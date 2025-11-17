English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Weekly Horoscope : पुढील 7 दिवस या लोकांसाठी सुर्वण काळ! 'या' लोकांची मानसिक स्थिती...; पैसा, करिअर, प्रेम जीवन कसा असेल हा आठवडा?

Weekly Horoscope 10 to 16 November 2025 in Marathi : नोव्हेंबर तिसरा आठवडा हा कसा असेल याबद्दल प्रत्येकाला उत्सुकता असते. ज्योतिषशास्त्रानुसार 17 ते 23 नोव्हेंबर 2025 या आठवड्यात वृश्चिक राशीत सूर्य आणि मंगळाची युतीमुळे आदित्य मंगल योग जुळून आला आहे. हा राजयोग मेष, मिथुन, कन्या आणि मकर यासह अनेक राशींना करिअरमध्ये यश, आत्मविश्वास आणि आर्थिक समृद्धी घेऊन आला आहे. हा आठवडा अनेकांसाठी नवीन सुरुवात आणि आनंदाचा असणार आहे. असा हा आठवडा मेष ते मीन राशीपर्यंत सर्व राशींसाठी  कसा असेल जाणून घ्या ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून 

Neha Choudhary | Nov 17, 2025, 11:51 AM IST
मेष (Aries Zodiac)

 या आठवड्यात त्यांच्या घरात आणि कुटुंबात शांती अनुभवायला मिळणार आहे. कुटुंबाच्या पाठिंब्याने ते अनेक गोष्टी साध्य करणार आहेत. कुटुंबातील ज्येष्ठ व्यक्तीकडून मदत मिळाल्याने आनंद आणि शांती प्राप्त होणार आहे. या आठवड्यात प्रवास केल्याने गोड आठवणींनी भरलेले सकारात्मक परिणाम देखील मिळणार आहेत. तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी, तुम्ही दृढनिश्चयाने गुंतवणूक करावी, तरच पैशाचा प्रवाह वाढणार आहेत. प्रेमसंबंधांच्या बातम्या तुम्हाला दुःखी करु शकतात. कामावर नैतिक निर्णय घेतल्यास चांगले परिणाम मिळणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी भागीदारीतील कामामुळे नुकसान होऊ शकतं. किंवा तुम्ही एखाद्या प्रिय व्यक्तीपासून दूर जाणार आहात.

वृषभ (Taurus Zodiac)

लोकांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात प्रगती प्राप्त होणार असून त्यांचा आदरही वाढणार आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीपासूनच तुम्हाला तुमच्या प्रकल्पाशी संबंधित काही चांगल्या बातम्या मिळणार आहे. तुमचे प्रेमसंबंध मजबूत होणार आहे. तुमचे प्रेम जीवन रोमँटिक राहणार आहे. तुम्ही तुमच्या जीवनसाथीसोबत आनंदी काळ व्यतित करणार आहात. आर्थिक दृष्टिकोनातून, वेळ अनुकूल असून संपत्ती वाढीच्या शुभ संधी निर्माण होणार आहेत. या आठवड्यात, तुमचे आरोग्य देखील लक्षणीयरीत्या सुधारणा पाहिला मिळणार आहे. तर तुम्ही तंदुरुस्त राहणार आहात. या आठवड्यात, तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत आनंददायी वेळ घालवणार आहात. तुमचे मन आनंदी राहणार आहे. या आठवड्यात प्रवास केल्याने नुकसान होणार असून तुम्ही ते पुढे ढकलने योग्य असणार आहे. या आठवड्याच्या अखेरीस, जीवनात संतुलन राखल्याने चांगले परिणाम मिळणार आहेत. 

