Weekly Horoscope : ऑगस्टमधील शेवटचा आठवड्यात गजकेसरी योग! 'या' राशींच्या लोकांवर असणार बाप्पाची कृपा; कोणाला आर्थिक लाभ, तर यांनी सावध राहवे

Weekly Horoscope 25 to 31 August 2025 in Marathi : ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात गजकेसरी योगाचे शुभ संयोजन निर्माण होत आहे. त्यात हिंदू पंचांगानुसार भाद्रपद महिन्याचा पहिला आठवड्यात बुधवारी 27 ऑगस्टला गणरायाचे आगमन होणार आहे. या प्रभावशाली योगात, मेष, सिंह यासह 5 राशी गणराया खूप प्रगतीसह आर्थिक भरपूर नफा मिळणार आहे. त्यासोबत संपत्ती वाढीसोबत जीवनात सुख आणि समृद्धी नांदणार आहे. व्यवसायात तुम्हाला सर्वांगीण नफासोबत बाप्पाचा आशिर्वाद असणार आहे. गणरायाच्या आगमनाने मेष ते मीन राशीपर्यंतच्या या आठवडा कसा असेल जाणून घ्या  ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून  

Neha Choudhary | Aug 25, 2025, 05:54 PM IST
मेष (Aries Zodiac)

आर्थिक बाबतीत केलेले प्रयत्न भविष्यात सकारात्मक बदल घडवून आणणार आहेत. त्याच वेळी, तुमचे शब्द अंमलात आणणे आणि कामाच्या ठिकाणी योजना आखून पुढे जाणे चांगले परिणाम देणार आहेत. त्याच वेळी, व्यवसायाच्या बाबतीत, या आठवड्यात केलेल्या प्रवासातूनही यश मिळणार आहे. तरुणांच्या मदतीने प्रवास आणखी आनंददायी होणार आहे. जर तुमचं आरोग्य बराच काळ खराब असेल तर ते सुधारण्यास सुरुवात होताना दिसणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी जीवनात आनंद आणि समृद्धी येणार आहे. तसंच, तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत खरेदीला जाणार आहे. 

वृषभ (Taurus Zodiac)

कामाच्या ठिकाणी प्रगती होणार आहे. तुमच्या प्रकल्पाशी संबंधित काही चांगली बातमी कानावर पडणार आहे. ज्यामुळे तुम्ही आनंदी राहणार आहे. आर्थिक बाबींमध्ये संतुलन राखल्याने चांगले परिणाम प्राप्त होणार आहे. व्यवसायाच्या बाबतीत, या आठवड्यात केलेल्या प्रवासात यश मिळणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी, कोणत्याही नवीन सुरुवातीबद्दल मन थोडे चिंतेत असणार आहे. अशा परिस्थितीत, या काळात कोणताही महत्त्वाचा निर्णय घेऊ नका. प्रियजनांसोबत केलेले प्रवास आनंददायी असणार आहे. पण मुलांबाबत कुटुंबात काही वाद होण्याची शक्यता आहे. 

मिथुन (Gemini Zodiac)

व्यवसायाच्या बाबतीत, सहलीला जाण्यापूर्वी व्यावहारिक राहणे आणि विचार करणे चांगले राहणार आहे. यामुळे तुम्हाला चांगले परिणाम मिळणार आहेत. तुम्हाला तुमचा राग आणि बोलण्यावरही नियंत्रण ठेवावे लागणार आहे, अन्यथा कामाच्या ठिकाणी समस्या उद्भवणार आहे. अशा परिस्थितीत कोणताही निर्णय विचारपूर्वक घेणे आवश्यक असणार आहे. आर्थिक बाबतीत तुम्ही एखाद्या खास व्यक्तीवर जास्त खर्च करणार आहात. पण तुम्हाला बजेट बनवावे लागणार आहे. पण प्रेम जीवनाच्या बाबतीत, आठवडा चांगला राहणार आहे. जोडीदाराशी संबंध अधिक दृढ होणार आहे. तसंच, परस्पर प्रेम वाढणार आहे. 

