Weekly Horoscope : दसऱ्याच्या आठवड्यात धन योग! 5 राशीच्या लोकांसाठी भाग्यशाली; तर यांनी राहावे सावधान

Weekly Horoscope 29 september to 5 october 2025 in Marathi : ऑक्टोबरचा पहिला आठवडा अतिशय शुभ आहे. नवरात्रोत्सव सुरु असून या आठवड्यात अष्टमी, महानवमी आणि दसऱ्याचा हा आठवडा असणार आहे. तर ज्योतिषशास्त्रानुसार या आठवड्यात मंगळ चौथ्या घरात मकर राशीत चंद्रावर दृष्टी पडणार आहे. हा अतिशय शुभ योग आणि धन योग निर्माण होणार आहे. या योगामुळे अनेक राशीच्या लोकांना आर्थिक लाभ होणार आहे. व्यवसायात किंवा करिअरमध्ये प्रगती पाहिला मिळणार आहे. असा हा आठवडा कोणासाठी शुभ आणि कोणासाठी संकटाचा असेल जाणून घ्या, ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आणि आनंदी वास्तूचे आनंद पिंपळकर यांच्याकडून 

Neha Choudhary | Sep 28, 2025, 05:54 PM IST
मेष (Aries Zodiac)

या राशीच्या लोकांसाठी आर्थिक बाबतीत हा आठवडा शुभ ठरणार आहे. या काळात संपत्ती वाढीच्या शुभ संधी निर्माण होणार आहे. या आठवड्यात तुम्हाला तुमच्या प्रियजनांकडून आर्थिक मदत मिळणार आहे. तुमचे आरोग्यही सुधारणा पाहिला मिळणार आहे. काही आरोग्यविषयक कामांकडे तुमचा कल वाढणार आहे. या आठवड्यात तुम्ही नवीन ठिकाणी प्रवास करण्याची योजना आखणार आहात. तुमचा प्रवास आनंददायी होणार असून यश प्राप्त होणार आहे. तुमचे प्रेमसंबंधही दृढ असणार आहे. तुम्हाला जीवनात आनंद आणि शांती अनुभवायला मिळणार आहे. कामावर असलेल्या महिलेमुळे काही समस्या उद्भवण्याची शक्यता आहे. कामावर आणि कुटुंबात परिस्थिती सुधारण्यासाठी तुम्हाला चर्चेद्वारे समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करावा लागणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी, वडिलांची मदत तुमच्या जीवनात आनंद वाढवणार आहे. 

वृषभ (Taurus Zodiac)

या राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा आर्थिक लाभाचा असणार आहे. कुटुंबात शांती आणि आनंद राहणार आहे. यासाठी तुम्हाला तुमचे मत उघडपणे व्यक्त करण्याचा प्रयत्न करावा लागणार आहे. प्रेमसंबंधांच्या बाबतीतही हा आठवडा तुमच्यासाठी चांगला सिद्ध होणार आहे. या काळात तुमच्या आयुष्यात हळूहळू प्रेमाचा प्रवेश करणार आहे. जर तुम्ही या आठवड्यात सहलीचे नियोजन करत असाल तर ते पुढे ढकलणे तुमच्यासाठी चांगले ठरणार आहे. काही अफवांमुळे सहली अयशस्वी होणार आहेत. भावनिक कारणांमुळे कामाच्या ठिकाणी अडचणी दिसणार आहे. या काळात तुमच्या आरोग्यावरही विपरीत परिणाम पाहिला मिळणार आहे. तुमचे मन अस्वस्थ असणार आहे. या आठवड्याच्या शेवटी तुम्ही आळशीपणाने वेढलेले असणार आहात. 

