच्या क्षेत्रात प्रगती होणार असून प्रकल्पांद्वारे तुम्हाला अनुकूल परिणाम पाहिला मिळणार आहे. हा आठवडा तुमच्यासाठी आर्थिक बाबतीतही चांगला राहणार आहे. संपत्तीत चांगली वाढ पाहिला मिळणार आहे. एखाद्या महिलेच्या मदतीने तुम्हाला आर्थिक लाभ मिळणार आहे. पण कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणाशी संबंधित खर्चात वाढ आहेत. कामाशी संबंधित प्रवासातूनही तुम्हाला हळूहळू लाभ मिळणार आहे. प्रेम जीवनात तुम्हाला राग टाळावा लागणार आहे. अन्यथा नात्यात तणाव वाढण्याची शक्यता आहे. या आठवड्याच्या शेवटी, तुम्हाला वडीलधाऱ्यांकडून आशीर्वाद मिळणार आहे. ज्यामुळे तुम्हाला जीवनात आनंद नांदणार आहे. 

मीन (Pisces Zodiac)

कामाच्या ठिकाणी संतुलन राखून आणि तुमच्या प्रकल्पावर काम केल्याने तुमच्यासाठी यशाचे नवीन मार्ग खुले होणार आहेत. आर्थिक बाबतीत पैसे येण्याची शुभ संकेत आहेत. पण मुलांवर खर्च करण्याची परिस्थिती देखील दिसून येणार आहे. व्यवसायाच्या बाबतीत, या आठवड्यात केलेले प्रवास तुमचा ताण वाढणार आहे. अशा परिस्थितीत, सध्यासाठी प्रवास पुढे ढकलणे तुमच्यासाठी चांगले राहणार आहे. तुम्हाला कुटुंबातील एखाद्या सदस्याच्या आरोग्याची चिंता असणार आहे. प्रेम जीवनात आनंद राहणार आहात. तुमच्या जोडीदारासोबत परस्पर प्रेम अधिक दृढ होणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी तुम्हाला आर्थिक लाभ मिळणार आहे, ज्यामुळे तुमचे मन आनंदी राहणार आहे. (Disclaimer: या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

