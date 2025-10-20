English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Weekly Horoscope : गाडी... बंगला...बँक बॅलेन्स... लक्ष्मीपूजनाचा आठवडा या राशींसाठी ठरणार वरदान; हा आठवडा तुमच्यासाठी कसा?

Weekly Horoscope 20 to 26 october 2025 in Marathi : दिवाळीचा हा आठवडा नरक चतुर्दशी, लक्ष्मीपूजन, पाडवा आणि भाऊबीजेचा असणार आहे. या आठवड्यात महालक्ष्मी राजयोग मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी सकारात्मक असणार आहे.20 ऑक्टोबरला चंद्र आणि मंगळ तूळ राशीत युती करणार आहेत. यामुळे चंद्र - मंगळ योग खूप शुभ असणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार या युतीमुळे महालक्ष्मी राजयोग भाग्यशाली ठरणार आहे. हा योग काही लोकांसाठी वरदान ठरणार असून त्यांच्यावर पैशाचा वर्षाव होणार आहे. जाणून घ्या आनंदी वास्तू आणि ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंदी पिंपळकर यांच्याकडून जाणून घेऊयात. 

Neha Choudhary | Oct 20, 2025, 06:52 PM IST
मेष (Aries Zodiac)

Weekly Horoscope

  हा आठवडा तुमच्या आरोग्यात लक्षणीय सुधारणा आणि तुमच्या आरोग्यविषयक कामांमध्ये लक्षणीय बदल पाहिला मिळणार आहे. तुमचे प्रेम जीवन मजबूत होणार असून तुमचे प्रेम जीवन रोमँटिक राहणार आहे. एखाद्या महिलेमुळे कामाच्या ठिकाणी अडचणी येऊ शकतात. एखाद्या महिलेशी संबंधित आर्थिक खर्च देखील वाढणार आहे. शिवाय गुंतवणुकीमुळे त्रास वाढणार आहे. जर तुम्ही तुमच्या प्रवासाचे विचारपूर्वक नियोजन केले तरच या आठवड्यात प्रवास यशस्वी होणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी एखाद्या वृद्ध व्यक्तीशी मतभेद होण्याची शक्यता आहे.

वृषभ (Taurus Zodiac)

Weekly Horoscope

  प्रेमसंबंधांमध्ये शांती राहणार आहे. तुम्ही आयुष्यात आनंददायी वेळ व्यतित करणार आहे. तुमचे प्रेमसंबंध खूप चांगले असणार आहे. कामाच्या ठिकाणी नवीन प्रकल्पाबद्दल तुम्ही चिंतित आणि त्रस्त राहणार आहेत. आर्थिक बाबींमध्येही खूप खर्च होणार आहे. या आठवड्यात तुमचे आरोग्य सुधारणार आहे. तुम्ही जुन्या आरोग्यविषयक कामांकडे झुकणार आहेत. या आठवड्यात तुमचे आरोग्य चांगले राहणार असून तुम्ही तंदुरुस्त राहणार आहे. कुटुंबात परस्पर सौहार्द राखण्याचा प्रयत्न करा, अन्यथा तुमच्या समस्या वाढणार आहेत. या आठवड्यात प्रवासातून तुम्हाला सामान्य यश मिळणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी, तुम्ही एखाद्या तरुणाबद्दल चिंतित राहणार आहेत, ज्यामुळे तुम्ही अडचणीत येऊ शकता. 

मिथुन (Gemini Zodiac)

Weekly Horoscope

  कामात प्रगती होणार असून प्रकल्पाशी संबंधित प्रवास सकारात्मक परिणाम देणारा असणार आहे. तुमच्या कनिष्ठांनाही खूप मदत होणार आहे. या आठवड्यात आर्थिक बाबींवर तुम्ही केलेल्या कठोर परिश्रमाचे भविष्यात सकारात्मक परिणाम पाहिला मिळणार आहेत. या काळात तुमचे आरोग्य सुधारणार आहे. कौटुंबिक प्रेम वाढणार असून तुम्ही तुमच्या कुटुंबासाठी चांगल्या भविष्याचा विचार करणार आहात. या आठवड्यात प्रवास पुढे ढकलणे चांगले राहणार आहे. प्रेमसंबंधात तुम्हाला दिलेली वचने या आठवड्यात पूर्ण होताना दिसणार नाहीत. जर तुम्ही बॅकअप प्लॅनसह कोणताही निर्णय घेतला तर अनुकूल परिस्थिती निर्माण होणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी ताणतणाव जाणवणार आहे, ज्यामुळे तुमच्या झोपेच्या पद्धतींमध्ये व्यत्यय येण्याची शक्यता आहे. 

