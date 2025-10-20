Weekly Horoscope : गाडी... बंगला...बँक बॅलेन्स... लक्ष्मीपूजनाचा आठवडा या राशींसाठी ठरणार वरदान; हा आठवडा तुमच्यासाठी कसा?
Weekly Horoscope 20 to 26 october 2025 in Marathi : दिवाळीचा हा आठवडा नरक चतुर्दशी, लक्ष्मीपूजन, पाडवा आणि भाऊबीजेचा असणार आहे. या आठवड्यात महालक्ष्मी राजयोग मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी सकारात्मक असणार आहे.20 ऑक्टोबरला चंद्र आणि मंगळ तूळ राशीत युती करणार आहेत. यामुळे चंद्र - मंगळ योग खूप शुभ असणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार या युतीमुळे महालक्ष्मी राजयोग भाग्यशाली ठरणार आहे. हा योग काही लोकांसाठी वरदान ठरणार असून त्यांच्यावर पैशाचा वर्षाव होणार आहे. जाणून घ्या आनंदी वास्तू आणि ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंदी पिंपळकर यांच्याकडून जाणून घेऊयात.