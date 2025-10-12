Weekly Horoscope : 'या' आठड्यात हंस राजयोग, मेष राशीसह 'या' लोकांवर सपंत्तीचा वर्षाव; वसुबारस, धनत्रयोदशीचा हा आठवडा तुमच्यासाठी कसा?
Weekly Horoscope 13 to 19 october 2025 in Marathi : ऑक्टोबर या आठवड्यात दिवाळीला सुरुवात होणार आहे. 17 ऑक्टोबरला वसुबारस आणि 18 ऑक्टोबरला धनत्रयोदशी असणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार या आठवड्यात अंत्यत शुभ आणि शक्तिशाली असा हंस राजयोग निर्माण होणार आहे. या राजयोगाचा परिणाम 12 राशीच्या लोकांवर होणार आहे. पण खास करुन काही राशींच्या लोकांसाठी तो भाग्यशाली ठरणार आहे. या लोकांना आर्थिक प्रगतीसोबत नवीन संधी उपलब्ध होतील आणि प्रतिष्ठा वाढेल. अनेकांसाठी व्यवसाय वाढ, करिअर यश आणि कौटुंबिक आनंद आणि समृद्धी नांदणार आहे.