Weekly Horoscope : नवरात्रोत्सवात धनलक्ष्मी योग! 'या' राशींवर राहणार देवीची कृपा; तर 'या' लोकांना मिळणार एकामागोमाग मोठा धक्का

Weekly Horoscope 22 to 28 September 2025 in Marathi : सप्टेंबर महिन्याचा शेवटचा आठवडा हा नवरात्रोत्सवाने सुरुवात होत आहेत. यंदा देवी हत्तीवर स्वार होऊन येणार जे की शुभ संकेत आहे. त्यात वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार या आठवड्यात चंद्र मंगळाच्या संगोयातून अतिशय शुभ योग जुळून आला आहे. या शुभ योग काही राशींचं भाग्य उजळणार आहे. कामात प्रगतीसोबत आर्थिक भरभराटी घेऊन येणार आहे. तर काही राशींसाठी चंद्र मंगळाचा योग कठीण प्रसंग घेऊन येणार आहे. असा हा आठवडा मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या, ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून 

Neha Choudhary | Sep 21, 2025, 06:41 PM IST
मेष (Aries Zodiac)

कामात तुमची प्रगती होणार असून तरुणांच्या मदतीने तुमचे सर्व प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या आठवडा चांगला जाणार आहे. फायदेशीर परिस्थिती निर्माण होणार आहे. भागीदारीत केलेल्या गुंतवणुकीमुळे तुम्हाला आर्थिक फायदा मिळणार आहे. ज्यामुळे तुम्हाला आनंद मिळणार आहे. व्यावसायिक सहली यशस्वी होणार आहे. सकारात्मक परिणाम प्राप्त होणार आहे. कुटुंबात धार्मिक कार्यक्रम देखील असणार आहे. ज्यामुळे तुम्ही व्यस्त राहणार आहात. तुमच्या प्रेम जीवनात, तुमच्या जोडीदारावरील तुमचे प्रेम वाढणार आहे.   

वृषभ (Taurus Zodiac)

कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला नवीन प्रकल्पात यश मिळणार आहे. ज्यामुळे प्रगती तुम्हाला प्राप्त होणार आहे. या आठवड्यात कामाशी संबंधित अनेक सहली यशस्वी होणार आहे. तुमच्या प्रवासादरम्यान एखाद्या महिलेचा पाठिंबा तुमच्या आयुष्यात आनंद आणणार आहे. पण, तुम्हाला आर्थिक बाबींमध्ये थोडे बंधने जाणवणार आहे. प्रतिकूल परिस्थितीमुळे तुम्हाला त्रास होणार आहे. आठवड्याच्या अखेरीस, तुमचा आदर वाढणार आहे. तुमचे विरोधक तुमच्या शहाणपणाने आश्चर्यचकित होणार आहे. घरी उत्सव असणार आहे.

मिथुन (Gemini Zodiac)

तुमच्या आर्थिक बाबींबद्दल तुम्हाला काही चांगली बातमी ऐकायला मिळणार आहे. ज्यामुळे तुम्हाला आनंद होणार आहे. कामाच्या ठिकाणी एखादा प्रकल्प तुम्हाला काही चिंताग्रस्त करू शकतो. पण, जर तुम्ही धैर्याने पुढे गेलात तर तुम्ही यश प्राप्त करु शकणार आहे. संपत्ती वाढण्याच्या शुभ संधी निर्माण होणार आहे. ज्यामुळे तुम्हाला आनंद मिळणार आहे. व्यावसायिक सहलींमध्ये सकारात्मक परिणाम मिळणार आहे. त्याशिवाय एखाद्या वृद्ध व्यक्तीच्या मदतीने तुम्हाला यश मिळणार आहे. तुमच्या आयुष्यात आनंद आणि समृद्धी येणार आहे. तुमच्या कुटुंबासाठी एक नवीन सुरुवात पाहिला मिळणार आहे. 

