Weekly Horoscope : सूर्यग्रहणाचा हा आठवडा काही राशींसाठी संकटाचा; आर्थिक, करिअर, प्रेम जीवन काय परिणाम होणार?
Weekly Horoscope 16 to 22 February 2026 in Marathi : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार फेब्रुवारीचा हा आठवडा अतिशय महत्त्वाचा आहे. या आठवड्याचा सुरुवातीलाच सूर्यग्रहण लागणार आहे. धर्मशास्त्रानुसार सूर्यग्रहण हे अशुभ मानले जाते. सूर्यग्रहणाचा परिणाम हा 12 राशींच्या जीवनावर पडतो असं शास्त्रात सांगण्यात आलंय. तरदुसरीकडे या आठवड्यात चंद्र आणि मंगळाची युती होणार आहे ज्यातून महालक्ष्मी योग निर्माण झाला आहे. अशात तुमच्या संपत्तीवर, करिअरमध्ये काय परिणाम होणार आहे, पाहूयात. असा हा फेब्रुवारीचा आठवडा मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल जाणून घेऊयात ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून