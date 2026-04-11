Weekly Horoscope : 7 दिवसांत 5 ग्रहांचं गोचर, आयुष्यात मोठी उलथापालथ, कोणासाठी शुभ तर अशुभ जाणून घ्या या आठवड्याचे साप्ताहिक राशीभविष्य
Weekly Horoscope 13 to 19 April 2026 in Marathi : एप्रिलच्या तिसऱ्या आठवडा वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार अतिशय खास असणार आहे. या आठवड्यात पाच ग्रह आणि नक्षत्रांचं गोचर होणार आहे. 13 एप्रिल बुध उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्रात गोचर करणार आहे. तर 14 एप्रिलला सूर्य मेष राशीत, 16 एप्रिलला शुक्र कृत्तिका नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. त्यानंतर 17 एप्रिलला शनी उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्रात गोचर करणार आहे. अक्षय्य तृतीयाला म्हणजे 19 एप्रिलला शुक्र वृषभ राशीत गोचर करणार.
Neha Choudhary | Apr 11, 2026, 01:00 PM IST
1/12
मेष (Aries Zodiac)
2/12
वृषभ (Taurus Zodiac)
3/12
मिथुन (Gemini Zodiac)
या लोकांच्या करिअरमध्ये नवीन कौशल्य शिकणे फायदेशीर ठरणार आहे. काम आणि व्यवसायासाठी हा सकारात्मक काळ असणार आहे. या आठवड्यात आर्थिक स्थिती उत्तम असणार आहे. तुमची चांगली बचत होणार आहे. या आठवड्यात किरकोळ आरोग्याच्या समस्या उद्भवणार आहे. झोप कमी होईल. शुभ रंग: हिरवा. उपाय: जास्त विचार करणे टाळा आणि योगाभ्यास करा.
4/12
कर्क (Cancer Zodiac)
या लोकांना कामाच्या ठिकाणी सर्वांकडून चांगला पाठिंबा मिळणार आहे. पण कामाच्या ठिकाणच्या राजकारणापासून दूर राहणे हिताचे ठरणार आहे. व्यावसायिकांनी या काळात नवीन गुंतवणूक करणे शुभ ठरणार आहे. वडिलोपार्जित मालमत्तेशी संबंधित एक जुना प्रश्न सुटणार आहे. तुमची आर्थिक स्थिती साधारणार आहे. या आठवड्यात तणाव निर्माण होणार आहे. शुभ रंग: चंदेरी आणि पांढरा. उपाय: शिव चालिसाचे पठण करा.
5/12
सिंह (Leo Zodiac)
या आठवड्यात तुम्हाला नशिबाची साथ मिळणार आहे. तुमचे प्रलंबित कामं लवकरच पूर्ण होणार आहे. सरकारी क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी हा शुभ काळ असणार आहे. या आठवड्यात पैशांची आवक-जावक वाढणार आहे. तुम्हाला कोणत्याही आर्थिक अडचणी या आठवड्यात जाणवणार नाही. जुनाट आजार बरे होणार आहे. शुभ रंग: सोनेरी आणि नारंगी. उपाय: सूर्याला जलार्पण करा.
6/12
कन्या (Virgo Zodiac)
7/12
तूळ (Libra Zodiac)
या आठवड्यात दीर्घकाळचा कामाचा ताण कमी होणार आहे. ज्यामुळे तुम्हाला काम आणि घर यांच्यात संतुलन साधता येणार आहे. प्रगतीच्या नवीन संधी निर्माण होणार आहे. अचानक आर्थिक लाभ तुमचं बँक बॅलेन्स वाढवणार आहे. या आठवड्यात तुमचं आरोग्य चांगलं राहणार आहे. शुभ रंग: निळा. उपाय: देवी लक्ष्मीची पूजा करा आणि पांढऱ्या मिठाईचा नैवेद्य दाखवा.
8/12
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
या आठवड्यात तुम्ही उत्साहाने परिपूर्ण असणार आहे. पण घाईगडबडीत निष्काळजीपणा करू नका. एका मोठ्या बाबतीत घेतलेला निर्णय तुमच्या बाजूने लागणार आहे. तुम्ही तुमचा व्यवसाय वाढवण्याची योजना आखणार आहात. या आठवड्यात चांगल्या उत्पन्नामुळे आर्थिक समस्या टळणार आहे. या आठवड्यात मसालेदार पदार्थ खाणे टाळा, कारण त्यामुळे यकृताच्या समस्या उद्भवू शकतात. शुभ रंग: लाल, मरून. उपाय: भगवान हनुमानाला वस्त्र अर्पण करा
9/12
धनु (Sagittarius Zodiac)
या आठवड्यात तुमची कामाच्या ठिकाणी पदोन्नती मिळण्याचे संकेत आहेत. व्यवसायाच्या विस्तारासाठी हा चांगला काळ असणार आहे. उच्च शिक्षणाची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडत्या महाविद्यालयात प्रवेश मिळणार आहे. तर या आठवड्यात शेअर बाजार किंवा जुगारापासून दूर राहणे हिताचे ठरणार आहे. तुमचं आरोग्य निरोगी राहणार आहे. शुभ रंग: पिवळा. उपाय: चंदन आणि केशराचा टिळा लावा.
10/12
मकर (Capricorn Zodiac)
या आठवड्यात तुमच्या प्रामाणिकपणामुळे कामाच्या ठिकाणी तुमचा प्रभाव वाढणार आहे. या आठवड्यात लोक तुमची प्रशंसा करणार आहे. व्यवसाय साधारण राहणार आहे. तर भरमसाठ खर्च या आठवड्यात होणार आहे. कुटुंबातील काही सदस्य आजारी पडण्याचे संकेत आहेत. शुभ रंग: काळा, गडद निळा. उपाय: शनिदेवाची पूजा करा आणि मोहरीच्या तेलाचा दिवा लावा.
11/12
कुंभ (Aquarius Zodiac)
या आठवड्यात भागीदारी किंवा स्वतंत्रपणे नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी हा चांगला काळ आहे. जे नोकरी करत आहेत त्यांचीही कामगिरी चांगली होणार आहे. या आठवड्यात आर्थिक लाभ अपेक्षित असणार आहे. यामुळे तुम्हाला प्रोत्साहन मिळून तुम्ही कुटुंबासोबत सहलीचे नियोजन करणार आहात. डोळे आणि पायांच्या समस्या उद्भवणार आहे. शुभ रंग: आकाशी निळा . उपाय: गरिबांना दान करा.
12/12