मिथुन (Gemini Zodiac)

या आठवड्यात अशी परिस्थिती निर्माण होईल जी तुमच्या करिअरच्या प्रगतीला अनुकूल ठरणार आहे. या आठवड्यात तुम्हाला अशा महिलेकडून मदत मिळेल जिने तिच्या आयुष्यात यश मिळवण्यासाठी कठोर परिश्रम केलं आहेत. तुमच्या कुटुंबात काही नवीन बदल देखील पाहिला मिळणार आहे. ज्यामुळे आठवड्याच्या सुरुवातीला तुमच्या मनात काही शंका निर्माण होणार आहे. परंतु शेवटी तुम्हाला जीवनात शांती मिळणार आहेत. या आठवड्यात आर्थिक प्रगती होणार आहे. पण ती तुमच्या अपेक्षेपेक्षा कमी असणार आहेत. तुमच्या प्रेम जीवनात किंवा अफवेमुळे तुमचे मन अस्वस्थ राहणार आहेत. तुम्हाला तुमच्या आरोग्याकडे लक्ष देणे आवश्यक असणार आहे. तुम्हाला वडिलांच्या आरोग्याची चिंता राहणार आहे. या आठवड्यात प्रवास पुढे ढकलणे योग्य ठरणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी एक नवीन सुरुवात तुमच्या आयुष्यात आनंद आणणार आहे.

कर्क (Cancer Zodiac)

हा आठवडा आर्थिक बाबतीत अनुकूल राहणार आहे. आर्थिक लाभाची परिस्थिती विकसित होणार आहे. या आठवड्यात तुमच्या गुंतवणुकीच्या पद्धतींमध्येही लक्षणीय बदल पाहिला मिळणार आहे. कुटुंबात आनंद आणि समृद्धीच्या संधी निर्माण होणार आहे. तुमच्या कौटुंबिक जीवनावर नवीन दृष्टिकोन ठेवून लक्ष केंद्रित केल्याने आनंद मिळणार आहे. प्रेमसंबंधांमध्ये, वडीलधाऱ्यांचे आशीर्वाद आनंददायी अनुभव आणि आनंदी मन राहणार आहे. एखाद्या महिलेमुळे कामात अडचणी वाढणार आहेत. पण चर्चेद्वारे प्रकरणे सोडवणे श्रेयस्कर असणार आहे. तुमचे आरोग्य सुधारण्यासाठी या आठवड्यात तुम्हाला अतिरिक्त प्रयत्न करावे लागणार आहेत. या आठवड्यात प्रवास पुढे ढकलणे चांगले राहणार आहे. तुमच्या प्रवासादरम्यान तुम्हाला एखाद्या महिलेबद्दल चिंता वाटणार आहे. या आठवड्याच्या शेवटी, तुमचे मन भावनिक राहणार आहे. जीवनात अधिक अस्वस्थता असणार आहे.  

सिंह (Leo Zodiac)

या आठवड्यात आर्थिक बाबी हळूहळू सुधारताना दिसणार आहे. जर तुम्ही दृढनिश्चयी असाल आणि निरोगी क्रियाकलाप स्वीकारलात तर तुमचे आरोग्य सुधारण्यास मदत मिळणार आहे. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत आनंददायी वेळ व्यतित करणार आहात. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासह कुठेतरी प्रवास करण्याची योजना आखणार आहात. या आठवड्यात प्रवास केल्याने यश मिळणार आहे. पण ते तुमच्या अपेक्षांनुसार ठरणार आहे. कामात निष्काळजीपणा टाळणे हिताचे ठरणार आहे.अन्यथा तुम्हाला नुकसान सहन करावे लागेल. या आठवड्यात तुमच्या प्रेम जीवनात काही जोखीम घेतल्याने सकारात्मक परिणाम पाहिला मिळतील. या आठवड्याच्या अखेरीस तुमचे जीवन हळूहळू सुधारणार आहे.

कन्या (Virgo Zodiac)

