Weekly Horoscope : नोव्हेंबरचा शेवटचा आठवडा 'या' लोकांना करणार मालामाल! कोर्ट केसेसमध्ये होणार जास्त खर्च; करिअर, प्रेम जीवन कसं असेल?
Weekly Horoscope 24 to 30 November 2025 in Marathi : नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात शुक्र, मंगळ आणि सूर्य वृश्चिक राशीत युती झाली आहे. या शुभ युतीमुळे त्रिग्रह योग निर्माणामुळे शुभ प्रभावामुळे करिअरमध्ये प्रगती, आर्थिक लाभ आणि सन्मान वाढ होणार आहे. हा योग अनेक राशींसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. असा हा आठवडा मेष ते मीन राशीपर्यंत सर्व राशींसाठी कसा असेल जाणून घ्या ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
Neha Choudhary | Nov 26, 2025, 08:05 PM IST
1/12
मेष (Aries Zodiac)
या आठवड्याच्या उत्तरार्धात तुम्ही आनंददायी वेळ घालवणार असून जीवनात आरामदायी वाटणार आहे. या आठवड्यात तुमच्या कुटुंबात अनेक बदल जाणवणार आहे. तुम्ही नवीन विचारसरणीने आयुष्यात पुढे जाणार आहे. या आठवड्यात तुमच्या प्रवासादरम्यान, तुम्हाला एखाद्या मजबूत व्यक्तिमत्त्वाच्या व्यक्तीची मदत मिळणार आहे. तुम्हाला तुमच्या आरोग्याकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. आर्थिक बाबी देखील महाग असणार असून कोर्ट केसेसमध्ये जास्त खर्च होणार आहे. तुम्हाला कामावर एकटेपणा जाणवणार आहे. परिस्थिती तुमच्या विरुद्ध जात आहे असे वाटू शकतं. तुमच्या प्रेमसंबंधात वरवर पाहता सर्व काही ठीक असणार आहे. काही कारणांमुळे तुम्हाला दुःख वाटणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी वेळ अनुकूल होणार असून तुम्हाला तुमच्या आयुष्यात बराच आराम मिळणार आहे.
2/12
वृषभ (Taurus Zodiac)
कामाच्या ठिकाणी प्रगती होणार असून आदर आणि सन्मानाच्या परिस्थिती निर्माण होणार आहे. या आठवड्यात तुम्ही तुमच्या प्रकल्पाच्या यशाने आनंदी असणार असून तुमचे मन प्रसन्न राहणार आहे. प्रेमसंबंधांमध्ये वेळ रोमँटिक राहणार आहे. प्रेम जीवनात आनंददायी अनुभव येणार आहे. तुम्हाला आरोग्य देखील चांगले वाटणार आहे. तर अंतर्गत उत्साह जाणवणार आहे. या आठवड्यात तुम्हाला प्रवासातूनही यश मिळणार आहे. प्रवास गोड आठवणींनी भरलेले असणार आहे. या आठवड्यात आर्थिक खर्च जास्त असणार आहे. कुटुंबातील मुलाबद्दल तुमचे मन अधिक चिंतेत राहणार आहे. या आठवड्याच्या अखेरीस परिस्थिती हळूहळू सुधारणार आहे.
3/12
मिथुन (Gemini Zodiac)
या आठवड्यात, तुम्हाला घरी आनंददायी अनुभव येणार आहे. तुम्हाला तुमच्या कुटुंबासोबत शांती मिळणार आहे. कुटुंबातील ज्येष्ठांच्या आशीर्वादाने, आनंद आणि समृद्धीच्या संधी निर्माण होणार आहे. या आठवड्यात प्रवास करण्यापूर्वी तुम्हाला थोडे संकोच वाटणार आहे. पण जर तुम्ही मोकळेपणाने आणि संकोच न करता प्रवास केला तर यश मिळणार आहे. प्रेमसंबंधांमध्ये अंतर वाढणार असून लक्ष देण्याची आवश्यकता असणार आहे. कामावर तुम्हाला अस्वस्थ वाटणार आहे. तरुणांकडे दुर्लक्ष केल्याने तुमचे त्रास वाढणार आहे. आर्थिक बाबींमध्ये अनावश्यक वाद टाळणे चांगले राहणार आहे. आठवड्याच्या उत्तरार्धात तुमचे आरोग्य अचानक सुधारणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी तुम्ही तुमच्या आयुष्यात खूप व्यस्त राहणार आहे.
4/12
कर्क (Cancer Zodiac)
कामाच्या ठिकाणी प्रगती होणार असून आठवड्याच्या सुरुवातीला तुम्हाला तुमच्या प्रकल्पाशी संबंधित काही चांगल्या बातम्या मिळणार आहे. प्रेमसंबंध मजबूत होणार असून तुमचे प्रेम जीवन रोमँटिक राहणार आहे. जीवनात संतुलन राखल्याने तुमच्या प्रेम जीवनात आनंद असणार आहे. आर्थिक वाढीसाठी आर्थिक परिस्थिती निर्माण होणार आहे. पण त्या तुमच्या अपेक्षेपेक्षा कमी राहणार आहे. तुम्हाला तुमच्या आरोग्याकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. ईएनटी समस्या किंवा दंत समस्या वाढणार आहे. घरात शांतता नांदणार आहे. तुम्ही तुमच्या प्रियजनांच्या सहवासात पार्टी मूडमध्ये राहणार आहात. या आठवड्यात प्रवास पुढे ढकलण्यात काही गैर होणार नाही. अन्यथा तुम्हाला सहलींदरम्यान अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे. जर तुम्ही आठवड्याच्या शेवटी निष्काळजीपणा दाखवला नाही तर तुम्हाला चांगले परिणाम प्राप्त होणार आहे.
5/12
सिंह (Leo Zodiac)
आर्थिक बाबतीत प्रगतीसाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण होमार आहे. तुम्हाला कुठूनतरी आर्थिक मदत मिळणार आहे. प्रेमप्रकरणात संयम बाळगला तर बरे होणार आहे. तुमचे प्रेम जीवन रोमँटिक राहणार आहे. कामाच्या ठिकाणी थोडीशी जोखीम घेतल्यास चांगले परिणाम प्राप्त होईल. या आठवड्यात आरोग्यात हळूहळू सुधारणा पाहिला मिळणार आहे. कुटुंबातील मातृत्वाच्या व्यक्तीकडून मिळालेल्या सहकार्यामुळे जीवनात शांती येणार आहे. या आठवड्यात केलेले प्रवास तुमच्या अपेक्षांपेक्षा कमी असले तरीही यशस्वी होणार आहेत. आठवड्याच्या अखेरीस, परिस्थिती हळूहळू तुमच्यासाठी अनुकूल राहणार आहे.
6/12
कन्या (Virgo Zodiac)
कामात तुमची प्रगती होणार असून या आठवड्यात काळाचे चक्र देखील तुम्हाला साथ देणार आहे. तुमचे प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होणार आहे. तुमचा आदर आणि सन्मान वाढणार आहे. या आठवड्यात तुमचे आरोग्य देखील लक्षणीयरीत्या सुधारणार आहे. घरात एक नवीन सुरुवात तुमच्या आयुष्यात शांती आणि आनंद आणणार आहे. या आठवड्यात प्रवास पुढे ढकलणे हिताचे ठरणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात नवीन सुरुवात झाल्याबद्दल तुम्हाला दुःख वाटणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी परिस्थिती सुधारणार आहे. भागीदारीत केलेले कोणतेही काम तुमच्या आयुष्यात शांती आणणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी तुम्हाला तुमच्या मुलांशी संबंधित चांगली बातमी मिळणार आहे.
7/12
तूळ (Libra Zodiac)
कामाच्या ठिकाणी प्रगती होणार आहे. तुमचा प्रकल्प यशस्वी करण्यात एखादी महिला तुमची मदत करणार आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला तुम्हाला काही सकारात्मक बातम्या मिळणार आहे. तुमचे प्रेम जीवन रोमँटिक असणार आहे. हळूहळू आर्थिक बाबींमध्ये प्रगतीसाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण होणार आहे. आर्थिक बचत होणार आहे. या आठवड्यात प्रवास पुढे ढकलणे चांगले होणार आहे. अन्यथा प्रवासादरम्यान समस्या वाढणार आहे. या आठवड्यात अनावश्यक वाद टाळणे चांगले राहणार आहे. या आठवड्यात तुम्हाला तुमच्या आरोग्याकडेही लक्ष देणे आवश्यक असणार आहे. अन्यथा तुम्हाला अधिक अस्वस्थ वाटणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी, तुम्हाला कठोर परिश्रमाने जीवनात स्थान मिळवलेल्या महिलेकडून मदत प्राप्त होणार आहे.
8/12
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
या आठवड्यात, तुम्ही कोणताही निर्णय संयमाने घेतला तर चांगले होणार आहे. घरात आनंद आणि समृद्धी नांदणार आहे. तुम्हाला तुमच्या कुटुंबातील सदस्यांकडून भरपूर पाठिंबा मिळणार आहे. तुमचे आरोग्य हळूहळू सुधारताना दिसत आहे. कामाच्या ठिकाणी मिश्र अनुभव येणार आहे. एकीकडे, तुम्हाला असे वाटेल की परिस्थिती तुमच्या नियंत्रणात नाही, पण त्याच वेळी, इतर प्रकल्पांद्वारे यशाचे नवीन आयाम देखील उघडतील. आर्थिक बाबी देखील महाग राहणार आहे. तुम्ही एखाद्याच्या आरोग्यावर खर्च करणार आहात. या आठवड्यात, तुमच्या प्रेम जीवनात अडचणी येणार आहे. तुम्हाला अधिक अस्वस्थ वाटणार आहे. या आठवड्यात प्रवास पुढे ढकलणे चांगले राहणार आहे. प्रवासादरम्यान नुकसानीचे संकेत आहेत. आठवड्याच्या शेवटी तरुणांबद्दल चिंता देखील वाढणार आहे.
