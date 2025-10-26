English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Weekly Horoscope : पैसा... चांगली नोकरी...फ्लॅट...; ऑक्टोबरचा शेवटचा आठवडा तुमच्यासाठी कसा आहे? मिथुनसह 'या' राशींनी सावध राहावं

Weekly Horoscope 27 October to 2 November 2025 in Marathi :  ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात वृश्चिक राशीत मंगळाचे भ्रमण रुचक राजयोग तयार करत आहेत. ज्योतिषशास्त्रानुसार रुचक राजयोग हा शक्ती, आदर आणि संपत्ती कारक मानला गेला आहे. हा आठवडा सर्व राशींसाठी आर्थिकदृष्ट्या शुभ ठरणार आहे. मेष, वृषभ, सिंह, तूळ, मकर, कुंभ, वृश्चिक आणि मीन राशींना आर्थिक लाभ, करिअरमध्ये प्रगती आणि नवीन प्रकल्पांमधून नफा मिळणार आहे. असा हा एकंदरीत हा आठवडा मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार आहे, आनंदी वास्तू आणि ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंदी पिंपळकर यांच्याकडून जाणून घेऊयात.   

Neha Choudhary | Oct 26, 2025, 10:45 PM IST
मेष (Aries Zodiac)

या आठवड्यात या लोकांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणा पाहिला मिळणार आहे. आर्थिक लाभ होण्याची दाट शक्यता दिसून येत आहे. गुंतवणुकीतूनही सकारात्मक परिणाम पाहिला मिळणार आहे. या काळात, तुम्हाला नवीन सुरुवात करण्याची किंवा नवीन प्रकल्पावर काम करण्याची संधी मिळणार आहे. ज्यामुळे भविष्यात नफा होणार आहे. नोकरी करणाऱ्यांना सहकारी आणि वरिष्ठांकडून पाठिंबा मिळणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी एखाद्या खास व्यक्तीची भेट फायदेशीर ठरणार आहे. 

वृषभ (Taurus Zodiac)

या आठवड्यात वृषभ राशीच्या लोकांसाठी ज्ञान आणि कौशल्यांमध्ये वाढ होणार आहे. संशोधन, तंत्रज्ञान, शिक्षण आणि तपासात गुंतलेल्यांना यश प्राप्त होणार आहे. अडकलेले पैसे परत मिळणार आहेत. आठवड्याच्या शेवटी अनपेक्षित नफा देखील प्राप्त होणार आहे. शुक्रवार आणि शनिवार तुमच्यासाठी विशेषतः भाग्यवान ठरणार आहे. नवीन वस्तू खरेदी करणे किंवा घर किंवा ऑफिसशी संबंधित एखादी महत्त्वाची गरज पूर्ण करणे फायदेशीर असणार आहे. नवीन लोकांशी संपर्क साधल्याने भविष्यात फायदा होणार आहे. कोणताही मोठा निर्णय घेण्यापूर्वी काळजीपूर्वक विचार करणे हिताचे ठरेल. 

मिथुन (Gemini Zodiac)

या आठवड्यात, या राशीच्या व्यक्तींच्या वैयक्तिक संबंधांचा आर्थिक निर्णयांवर परिणाम पाहिला मिळणार आहे. तुमच्या जोडीदाराशी मतभेद निर्माण होणार आहे. पण संवादामुळे गोष्टी वाढण्यापासून रोखता येणार आहेत. या काळात, तुम्हाला आर्थिकदृष्ट्या हुशारीने पुढे जावे लागणार आहे. नशिबाऐवजी नियोजन आणि कठोर परिश्रम तुम्हाला योग्य दिशेने मार्गदर्शन करणार आहे. प्रलंबित मालमत्तेशी संबंधित कामात प्रगती होणार आहे. आठवड्याच्या मध्यात काही सकारात्मक बातम्या कानावर येणार आहे. घाई करण्याऐवजी संयमाने काम करा.

कर्क (Cancer Zodiac)

या आठवड्यात तुमच्या परिस्थितीचे व्यवस्थापन करण्याचा काळ असणार आहे. तुमच्या वागण्यात काही आक्रमकता येऊ शकते. तुमच्या व्यावसायिक जीवनात आव्हाने येऊ शकतात. अशा परिस्थितीत, योग्य रणनीती वापरणे चांगले राहील. यश मिळविण्यासाठी विद्यार्थ्यांना या काळात कठोर परिश्रम करावे लागतील. गुरुवार हा तुमच्यासाठी महत्त्वाचा दिवस असेल. नवीन संधी निर्माण होतील, तसंच विरोधही होईल. अशा परिस्थितीत, संतुलित राहणे महत्त्वाचे आहे. खर्च वाढू शकतो, पण उत्पन्न स्थिर राहणार आहे.

सिंह (Leo Zodiac)

आठवड्याच्या सुरुवातीला, तुम्हाला तुमच्या कामाच्या वातावरणाशी जुळवून घेण्यात काही अडचणी येऊ शकतात. तुम्हाला सहकाऱ्यांशी तुमचा संवाद आणि सहकार्य मजबूत करावे लागणार आहे. तुमच्या व्यवसायात नवीन आव्हाने येणार आहेत. पण तुमचा अनुभव तुम्हाला परिस्थिती व्यवस्थापित करण्यास मदत करणार आहे. रविवारी तुम्हाला काही अडचणी येऊ शकतात, पण सोमवारपासून गोष्टी तुमच्या बाजूने वळू लागतील. तुमची आर्थिक परिस्थिती सामान्य राहणार आहे. कोणताही मोठा फायदा किंवा मोठा तोटा होणार नाही.