मिथुन (Gemini Zodiac)

या आठवड्यात, तुमचे आरोग्य लक्षणीयरीत्या सुधारणार आहे. तुम्हाला निरोगी वाटणार आहे. तरुणांकडून मिळालेला सल्ला तुमच्या आरोग्यासाठी देखील फायदेशीर ठरणार आहे. तुमच्या कुटुंबाकडून चांगली बातमी मिळाल्याने तुम्ही आनंदी असणार आहात. जर तुम्ही या आठवड्यात सहलीचे नियोजन करत असाल तर ती पुढे ढकलणे चांगले ठरणार आहे. प्रवासादरम्यान तुम्हाला आरोग्याच्या समस्या येऊ शकतात. तुम्ही महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय घेणे देखील टाळावे लागणार आहे. या आठवड्यात आर्थिक निर्णय पुढे ढकलणे चांगले ठरणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तुमचे प्रयत्न शेवटी तुम्हाला यश देणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनातील परिस्थिती हळूहळू सुधारणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी तुमचे स्वतःचे प्रयत्न तुमच्या जीवनात आनंद आणणार आहे. 

कर्क (Cancer Zodiac)

या आठवड्यात या राशीच्या लोकांना त्यांच्या प्रेम जीवनात आनंददायी अनुभव येणार आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीपासूनच तुम्हाला तुमच्या प्रेमसंबंधांबद्दल काही चांगली बातमी कानावर पडणार आहे. या काळात घरात शांतता नांदणार आहे. तुम्हाला तुमच्या कुटुंबासोबत वेळ घालवण्याची संधी मिळणार आहे. या आठवड्यात केलेल्या प्रवासामुळे तुम्हाला यश मिळणार आहे. हा आठवडा तुमच्या आरोग्यासाठी देखील अनुकूल असणार आहे. पण जर तुम्ही तुमच्या आरोग्याबद्दल जास्त काळजी केली तर तुम्हाला अडचणी येण्याची शक्यता आहे. अचानक आर्थिक खर्च येणार आहे. ज्यामुळे तुम्हाला त्रास होण्याची शक्यता आहे. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला एखाद्या गोष्टीची चिंता असणार आहे. पण तुमच्या चिंता कोणाशीही शेअर करू नका. आठवड्याच्या शेवटी तुम्ही तुमच्या शब्दांवर ठाम राहिल्यास तुम्ही जीवनात आनंदी राहणार आहात.  

सिंह (Leo Zodiac)

या राशीच्या राशींसाठी हा आठवडा आर्थिक बाबतीत अनुकूल राहणार आहे. तुमच्या आयुष्यात आर्थिक लाभाच्या अनेक संधी निर्माण होणार आहे. या आठवड्यात उत्पन्न वाढण्याच्या शुभ संधी मिळणार आहे. प्रेमसंबंध गोड राहणार आहे. तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत प्रवास करण्याची योजना आखणार आहात. या आठवड्यात तुमच्या कुटुंबातही महत्त्वपूर्ण बदल घडणार आहे. तुमच्या कुटुंबातील कोणीतरी स्थलांतर करण्याचा विचार करणार आहे. तुमचे प्रवास यशस्वी होणार आहे. पण या प्रवासात निष्काळजी राहिल्याने तुमचे त्रास वाढण्याची शक्यता आहे. या आठवड्यात पोटाशी संबंधित समस्या तुम्हाला त्रास देण्याची शक्यता आहे. कामाच्या ठिकाणी संयमाने निर्णय घेणे चांगले, अन्यथा समस्या वाढेल. या आठवड्याच्या शेवटी, तुम्हाला वडीलधाऱ्यांचे आशीर्वाद मिळणार आहे. तुम्हाला तुमच्या जीवनात आनंद आणि शांती मिळणार आहे.   

कन्या (Virgo Zodiac)

या राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा आनंदाने भरलेला असणार आहे. कामात प्रगती अपेक्षित असणार आहे. रखडलेले प्रकल्प पुन्हा सुरू होणार आहे. या आठवड्यात तुमचे प्रेम जीवन देखील आनंदाने भरलेले असणार आहे. तुम्हाला महिलांकडून पूर्ण पाठिंबा मिळणार आहे. त्यांच्याशी सल्लामसलत केल्याने आणि एकत्र काम केल्याने तुमच्या प्रेम जीवनात शांती आणि आनंद येणार आहे. या आठवड्यात, तुम्ही तुमच्या कुटुंबातील सदस्यांसह एका नवीन पातळीवर जाण्याचा विचार करणार आहात. तुमच्या आरोग्यातही लक्षणीय सुधारणा पाहिला मिळणार आहे. काही प्रकारचे उत्सव शक्य असणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी तुम्हाला एखाद्या प्रभावशाली महिलेकडून मदत मिळणार आहे.   

