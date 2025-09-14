English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Weekly Horoscope : पितृपक्षाचा शेवटचा आठवडा 'या' लोकांसाठी कठीण, आर्थिक, नातेसंबंध आणि करिअरमध्येही चढ-उतार, तर 'या' लोकांना होणार सर्वांगीण लाभ

Weekly Horoscope 15 to 21 September 2025 in Marathi : सप्टेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात भद्रा राजयोग असून ज्योतिष शास्त्रानुसार तो खूप प्रभावशाली मानला गेला आहे. पितृपक्षाचा दुसऱ्या आठवड्याचा रविवारी सर्वपित्री अमावस्या आणि सूर्यग्रहण असणार आहे.या परिस्थितीत, मिथुन, सिंह या 5 राशींसाठी हा काळ उत्तम राहणार आहे. त्यांना व्यवसायात भरपूर कमाई होणार असून नफा मिळविण्यासाठी मजबूत परिस्थिती निर्माण होणार आहे. तर काही राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा कठीण जाणार आहे. आर्थिक स्थितीपासून नातेसंबंध आणि करिअरमध्ये त्यांना तणाव जाणवणार आहे.

Neha Choudhary | Sep 14, 2025, 03:39 PM IST
मेष (Aries Zodiac)

कामाच्या ठिकाणी प्रगती पाहिला मिळणार असून तुम्हाला अचानक कोणाची तरी मदत मिळणार आहे. ज्यामुळे तुमचे प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होणार आहे. या आठवड्यात तुम्हाला आर्थिक बाबतीत नफा मिळणार आहे. अधिक मेहनत करावी लागणार आहे. यामुळे चांगले परिणाम मिळणार आहेत. पण व्यवसायाच्या बाबतीत, प्रवासातून फायदा मिळणार असून खूप कमी असणार आहे. अशा परिस्थितीत, यावेळी त्यांना पुढे ढकलणे तुमच्यासाठी चांगले राहणार आहे. प्रेमसंबंधांमध्ये आनंददायी अनुभव मिळणार आहे. घरात आनंद आणि समृद्धी नांदणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी कामाच्या ठिकाणी परिस्थिती सुधारताना दिसणार आहे. 

वृषभ (Taurus Zodiac)

कामाच्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचा बाह्य हस्तक्षेप या आठवड्यात तुमच्यासाठी समस्या आणि अडथळे निर्माण करणार आहे. यामुळे प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होणार नाहीत आणि तुम्हाला अडचणींना तोंड द्यावे लागण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत संयम बाळगणे महत्त्वाचे असणार आहे. आर्थिक बाबींमध्येही गुंतवणूक करून चांगले परिणाम मिळणार नाहीत. अशा परिस्थितीत तुम्हाला कठोर परिश्रम करावे लागणार आहे. या आठवड्यात व्यावसायिक सहली पुढे ढकलणे तुमच्यासाठी चांगले राहणार आहे. पण, कौटुंबिक वातावरण आनंददायी राहणार आहे. तुम्हाला एखाद्या तरुणाकडून चांगली बातमी ऐकायला मिळणार आहे. 

मिथुन (Gemini Zodiac)

आर्थिक बाबतीत हा आठवडा तुमच्यासाठी चांगला सिद्ध होणार आहे. गुंतवणुकीद्वारे पैसे प्राप्त होणार आहे. तुम्हाला कोणत्याही नवीन गुंतवणुकीद्वारे पैसे मिळणार आहेत. ज्यामुळे तुम्ही आनंदी राहणार आहात. कामाच्या संदर्भात प्रवासातूनही तुम्हाला आनंददायी परिणाम मिळणार आहे. पण यासाठी तुम्हाला प्रयत्न करत राहावे लागणार आहे. पण भावनिकदृष्ट्या, कामाच्या ठिकाणी वेळ कठीण असणार आहे. अशा परिस्थितीत काही महत्त्वाचे प्रकल्प उशिरा पूर्ण होणार आहेत. प्रेम जीवनात परस्पर प्रेम मजबूत होणार असून तुमचे आरोग्य देखील चांगले राहणार आहे.   

कर्क (Cancer Zodiac)

कामाच्या ठिकाणी हळूहळू प्रगतीची शक्यता निर्माण होणार आहे. तुमचे सर्व प्रकल्प यशाच्या मार्गावर पुढे वाटचाल करणार आहे. यामुळे ताणतणाव देखील कमी होईल आणि मन आनंदी राहणार आहे. पण व्यवसायाच्या बाबतीत, यावेळी प्रवास पुढे ढकलणे तुमच्यासाठी चांगले राहणार आहे. अन्यथा तुम्ही एखाद्या समस्येत अडकण्याची शक्यता आहे. आर्थिक बाबतीत जास्त खर्च होण्याची दाट शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत, तुम्हाला उत्पन्न आणि खर्च यांच्यात संतुलन राखावे लागणार आहे. कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर बाबी किंवा वादात पडणे टाळा अन्यथा अडचणीत येऊ शकता. प्रेम जीवनात प्रणय वाढणार आहे. तुम्हाला जीवनात आनंददायी अनुभव मिळणार आहे. आरोग्याकडे देखील लक्ष देणे महत्त्वाचे असणार आहे. 