कन्या (Virgo Zodiac)

या आठवड्यात, कामाबद्दलची तुमची वचनबद्धता यश मिळवून देणार आहे. तुमचे वरिष्ठ तुमच्या कामावर समाधानी असणार आहे. तुमची आर्थिक परिस्थिती देखील मजबूत होणार आहे. पण तुम्हाला तुमच्या खर्चावर संयम ठेवावा लागणार आहे. या आठवड्यात अचानक अनावश्यक खर्च वाढणार आहे. कौटुंबिक जीवन चांगले राहणार आहे. कुटुंबातील सदस्यांचा पाठिंबा तुम्हाला मानसिक बळ देणार आहे. तुमच्या जोडीदाराच्या भावनांचा आदर करा. तुमच्या आरोग्याबद्दल सावधगिरी बाळगणे महत्वाचे आहे. योग आणि ध्यान तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. 

तूळ (Libra Zodiac)

या लोकांसाठी हा आठवडा यशाने भरलेला असणार आहे. नियोजित कामे पूर्ण होतील आणि तुम्हाला करिअरच्या नवीन उंचीवर पोहोचण्याची संधी मिळणार आहे. व्यावसायिकांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. या आठवड्यात नवीन करार होण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक प्रगती मिळणार आहे. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणे त्यांच्या प्रेमसंबंधांमध्ये बळकटी आणणारा काळ असणार आहे. परस्पर समजूतदारपणा वाढणार आहे. समाजात आणि कामाच्या ठिकाणी तुमची सकारात्मक प्रतिमा विकसित होणार आहे. 

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

या आठवड्यात नोकरी करणाऱ्यांसाठी करिअरमध्ये प्रगती आणि पदोन्नतीच्या संधी येणार आहेत. नवीन संपर्क तुमच्या भविष्यातील आर्थिक प्रगतीचा पाया ठरणार आहेत. तुम्ही तुमचा व्यवसाय वाढवण्याची योजना आखणार आहात. पण, कोणताही करार करण्यापूर्वी सर्व तपशीलांचा अभ्यास करुनच निर्णय घ्या. कौटुंबिक जीवन सामान्य राहणार आहे. पण तुमच्या जोडीदाराच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करू नका. तुमची आर्थिक परिस्थिती स्थिर राहणार आहे. तुम्हाला जुन्या कामाचा फायदा होणार आहे. 

धनु (Sagittarius Zodiac)

या राशीच्या लोकांनी या आठवड्यात थोडे सावध राहावे लागणार आहे. घराच्या सुरक्षिततेकडे आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांकडे विशेष लक्ष देणार आहे. मालमत्ता किंवा कुटुंबाशी संबंधित वाद उद्भवू शकणार आहेत. घाईघाईने प्रेम संबंध टाळा, कारण प्रेमाचे आकर्षण असणे चूक असू शकतात. आर्थिक परिस्थिती सुधारत असल्याचे दिसून येत आहे, पण स्थिर उत्पन्न समाधान देणार आहे. गुंतवणुकीचे निर्णय सुज्ञपणे घ्यावे लागणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी तुम्हाला प्रवास करण्याची संधी मिळणार आहे.

मकर (Capricorn Zodiac)

या राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा संधींनी भरलेला असणार आहे. नवीन व्यवसाय करार निश्चित होतील आणि निकाल अपेक्षेप्रमाणे मिळणार आहे. कायदेशीर बाबींमध्ये कोणतीही निष्काळजीपणा करु नका. तुमच्या मुलांकडून चांगली बातमी तुम्हाला मिळणार आहे. आज आर्थिक योजना यशस्वी होणार आहेत. एखाद्या महत्त्वाच्या प्रकल्पावर काम सुरू होणार आहेत. गाडी चालवताना काळजी घेणे गरजेचे असणार आहे. दुखापत होण्याची शक्यता आहे. या आठवड्यात कौटुंबिक जीवन सामान्य राहणार आहे.

कुंभ (Aquarius Zodiac)

या आठवड्यात, कुंभ राशीच्या लोकांना त्यांच्या उत्पन्नाच्या स्रोतांमध्ये वाढ होणार आहे. कामावर तुमचा प्रभाव वाढणार असून नवीन लोक तुमच्याकडे आकर्षित होणार आहे. माध्यमे, लेखन, संप्रेषण किंवा तंत्रज्ञानाशी संबंधित लोकांना विशेष फायदे होणार आहे. तुमच्या आईच्या आरोग्याबद्दल चिंता असणार आहे. अनावश्यक दिखावा टाळा आणि तुमच्या कामावर लक्ष केंद्रित करा. नवीन योजना राबविल्या जात आहेत आणि त्यांचे परिणाम भविष्यात आर्थिक स्थिरता प्रदान करणार आहे.

मीन (Pisces Zodiac)

या आठवड्यात मीन राशीच्या लोकांसाठी व्यस्तता वाढणार आहे. नवीन प्रकल्प सुरू होतील आणि जुन्या योजना यशस्वी होणार आहे. नोकरी करणाऱ्यांना करिअरमध्ये प्रगतीची चिन्हे असणार आहे. राजकारण आणि सामाजिक कार्यात सहभागी असलेल्यांसाठी हा खूप शुभ काळ असणार आहे. या काळात आदर आणि प्रतिष्ठा वाढणार आहे. पण नातेवाईक किंवा कुटुंबातील सदस्याच्या आरोग्याच्या समस्येमुळे तुम्ही व्यस्त राहणार आहे. तुमची आर्थिक परिस्थिती चांगली राहणार आहे, तुमचा दैनंदिन दिनक्रम संतुलित राहणार आहे. (Disclaimer : या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

