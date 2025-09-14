Weekly Horoscope : पितृपक्षाचा शेवटचा आठवडा 'या' लोकांसाठी कठीण, आर्थिक, नातेसंबंध आणि करिअरमध्येही चढ-उतार, तर 'या' लोकांना होणार सर्वांगीण लाभ
Weekly Horoscope 15 to 21 September 2025 in Marathi : सप्टेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात भद्रा राजयोग असून ज्योतिष शास्त्रानुसार तो खूप प्रभावशाली मानला गेला आहे. पितृपक्षाचा दुसऱ्या आठवड्याचा रविवारी सर्वपित्री अमावस्या आणि सूर्यग्रहण असणार आहे.या परिस्थितीत, मिथुन, सिंह या 5 राशींसाठी हा काळ उत्तम राहणार आहे. त्यांना व्यवसायात भरपूर कमाई होणार असून नफा मिळविण्यासाठी मजबूत परिस्थिती निर्माण होणार आहे. तर काही राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा कठीण जाणार आहे. आर्थिक स्थितीपासून नातेसंबंध आणि करिअरमध्ये त्यांना तणाव जाणवणार आहे.