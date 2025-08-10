Weekly Horoscope : श्रावणाचा तिसरा आठवड्यात गौरी योग! 'या' राशींच्या लोकांना आर्थिक फायद्यासह प्रगती दुप्पट
Weekly Horoscope 11 to 17 August 2025 in Marathi : श्रावणाचा तिसरा आठवड्यात गौरी योगाचा शुभ संयोग जुळून आला आहे. हा योग मेष, कर्क यासह 5 राशींना व्यवसाय आणि आर्थिक बाबतीत मोठा फायदा होणार आहे. ज्यामुळे त्यांच्या संपत्तीत वाढ होणार आहे. व्यवसायात नवीन प्रकल्पांमधून तुम्हाला मोठा नफा मिळेल, कुटुंबात आनंद राहणार आहे. जीवनात आनंद आणि समृद्धीची शक्यता राहणार आहे. प्रेम जीवनातही प्रणय वाढणार आहे. हा आठवडा अनेक राशींसाठी आनंद आणि आर्थिक लाभांनी भरलेला असणार आहे. असा हा आठवडा मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून