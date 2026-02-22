English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Weekly Horoscope : आर्थिक लाभ, आनंद, समृद्धी आणि प्रचंड करिअर यश; कसा असेल फेब्रुवारीचा शेवटचा आठवडा?

Weekly Horoscope : आर्थिक लाभ, आनंद, समृद्धी आणि प्रचंड करिअर यश; कसा असेल फेब्रुवारीचा शेवटचा आठवडा?

Weekly Horoscope 23 February to 1 March 2026 in Marathi : फेब्रुवारीचा शेवटचा आठवड्यात वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार सर्वात शुभ आणि प्रभावशाली राजयोगाची निर्मिती होणार आहे. मिथुन राशीत चंद्र आणि गुरूची युतीतून गजकेसरी राजयोग तयार होणार आहे. ज्यामुळे आर्थिक लाभ, आनंद, समृद्धी आणि प्रचंड करिअर यश देणारा हा राजयोग असणार आहे. एकंदरीत हा आठवडा मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार आहे, जाणून घेऊयात ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून 

Neha Choudhary | Feb 22, 2026, 07:50 PM IST
1/12

मेष (Aries Zodiac)

weekly horoscope

  या आठवड्यात तुमच्या कामाच्या ठिकाणी प्रगती पाहिला मिळणार आहे. शिवाय तुमचा आदरही वाढणार आहे. प्रकल्पांसाठी प्रवासाचा योग आहे. आर्थिक परिस्थिती चांगली होणार असून गुंतवणुकीवर नियंत्रण राहणार आहे. आरोग्यात चांगली सुधारणा पाहिला मिळणार आहे. कुटुंबातील वातावरण हळूहळू आनंदी होणार आहे. प्रेम जीवनात आनंदच आनंद असेल. तुमच्यामधील प्रेम अधिक दृढ होणार आहे. मात्र आठवड्याच्या शेवटी तणाव जाणवणार असून रात्रीची झोप भंग होणार आहे.  शुभ दिवस: 23 आणि 24

2/12

वृषभ (Taurus Zodiac)

weekly horoscope

  आर्थिक बाबीसाठी हा आठवडा अनुकूल असणार असून आर्थिक लाभ होण्याचे संकेत आहेत. तुमच्या आयुष्यातील खास व्यक्ती गुंतवणुकीसाठी तुम्हाला मदत करणार आहेत. कामाच्या ठिकाणी परिस्थिती हळूहळू सुधारण्यास मदत मिळणार आहे. आरोग्याबद्दल बोलायचं झालं तर त्यात सुधारणा पाहिला मिळणार आहे. पण कुटुंबबद्दल थोडी चिंता असणार आहे. या आठवड्यातील प्रवास पुढे ढकला. प्रेम जीवनात काही गोष्टी तुम्हाला अस्वस्थ करेल. आठवड्याच्या शेवटी परिस्थिती सुधारताना दिसेल. सोबत तुम्ही घेतलेले निर्णय तुम्हाला प्रसन्न करणार आहे.  शुभ दिवस: 23, 24 आणि 27

3/12

मिथुन (Gemini Zodiac)

weekly horoscope

कामाच्या ठिकाणी प्रगती या आठवड्यात तुम्हाला आनंदी करणार आहे. तुमचे प्रकल्प यशस्वी करण्यासाठी अनेक संधी मिळणार आहे. स्वतःवर विश्वास ठेवून गुंतवणूक करणे फायदेशीर ठरणार आहे. प्रेमजीवनातील नवीन सुरुवात तुमच्या आयुष्यात शांती आणणार आहे. आरोग्यबद्दल हा आठवडा जरा नरम-गरम असणार आहे. दुसरीकडे कुटुंबासोबत आनंददायी अनुभव तुम्हाला प्रसन्न करणार आहे. या आठवड्यातील प्रवास पुढे ढकलणे योग्य ठरणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी एखाद्या महिलेच्या मदतीने आयुष्यात आनंद आणि समृद्धीची एन्ट्री होणार आहे. शुभ दिवस: 27

4/12

कर्क (Cancer Zodiac)

weekly horoscope

  आर्थिक गोष्टींसाठी हा आठवडा शुभ असणार आहे. तर मातृत्वाच्या मदतीने तुमच्या संपत्ती आणि शांती वाढणार आहे. प्रेम जीवनात जोडीदारासोबत प्रेम अधिक दृढ होणार आहे. पण कामाच्या ठिकाणी आळस तुमच्यावर वरचढ ठरणार आहे. काही गोष्टींमुळे मनं अस्वस्थ राहणार आहे. अचानक अनपेक्षित नातेवाईकाची भेट होणार आहे. कुटुंबासोबत जुन्या आठवणीत तुम्ही रमणार आहात. प्रियजनांसोबत प्रवासाचे प्लन करणार आहात. आरोग्याची चिंता थोडी काळजीत पाडणार आहे. पण आठवड्याच्या शेवटीपर्यंत सगळं नियंत्रणात येईल. आठवड्याच्या अखेरीस तुम्ही विजयाच्या मार्गावर वाटचाल करणार आहात.  शुभ दिवस: 23, 24, 25 आणि 26 

5/12

सिंह (Leo Zodiac)

weekly horoscope

  हा आठवडा कामाच्या ठिकामी प्रगती आणि यश घेऊन आला आहे. या आठवड्याच्या उत्तरार्धात अचानक आर्थिक लाभाचे संकेत आहेत. या आठवड्यात तुम्ही तुमच्या कुटुंबाला सुधारण्यासाठी केलेल्या कोणत्याही प्रयत्नांचे भविष्यात निश्चितच सकारात्मक परिणाम मिळणार आहेत. प्रेमसंबंधांमध्ये भावनिक अडचणी कठीण राहणार आहे. या आठवड्यात केलेल्या प्रवासामुळे मध्यम यश घेऊन येणार आहे. आठवड्याच्या अखेरीस, परिस्थिती सुधारणार असून तुम्हाला आराम मिळणार आहे.  शुभ दिवस: 23 आणि 27

6/12

कन्या (Virgo Zodiac)

weekly horoscope

  हा आठवडा आर्थिकदृष्ट्या अनुकूल आणि लाभाचा असणार आहे. नवीन दृष्टिकोनातून केलेली गुंतवणूक संपत्ती वाढीचे शुभ संकेत आहेत. कुटुंबासोबत आनंददायी वेळ व्यतित करणार आहात. प्रवास मध्यम यश देणारा असणार आहे. प्रेमसंबंधात चर्चेद्वारे प्रकरणे सोडवली तर चांगले परिणाम मिळणार आहात. या आठवड्यात, तरुणांशी मतभेद होण्याचे संकेत आहेत. प्रकल्पांबद्दल कठीण काळाचा सामना तुम्हाला करावा लागणार आहे.  शुभ दिवस: 23, 25 आणि 27

7/12

तूळ (Libra Zodiac)

weekly horoscope

कामाच्या ठिकाणी प्रगतीसोबत आदर वाढणार आहे. प्रकल्प नियंत्रणात राहणार आहे. तुमचं प्रेम जीवन मजबूत राहणार आहे. जोडीदारासोबत आनंदी क्षण व्यतित करणार आहात. या आठवड्यात खर्च जास्त होणार आहे. कुटुंब आणि कुटुंबाबाबत तुम्ही भावनिकदृष्ट्या अस्वस्थ असणार आहे. प्रवासामुळे तुमच्या समस्या देखील वाढणाऱ्या ठरणार असल्याने तो पुढे ढकलणे हिताचे ठरणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी मतभेद होणार आहेत.  शुभ दिवस: 24

8/12

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

weekly horoscope

या आठवड्यात कामाच्या ठिकाणी प्रगती करणार असून कठीण प्रकल्पही सहजतेने पूर्ण करणार आहात. या आठवड्यात तुमचे आरोग्य अगदी उत्तम राहणार आहे. तुमच्या कुटुंबातील एखाद्या महिलेकडून मदत आनंददायी अनुभव देणारा असणार आहे. या आठवड्यात केलेला प्रवास देखील आनंददायी अनुभव देणार आहेत. तुम्ही एखाद्या चांगल्या किंवा नवीन ठिकाणी प्रवास करण्याचा विचार करणार आहात. या आठवड्यात खर्च वाढणार आहे. प्रेमातील प्रकरणे चर्चेद्वारे सोडवणे चांगले राहणार आहेत. आठवड्याच्या शेवटी, एखाद्या महिलेच्या मदतीने आनंद आणि समृद्धीच्या संधी निर्माण होणार आहेत.  शुभ दिवस: 24, 25, 26 आणि 27

9/12

धनु (Sagittarius Zodiac)

weekly horoscope

या आठवड्यात तुमचं प्रेम जीवन उत्साही राहणार आहे. प्रेम जीवनातील एक नवीन सुरुवात आयुष्यात शांती आणणार आहे. जोडीदारासोबत नातं मजबूत होणार आहे. या आठवड्यात प्रवास यशस्वी होणार आहे. तुम्ही जितके जास्त लक्ष केंद्रित कराल तितके तुम्ही यशस्वी होणार आहात. कामाच्या ठिकाणी भावनिक समस्या तुमच्या त्रास आणि चिंता वाढवणार आहे. आर्थिक बाबी देखील महाग होणार आहे. एखाद्या वृद्ध व्यक्तीमुळे खर्च वाढणार आहे. या आठवड्यात कुटुंबाबद्दल काही निराशा वाढणार आहे. तुम्ही तुमच्या जिभेवर नियंत्रण ठेवा, अन्यथा कठोर शब्द तुमच्या प्रियजनांना त्रास देणारे ठरणार आहे. या आठवड्यात तुमचे आरोग्य हळूहळू सुधारणार आहे. आठवड्याच्या अखेरीस, तुमच्या जीवनात संतुलन असणार असून आनंदी वातावरण असणार आहे.  शुभ दिवस: 26 आणि 27

10/12

मकर (Capricorn Zodiac)

weekly horoscope

तुम्ही कामात प्रगती करणार असून प्रकल्पात यश मिळणार आहे. तुमच्या करिअरमधील यश पाहून तुम्हाला पार्टीचा मूडही राहणार आहात. या आठवड्यात, तुम्हाला प्रवासातून यश तर मिळणारच आहे शिवाय तुम्ही आनंदी असणार आहात. घरातील परिस्थिती सुधारणार असून ती तुमच्या अपेक्षांपेक्षा कमी पडेल. प्रेमसंबंधांमध्ये, आठवड्याच्या उत्तरार्धात परस्पर प्रेम अचानक मजबूत होणार आहे. प्रेम जीवनात आनंद आणि समृद्धीच्या संधी मिळणार आहेत. आर्थिक बाबींमध्ये बाहेरील कोणत्याही हस्तक्षेपामुळे आर्थिक नुकसान होणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी संयम बाळगा आणि तुम्हाला चांगले परिणाम दिसणार आहे.  शुभ दिवस: 23 आणि 26

11/12

कुंभ (Aquarius Zodiac)

weekly horoscope

कामात प्रगती या आठवड्यात तुम्हाला पाहिला मिळणार आहे. वडीलधाऱ्यांच्या आशीर्वादाने प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होण्यास आधार मिळणार आहे. या आठवड्यात आर्थिक वाढीच्या शुभ संधीही निर्माण होणार आहेत. तुमच्या गुंतवणुकीतून आर्थिक फायदा मिळणार आहे. तुमचे आरोग्य हळूहळू सुधारणार आहे. जरी तुमचे मन अजूनही एखाद्या गोष्टीबद्दल अस्वस्थ राहणार आहात. कुटुंब हळूहळू अधिक उत्साही राहणार असून परस्पर प्रेम दृढ होणार आहे. या आठवड्यात केलेल्या प्रवासांमुळे आनंददायी अनुभव येणार आहे. प्रेमाशी संबंधित कोणतेही मेसेज काळजीपूर्वक पाठवा, कारण यामुळे गैरसमज निर्माण होण्याचे संकेत आहेत. आठवड्याच्या शेवटी चिंता तुम्हाला घेरणार आहे. शुभ दिवस: 23 आणि 26

12/12

मीन (Pisces Zodiac)

weekly horoscope

या आठवड्यात तु्म्हाला बँक बॅलेन्स वाढवण्यासाठी चांगल्या संधी मिळणार आहेत. तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने गुंतवणूक लाभदायक ठरणार आहे. तुम्ही लग्न किंवा धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी होणार आहात. या आठवड्यात तुमचे आरोग्य सुधारणार आहे. जरी आठवड्याच्या सुरुवातीला तुम्हाला तुमच्या आरोग्याबद्दल थोडेसे काळजी वाटणार आहे. प्रवास देखील सकारात्मक परिणाम देणारे असणार आहे. गोड आठवणींनी भरलेला प्रवास मिळणार आहे. कुटुंबासाठी भावनिक काळ कठीण राहणार आहे. प्रेमसंबंधात नवीन सुरुवात करण्याबद्दल तुम्हाला अस्वस्थ करणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनाशी संबंधित कोणतेही महत्त्वाचे निर्णय या आठवड्यात पुढे ढकलले योग्य ठरणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी तुम्ही एखाद्या सुंदर ठिकाणी प्रवास करण्याची योजना आखणार आहात. आठवड्याच्या शेवटी तुमच्या मुलांसोबत राहिल्याने जीवनात आनंद राहणार आहे.  शुभ दिवस: 23, 24, 26 आणि 27 (Disclaimer : या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

