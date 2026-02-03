English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  Weekly Horoscope : 3 राशीच्या लोकांना लागणार लॉटरी, 7 दिवसांत बदलणार नशिब; 8 फेब्रुवारीपर्यंतच साप्ताहिक राशिभविष्य

Weekly Horoscope : 3 राशीच्या लोकांना लागणार लॉटरी, 7 दिवसांत बदलणार नशिब; 8 फेब्रुवारीपर्यंतच साप्ताहिक राशिभविष्य

Weekly Horoscope : साप्ताहिक राशीनुसार, या आठवड्यात वृषभ, सिंह आणि कुंभ राशीसाठी आर्थिक लाभ होऊ शकतो. वृश्चिक राशीच्या लोकांनी राग टाळावा. 2-8 फेब्रुवारी 2026 चे साप्ताहिक राशीफळ जाणून घ्या.  

Dakshata Thasale | Feb 03, 2026, 07:14 PM IST
1/13

आठवड्याच्या सुरुवातीला, 3 फेब्रुवारी 2026 रोजी बुध कुंभ राशीत प्रवेश करेल. त्यानंतर 6 फेब्रुवारी रोजी शुक्र कुंभ राशीत येईल. यामुळे शनीच्या राशीत बुध-शुक्र युती होईल. या युतीचा परिणाम सर्व राशींवर होईल. 2-6 फेब्रुवारी 2026 रोजी मेष आणि मीन राशीच्या साप्ताहिक राशीफळ जाणून घ्या.

2/13

मेष

हा आठवडा तुमच्यासाठी ऊर्जा आणि क्रियाकलापांनी भरलेला असेल. तुम्हाला थकवा किंवा स्नायूंचा ताण येऊ शकतो, म्हणून विश्रांती आणि दैनंदिन दिनचर्येत संतुलन राखा. आर्थिक बाबतीत, तुम्ही उत्पन्नाचे नवीन स्रोत विचारात घ्याल, जरी खर्च जास्त राहील. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या निर्णय घेण्याची क्षमता तपासली जाईल; घाई टाळणे फायदेशीर ठरेल. करिअर आणि स्पर्धा परीक्षांबाबत आत्मपरीक्षण करण्याची ही वेळ आहे. तुमची रणनीती बदलल्याने निकाल सुधारू शकतात. तुमच्या प्रेम जीवनात भावनिक चढ-उतार येतील आणि संवादामुळे गैरसमज दूर होतील. प्रवास अनपेक्षित असू शकतो आणि वेळेचे व्यवस्थापन महत्त्वाचे आहे. कुटुंब आणि समाजात तुमची भूमिका मार्गदर्शकाची असेल. तुमच्या मुलांशी संबंधित कोणतीही चांगली बातमी आनंद देईल.

3/13

वृषभ

या आठवड्यात स्थिरता आणि संयम ही तुमची सर्वात मोठी ताकद असेल. आरोग्य सामान्य राहील, परंतु तुमच्या आहाराकडे दुर्लक्ष करू नका. आर्थिक बाबींबाबत, प्रलंबित निधी मिळण्याची शक्यता आहे. जुने संपर्क तुमच्या कामात आणि व्यवसायात तुम्हाला फायदा करतील, तुमचा विश्वास वाढतील. सतत सराव केल्याने तुम्ही तुमच्या करिअर आणि स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये इतरांपेक्षा पुढे असाल. तुमच्या प्रेम जीवनात गोडवा वाढेल, नातेसंबंधांमध्ये विश्वास वाढेल. प्रवास आनंददायी आणि फायदेशीर ठरू शकतो. तुम्ही कुटुंब आणि समाजातील तुमच्या जबाबदाऱ्या चांगल्या प्रकारे पार पाडाल. तुमच्या मुलांची प्रगती आत्म-समाधान आणेल.

4/13

मिथुन

या आठवड्यात विचारांची तीक्ष्णता आणि कुशल संवाद येईल. मानसिक आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो, परंतु ध्यान आणि योग उपयुक्त ठरतील. संपत्तीच्या बाबतीत जोखीम घेणे टाळा. बैठका आणि चर्चा तुमच्या कामात आणि व्यवसायात नवीन संधी उघडतील. तुमच्या करिअर आणि स्पर्धा परीक्षांमध्ये एकाग्रता राखणे आव्हानात्मक असू शकते, परंतु तुमचे प्रयत्न यशस्वी होतील. तुमच्या प्रेम जीवनात हलक्याफुलक्या गप्पा तुमची समज वाढवतील. प्रवास अल्पकालीन असेल पण फायदेशीर ठरेल. कुटुंब आणि समाजात तुमच्या मतांना महत्त्व दिले जाईल. तुमच्या मुलाच्या भविष्यासाठी योजना आखल्या जातील.