कर्क (Cancer Zodiac)

Weekly Horoscope

या आठवड्यात, तुमचे आरोग्य लक्षणीयरीत्या सुधारणा पाहिला मिळेल. तुम्ही चांगले आरोग्य राखून नवीन आरोग्यविषयक उपक्रमांकडे वळणार आहात. कौटुंबिक बाबी परस्पर प्रेम मजबूत होणार आहे. जर तुम्ही दुर्लक्ष टाळले तर तुम्हाला चांगले परिणाम दिसणार आहेत. या आठवड्यात केलेल्या प्रवासाचेही आनंददायी परिणाम मिळणार असून सहलींदरम्यान तुम्हाला खूप आराम वाटणार आहे. कामाच्या ठिकाणी वरवर पाहता सर्व काही ठीक राहणार आहे. तुम्हाला अजूनही एखाद्या गोष्टीची चिंता राहणार आहे. महिलांना जास्त आर्थिक खर्चाचा सामना करावा लागणार आहे. प्रेमसंबंधांमध्ये बाह्य हस्तक्षेप होण्याची शक्यता जास्त राहणार असून तुमचा जोडीदार तुमचे लक्ष वेधले जाणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी, तुम्हाला नवीन सुरुवातीची चिंता राहणार आहे. 

सिंह (Leo Zodiac)

Weekly Horoscope

या आठवड्यात तुमची आर्थिक परिस्थिती चांगली राहणार आहे. संपत्ती वाढीच्या शुभ संधी निर्माण होणार आहे. तुम्हाला वडिलांसारख्या व्यक्तीकडून आर्थिक मदत मिळणार आहे. तुमच्या कुटुंबात संतुलन राखल्याने आनंदी काळ येईल आणि परस्पर प्रेम वाढणार आहे. कामाच्या ठिकाणी विचारपूर्वक घेतलेले निर्णय सकारात्मक परिणाम देणारे असणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात प्रेम मजबूत होणार आहे. तुमचे प्रेम जीवन रोमँटिक राहणार आहे. या आठवड्यात प्रवास पुढे ढकलणे चांगले ठरेल. अन्यथा प्रवासादरम्यान निराशा वाटेला येईल. आठवड्याच्या अखेरीस तुमचे जीवन हळूहळू सुधारताना दिसणार आहे. 

कन्या (Virgo Zodiac)

Weekly Horoscope

या आठवड्यात तुमचे कामाचे वातावरण सामान्य राहणार आहे. तुम्हाला सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता राहणार आहे. अहंकार टाळणे चांगले होणार आहे. या आठवड्यात आर्थिक बाबतीत मध्यम यश दिसून येणार आहे. हा आठवडा संयमाने कोणताही निर्णय घेण्याचा आठवडा राहणार आहे. प्रेमसंबंधांमध्ये तुम्हाला भावनिक त्रास होणार आहे. तुम्हाला तुमच्या आरोग्याकडेही लक्ष देणे आवश्यक असून, अन्यथा तुम्हाला सर्दी आणि खोकल्याचा त्रास होण्याची शक्यता आहे. कुटुंबातील एखाद्या मोठ्या व्यक्तीमुळे तुमचे मन अस्वस्थ राहणार आहे. या आठवड्यात प्रवास पुढे ढकलणे चांगले होणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी अनावश्यक वाद टाळल्यास चांगले परिणाम मिळतील. या आठवड्यात योग, ध्यान आणि दान तुमच्या आयुष्यात आनंद आणि शांती आणण्यास मदत होईल. 

तूळ (Libra Zodiac)

Weekly Horoscope

या आठवड्यात, तुमचे काम भरभराटीला येणार आहे. तुम्ही यशाने प्रगती करत राहणार आहात. तुमच्या प्रकल्पांना अनुकूल परिणाम मिळणार आहे. कौटुंबिक प्रेम वाढणार असून तुमचे मन आनंदी राहणार आहे. या आठवड्यात केलेल्या प्रवासामुळे आनंददायी अनुभव येणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात सर्व काही ठीक राहणार आहे. अजूनही काही अस्वस्थता वाटणार आहे. तुम्हाला अचानक प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितीचा सामना करावा लागणार आहे. या आठवड्यात, तुमच्या आरोग्यावरही प्रतिकूल परिणाम होणार असून तुमचे मन अस्वस्थ असणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी, तुम्ही नवीन सुरुवातीबद्दल चिंतेत असणार आहात. 

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

Weekly Horoscope

या आठवड्यात तुम्हाला मिश्र अनुभव येणार असून सकारात्मक परिणाम मिळविण्यासाठी तुम्ही माहितीपूर्ण निर्णय घेणार आहात. कामाच्या ठिकाणीही चढ-उतार येणार आहे. या आठवड्यात, तुम्ही अशा ठिकाणी प्रवास करण्याची योजना आखू शकता जिथे तुम्ही बऱ्याच काळापासून भेट देण्याचा विचार करत होतात. कौटुंबिक बाबींशी संबंधित कोणत्याही समस्या चर्चेद्वारे सोडवल्यास हिताचे ठरणार आहे. आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम आणि दातदुखी किंवा सर्दी होण्याचा धोका आहे. आर्थिक बाबी हळूहळू सुधारणा पाहिला मिळणार आहे. प्रेमसंबंधांमध्ये मतभेद निर्माण होणार आहे किंवा तुम्हाला मुलाबद्दल चिंता वाटणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी, जीवन हळूहळू सुधारणार आहे.

