Marathi News
Weekly Horoscope : सूर्यग्रहणाचा हा आठवडा काही राशींसाठी संकटाचा; आर्थिक, करिअर, प्रेम जीवन काय परिणाम होणार?

Weekly Horoscope 16 to 22 February 2026 in Marathi : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार फेब्रुवारीचा हा आठवडा अतिशय महत्त्वाचा आहे. या आठवड्याचा सुरुवातीलाच सूर्यग्रहण लागणार आहे. धर्मशास्त्रानुसार सूर्यग्रहण हे अशुभ मानले जाते. सूर्यग्रहणाचा परिणाम हा 12 राशींच्या जीवनावर पडतो असं शास्त्रात सांगण्यात आलंय. तरदुसरीकडे या आठवड्यात चंद्र आणि मंगळाची युती होणार आहे ज्यातून महालक्ष्मी योग निर्माण झाला आहे. अशात तुमच्या संपत्तीवर, करिअरमध्ये काय परिणाम होणार आहे, पाहूयात. असा हा फेब्रुवारीचा आठवडा मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल जाणून घेऊयात ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून 

Neha Choudhary | Feb 16, 2026, 03:09 PM IST
1/12

मेष (Aries Zodiac)

  या आठवड्यात, तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत बाहेर जाण्याचे नियोजन करणार आहात. करिअरबद्दल बोलायचं झालं तर आतापर्यंत केलेल्या कठोर परिश्रमाचे शुभ फळ तुम्हाला मिळणार आहे. आरोग्य या आठवड्यात छान असणार आहे. प्रवासातून आनंद मिळणार आहे. कुटुंबात कुठल्यातरी नवीन सुरूवात तुम्हाला जरा चिंतेत टाकणार आहे. तर हा आठवडा खर्चिक असणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी निष्काळजीपणा टाळल्यास आनंदी आठवडा जाणार आहे.  शुभ दिवस: 17 आणि 19.

2/12

वृषभ (Taurus Zodiac)

  या आठवड्यात तुम्हाला नेटवर्किंगवर भर द्यावी लागणार आहे. त्यातून तुम्हाला जास्त जास्त फायदा होणार आहे. तुमचं आर्थिक निर्णय शांतपणे आणि विचारपूर्वक घेतल्यास चांगले परिणाम मिळणार आहेत. कुटुंबात आनंदी वातावरण असणार आहे. या आठवड्यात सहलीचा विचार टाळा. अन्यथा तो तुम्हाला त्रासदायक ठरु शकतो. तसंच या आठवड्यात आरोग्याकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. तर आठवड्याच्या शेवटी तुम्हाला प्रतिकूल परिस्थितींचा सामना करावा लागणार आहे.  शुभ दिवस: १६ आणि १८.

3/12

मिथुन (Gemini Zodiac)

या आठवड्यात कठोर परिश्रमाशिवाय पर्याय नसणार आहे. या परिश्रमाचा सकारात्मक परिणाम तुम्हाला भविष्यात मिळणार आहेत. या आठवड्यातील प्रवास सुखद अनुभव देणार आहे. सहली यशस्वी होणार आहे. तुमच्या प्रेम आयुष्यात जोडीदाराची एन्ट्री होणार आहे. हा आठवडा खर्चिकही राहणार आहे. ज्याकडे लक्ष दिलं गेलं नाही तर तुम्ही संकटात येऊ शकता. कौटुंबिक बाबींबाबत निर्णय घेताना थोडी जोखीम घेणे हिताचे ठरणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी शुभ परिणाम प्राप्त होार आहे. शुभ दिवस: १७, १९ आणि २०.

4/12

कर्क (Cancer Zodiac)

या आठवड्यात, करिअर उत्तम राहणार असून प्रगतीचे मार्ग उघड होणार आहे. तर आर्थिकदृष्ट्या हा आठवडा चांगला असणार आहे. जर तुम्ही तुमच्या अंतर्ज्ञानाचे अनुसरण केले आणि प्रेमात निर्णय घेतले तर तुम्ही आनंददायी ठरणार आहे. या आठवड्यात केलेला प्रवास यशस्वी ठरणार आहे. तुमच्या कुटुंबातील तरुण सदस्यांकडून तुम्हाला काही चांगली बातमी कानावर पडणार आहे. या आठवड्यात तुम्हाला तुमच्या आयुष्यातील एखाद्या गोष्टीबद्दल एकटेपणा वाटणार आहे.  शुभ दिवस: १६, १८ आणि १९ डिसेंबर

5/12

सिंह (Leo Zodiac)

हा आठवडा आरोग्यासाठी चांगला असणार आहे. प्रेमप्रकरणाशी संबंधित काही बातम्या तुम्हाला दुःखी करणार आहेत. तुम्ही आर्थिक बाबींबद्दलही संशयी राहणार आहात, ज्यामुळे आर्थिक नुकसानाचा धोका आहे. कामाच्या ठिकाणी न्यायालयीन प्रकरणांमुळे अडचणी वाढणार आहेत. या आठवड्यात प्रवास पुढे ढकलणे हिताचे ठरणार आहे. कौटुंबिक बाबींबाबत ताण तुम्हाला त्रासदायक ठरणार आहे. आठवड्याच्या अखेरीस परिस्थिती सुधारताना दिसणार आहे. शुभ दिवस: १७ आणि २०.

6/12

कन्या (Virgo Zodiac)

कामाच्या ठिकाणी प्रगती तर होणारच आहे त्यासोबत तुमचा आदरही वाढणार आहे. या आठवड्यात, एखाद्या वृद्धाच्या मदतीने, तुम्हाला तुमच्या जीवनात शांती आणि आनंद प्राप्त होणार आहे. या आठवड्यात प्रवासाद्वारेही तुम्हाला यशाला गवसणी घालता येणार आहे. तुम्ही एखाद्या चांगल्या ठिकाणी प्रवास करण्याचे नियोजन करणार आहात. एखाद्या महिलेमुळे तुमच्या प्रेमसंबंधात समस्या येणार आहेत, त्यामुळे सावध राहा. आर्थिक खर्चही जास्त होणार असून पितृत्वाच्या व्यक्तीवर जास्त खर्च होणार आहे. कौटुंबिक बाबींमध्ये काही समस्यांमुळे अचानक अडचणी वाढणार आहे. शुभ दिवस: १९

7/12

तूळ (Libra Zodiac)

या आठवड्यात तुमचे प्रेम जीवन शांतीपूर्ण राहणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात तुम्हाला आनंददायी परिणाम अनुभवायला मिळणार आहे. या आठवड्यात तुमचे आरोग्य लक्षणीयरीत्या सुधारणा होताना तुम्हाला पाहिला मिळेल. तुम्ही जितके आरामशीर राहाल तितके तुमचे जीवन चांगले असणार आहे. या आठवड्यात केलेल्या प्रवासामुळे यश मिळणार आहे. या आठवड्यात तुम्ही प्रवासात खूप व्यस्त राहणार आहात. आर्थिक बाबतीत अनपेक्षित नफा मिळाल्यामुळे तुम्ही समाधानी असणार आहात. कामाच्या ठिकाणी एखाद्या प्रकल्पाबद्दल तुम्हाला अस्वस्थ वाटणार आहे. शुभ दिवस: १७, १८ आणि १९ जून.

8/12

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

   या आठवड्यात, तुम्ही कामात प्रगती करणार असून तुमचा सन्मान वाढणार आहे. पितृसत्तेच्या मदतीने, तुमच्या प्रगतीचा मार्ग खुला होणार आहे. आर्थिक वाढीच्या शुभ संधी उपलब्ध होणार आहेत. तुम्ही तुमच्या गुंतवणुकीवर नियंत्रण ठेवणे हिताचे ठरणार आहे. या आठवड्यात तुमचे प्रेम जीवन सुधारणार असून पण तरीही काही अस्वस्थता तुम्हाला जाणवणार आहे. या आठवड्यात प्रवास पुढे ढकलणे चांगले असणार आहे. आठवड्याच्या अखेरीस, आनंद आणि समृद्धीचे मार्ग उघडणार असल्याने तुम्ही आनंदी असणार आहात. शुभ दिवस: १६, १७ आणि २० जून.

9/12

धनु (Sagittarius Zodiac)

या आठवड्यात, तुमच्या प्रेम जीवनात तुम्हाला आनंददायी अनुभव तुम्हाला सुखद अनुभव देणार आहे. या आठवड्यात तुमचे प्रेम आणखी दृढ होणार आहे. प्रवास तुम्हाला आनंद प्रचिती येणार आहे. तुमच्या कुटुंबात काही बदल झाल्यामुळे तुमचे मन अस्वस्थ राहणार आहे. कामात तुमची प्रगती होणार असून आर्थिक अडचणी आव्हानात्मक राहणार आहे. ज्यामुळे तुमचे मन अस्वस्थ असणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी नुकसानाची चिन्ह आहेत. शुभ दिवस: १९

10/12

मकर (Capricorn Zodiac)

या आठवड्यात, तुम्ही तुमच्या ऑफिसमध्ये महत्त्वाचे बदल करू शकता. एका चांगल्या प्रोजेक्टमध्ये तुमची आवड वाढेल. तुमच्या प्रवासादरम्यान तुमचे व्यक्तिमत्व इतरांना लक्षणीयरीत्या प्रभावित करेल. या सहली यशस्वी होतील. आर्थिक खर्च जास्त असू शकतो. या आठवड्यात, प्रेमसंबंधाची बातमी मिळाल्याने तुम्हाला दुःख होऊ शकते. आठवड्याच्या शेवटी एखाद्या वडिलांशी मतभेद होऊ शकतात. शुभ दिवस: १९.

11/12

कुंभ (Aquarius Zodiac)

कामाच्या ठिकाणी नवीन सुरुवात तुमच्या आयुष्यात शांती प्रदान करणार आहे. तुम्ही तुमच्या आरोग्याबद्दल खूप जागरूक राहणार आहात. तुमचे आरोग्य सुधारण्यासाठी तुम्ही काही ठोस निर्णय घेणार आहात जे तुमच्यासाठी हिताचे ठरणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात या आठवड्यात आनंद तुमच्या दारावर ठोठावणार आहे. तुम्ही तुमच्या प्रियजनांसोबत आणि तुमच्या जोडीदारासोबत पार्टीच्या मूडमध्ये राहणार आहात. या आठवड्यात, कुटुंबात आनंद आणि समृद्धी नांदणार आहे. नवीन गुंतवणूक आर्थिक बाबींमध्ये फायदे घेऊन येणार आहे. पण आईच्या भावनेने वागणाऱ्या महिलेवर खर्च होणार आहे.  शुभ दिवस: १७ आणि १८.

12/12

मीन (Pisces Zodiac)

हा आठवडा तुमच्या प्रेमसंबंधांसाठी शुभ राहणार आहे. त्यामुळे तुमचे परस्पर प्रेम आणखी दृढ होणार आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला आरोग्य सुधारणार आहे. आर्थिक खर्च जास्त राहणार असून न्यायालयीन प्रकरणांमुळे खर्चही वाढणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला एखाद्या गोष्टीबद्दल अस्वस्थ वाटणार आहे. पण आठवड्याच्या अखेरीस परिस्थिती सुधारताना तुम्हाला दिसणार आहे.  शुभ दिवस: १७ आणि २० (Disclaimer : या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)  