कर्क (Cancer Zodiac)

कामाच्या ठिकाणी एखाद्या महिलेच्या मदतीने तुम्हाला प्रगतीचा मार्ग गवसणार आहे. तुमचे महत्त्वाचे प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होणार आहेत. यामुळे मन आनंदी राहणार आहे. कौटुंबिक वातावरण आनंददायी असणार आहे. व्यवसायाच्या बाबतीत, या आठवड्यात तुम्हाला प्रवासातून यश मिळणार आहे. तुम्ही नवीन ठिकाणी भेट देण्याची योजना आखणार आहात. आर्थिक बाबतीत तुम्हाला थोडेसे दबाव जाणवणार आहे. ज्यामुळे तुम्ही मोकळेपणाने पैसे खर्च करू शकणार नाही. पण आठवड्याच्या शेवटी परिस्थिती सुधारणार आहे. जीवनात आनंद आणि समृद्धी असणार आहे. पण आरोग्याकडे विशेष लक्ष द्या, अन्यथा कोणतीही समस्या वाढण्याची शक्यता आहे. 

सिंह (Leo Zodiac)

जीवनात आनंद आणि समृद्धी नांदणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तुमची प्रगती होणार आहे. यामुळे मन आनंदी राहणार असून विरोधक तुमची प्रशंसा करणार आहेत. व्यवसायाच्या बाबतीत, तुम्हाला तुमच्या प्रकल्पात यश मिळणार आहे. आर्थिक बाबतीतही वेळ तुमच्यासाठी अनुकूल राहणार आहे. भागीदारीत केलेल्या गुंतवणुकीतून तुम्हाला नफा मिळणार आहे. यामुळे संपत्ती वाढ होणार असून आर्थिक स्थितीही मजबूत होणार आहेत. कामाच्या संदर्भात केलेले प्रवास फायदेशीर ठरणार आहेत. आनंददायी परिणाम या आठवड्यात असणार आहे. प्रेम जीवन जगणाऱ्या लोकांसाठी आठवडा चांगला राहणार आहे. दोघांमध्ये प्रेमसंबंध वाढणार आहे. आरोग्यही पूर्वीच्या तुलनेत सुधारणार आहे. 

कन्या (Virgo Zodiac)

कामाच्या ठिकाणी प्रगती होणार आहे. समाजात आदरही वाढणार आहे. कामाच्या बाबतीत तुम्हाला एखाद्या महिलेचा पाठिंबा मिळणार आहे. ज्यामुळे चांगले परिणाम मिळणार आहे. आर्थिक बाबींमध्ये हळूहळू सुधारणा होणार आहे. ज्यामुळे मानसिक ताण कमी होणार आहे. तुमचं मन आनंदी असणार आहे. कामाच्या संदर्भात केलेल्या प्रवासातून तुम्हाला यश मिळणार आहे. हा आठवडा बाप्पाच्या कृपेने आनंददायी जाणार आहे. पण कुटुंबातील एखाद्या ज्येष्ठ व्यक्तीशी तुमचा वाद होईल. अशा परिस्थितीत कठोर शब्द वापरणे टाळा आणि बोलून परिस्थिती सुधारणार आहे. या आठवड्याच्या शेवटी तुम्हाला काही समस्यांना तोंड द्यावे लागणार आहे. 

तूळ (Libra Zodiac)

हा आठवडा तुमच्यासाठी आर्थिक बाबतीत खूप चांगला असणार आहे. आयुष्यात आनंद आणि समृद्धी नांदणार आहे. व्यवसायात गुंतवणूक करून तुम्हाला चांगला नफा मिळणार आहे. पण कामाच्या संदर्भात केलेल्या प्रवासातून जास्त नफा मिळणार नाही. तुम्हाला दिलेली वचनेही पूर्ण होणार नाहीत. अशा परिस्थितीत, या आठवड्यात प्रवास पुढे ढकलणे तुमच्यासाठी चांगले राहणार आहेत. कामाच्या ठिकाणी हळूहळू प्रगती पाहिला मिळमार आहे. जीवनात आनंद वाढणार आहे. प्रेम जीवनाच्या बाबतीत, तुम्ही एक नवीन सुरुवात करणार आहात. ज्यामुळे मन आनंदी असणार आहे. कुटुंबाच्या दृष्टीने आठवडा चांगला जाणार असून सर्वांमध्ये परस्पर प्रेम असणार आहे. 

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

कामाच्या ठिकाणी कामाशी संबंधित खूप ताण असणार आहे. ज्यामुळे तुमच्या आरोग्यावरही परिणाम होणार आहे. मानसिक ताण वाढणार आहे. तसंच, महत्त्वाचे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी नेहमीपेक्षा जास्त वेळ लागणार आहे. आर्थिक बाबींमध्ये खर्च वाढणार आहे. अशा परिस्थितीत, निर्णय विचारपूर्वक घ्यावे लागणार आहेत. बजेटचे पालन करणे चांगले असणार आहे. कामाच्या संदर्भात या आठवड्यात केलेल्या प्रवासामुळे तुम्हाला अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. अशा परिस्थितीत, ते सध्यासाठी पुढे ढकलणे चांगले होणार आहे. पण तुम्ही कुटुंबासोबत चांगला वेळ घालवणार आहात. ज्यामुळे ताण कमी होणार असून आठवड्याच्या शेवटी जीवनात आनंद आणि समृद्धी येणार आहे. 

धनु (Sagittarius Zodiac)

आर्थिक बाबतीत आठवडा चांगला जाणार आहे. बाप्पाच्या कृपेने तुमची संपत्ती वाढणार आहे. पण त्यासाठी तुम्हाला प्रयत्न करत राहावे लागणार आहे. धर्मादाय कामे केल्याने आयुष्यात आनंद आणि समृद्धी वाटणार आहे. सुरुवातीला कामाच्या ठिकाणी नवीन प्रकल्पाबद्दल तुमचे मन थोडे अस्वस्थ असणार आहे. पण शांतपणे निर्णय घेतल्यास आणि हुशारीने काम केल्यास तुम्हाला नक्कीच यश प्राप्त होईल. व्यवसायाच्या बाबतीतही कोणताही निर्णय विचारपूर्वक घेणे खूप महत्वाचे असणार आहे. प्रेम जीवनात प्रणय वाढणार आहे तुमच्या जोडीदारासोबतचे नाते अधिक घट्ट होणार आहे. जर तुमचे आरोग्य ठीक नसेल तर आता ते सुधारणार आहे. 

मकर (Capricorn Zodiac)

या आठवड्यात कामाच्या ठिकाणी कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी तुम्हाला नीट विचार करावा लागणार आहे. घाईघाईने घेतलेल्या निर्णयांमुळे नुकसान होणार आहे. आर्थिक बाबींमध्ये कोणतीही नवीन गुंतवणूक करणे टाळा, अन्यथा तुम्हाला नुकसान सहन करावे लागणार आहे. व्यवसायाच्या बाबतीत, या आठवड्यात प्रवास पुढे ढकलणे चांगले राहणार आहे. पण, आठवड्याच्या शेवटी परिस्थिती सुधारणार आहे. तुमच्या आयुष्यात आनंद दार ठोठावणार आहे. कुटुंबात परस्पर प्रेम हळूहळू वाढणार असून तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत चांगला वेळ घालवाल, ज्यामुळे मानसिक ताण कमी होणार आहे. 

कुंभ (Aquarius Zodiac)

व्यवसायाच्या बाबतीत, या आठवड्यात केलेल्या प्रवासात तुम्हाला यश मिळणार आहे. तुमचा मान आणि सन्मानही वाढणार आहे. जीवनात आनंद आणि समृद्धीचे सुंदर योगायोग निर्माण होणार आहे. मन आनंदी राहणार आहे. जर तुम्ही कोर्ट केसमध्ये अडकला असाल तर आता तुम्हाला तिथे विजय मिळणार आहे. पण तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी भागीदारीत काम करणे टाळावे लागणार आहे. अन्यथा तुम्हाला नुकसान होईल. तसंच, व्यवसायात भागीदारीत कोणत्याही प्रकारची गुंतवणूक करु नका. आर्थिक बाबतीत हुशारीने निर्णय घेणे चांगले राहणार आहे. कुटुंबाच्या दृष्टीने आठवडा चांगला जाणार असणार आहे. तुम्हाला तुमच्या मुलांकडून काही चांगली बातमी मिळणार आहे. 

मीन (Pisces Zodiac)

तुम्ही तुमच्या कार्यक्षेत्रात प्रगती करणार आहात. जीवनात यशाच्या मार्गावर पुढे जाणार आहात. व्यवसायाच्या बाबतीत, प्रकल्पात तरुणांनी दिलेल्या सल्ल्याचे पालन करून तुम्ही चांगले परिणाम मिळणार आहेत. त्याच वेळी, आर्थिक बाबतीतही संपत्ती वाढ होणार आहे. पण हे तुमच्या अपेक्षेपेक्षा कमी फायदेशीर असणार आहे. आईसारख्या महिलेच्या मदतीने, तुमच्या आयुष्यात आनंद येणार आहे. व्यावसायिक प्रवासादरम्यान तुम्ही उत्साहाने भरलेले राहणार आहात. आठवड्याच्या शेवटी कामाच्या ठिकाणी कोणतेही काम लक्ष केंद्रित करून केल्यास जीवनात यश मिळणार आहे. प्रेम जीवनात परस्पर प्रेम वाढणार आहे. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