कामात प्रगती आणि आठवड्याच्या सुरुवातीला तुमच्या प्रकल्पाशी संबंधित काही चांगल्या बातम्या कानावर पडणार आहे. तुम्हाला आर्थिक बाबींमध्ये यश मिळणार असून गुंतवणुकीतून नफा मिळणार आहे. या आठवड्यात तुम्ही तुमच्या घराच्या सजावटीसाठी काही खरेदी करणार आहात. या आठवड्यात केलेला प्रवास देखील यशस्वी होणार आहे. सहली गोड आठवणींनी भरल्या असणार आहे. तुमच्या सहली यशस्वी करण्यासाठी तुम्हाला एखाद्या महिलेची मदत मिळणार आहे. तुमच्या आरोग्याकडे लक्ष देणे गरजेचे असणार आहे. वेळ भावनिकदृष्ट्या आव्हानात्मक असणार आहे. ज्याचा तुमच्या आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. घरात सामान्य परिस्थिती दिसून येणार आहे. कोणतेही महत्त्वपूर्ण बदल होणार नाहीत. तुमच्या प्रेम जीवनात चिंता वाढणार आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला तुमच्या प्रेम जीवनाशी संबंधित बातम्या मिळाल्याने तुम्ही दुःखी होणार आहात. आठवड्याच्या शेवटी, परिस्थिती सुधारणार असून आनंद आणि समृद्धीच्या शुभ संधी उपलब्ध होणार आहेत.

तूळ (Libra Zodiac)

या आठवड्यात, तुम्हाला तुमच्या कुटुंबासोबत वेळ घालवण्याची आनंददायी संधी प्राप्त होणार आहे. तुम्हाला तुमच्या मुलांशी संबंधित आनंदाची बातमी मिळणार आहे. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत आनंददायी वेळ घालवाल. या आठवड्यात केलेले प्रवास देखील आनंददायी आणि यशस्वी राहणार आहे. या आठवड्यात, तुम्ही चांगल्या ठिकाणी प्रवास करण्याचा निर्णय घेणार आहात. तुमचे आरोग्य हळूहळू सुधारणार असून जर तुम्ही स्वतःवर विश्वास ठेवला आणि आरोग्यविषयक कामांमध्ये व्यस्त राहिलात तर तुम्हाला बरे वाटणार आहे. तुमच्या अंतर्ज्ञानाचे अनुसरण करणे आणि प्रेमात निर्णय घेणे चांगले राहणार आहे. एखाद्या महिलेमुळे कामात अडचणी येतील. प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होणार नाहीत. आर्थिक बाबतीत, महिलांच्या हस्तक्षेपामुळे गुंतवणूक जास्त असणार आहे. पण, आठवड्याच्या शेवटी परिस्थिती बदलणार आहे. महिलांच्या सहकार्याने तुम्हाला आनंद आणि समृद्धी मिळणार आहे. 

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

कामाच्या ठिकाणी प्रगती होणार असून तुमच्या प्रकल्पाचे यश पाहून तुम्हाला खूप आराम मिळणार आहे. आर्थिक बाबतीत तुम्हाला एखाद्या वृद्ध व्यक्तीची मदत मिळणार असून किंवा पितृत्वाच्या व्यक्तीच्या मदतीने संपत्ती वाढण्याचे संकेत मिळतात. आर्थिक क्षेत्रात प्रगतीसाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण होणार आहे. आर्थिक लाभाची परिस्थिती देखील निर्माण होत आहे. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत आनंदाने वेळ घालवाल आणि कुटुंबाच्या सहवासात आरामदायी वाटणार आहे. या आठवड्यात प्रवास पुढे ढकलण्यात काहीही गैर होणार नाहीत. तुमच्या प्रेम जीवनात परस्पर प्रेम वाढवण्यासाठी तुम्हाला तुमच्याकडून अधिक प्रयत्न करावे लागणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी, तुम्हाला तुमच्या जीवनात आनंद आणि समृद्धी मिळविण्याच्या अनेक संधी मिळणार आहेत.

धनु (Sagittarius Zodiac)

कामाच्या ठिकाणी प्रगती होणार आहेत. आठवड्याच्या सुरुवातीला तुम्हाला नवीन प्रकल्पाबद्दल शंका वाटत असली तरी, प्रगतीकडे नेणारी परिस्थिती निर्माण होणार आहे. प्रेम अधिक दृढ होणार असून तुम्ही तुमच्या प्रेम जीवनात जितके संयमी निर्णय घ्याल तितके चांगले परिणाम मिळणार आहेत. प्रवास गोड आठवणींनी भरलेले असणार आहे. यश सहज मिळणार आहेत. या आठवड्यात, आर्थिक बाबींमध्ये बाहेरील कोणताही हस्तक्षेप अडचणी आणू शकतो. आठवड्याच्या शेवटी तुम्हाला काही चांगली बातमी मिळणार आहे.