सिंह (Leo Zodiac)

भागीदारीत केलेल्या प्रकल्पातून तुम्हाला फायदा मिळणार आहे. यामुळे व्यवसायाचा विस्तार होणार असून तुम्ही यशाच्या मार्गावर पुढे वाटचाल करणार आहात. कार्यक्षेत्रात प्रगती होणार असून जीवनात आनंद येणार आहे. आर्थिक बाबींमध्ये परिस्थिती हळूहळू सुधारणार आहे. अशा परिस्थितीत तुम्हाला आर्थिक लाभ मिळणार आहे. ज्यामुळे मन आनंदी राहणार आहे. व्यवसाय क्षेत्रात प्रवास केल्यानेही आनंददायी परिणाम मिळणार आहे. तुम्ही नवीन सहलीला जाण्याची योजना आखणार आहात. जीवनात आनंद आणि समृद्धी नांदणार आहे. समाजात तुमचा आदर वाढणार आहे. पण आरोग्याकडे विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता असणार आहे. कुटुंबातील कोणत्याही बाबतीत संतुलन राखणे आवश्यक राहणार आहे. 

कन्या (Virgo Zodiac)

या आठवड्यात तुम्हाला आर्थिक बाबींमध्ये आनंददायी परिणाम मिळणार आहे. संपत्ती वाढण्याचे शुभ योग निर्माण होणार आहेत. तसंच, पैशाशी संबंधित बाबींमध्ये तुम्हाला एखाद्याची मदत मिळणार आहे. ज्यामुळे तुमची आर्थिक स्थिती मजबूत होणार आहे. जीवनात नवीन पद्धती घेऊन पुढे जाणे तुमच्यासाठी आनंददायी ठरणार आहे. पण, तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी थोडे बंधन वाटणार आहे. ज्यामुळे तुम्ही सर्वांसमोर तुमचे मत उघडपणे व्यक्त करू शकणार नाही. प्रवासादरम्यान काळजी घेतल्याने तुम्हाला आनंददायी परिणाम मिळणार आहेत. प्रेम जीवनात आनंद मिळणार आहे. पण कुटुंबातील एखाद्याचे आरोग्य अचानक बिघण्याची शक्यता आहे. 

तूळ (Libra Zodiac)

तुमच्या कामाच्या क्षेत्रात तुमची प्रगती होणार आहे. तुमच्या प्रोजेक्टबद्दल विचारपूर्वक निर्णय घेतल्यास तुम्हाला यश मिळणार आहे. अशा परिस्थितीत, तुम्ही या आठवड्यात तुमच्या प्रोजेक्टची योजना आखणार आहात. त्यांची अंमलबजावणी करून तुम्हाला चांगले परिणाम मिळणार आहेत. कामाच्या क्षेत्रात योजना बनवून आणि त्या पुढे नेऊन तुम्हाला यश मिळणार आहे. पण आर्थिक बाबींमध्ये काही बाह्य हस्तक्षेपामुळे तुम्हाला गुंतवणुकीत समस्या निर्माण होणार आहे. खर्चाची परिस्थिती देखील उद्भवणार आहे. अशा परिस्थितीत, सावधगिरी बाळगणे खूप महत्वाचे राहणार आहे. प्रवासादरम्यान विचारपूर्वक निर्णय घेतल्यास तुम्हाला यश मिळणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी महिलेच्या मदतीने जीवन आनंददायी असणार आहे. प्रेम जीवनात परस्पर मतभेद वाढणार आहे. 

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

या आठवड्यात तुम्हाला आर्थिक बाबींमध्ये चांगले फायदे मिळणार आहेत. तुम्ही नवीन गुंतवणुकीकडे आकर्षित होणार आहात. नियोजन करण्याच्या मूडमध्ये देखील राहणार आहात. अशा परिस्थितीत तुम्हाला शुभ परिणाम मिळणार आहेत. आर्थिक स्थिती हळूहळू सुधारणार आहे. व्यवसाय क्षेत्रात प्रवास करताना तुमचे मत उघडपणे व्यक्त केल्याने परिस्थिती सुधारत राहणार आहे. कामाच्या ठिकाणी भागीदारीत केलेले काम किंवा भागीदारीत केलेले प्रकल्प तुमच्यासाठी समस्या निर्माण करण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत, तुम्हाला सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. घाईघाईत कोणताही निर्णय घेणे टाळावे लागणार आहे. हळूहळू कुटुंबात आनंदी वातावरण निर्माण होणार आहे. प्रेमसंबंधात परस्पर प्रेम दृढ होताना तुम्हाला अनुभव घेता येणार आहे. या आठवड्यात आरोग्याकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज असणार आहे.   

धनु (Sagittarius Zodiac)

तुमच्या कामाच्या क्षेत्रात प्रगती पाहिला मिळणार आहे. प्रकल्पात यश मिळाल्यानंतर तुम्हाला आराम वाटणार आहे. आर्थिक बाबतीत तुम्हाला कोणत्याही प्रकारची निष्काळजीपणा टाळावी लागणार आहे, अन्यथा तुम्हाला काही समस्यांना तोंड द्यावे लागण्याची शक्यता आहे. व्यवसायाच्या बाबतीत, या आठवड्यात प्रवासातून अनुकूल लाभ मिळणार आहे तो तुम्हाला कमी वाटणार आहे. अशा परिस्थितीत, ते तुम्हाला पुढे ढकलणे चांगले ठरणार आहे. अन्यथा तुम्हाला काही समस्यांना तोंड द्यावे लागण्याची शक्यता आहे. प्रेम जीवनात संतुलन राखणे तुमच्यासाठी चांगले राहणार आहे. त्याच वेळी, तुम्हाला काही काळ कुटुंबात एकटेपणा जाणवणार आहे. नोकरी करणाऱ्यांसाठी वेळ संमिश्र राहणार आहे. विचारपूर्वक घेतलेल्या निर्णयांमुळे तुम्हाला फायदा होणार आहे. 

मकर (Capricorn Zodiac)

या आठवड्यात तुमची आर्थिक स्थिती मजबूत राहणार आहे. सुरुवातीला तुम्हाला पैशांशी संबंधित चांगली बातमी ऐकायला मिळणार आहे. अशा परिस्थितीत तुमचे मन आनंदी राहणार आहे. पण कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला कठीण निर्णय घेणे टाळणे हिताचे ठरणार आहे. अन्यथा समस्या उद्भवणार आहे. शांततेने आणि संयमाने टीमवर्कसह प्रकल्प पूर्ण केल्यास चांगले परिणाम मिळणार आहेत. प्रवासात लाभ मिळविण्यासाठी तुम्हाला अधिक मेहनत करावी लागणार आहे. पण अपेक्षित निकाल मिळण्याची शक्यता कमी असणार आहे. अशा परिस्थितीत तुम्ही या सहली पुढे ढकलावे लागणार आहे. प्रेम जीवनात प्रणय वाढणार आहे. तुम्हाला काही चांगली बातमी ऐकायला मिळणार आहे. तुम्हाला कुटुंबातील सदस्याचा पूर्ण पाठिंबा प्राप्त होणार आहे. 

कुंभ (Aquarius Zodiac)

व्यवसायात गुंतवणूक करून तुम्हाला शुभ परिणाम मिळणार आहे. आर्थिक बाबतीतही हा आठवडा उत्तम सिद्ध होणार आहे. संपत्ती वाढीची शुभ शक्यता निर्माण होणार आहे. तुमची आर्थिक स्थिती मजबूत राहणार आहे. गुंतवणुकीतून आर्थिक लाभाची परिस्थिती देखील मजबूत होणार आहे. कामाच्या ठिकाणी परिस्थिती हळूहळू सुधारणार असून तुमचे सर्व प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होणार आहेत. पण यावेळी कामाच्या संदर्भात प्रवासातून अपेक्षित निकाल कमी वाटणार आहे. अशा परिस्थितीत, ते पुढे ढकलणे तुमच्यासाठी चांगले राहणार आहे. कोणत्याही प्रवासादरम्यान तुमच्या मौल्यवान वस्तू सुरक्षित ठेवा, अन्यथा तुम्हाला नुकसान सहन करावे लागण्याची शक्यता आहे. आरोग्य चांगले राहणार आहे. तुम्ही कुटुंबातील काही धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी होणार आहात. 

मीन (Pisces Zodiac)

आर्थिक बाबींमध्ये तुम्हाला आनंददायी परिणाम मिळणार आहे. तुम्ही तुमची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यात यशस्वी होणार आहात. परंतु कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला काही समस्या आणि अडचणींना तोंड द्यावे लागण्याची शक्यता आहे. हा काळ तुमच्यासाठी प्रतिकूल राहणार आहे. अशा परिस्थितीत कोणताही निर्णय विचारपूर्वक घेणे आवश्यक असणार आहे. व्यावसायिक प्रवासादरम्यान तुम्हाला समस्यांना तोंड द्यावे लागणार आहे. अशा परिस्थितीत, त्या पुढे ढकलण्यात काहीही नुकसान नसेल. कामाच्या ठिकाणी प्रतिकूल परिस्थिती उद्भवल्यास तुम्हाला धीर धरावा लागणार आहे. अन्यथा नुकसान होण्याची शक्यता आहे. पण, प्रेमसंबंधात परस्पर प्रेम दृढ होणार असून यावेळी कुटुंबात कोणताही धोकादायक निर्णय घेऊ नका. (Disclaimer: या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)  