कर्क (Cancer Zodiac)

कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला प्रगती होणार आहे. तरुणांच्या मदतीने तुमची सर्व कामं वेळेवर पूर्ण होणार आहेत. या आठवड्यात तुमचे सर्व प्रकल्प यशाकडे वाटचाल करणार आहेत. ज्यामुळे तुम्ही आनंदी असणार आहात. पण, तुम्हाला आर्थिक बाबींमध्ये संयम बाळगावा लागणार आहे. विचारपूर्वक केलेल्या गुंतवणुकीमुळे नफा होणार आहे. पण घाईघाईने घेतलेले निर्णय नुकसानास कारणीभूत ठरणार आहे. कामाशी संबंधित सहली यशस्वी होणार आहे. प्रवासादरम्यान तुम्हाला एखाद्या महिलेची मदत मिळणार आहे. कौटुंबिक बाबी चर्चेद्वारे सोडवणे चांगले राहणार आहे. 

सिंह (Leo Zodiac)

तुमचे सर्व प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होणार आहे. तुमच्या कामात प्रगती पाहिला. या आठवड्यात तुम्हाला नशिबाची साथ मिळणार आहे. करिअरमध्ये प्रगतीचे नवीन मार्ग खुले होणार आहे. पण, या आठवड्यात कामाशी संबंधित प्रवास पुढे ढकलणे चांगले राहणार आहे. अन्यथा तुम्हाला काही समस्यांना सामोरे जावे लागणार आहे. आर्थिक बाबींमध्ये निष्काळजीपणा टाळा, कारण यामुळे जास्त खर्च होणार आहे. नोकरी करणाऱ्यांसाठी हा आठवडा अनुकूल राहणार आहे. प्रेम वाढणार असून तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत कुठेतरी बाहेर जाण्याचा विचार करणार आहात. 

कन्या (Virgo Zodiac)

कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला प्रगती मिळणार आहे. एका महिलेच्या मदतीने तुमचे सर्व प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होणार आहे. या आठवड्यात तुमच्या सर्व प्रकल्पांबद्दल तुम्ही उत्साहाने भरलेले असणार आहे. तुम्हाला यश प्राप्त होणार आहे. आर्थिक बाबींमध्ये प्रगती होणार आहे. तर गुंतवणुकीतून सकारात्मक परतावा मिळणार आहे. ज्यामुळे तुमची संपत्ती वाढणार आहे. भागीदारीत प्रवास यशस्वी होणार आहे. परंतु तुमचे मन एखाद्या गोष्टीबद्दल अस्वस्थ राहणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात, गोष्टी हळूहळू सुधारणार असून परस्पर प्रेम दृढ होणार आहे. 

तूळ (Libra Zodiac)

आर्थिक बाबींमध्ये आठवडा चांगला जाणार असून तुम्हाला प्रगती प्राप्त होणार आहे. भागीदारीत केलेल्या गुंतवणुकीमुळे तुम्हाला शुभ परिणाम मिळणार आहे. प्रवासामुळे व्यावसायिक बाबींमध्ये मध्यम यश मिळणार आहे. त्याच वेळी, कामाच्या ठिकाणी विचारपूर्वक घेतलेले निर्णय महत्त्वपूर्ण फायदे देणार आहे. कामाच्या ठिकाणी संवादाद्वारे परिस्थिती व्यवस्थापित करणे चांगले राहणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी तुम्हाला एखाद्या गोष्टीमुळे अडचणी येण्याची शक्यता आहे. या आठवड्यात घरात आनंददायी अनुभवासोबत परस्पर प्रेम वाढणार आहे.   

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

आर्थिक बाबींमध्ये तुम्ही निष्काळजीपणा टाळाणे हिताचे ठरणार आहे. विचारपूर्वक केलेल्या कृतींमुळे यश मिळणार आहे. जीवनात आनंद आणि समृद्धीच्या संधी निर्माण होणार आहे. तुम्ही कुटुंबासोबत आनंददायी वेळ घालवणार आहात. तुम्ही कामासाठी नवीन ठिकाणी प्रवास करण्याची योजना देखील आखणार आहेत. तुमच्या प्रवासादरम्यान तुमचे मन आनंदी राहणार आहे. कारण तुम्हाला सकारात्मक परिणाम अनुभवायला मिळणार आहे. कामाच्या ठिकाणी परिस्थिती हळूहळू सुधारणार आहे. प्रकल्प यशस्वी होणार आहे. तुमचे प्रेम जीवन मजबूत होणार आहे. तुम्ही एकत्र सहलीला देखील जाणार आहात. 

धनु (Sagittarius Zodiac)

हा आठवडा तुमच्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या चांगला राहणार आहे. एखाद्या ज्येष्ठ व्यक्तीच्या मदतीने तुम्हाला आर्थिक लाभाच्या संधी मिळणार आहे. यामुळे तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होणार आहे. नोकरी करणाऱ्यांसाठी उत्पन्नाचे नवीन स्रोत खुले होणार आहे. तुम्हाला एखाद्या अनुभवी आणि प्रसिद्ध व्यक्तीकडून मदत प्राप्त होणार आहे. व्यवसायात, यशस्वी प्रवास सुनिश्चित करण्यासाठी तुम्हाला तुमच्या दृढनिश्चयावर दृढ राहावे लागणार आहे. यामुळे निश्चितच सकारात्मक परिणाम मिळणार आहे. कामाच्या ठिकाणी अहंकाराचा संघर्ष टाळा, कारण यामुळे अडचणी निर्माण होऊ शकतात. तुमच्या प्रेम जीवनात तणावपूर्ण परिस्थिती वाढणार आहे. तुमच्या आरोग्यात फारशी सुधारणा दिसणार नाही. 

मकर (Capricorn Zodiac)

हा आठवडा आर्थिक बाबींसाठी शुभ राहील आणि गुंतवणुकीतून तुम्हाला आर्थिक फायदा होईल, ज्यामुळे तुमच्या मनात आनंद येईल. दरम्यान, तुम्ही व्यवसायातील गुंतवणुकीबाबत सावधगिरी बाळगू शकता. तुमच्या प्रियजनांच्या चांगल्या भविष्यासाठी तुम्ही काही मोठी गुंतवणूक करू शकता. प्रगती जवळ येत आहे आणि आठवड्याच्या सुरुवातीला तुम्हाला तुमच्या प्रकल्पाशी संबंधित काही सकारात्मक बातम्या ऐकू येतील. कौटुंबिक प्रेम हळूहळू वाढेल आणि तुम्हाला आनंददायी अनुभव येतील. पण, प्रवासादरम्यान तुमची फसवणूक होऊ शकते, म्हणून त्यांना पुढे ढकलणे चांगले ठरणार आहे. 

कुंभ (Aquarius Zodiac)

या आठवड्यात, तुम्हाला व्यवसायाच्या प्रवासाच्या अनेक संधी मिळणार आहेत. यामुळे सकारात्मक परिणाम देखील प्राप्त होतील. पण, कामाच्या ठिकाणी तणाव कायम राहणार आहे. म्हणून तुम्हाला कठोर भाषेपासून दूर राहावे लागणार आहे. आर्थिक खर्च जास्त होणार असून म्हणून तुम्हाला आर्थिक बाबींकडे विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे. पण तुमच्या कुटुंबातील महिलांकडून तुम्हाला पूर्ण पाठिंबा मिळणार आहे. ज्यामुळे आंतरिक शांती मिळणार आहे. घरात शांती नांदणार आहे. पण व्यवसायाच्या बाबतीत तुम्हाला काळजीपूर्वक निर्णय घ्यावे लागणार आहे. 

मीन (Pisces Zodiac)

कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला सकारात्मक परिणाम मिळणार असून प्रकल्प यशस्वी होणार आहे. तुम्ही समाधानी राहणार आहात. तुम्हाला एखाद्या महिलेकडून आर्थिक मदत मिळणार आहे. ज्यामुळे संपत्ती वाढण्याची शुभ संधी निर्माण होणार आहे. कामाशी संबंधित प्रवासाचे सकारात्मक परिणाम मिळणार आहे. सर्व सहली यशस्वी होणार आहेत. तुम्ही चांगल्या ठिकाणी जाण्याची योजना देखील आखणार आहात. पण, यावेळी तुमच्या प्रेम जीवनाबाबत कोणतेही महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचे टाळा. आठवड्याच्या शेवटी तुमच्या आयुष्यात काही बदल होणार आहे. (Disclaimer: या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)  

