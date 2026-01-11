English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Weekly Horoscope : मकर सक्रांतीचा हा आठवडा काही राशींसाठी वरदान; आर्थिक, करिअर, प्रेम जीवन कसं असणार?

Weekly Horoscope 12 to 18 january 2026 in Marathi : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार जानेवारीचा हा आठवडा करिअरच्या दृष्टीने अनेक राशींच्या लोकांसाठी शुभ सिद्ध होणार आहे. मकर राशीत सूर्य, शुक्र आणि मंगळाची युती त्रिग्रही योग निर्माण होणार आहे. हा एक दुर्मिळ आणि शक्तिशाली ज्योतिषीय युती मानली गेली आहे. हा योग मेष, मिथुन, सिंह आणि मकर यासह अनेक राशींसाठी वरदान ठरणार आहे. त्याच्या प्रभावामुळे करिअरमध्ये यश, व्यवसायात तेजी आणि नवीन कमाईच्या संधी उपलब्ध होणार आहे. असा हा जानेवारीचा आठवडा मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल जाणून घेऊयात ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून 

Neha Choudhary | Jan 11, 2026, 05:39 PM IST
1/12

मेष (Aries Zodiac)

तुमचं प्रेमजीवन आनंददायी असणार आहे. तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत चांगल्या ठिकाणी जाणार आहात. कामात तुमची प्रगती होणार असून तुमच्या प्रकल्पांना यश मिळणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या, काळ कठीण असणार आहे, तुम्हाला तुमच्या गुंतवणुकीबद्दल अस्वस्थ वाटणार आहे. तुम्हाला आरोग्याच्या समस्या येणार आहे. त्यासाठी लक्ष देणे आवश्यक असणार आहे. या आठवड्यात तुमच्या कुटुंबात सुसंवाद प्रस्थापित होणार आहे. तुम्ही चर्चेद्वारे प्रकरणे सोडवणार आहात. या आठवड्यात प्रवास पुढे ढकलणे चांगले राहणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी तुम्हाला आराम मिळणार असून हळूहळू आनंद आणि समृद्धीच्या संधी निर्माण होणार आहे.

2/12

वृषभ (Taurus Zodiac)

या आठवड्यात, तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत चांगला वेळ व्यतित करणार आहात. त्यांच्या कल्याणासाठी तुम्हाला काही अद्भुत संधी देखील मिळणार आहे. तुमचे आरोग्य सुधारणार असून तुम्ही नवीन आरोग्यविषयक उपक्रमांकडे झुकणार आहात. या आठवड्यात प्रवास केल्याने मध्यम यश मिळणार असून ते पुढे ढकलणे ठीक राहणार आहे. आर्थिक बाबी हळूहळू सुधारणार आहेत. जीवनात आनंददायी अनुभव येणार आहे. प्रेमसंबंधांमध्ये भावनिकदृष्ट्या आव्हानात्मक काळ असणार आहे. शांतपणे निर्णय घेणे चांगले राहणार आहे. या आठवड्यात कामात अडचणी वाढणार आहे. तुमचे मन अस्वस्थ राहणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी हळूहळू परिस्थिती सुधारणार आहे.  

3/12

मिथुन (Gemini Zodiac)

कामाच्या ठिकाणी प्रगती होणार असून मान-सन्मान वाढणार आहे. या आठवड्यात तुम्हाला नवीन प्रकल्पाची ऑफर मिळणार असून वेळ अनुकूल राहणार आहे. आर्थिक बाबी बहुआयामी दृष्टिकोनातून अनुकूल असणार आहे. आर्थिक लाभाच्या परिस्थितीही निर्माण होणार आहे. प्रेमसंबंधांमध्ये परस्पर प्रेम दृढ होणार असून मन आनंदी राहणार आहे. आरोग्य सुधारणार असून ध्यानामुळे आंतरिक ऊर्जा आणि कल्याण मिळणार आहे. कुटुंबात सुधारणा होणार असून तुम्हाला काही चांगली बातमी मिळणार आहे. या आठवड्यात प्रवास पुढे ढकलणे चांगले होणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी आनंद आणि समृद्धीसाठी शुभ परिस्थिती निर्माण होणार आहे.   

