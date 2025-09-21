Weekly Horoscope : नवरात्रोत्सवात धनलक्ष्मी योग! 'या' राशींवर राहणार देवीची कृपा; तर 'या' लोकांना मिळणार एकामागोमाग मोठा धक्का
Weekly Horoscope 22 to 28 September 2025 in Marathi : सप्टेंबर महिन्याचा शेवटचा आठवडा हा नवरात्रोत्सवाने सुरुवात होत आहेत. यंदा देवी हत्तीवर स्वार होऊन येणार जे की शुभ संकेत आहे. त्यात वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार या आठवड्यात चंद्र मंगळाच्या संगोयातून अतिशय शुभ योग जुळून आला आहे. या शुभ योग काही राशींचं भाग्य उजळणार आहे. कामात प्रगतीसोबत आर्थिक भरभराटी घेऊन येणार आहे. तर काही राशींसाठी चंद्र मंगळाचा योग कठीण प्रसंग घेऊन येणार आहे. असा हा आठवडा मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या, ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून