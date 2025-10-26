Weekly Horoscope : पैसा... चांगली नोकरी...फ्लॅट...; ऑक्टोबरचा शेवटचा आठवडा तुमच्यासाठी कसा आहे? मिथुनसह 'या' राशींनी सावध राहावं
Weekly Horoscope 27 October to 2 November 2025 in Marathi : ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात वृश्चिक राशीत मंगळाचे भ्रमण रुचक राजयोग तयार करत आहेत. ज्योतिषशास्त्रानुसार रुचक राजयोग हा शक्ती, आदर आणि संपत्ती कारक मानला गेला आहे. हा आठवडा सर्व राशींसाठी आर्थिकदृष्ट्या शुभ ठरणार आहे. मेष, वृषभ, सिंह, तूळ, मकर, कुंभ, वृश्चिक आणि मीन राशींना आर्थिक लाभ, करिअरमध्ये प्रगती आणि नवीन प्रकल्पांमधून नफा मिळणार आहे. असा हा एकंदरीत हा आठवडा मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार आहे, आनंदी वास्तू आणि ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंदी पिंपळकर यांच्याकडून जाणून घेऊयात.