5/13

कर्क

 या आठवड्यात भावना तुमच्या निर्णयांवर प्रभाव टाकू शकतात. पोट किंवा झोपेशी संबंधित समस्या उद्भवू शकतात, म्हणून संयम बाळगा. तुमच्या आर्थिक मालमत्तेत सुज्ञपणे गुंतवणूक करा. तुमच्या कामात आणि व्यवसायात सहकाऱ्यांशी समन्वय साधणे आवश्यक असेल. करिअर आणि स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये यश मिळवण्यासाठी संयम महत्त्वाचा असेल. तुमच्या प्रेम जीवनात आपलेपणा आणि सुरक्षिततेची भावना प्रबळ राहील. कुटुंबासोबत प्रवास करणे सूचित करते. कुटुंब आणि समाजात तुमची संवेदनशीलता कौतुकास्पद असेल. तुमच्या मुलाच्या भावना समजून घेण्याची वेळ आली आहे.

6/13

सिंह

या आठवड्यात आत्मविश्वास आणि नेतृत्व कौशल्ये वाढतील. आरोग्य चांगले राहील, परंतु जास्त कामाचा ताण टाळा. विशेषतः प्रतिष्ठेशी संबंधित कामातून संपत्तीमध्ये वाढ होण्याचे संकेत आहेत. तुमच्या योजना तुमच्या कामात आणि व्यवसायात प्रभावी ठरतील. तुमच्या करिअर आणि स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये यशासाठी धाडसी पावले उचलावी लागू शकतात. तुमचे प्रेम जीवन आकर्षक आणि रोमांचक राहील. प्रवास कामाशी संबंधित असू शकतो आणि फलदायीही असेल. तुमच्या कुटुंबात आणि समाजात तुमचा आदर आणि सन्मान वाढेल. तुमच्या मुलांनी घेतलेल्या निर्णयाबद्दल तुम्हाला अभिमान वाटेल.

7/13

कन्या

या आठवड्यात संघटन आणि अचूकतेवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. किरकोळ आरोग्य समस्या शक्य आहेत, परंतु वेळेवर लक्ष दिल्यास आराम मिळेल. तुमचे आर्थिक आणि वैयक्तिक खर्च संतुलित करणे आवश्यक असेल. तुमचे कठोर परिश्रम हळूहळू तुमच्या कामात आणि व्यवसायात परिणाम देतील. शिस्त तुम्हाला तुमच्या करिअर आणि स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये पुढे नेईल. तुमच्या प्रेम जीवनात स्पष्टता आवश्यक आहे; गोष्टी दाबून ठेवू नका. प्रवास पुढे ढकलला जाऊ शकतो. तुमचा सल्ला कुटुंब आणि समाजात उपयुक्त ठरेल. तुमच्या मुलाच्या शिक्षणाशी संबंधित समस्या सोडवल्या जातील.

8/13

तूळ

या आठवड्यात तुमचा समतोल आणि सुसंवाद चाचणी घेईल. आरोग्य सामान्य राहील, परंतु तणाव टाळा. आर्थिक बाबींमध्ये भागीदारीमुळे फायदे मिळू शकतात. तुमच्या कामात नवीन करार किंवा करार होण्याची चिन्हे आहेत. तुमच्या करिअर आणि स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये आत्मविश्वास राखणे महत्त्वाचे आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात भावनिक जवळीक वाढेल. प्रवास आनंददायी होईल आणि तुमचे मन हलके करेल. तुमच्या कुटुंबात आणि समाजात सुसंवाद राखण्यात तुम्ही महत्त्वाची भूमिका बजावाल. तुमच्या मुलाने केलेली कोणतीही कामगिरी आनंद देईल.