मकर (Capricorn Zodiac)

या आठवड्यात आयुष्यात गोड-आंबट अनुभव येणार आहेत. जर तुम्ही संयमाने कोणताही निर्णय घेतला तर जीवनात प्रगतीसाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण होणार आहे. प्रवास आनंददायी परिणाम देतील आणि सहली यशस्वी होणार आहेत. कुटुंबातील परिस्थिती हळूहळू सुधारणार आहेत. जीवनात आनंद आणि समृद्धीच्या शक्यताही हळूहळू निर्माण होणार आहेत. या आठवड्यात, तुमच्या आरोग्याकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज राहणार आहे. अन्यथा तुम्हाला सर्दी, खोकला किंवा तापाची समस्या होऊ शकते. भावनिकदृष्ट्या, प्रेमसंबंधांमध्ये वेळ कठीण जाणार आहेत. मन अस्वस्थ राहणार आहेत. कामाच्या ठिकाणी, नवीन प्रकल्पाबाबत मन अस्थिर राहणार आहे. वेळ भावनिकदृष्ट्या कठीण राहणार आहे. आर्थिक बाबतीत खर्च जास्त असणार आहे आणि तुम्ही गुंतवणुकीकडे लक्ष द्या. आठवड्याच्या शेवटी चर्चेद्वारे प्रकरणे सोडवली तर चांगले होणार आहेत.

कुंभ (Aquarius Zodiac)

कामात प्रगती करणार आहात. भागीदारीत हाती घेतलेले प्रकल्प तुम्हाला यशाकडे नेणार आहेत. आर्थिक बाबींमध्येही, जितके जास्त विचारपूर्वक आणि तुमच्या आतल्या आवाजाचे ऐकाल तितके चांगले परिणाम मिळणार आहेत. संपत्ती वाढीच्या शुभ संधी देखील समोर येणार आहेत. या आठवड्यात, तुम्ही तुमच्या प्रेम जीवनात आनंदी राहणार आहात. तुमच्या मुलांकडून तुम्हाला चांगली बातमी कानावर पडणार आहे. या आठवड्यात एखाद्या प्रिय व्यक्तीसोबत प्रवास केल्याने यश मिळणार आहे. तुमचे मन आनंदाने भरून असणार आहे. या आठवड्यात तुम्ही एखाद्या आनंददायी कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी प्रवास देखील करणार आहात. तुमचे प्रेम जीवन मजबूत होणार असून वडिलांच्या आशीर्वादाने तुमचे प्रेम जीवन द्विगुणीत होणार आहे. तुमच्या आरोग्याकडे लक्ष द्या, कारण मज्जातंतूंशी संबंधित समस्या वाढण्याची शक्यता आहे. या आठवड्याच्या अखेरीस, तुम्हाला तुमच्या जीवनशैलीत लक्षणीय बदल पाहिला मिळणार आहेत.

मीन (Pisces Zodiac)

या आठवड्यात तुमचे काम प्रगतीपथावर जाणार आहे. वडीलधाऱ्यांच्या मदतीने प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होणार आहे. या आठवड्यात तुमची आर्थिक परिस्थिती देखील लक्षणीयरीत्या सुधारणार आहे. संपत्ती वाढीच्या अनेक संधी निर्माण होणार आहेत. तुमचे आरोग्य देखील लक्षणीयरीत्या सुधार असून आणि तुम्ही तंदुरुस्त राहणार आहात. प्रेमसंबंधात नवीन सुरुवात तुमच्या आयुष्यात हळूहळू बदल आणणार आहात. या आठवड्यात तुमचे प्रेम जीवन रोमँटिक राहणार आहे. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत आनंदी राहणार आहात. जीवनात शांती अनुभवणार आहात. तुमच्या प्रवासादरम्यान तुम्हाला नवीन मित्र भेटणार आहे, जे भविष्यात तुम्हाला साथ देणार आहेत. आठवड्याच्या शेवटी अनावश्यक अहंकार संघर्ष टाळणे चांगले राहणार आहेत. (Disclaimer : या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