4/12

कर्क (Cancer Zodiac)

कामाच्या ठिकाणी प्रगती होणार असून सर्जनशील कामातून यश मिळणार आहे. या आठवड्यात तुम्ही तुमच्या प्रकल्पाच्या यशाने समाधानी असणार आहात. तुमचे आरोग्य हळूहळू सुधारणार असून आरोग्य चांगले होणार आहे. या आठवड्यात प्रवास केल्याने आनंददायी अनुभव मिळणार आहे. प्रवासादरम्यान तुमचे मन प्रसन्न राहणार आहे. प्रेमजीवनात हळूहळू प्रेमसंबंधात प्रवेश करणार आहे. आर्थिक खर्चाच्या परिस्थिती निर्माण होणार आहे. वडिलांसारख्या व्यक्तीवर जास्त पैसे खर्च होणार आहे. या आठवड्यात तुम्हाला कुटुंबातही समस्यांना तोंड द्यावे लागणार आहे. जवळच्या व्यक्तीपासून अंतर वाढणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी एखाद्या महिलेमुळे मानसिक त्रास होणार आहे.  

5/12

सिंह (Leo Zodiac)

प्रेमसंबंधांमध्ये सुखद अनुभव येणार असून मन प्रसन्न असणार आहे. या आठवड्यात, वडीलधाऱ्यांच्या आशीर्वादाने, जीवन शांत आणि प्रेम जीवन रोमँटिक होणार आहे. आरोग्य सुधारणार असून तुम्ही जितके आरामशीर असाल तितके तुम्ही निरोगी असणार आहे. या आठवड्यात, घरी पार्टीचा मूड राहणार आहे. तुम्हाला तुमच्या कुटुंबाकडून भेटवस्तू देखील मिळणार आहे. या आठवड्यात केलेल्या प्रवासात यश देणारा असणार आहे. तुम्ही नवीन ठिकाणी प्रवास करण्याची योजना आखणार आहात. जर तुम्ही कामाच्या ठिकाणी सतत प्रयत्न करत राहिलात तर प्रगतीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. आर्थिक बाबतीत तुम्ही आळसाने वेढलेले असाल आणि त्यामुळे खर्च होणार आहे. या आठवड्याच्या शेवटी तुम्ही तुमचे मत उघडपणे व्यक्त केले तर तुम्ही जीवनात आनंदी असणार आहात.  

6/12

कन्या (Virgo Zodiac)

या आठवड्यात, तुमच्या आरोग्यात सुधारणा दिसून येणार आहे.जरी आठवड्याच्या सुरुवातीला तुम्हाला तुमच्या आरोग्याबद्दल अस्वस्थ वाटणार आहे. प्रेमसंबंध मजबूत होणार असून तुमचे मन आनंदी राहणार आहे. तुम्ही कामात प्रगती करणार आहात. या आठवड्यात तुमचे प्रकल्प यशस्वी करण्यासाठी तुम्हाला अनेक संधी मिळणार आहे. आर्थिक खर्च जास्त असणार असून बाह्य घटकांमुळे अतिरिक्त खर्च होणार आहे. या आठवड्यात प्रवास तुम्हाला अस्वस्थ करणार आहे, त्यामुळे ते पुढे ढकलणे चांगले ठरणार आहे. कुटुंबातील एखाद्या तरुण व्यक्तीबद्दल तुम्हाला अस्वस्थ वाटणार आहे. या आठवड्याच्या शेवटी संतुलन राखणे आणि तुमच्या आयुष्यात पुढे जाणे चांगले ठरणार आहे.  

7/12

तूळ (Libra Zodiac)

या आठवड्यात, आर्थिकदृष्ट्या परिस्थिती हळूहळू अनुकूल होणार आहे. आर्थिक लाभाची परिस्थिती हळूहळू विकसित होताना पाहिला मिळेल. या आठवड्यात केलेल्या सहली गोड आठवणींनी भरलेल्या असणार आहेत. तुमचे आरोग्य लक्षणीयरीत्या सुधारणार असून, तुम्हाला आंतरिक उर्जेची भावना जाणवणार आहे. या आठवड्यात, तुमच्या कुटुंबात हळूहळू आनंददायी अनुभव देणार आहे. कामावर असलेल्या वडिलांसारखे व्यक्तिमत्व तुम्हाला त्रास देणार आहे, त्यामुळे तुमचे मन अस्थिर राहणार आहे. प्रेमसंबंधांमध्ये, चर्चेद्वारे प्रकरणे सोडवणे चांगले राहणार असून, अन्यथा अडचणी वाढतील. आठवड्याच्या शेवटी भांडण किंवा प्रिय व्यक्तीपासून दूर जाण्याचे संकेत आहेत.

8/12

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

कामाच्या ठिकाणी प्रगती होणार असून आदर वाढणार आहे. या आठवड्यापासून तुमच्या कामाच्या ठिकाणी अनेक बदल होणार आहेत. काळाचे चक्र तुमच्या आयुष्यात तुम्हाला मदत करण्यास उत्सुक असणार आहे. आर्थिक बाबतीत आर्थिक लाभाच्या परिस्थिती निर्माण होणार आहे. आर्थिक सुधारणा पाहिला मिळेल. अचानक संपत्तीत वाढ होण्याचे शुभ योगायोग पाहिला मिळणार आहे. प्रेमसंबंधांमध्ये परस्पर प्रेम दृढ होणार असून प्रेम जीवन रोमँटिक असणार आहे. काही नवीन आरोग्यविषयक क्रियाकलापांकडे कल राहणार आहे. तुम्ही फिटनेसद्वारे मोकळे होणार आहात. या आठवड्यात तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत आनंदाने वेळ घालवणार आहात. तुम्ही एखाद्या आनंददायी कौटुंबिक कार्यक्रमात सहभागी होणार आहात. हा आठवडा प्रवासासाठी कठीण असणार आहेत. तो पुढे ढकलणे चांगले राहणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी जुन्या आठवणी ताज्या होणार असून मन आनंदी होणार आहे.

9/12

धनु (Sagittarius Zodiac)

कामाच्या ठिकाणी प्रगती होणार आहे. तुमच्या अपेक्षेपेक्षा कमी असला तरी आदर वाढणार आहे. जर तुम्ही आर्थिक बाबतीत निष्काळजी असाल तर खर्च वाढणार आहे. तुमचे आरोग्य सुधारणार असून तुम्ही तुमच्या आयुष्यात संतुलन राखून पुढे गेलात तर तुम्हाला निरोगी वाटणार आहे. तुमच्या प्रेमसंबंधात तुमचे प्रेम दृढ होणार आहे. पण तरीही तुम्हाला अधिक सुधारणा हवी असणार आहे. या आठवड्यात केलेल्या प्रवासातून तुम्ही यशस्वी होणार आहात. तुमचे भविष्य सुधारण्यासाठी काही योजना देखील बनवणार आहात. या आठवड्यात, घरी आनंददायी अनुभव येणार आहे. तुमचे मन आनंदी राहणार आहे. तुम्हाला तुमच्या कुटुंबाकडून एखादी छोटी भेट मिळणार आहे. आठवड्याच्या उत्तरार्धात वेळ अनुकूल होणार असून तुम्हाला काही चांगली बातमी मिळणार आहे.

10/12

मकर (Capricorn Zodiac)

या आठवड्यात, तुमच्या प्रेम जीवनात आनंद आणि समृद्धीची अनुकूल परिस्थिती निर्माण होणार आहे. तुम्ही तुमच्या प्रेम जीवनातही खूप व्यस्त असणार आहात. तुम्हाला तुमच्या आरोग्यात मर्यादा जाणवणार आहे. तुमच्या हालचालींवर मर्यादा आणणाऱ्या एखाद्या समस्येचा सामना करावा लागणार आहे. या आठवड्यापासून कुटुंबात अनेक बदल दिसून येणार आहे. तुमच्या जवळच्या व्यक्तीला भेटण्यासाठी तुम्ही रुग्णालयात जाण्याची शक्यता देखील आहे. या आठवड्यात, तुम्हाला प्रवासातून मध्यम यश मिळणार आहे. तुम्ही तुमच्या कार्यक्षेत्रात प्रगती करणार आहात, पण तरीही तुमचे मन एखाद्या गोष्टीबद्दल अस्वस्थ राहणार आहे. या आठवड्यात, आर्थिक बाबींकडे लक्ष देण्याची गरज आहे, अन्यथा, तरुणांवर जास्त खर्च होणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी अनावश्यक वाद टाळणे चांगले होणार आहे. 

11/12

कुंभ (Aquarius Zodiac)

कामात प्रगती होणार असून तुमचा आदर वाढणार आहे. जरी तो तुमच्या अपेक्षांपेक्षा कमी राहणार आहे. तुम्हाला आर्थिक बाबतीत थोडे अधिक परिश्रम करावे लागणार आहे. जेणेकरून आनंददायी अनुभव येणार आहे. या आठवड्यात आरोग्यात लक्षणीय सुधारणा दिसून येणार आहे. आईसारख्या स्त्रीच्या मदतीने तुम्हाला बरे वाटणार आहे. प्रेमात केलेले तुमचे प्रयत्न भविष्यात शुभ परिणाम देणार आहे. या आठवड्यात केलेल्या प्रवासात चढ-उतार पाहिला मिळणार आहे. देव तुम्हाला आशीर्वाद देईल आणि तुम्ही कठीण परिस्थितीवर सहज मात करणार आहात. कुटुंबात काही प्रमाणात निराशा वाढणार आहे. पण एक नवीन सुरुवात तुमच्या आयुष्यात आनंददायी अनुभव आणणार आहे. या आठवड्याच्या शेवटी तुम्ही संयमाने काम केले तर तुम्ही जीवनात आनंदी राहणार आहे.

12/12

मीन (Pisces Zodiac)

जर तुम्ही तुमच्या कामात थोडीशी जोखीम घेऊन पुढे गेलात तर तुम्ही आयुष्यात आनंदी राहणार आहात. या आठवड्यात आर्थिक बाबी हळूहळू सुधारणार आहेत. प्रेमसंबंधांमध्ये परस्पर प्रेम मजबूत होणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात वेळ रोमँटिक पद्धतीने घालवणार आहात. या आठवड्यात तुमच्यापैकी काहींना लग्नाची चांगले प्रस्ताव येणार आहेत. आरोग्यात लक्षणीय सुधारणा शक्य आहे आणि तुम्ही जितके आरामशीर राहाल तितके तुम्हाला निरोगी वाटणार आहे. या आठवड्यात तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत आनंददायी वेळ घालवाल आणि पार्टीच्या मूडमध्ये असणार आहात. या आठवड्यात तुम्हाला प्रवासाच्या अनेक संधी मिळणार आहात. ज्याचा भविष्यात तुमच्यावर सकारात्मक परिणाम होणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी, तुम्ही कोणत्याही नवीन सुरुवातीबद्दल संशयी असणार आहात. पण जर तुम्ही धाडस करून पुढे गेलात तर तुम्ही जीवनात आनंदी होणार आहात. (Disclaimer : या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

