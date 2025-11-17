Weekly Horoscope : पुढील 7 दिवस या लोकांसाठी सुर्वण काळ! 'या' लोकांची मानसिक स्थिती...; पैसा, करिअर, प्रेम जीवन कसा असेल हा आठवडा?
Weekly Horoscope 10 to 16 November 2025 in Marathi : नोव्हेंबर तिसरा आठवडा हा कसा असेल याबद्दल प्रत्येकाला उत्सुकता असते. ज्योतिषशास्त्रानुसार 17 ते 23 नोव्हेंबर 2025 या आठवड्यात वृश्चिक राशीत सूर्य आणि मंगळाची युतीमुळे आदित्य मंगल योग जुळून आला आहे. हा राजयोग मेष, मिथुन, कन्या आणि मकर यासह अनेक राशींना करिअरमध्ये यश, आत्मविश्वास आणि आर्थिक समृद्धी घेऊन आला आहे. हा आठवडा अनेकांसाठी नवीन सुरुवात आणि आनंदाचा असणार आहे. असा हा आठवडा मेष ते मीन राशीपर्यंत सर्व राशींसाठी कसा असेल जाणून घ्या ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून