Weekly Horoscope : मकर सक्रांतीचा हा आठवडा काही राशींसाठी वरदान; आर्थिक, करिअर, प्रेम जीवन कसं असणार?
Weekly Horoscope 12 to 18 january 2026 in Marathi : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार जानेवारीचा हा आठवडा करिअरच्या दृष्टीने अनेक राशींच्या लोकांसाठी शुभ सिद्ध होणार आहे. मकर राशीत सूर्य, शुक्र आणि मंगळाची युती त्रिग्रही योग निर्माण होणार आहे. हा एक दुर्मिळ आणि शक्तिशाली ज्योतिषीय युती मानली गेली आहे. हा योग मेष, मिथुन, सिंह आणि मकर यासह अनेक राशींसाठी वरदान ठरणार आहे. त्याच्या प्रभावामुळे करिअरमध्ये यश, व्यवसायात तेजी आणि नवीन कमाईच्या संधी उपलब्ध होणार आहे. असा हा जानेवारीचा आठवडा मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल जाणून घेऊयात ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून