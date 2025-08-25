Weekly Horoscope : ऑगस्टमधील शेवटचा आठवड्यात गजकेसरी योग! 'या' राशींच्या लोकांवर असणार बाप्पाची कृपा; कोणाला आर्थिक लाभ, तर यांनी सावध राहवे
Weekly Horoscope 25 to 31 August 2025 in Marathi : ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात गजकेसरी योगाचे शुभ संयोजन निर्माण होत आहे. त्यात हिंदू पंचांगानुसार भाद्रपद महिन्याचा पहिला आठवड्यात बुधवारी 27 ऑगस्टला गणरायाचे आगमन होणार आहे. या प्रभावशाली योगात, मेष, सिंह यासह 5 राशी गणराया खूप प्रगतीसह आर्थिक भरपूर नफा मिळणार आहे. त्यासोबत संपत्ती वाढीसोबत जीवनात सुख आणि समृद्धी नांदणार आहे. व्यवसायात तुम्हाला सर्वांगीण नफासोबत बाप्पाचा आशिर्वाद असणार आहे. गणरायाच्या आगमनाने मेष ते मीन राशीपर्यंतच्या या आठवडा कसा असेल जाणून घ्या ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून