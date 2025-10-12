English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Weekly Horoscope : 'या' आठड्यात हंस राजयोग, मेष राशीसह 'या' लोकांवर सपंत्तीचा वर्षाव; वसुबारस, धनत्रयोदशीचा हा आठवडा तुमच्यासाठी कसा?

Weekly Horoscope 13 to 19 october 2025 in Marathi : ऑक्टोबर या आठवड्यात दिवाळीला सुरुवात होणार आहे. 17 ऑक्टोबरला वसुबारस आणि 18 ऑक्टोबरला धनत्रयोदशी असणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार या आठवड्यात अंत्यत शुभ आणि शक्तिशाली असा हंस राजयोग निर्माण होणार आहे. या राजयोगाचा परिणाम 12 राशीच्या लोकांवर होणार आहे. पण खास करुन काही राशींच्या लोकांसाठी तो भाग्यशाली ठरणार आहे. या लोकांना आर्थिक प्रगतीसोबत नवीन संधी उपलब्ध होतील आणि प्रतिष्ठा वाढेल. अनेकांसाठी व्यवसाय वाढ, करिअर यश आणि कौटुंबिक आनंद आणि समृद्धी नांदणार आहे.

Neha Choudhary | Oct 12, 2025, 09:34 PM IST
मेष (Aries Zodiac)

Weekly Horoscope

या आठवड्यात मेष राशीच्या लोकांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी प्रगती आणि सन्मान वाढणार आहे. प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होणार आहेत. तुम्हाला सन्मान किंवा पुरस्कार देखील मिळणार आहे. आर्थिक बाबी देखील अनुकूल असणार आहे. संपत्ती वाढीच्या शुभ संधी निर्माण होणार आहे. वडिलांच्या मदतीने संपत्ती वाढीच्या संधी निर्माण होणार आहे. या आठवड्यात तुमचे आरोग्य देखील खुले होणार आहे. महिला डॉक्टरांचा सल्ला फायदेशीर ठरणार आहे. तुमच्या कुटुंबातील परिस्थिती हळूहळू सुधारणार असून परस्पर प्रेम वाढणार आहे. या आठवड्यात केलेला प्रवास यशस्वी होणार आहे. आनंददायी परिणाम देणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी, मातृत्वाच्या मदतीने तुम्हाला जीवनात आनंद येणार आहे. शुभ दिवस: 13, 14, 16 आणि 17

वृषभ (Taurus Zodiac)

Weekly Horoscope

या आठवड्यात, वृषभ राशीच्या लोकांचे आर्थिक व्यवहार हळूहळू बदलणार आहेत. तुम्ही नवीन गुंतवणुकीकडे आकर्षित होणार आहात. या आठवड्यात संपत्ती वाढण्याची संधी उपलब्ध असणार आहेत. त्या तुमच्या अपेक्षांपेक्षा कमी पडतील. या आठवड्यात केलेले प्रवास यशस्वी होणार आहे. तुम्हाला प्रवासाच्या अनेक संधी मिळत राहणार आहे. तुमच्या कुटुंबात परस्पर प्रेम आणि समजूतदारपणा वाढवण्याचे सतत प्रयत्न केल्याने सतत समजूतदारपणा राहणार आहे. तुमचे आरोग्य सुधारणार आहे. पण अपेक्षेप्रमाणे ते नसणार आहेत. कामाच्या ठिकाणी तुम्ही कोर्ट केसमध्ये अडकण्याची शक्यता आहे. या बाबतीत सावधगिरी बाळगणे चांगले राहणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी, तुम्ही तुमच्या प्रियजनांसोबत आनंददायी वेळ घालवणार आहात. शुभ दिवस: 13, 16 आणि 17.

मिथुन (Gemini Zodiac)

Weekly Horoscope

या राशीच्या लोकांना त्यांच्या कामात प्रगती पाहिला मिळणार आहे. या आठवड्यात तुम्ही एका नवीन प्रकल्पासह पुढे जाणार आहात. तुमच्या कारकिर्दीत काळाचे चक्र आता तुमच्या बाजूने काम करणार आहे. आर्थिक बाबींमध्ये संतुलन राखल्याने संपत्ती वाढीसाठी शुभ संधी निर्माण होणार आहे. या आठवड्यात तुमचे प्रेम जीवन उत्साही असणार आहे. परस्पर प्रेम वाढणार आहे. हा आठवडा रोमँटिक बनणार आहे. जर तुम्ही तुमच्या कुटुंबाकडे दुर्लक्ष केले नाही तर तुम्हाला आनंददायी अनुभव येणार आहे. या आठवड्यात केलेले प्रवास तुमच्या अपेक्षांपेक्षा कमी असले तरीही यशस्वी होणार आहे. आरोग्यात थोडीशी सुधारणा दिसून येणार आहे. या आठवड्याच्या शेवटी तुमच्या आयुष्यात आनंद येणार आहे. भागीदारीत केलेले काम यशस्वी होणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी तुम्ही एखाद्या आनंददायी कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहात. शुभ दिवस: 13 आणि 17