धनु (Sagittarius Zodiac)

Weekly Horoscope

या आठवड्यात, कार्यक्षेत्रात प्रगती होणार असून तरुणांच्या मदतीने जीवनात आनंद आणि समृद्धीच्या संधी निर्माण होणार आहे. जर तुम्ही आर्थिक बाबतीत निष्काळजी राहिलात तर संपत्ती वाढीच्या शुभ संधी मिळणार आहेत. तुम्ही प्रेमसंबंधांमध्ये आनंदी वेळ व्यतित करणार आहात. तुमचे प्रेम जीवन रोमँटिक राहणार आहे. या आठवड्यात, तुम्हाला प्रवासाद्वारे मध्यम यश मिळणार आहे. कुटुंबासोबत दर्जेदार वेळ घालवण्यासाठी तुम्ही या आठवड्यात करत असलेल्या प्रयत्नांमुळे भविष्यात तुम्हाला चांगल्या संधी मिळणार आहेत. तुमच्या आरोग्याबाबत तुम्हाला गोड आणि आंबट अनुभव येणार आहे. जर तुम्ही तुमच्या आरोग्याकडे लक्ष दिले नाही तर तुम्ही त्रासात राहणार आहात. आठवड्याच्या शेवटी, तुम्हाला एखाद्या गोष्टीची चिंता वाटणार आहे. 

मकर (Capricorn Zodiac)

Weekly Horoscope

या आठवड्यात तुमचे आरोग्य सुधारणार असून तुमच्या आयुष्यात शांती परत येणार आहे. तुम्हाला आर्थिक बाबींमध्येही यश मिळणार असून तुमच्या अपेक्षा पूर्ण न झाल्यासही तुमची संपत्ती वाढणार आहे. या आठवड्यात तुम्हाला एखाद्या नवीन प्रकल्पाची चिंता राहणार आहे. ज्यामुळे कामात अडथळे येणार आहेत. एखाद्या महिलेमुळे प्रेमसंबंधांमध्ये मतभेद वाढण्याची शक्यता आहे. घरात वृद्ध व्यक्तीबद्दल चिंता देखील वाढणार आहे. ज्यामुळे अस्वस्थता निर्माण होणार आहे. या आठवड्यात प्रवास पुढे ढकलणे चांगले होणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी, तुमचे मन एखाद्या गोष्टीबद्दल शांत असणार आहे. पण भावनिक कारणांमुळे चिंता वाढणार आहे.

कुंभ (Aquarius Zodiac)

Weekly Horoscope

या आठवड्यात, तुम्ही कामात प्रगती करणार आहात. भागीदारीत हाती घेतलेले प्रकल्प शुभ परिणाम देणारे ठरणार आहे. आर्थिक अनुभव मिश्रित असणार आहे. कोणत्याही नवीन गुंतवणुकीत मोठा खर्च होणार आहे. महिलेच्या मदतीने, आर्थिक प्रगतीची शक्यता वाढणार आहे. तुमचे आरोग्य अचानक सुधारणार असून आठवड्याचा उत्तरार्ध तुमच्या आरोग्यासाठी शुभ राहणार आहे. तुमच्या प्रेमसंबंधात प्रेम द्विगुणीत वाढणार आहे. कौटुंबिक बाबींबद्दल निराशा येईल. तुमचे शब्द तुमच्या प्रियजनांना दुखवणारे ठरु शकतात. या आठवड्यात, तुम्ही तुमच्या प्रवासादरम्यान अधिक खरेदी करणार असून तुमच्या सहली पुढे ढकलणे श्रेयस्कर राहणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी तुमचे सततचे प्रयत्न तुमच्या आयुष्यात आनंददायी काळ आणणार आहे. 

मीन (Pisces Zodiac)

Weekly Horoscope

या आठवड्यात, तुमचे आरोग्य लक्षणीयरीत्या सुधारणार आहे. वडिलांच्या मदतीने तुम्हाला बरे वाटणार आहे. शुभ परिस्थिती तुमच्या कुटुंबात आनंद आणि समृद्धी निर्माण करणार आहे. कुटुंबातील एखादा सदस्य तुम्हाला मदत करण्यासाठी पुढे येणार आहे. या आठवड्यात प्रवास केल्याने यश मिळणार आहे. हळूहळू, या सहलींचे आनंददायी परिणाम प्राप्त होणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या, खर्चाच्या परिस्थिती विकसित होणार आहेत. तरुणांना जास्त खर्च करावा लागणार आहे. कामाच्या ठिकाणी चर्चेद्वारे प्रकरणे सोडवणे चांगले राहणार आहे. प्रेमसंबंधांमध्ये मतभेद वाढणार आहे. म्हणून या आठवड्यात, कोणतेही संघर्ष शांतपणे सोडवण्याचा प्रयत्न करणे हिताचे ठरणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी, तुम्हाला मजबूत व्यक्तिमत्त्व असलेल्या व्यक्तीकडून मदत होणार आहे. (Disclaimer : या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