9/13

वृश्चिक

या आठवड्यात खोली आणि बदलाचे संकेत आहेत. तुमचे आरोग्य उत्साही राहील, परंतु तुमच्या रागावर नियंत्रण ठेवा. अचानक आर्थिक लाभ किंवा खर्च होण्याची शक्यता आहे. तुमच्या कामात आणि व्यवसायात गोपनीय योजना यशस्वी होतील. तुमच्या करिअर आणि स्पर्धा परीक्षांमध्ये कठीण विषयांवर तुमची चांगली पकड असेल. तुमच्या प्रेम जीवनात भावना तीव्र असतील, परंतु संतुलन आवश्यक आहे. प्रवासात एक रहस्यमय किंवा आध्यात्मिक स्थळ असू शकते. तुमच्या दृढनिश्चयामुळे तुमच्या कुटुंबात आणि समाजात तुम्हाला आदर मिळेल. तुमच्या मुलाच्या स्वभावात तुम्हाला सकारात्मक बदल दिसतील.

10/13

धनु

हा आठवडा शिक्षण आणि विस्ताराने भरलेला असेल. तुमचे आरोग्य चांगले असेल, परंतु तुमच्या आहाराकडे लक्ष द्या. दीर्घकालीन आर्थिक योजना बनवण्याचा हा काळ आहे. तुमच्या कामात आणि व्यवसायात नवीन कल्पनांना पाठिंबा मिळेल. तुमच्या करिअर आणि स्पर्धा परीक्षांमध्ये नशीब आणि कठोर परिश्रम तुम्हाला अनुकूल ठरतील. तुमच्या प्रेम जीवनात मोकळेपणा आणि मैत्री वाढेल. प्रवास ज्ञानवर्धक ठरेल. तुमच्या सकारात्मक विचारांमुळे तुमच्या कुटुंबात आणि समाजातील वातावरण सुधारेल. तुमच्या मुलांशी संबंधित एक नवीन सुरुवात शक्य आहे.

11/13

मकर

हा आठवडा जबाबदाऱ्यांनी भरलेला असेल, परंतु निकाल समाधानकारक असतील. तुमच्या हाडांच्या आणि सांध्याच्या आरोग्याची काळजी घ्या. तुमच्या आर्थिक परिस्थितीत स्थिरता राहील. तुमच्या कामात आणि व्यवसायात तुमच्या वरिष्ठांकडून तुम्हाला पाठिंबा मिळेल. सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे तुमच्या करिअरमध्ये आणि स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये यश मिळेल. तुमच्या प्रेम जीवनात गांभीर्य आणि आत्मविश्वास वाढेल. कामाच्या दबावामुळे प्रवास थकवणारा असू शकतो. तुमच्या कुटुंबात आणि समाजात तुमच्या कठोर परिश्रमाचे कौतुक होईल. तुम्ही तुमच्या मुलांच्या भविष्याबाबत महत्त्वाचे निर्णय घ्याल.

12/13

कुंभ

हा आठवडा नावीन्यपूर्णता आणि स्वतंत्र विचारसरणीने भरलेला असेल. तुमच्या आरोग्यात मानसिक ताजेपणा राहील. तुमच्या आर्थिक बाबींमध्ये अचानक संधी येऊ शकतात. तंत्रज्ञान किंवा नवीन प्रयोग तुमच्या कामात आणि व्यवसायात फायदे आणतील. चौकटीबाहेर विचार करणे तुमच्या करिअरमध्ये आणि स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये फायदेशीर ठरेल. तुमचे प्रेम जीवन अनपेक्षित वळण घेऊ शकते. मित्रांसोबत प्रवास करणे आनंददायी असेल. तुम्ही तुमच्या कुटुंबात आणि समाजात एक वेगळी ओळख निर्माण कराल. तुमच्या मुलांची सर्जनशीलता चमकेल.

13/13

मीन

हा आठवडा कल्पनाशक्ती आणि संवेदनशीलतेने भरलेला असेल. भावनिक थकवा येण्याची शक्यता आहे, म्हणून विश्रांती घेणे आवश्यक आहे. तुमचे पैसे हुशारीने खर्च करा. सर्जनशील प्रयत्नांमुळे तुमच्या कामात आणि व्यवसायात यश मिळेल. तुमच्या करिअर आणि स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये शांत मन राखणे आव्हानात्मक असेल. तुमच्या प्रेम जीवनात भावना अधिक खोलवर जातील. प्रवासामुळे आध्यात्मिक शांती मिळू शकते. तुमची करुणा तुमच्या कुटुंबात आणि समुदायात मने जिंकेल. तुमच्या मुलांसोबत वेळ घालवल्याने मानसिक संतुलन येईल.