कर्क (Cancer Zodiac)

Weekly Horoscope

या आठवड्यात तुम्ही तुमच्या प्रकल्पांवर जितके काळजीपूर्वक आणि विचारपूर्वक लक्ष केंद्रित कराल तितके तुम्ही यशस्वी व्हाल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात देवाचे आशीर्वाद तुमच्यावर असतील आणि त्यानंतर यश मिळेल. हा आठवडा तुमच्या कारकिर्दीसाठी शुभ आहे. आर्थिक संधी देखील येतील आणि तुम्ही तुमच्या गुंतवणुकीद्वारे यश मिळवाल. व्यवसाय सहलीमुळे चांगल्या संधी मिळतील आणि तुमची संपत्ती वाढेल. तुमचे आरोग्य देखील लक्षणीयरीत्या सुधारेल आणि तुम्ही तंदुरुस्त वाटाल. एखाद्या महिलेच्या मदतीने तुमचे आरोग्य देखील सुधारेल आणि तुम्हाला आंतरिक ऊर्जा मिळेल. तुम्ही घरी आनंददायी वेळ घालवाल आणि तुमचे कुटुंब आनंदी असेल आणि तुमचे मन समाधानी असेल. या आठवड्यात केलेल्या प्रवासामुळे देखील यश मिळेल आणि प्रवास तुमच्या नियंत्रणात राहील. आठवड्याच्या शेवटी तुम्हाला काही चांगली बातमी मिळू शकते. शुभ दिवस: 13, 15, 16 आणि 27

सिंह (Leo Zodiac)

Weekly Horoscope

या आठवड्यात या राशीच्या लोकांची आर्थिक परिस्थिती लक्षणीयरीत्या सुधारणा पाहिला मिळणार आहे. जर तुम्ही तरुण पिढीच्या मानसिकतेनुसार गुंतवणूक केली तर तुम्हाला चांगले परिणाम मिळणार आहेत. कामाच्या ठिकाणी, आठवड्याच्या उत्तरार्धात अचानक निर्णयांना अनुकूलता येणार असून प्रकल्प यशस्वी होणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात सर्व काही ठीक राहणार आहे. तुम्हाला एखाद्या गोष्टीबद्दल थोडी चिंता वाटेल. या आठवड्यात तुम्ही तुमच्या आरोग्यावर जितके जास्त लक्ष केंद्रित कराल तितकेच तुम्ही निरोगी व्हाल. तुम्ही घरीही आनंददायी वेळ घालवाल आणि कौटुंबिक बाबींबद्दल सावधगिरी बाळगाल. या आठवड्यात प्रवास पुढे ढकलणे चांगले, अन्यथा तुम्हाला भावनिक त्रास होईल. आठवड्याचा शेवट सरासरी राहणार आहे. शुभ दिवस: 13, 14 आणि 15

कन्या (Virgo Zodiac)

Weekly Horoscope

या राशीच्या लोकांना या आठवड्यात आर्थिक यश मिळेल आणि तुम्ही तुमच्या गुंतवणुकीतही यश मिळवाल. या आठवड्यात पैसे कमावण्याच्या अनेक शुभ संधी निर्माण होतील. तुम्हाला तुमच्या आरोग्याकडे लक्ष देणे आवश्यक असणार आहे. जरी स्नायू दुखण्याचा धोका वाढणार आहे. तुमच्या कुटुंबासह आणि मुलांसोबत दर्जेदार वेळ घालवल्याने तुमचा मूड आनंदी राहणार आहे. या आठवड्यात, तुम्ही अशा ठिकाणी प्रवास करणार आहात, जिथे तुम्ही खूप दिवसांपासून नियोजन करत होता पण ते करू शकला नाही. तुमचा प्रवास आनंददायी आणि गोड आठवणींनी भरलेला असणार आहे. कामासाठी कठोर परिश्रम करावे लागतात आणि तुम्ही नवीन प्रकल्पाबद्दल चिंतेत असणार आहात. तुमच्या प्रेम जीवनात तुमचे सततचे प्रयत्न शेवटी तुम्हाला शांती देणार आहे. या आठवड्याच्या शेवटी एक नवीन विचार किंवा नवीन सुरुवात तुमचे जीवन आनंदाने भरून टाकणार आहे. शुभ दिवस: 13, 15, 16 आणि 17