9/12
धनु (Sagittarius Zodiac)
या आठवड्यात तुमच्या प्रेमसंबंधात शांती राहणार आहे. तुम्ही जितके जास्त संयमाने निर्णय घ्याल तितके चांगले परिणाम तुम्हाला आयुष्यात मिळणार आहे. हळूहळू तुमच्या कामाच्या ठिकाणी प्रगतीसाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण होणार आहे. तुम्ही आर्थिक बाबींमध्ये जितके जास्त विचारपूर्वक आणि नियोजनबद्ध गुंतवणूक कराल तितके चांगले परिणाम तुम्हाला मिळणार आहेत. या आठवड्यात तुमच्यासाठी आर्थिक प्रगतीसाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण होणार आहे. कोणतीही नवीन आरोग्यविषयक कृती तुमच्यासाठी खूप चांगले परिणाम आणणार आहे. तुम्ही निरोगी वाटणार आहे. कुटुंबात एक नवीन सुरुवात तुमचे मन शांत करणार आहेत. तुमचे मन आनंदी राहणार आहे. प्रवास गोड आठवणींनी भरलेले असणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी, तुम्ही कोणत्याही नवीन कल्पना किंवा नवीन सुरुवातीबद्दल संशयी असणार आहे. पण जर तुम्ही धैर्य एकवटले आणि ते अंमलात आणले तर जीवनात चांगले परिणाम येणार आहेत.
10/12
मकर (Capricorn Zodiac)
कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला प्रगती दिसणार आहे. आईच्या मदतीने तुमचे प्रकल्प यशस्वी होणार आहे. या आठवड्यात आर्थिक वाढीचीही चांगली संकेत आहेत. भागीदारीत केलेल्या गुंतवणुकीमुळे सकारात्मक परिणाम पाहिला मिळणार आहे. तुमचे आरोग्य तुमच्या अपेक्षांपेक्षा कमी पडले तरी सुधारणार आहे. या आठवड्यात तुम्हाला हळूहळू बरे वाटणार आहे. तुमच्या कुटुंबातील ज्येष्ठांच्या पाठिंब्याने आणि आशीर्वादाने, आनंद आणि समृद्धीच्या संधी निर्माण होणार आहेत. या आठवड्यात तुमच्या प्रवासादरम्यान, तुम्हाला अनेक नवीन लोक भेटणार आहेत. त्यांच्याशी तुमचा संवाद वाढणार आहे. हे नवीन मित्र भविष्यात तुमचा आधार बनणार आहेत. या आठवड्यात, तुमच्या प्रेम जीवनात निराशा असणार आहे. चिंता देखील वाढणार आहेत. आठवड्याच्या अखेरीस, तुमचे जीवन हळूहळू सुधारणार आहे.
11/12
कुंभ (Aquarius Zodiac)
कामाच्या ठिकाणी प्रगती होणार आहे. गेल्या काही आठवड्यांपासून तुम्ही तुमच्या प्रकल्पांमध्ये करत असलेल्या मेहनतीचे शुभ परिणाम तुम्हाला मिळणार आहेत. जर तुम्ही या आठवड्यात आर्थिक बाबींमध्ये संतुलन राखले तर आर्थिक प्रगतीची चांगली संकेत आहेत. प्रेमसंबंधांमध्ये तुम्ही पार्टीच्या मूडमध्ये राहणार आहात. तुम्ही तुमच्या प्रेम जीवनात आनंदी असणार आहात. आरोग्याबाबत, तुम्हाला दिलेली आश्वासने पूर्ण होताना दिसत नाहीत. तुम्ही तुमच्याकडून काही नवीन आरोग्यविषयक कामांवर लक्ष केंद्रित करणार आहेत. आठवड्याच्या शेवटी आनंद तुमच्या आयुष्याच्या दारावर ठोठावत आहेत. पण तो तुमच्या अपेक्षेपेक्षा कमी राहणार आहे. या आठवड्यात प्रवास पुढे ढकलले पाहिजेत अन्यथा त्रास होईल. आठवड्याच्या शेवटी तुम्ही निष्काळजीपणा दाखवला नाही तर तुम्हाला जीवनात आनंद आणि समृद्धी मिळणार आहे.
12/12