तूळ (Libra Zodiac)

Weekly Horoscope

या राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा शुभ राहणार आहे. तुमचा रोमँटिक वेळ जाणार आहे. तुमच्यापैकी काहींना तुमच्या मुलांशी संबंधित आनंदाचा अनुभव येऊ शकतो. या आठवड्यात तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत आनंददायी वेळ घालवाल आणि एक नवीन सुरुवात तुमच्या आयुष्यात शांती आणि आनंद आणेल. या आठवड्यात केलेला प्रवास तुमच्या अपेक्षांपेक्षा कमी असला तरी यशस्वी होईल. या आठवड्यात आरोग्यातही लक्षणीय सुधारणा अपेक्षित आहे. आर्थिक खर्च जास्त असेल आणि त्यासाठी लक्ष देणे आवश्यक आहे. मुलांवर किंवा तुमच्यापेक्षा लहान मुलांवर खर्च होऊ शकतो. कामाच्या ठिकाणी एखाद्या मोठ्या व्यक्तीशी मतभेद होऊ शकतात, ज्यामुळे तुमच्या अडचणी वाढू शकतात. आठवड्याच्या शेवटी नवीन सुरुवात आनंददायी अनुभव घेऊन येईल.  शुभ दिवस: 14, 15 आणि 17

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

Weekly Horoscope

या आठवड्यात तुम्ही तुमच्या आयुष्यात संयमाने पुढे वाटचाल करणार आहे. आर्थिक बाबींमध्ये वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा अनुकूल राहणार आहे. संतुलन राखून आणि तुमच्या गुंतवणुकीवर लक्ष केंद्रित केल्याने चांगले परिणाम मिळणार आहेत. आरोग्याकडे लक्ष देणे आवश्यक असणार आहे. स्नायू दुखणे थोडे वाढणार आहे. जे तुमच्या आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम पाहिला मिळेल. कौटुंबिक बाबींमध्ये वास्तववादी चांगले राहणार आहे. या आठवड्यात प्रवास पुढे ढकलणे चांगले राहणार आहे. अन्यथा तुमच्या प्रवासादरम्यान तुम्हाला अधिक चिंता वाटणार आहे. कामाच्या ठिकाणी सर्वकाही ठीक असणार आहे. काहीतरी तुम्हाला त्रासदायक असणार आहे. प्रेमसंबंधांमध्ये निराशा वाढू शकते आणि कठोर शब्द तुमच्या प्रियजनांना अस्वस्थ करणार आहे. या आठवड्याच्या शेवटी तुमचे प्रयत्न भविष्यात तुमच्यासाठी चांगली बातमी मिळणार आहे. शुभ दिवस: 13 आणि 17

धनु (Sagittarius Zodiac)

Weekly Horoscope

या आठवड्यात तुम्हाला आर्थिक बाबींमध्ये यश मिळणार आहे. समतोल राखल्याने आणि तुमच्या गुंतवणुकीवर लक्ष केंद्रित केल्याने सकारात्मक परिणाम मिळणार आहे. तुमचे आरोग्य देखील लक्षणीयरीत्या सुधारणार आहे. नवीन आरोग्यविषयक कामांमध्ये सहभागी झाल्याने तुम्हाला बरे वाटणार आहे. घरीही अनुकूल काळ असणार आहे. आनंद आणि समृद्धीच्या संधी निर्माण होणार आहे. या आठवड्यात, तुमचे कुटुंब तुमच्या मतांचा आदर करणार आहे. या आठवड्यात तुम्ही प्रवासाबाबत खूप पझेसिव्ह असणार आहे. यामुळे तुमचे सहप्रवासी अस्वस्थ असणार आहे. प्रेमसंबंधांमध्ये अहंकाराचा संघर्ष टाळा, कारण यामुळे त्रास होण्याची दाट शक्यता आहे. लक्ष केंद्रित न झाल्यामुळे कामावरही समस्या निर्माण होणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी, एखाद्या महिलेच्या मदतीने आनंद आणि समृद्धीच्या संधी निर्माण होणार आहे.  शुभ दिवस: 13, 14, 15 आणि 17

मकर (Capricorn Zodiac)

Weekly Horoscope

या राशीच्या लोकांसाठी त्यांच्या प्रेम जीवनासाठी एक उत्तम आठवडा असणार आहे. ज्यामध्ये उत्तम समजूतदारपणा असणार आहे. या आठवड्यात तुमचे प्रेम आणि आपुलकी अधिक दृढ होणार आहे. आर्थिक बाबींमध्ये तुमच्या स्वतःच्या मतांवर ठाम राहिल्याने गुंतवणुकीतून फायदा होणार आहे. तरुण व्यक्तीमुळे तुम्हाला कामावर अडचणी येणार आहेत. तुमच्या आरोग्यात कोणताही बाह्य हस्तक्षेप अडचणी येऊ शकतात. या आठवड्यात दातदुखीची शक्यता देखील वाढणार आहे. घरी उत्सवाच वातावरण असणार आहे, आनंदी वेळ घालवणार आहे. या आठवड्यात केलेला प्रवास देखील यश देणार आहे. पण तो तुमच्या अपेक्षांपेक्षा कमी असणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी एक नवीन सुरुवात शांती आणि आनंदी मूड असणार आहे. शुभ दिवस: 15 आणि 17

कुंभ (Aquarius Zodiac)

Weekly Horoscope

हा आठवडा तुमच्यासाठी यशस्वी सिद्ध होणार आहे. कामाच्या ठिकाणी भागीदारी शुभ परिणाम देणारा असणार आहे. वडीलधाऱ्यांच्या आशीर्वादाने तुम्हाला जीवनात यश मिळणार आहे. तज्ज्ञांचा सल्ला घेतल्याने या आठवड्यात तुमचे प्रकल्प यशस्वी होण्यास मदत होणार आहे. या आठवड्यात आर्थिक लाभाची शक्यता बळकट होणार आहे. संपत्ती वाढीच्या शुभ संधी निर्माण होणार आहे. प्रेमसंबंध अधिक दृढ होणार आहे. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत आनंदी वेळ घालवणारआहे. तुमच्या कौटुंबिक जीवनात लक्षणीय सकारात्मक बदल अनुभवायला मिळणार आहे. तुमचे आरोग्य मध्यम प्रमाणात सुधारणार आहे. या आठवड्यात, तुम्ही तुमच्या प्रवासादरम्यान नेटवर्किंगवर लक्ष केंद्रित करणार आहेत. तुम्ही नवीन मित्र बनवणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी कोणतेही भागीदारी काम यशाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.  शुभ दिवस: 13, 15 आणि 17

मीन (Pisces Zodiac)

Weekly Horoscope

कामात प्रगती होईल आणि मान-सन्मान वाढणारा हा आठवडा असणार आहे. या आठवड्यात, तुम्ही तुमच्या ऑफिसमध्ये काही नूतनीकरण करणार आहात. तुम्हाला आर्थिक बाबींमध्ये यश मिळणार असून तुम्ही चांगल्या भविष्यासाठी योजना आखण्याच्या मूडमध्ये असणार आहात. आठवड्याच्या सुरुवातीला तुम्हाला तुमच्या प्रेम जीवनाबद्दल काही चांगली बातमी मिळणार आहे. या आठवड्यात, तुमचे प्रेम जीवन रोमँटिक असणार आहे. तुमचे मन आनंदी राहणार आहे. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत आनंददायी वेळ घालवणार असून तुमच्यापैकी काही जण तुमच्या कुटुंबासह चांगल्या ठिकाणी स्थलांतरित होण्याचा विचार करणार आहेत. तुमचे आरोग्य लक्षणीयरीत्या सुधारणा पाहिला मिळणार आहे. जर तुम्ही संयमाने तुमच्या आरोग्याकडे लक्ष दिले तर तुम्हाला चांगले परिणाम मिळणार आहेत. या आठवड्यात, प्रवासादरम्यान तुम्हाला एखाद्या वृद्ध व्यक्तीबद्दल काळजी वाटणार आहे. सहल पुढे ढकलणे चांगले ठरणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी काही प्रतिकूल बातम्या मिळाल्याने तुम्हाला दुःख वाटणार आहे.   शुभ दिवस: 13, 14 आणि 15 (Disclaimer : या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