तूळ (Libra Zodiac)

आर्थिक दृष्टिकोनातून या लोकांसाठी हा आठवडा शुभ सिद्ध होणार आहे. या काळात संपत्ती वाढीच्या शुभ संधी उपलब्ध होणार आहे. कामाच्या ठिकाणी काही बातम्या तुम्हाला दुःखी करेल. या आठवड्यात तुमचे आरोग्य लक्षणीयरीत्या सुधारणा पाहिला मिळेल. तुम्हाला तुमच्या आयुष्यात आनंद आणि शांती अनुभवायला मिळणार आहे. या आठवड्यात तुम्हाला तुमच्या कुटुंबात आनंद मिळवण्याच्या अनेक संधी मिळणार आहे. तुमचे जीवन शांतीपूर्ण असणार आहे. या आठवड्यात प्रवास पुढे ढकलणे चांगले ठरणार आहे. तुमच्या प्रेमसंबंधात भावनिक त्रास निर्माण होणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी एकाग्र काम तुमच्या जीवनात शांती आणणार आहे. यासोबतच, आनंद आणि समृद्धीच्या शुभ संधी देखील उदयास येणार आहे. 

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

या आठवड्यात या राशीच्या व्यक्तीच्या आरोग्यात लक्षणीय सुधारणा पाहिला मिळणार आहे. डॉक्टर किंवा मजबूत व्यक्तिमत्त्व असलेल्या व्यक्तीचा सल्ला घेतल्याने तुमचे आरोग्य चांगले राहणार आहे. या आठवड्यात तुम्ही कौटुंबिक बाबींमध्ये व्यस्त असणार आहे. तुमच्या कुटुंबासोबत चांगला वेळ घालवण्याचा आनंद घेणार आहात. या आठवड्यात केलेल्या सहली यशस्वी होणार आहे. पण आर्थिक बाबी महाग ठरणार आहे. तुम्हाला न्यायालयीन खटल्यांवर जास्त खर्च करावा लागणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात हळूहळू प्रेमसंबंध वाढणार आहे. या आठवड्यात तुम्हाला कामावर मर्यादा जाणवणार आहे. असे वाटू शकते की तुमचा बॉस किंवा परिस्थिती तुमच्यावर वर्चस्व गाजवण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. आठवड्याच्या शेवटी परिस्थिती ठीक असली तरी, तरीही काही अस्वस्थता राहणार आहे. 

धनु (Sagittarius Zodiac)

या आठवड्यात, तुमच्या आरोग्यात लक्षणीय सुधारणा पाहिला मिळणार आहे. तुम्ही एखाद्या नवीन आरोग्यविषयक कार्याकडे आकर्षित होणार आहे. तुमचे आरोग्य सुधारण्यासाठी तुम्हाला एखाद्या प्रिय व्यक्तीचा सल्ला घ्यावा लागणार आहे. कौटुंबिक प्रेम वाढणार आहे, तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत चांगला वेळ घालवणार आहात. या आठवड्यात तुम्हाला मुलांशी संबंधित आनंदाचा अनुभव येणार आहे. या आठवड्यात केलेल्या सहली यशस्वी होणार आहे. गोड आठवणी निर्माण होणार आहे. आर्थिक बाबी हळूहळू सुधारणार आहे. प्रेमसंबंधात चर्चेद्वारे प्रकरणे सोडवण्याचा प्रयत्न केल्यास चांगले परिणाम मिळणार आहे. कामाच्या ठिकाणी व्यावहारिक निर्णय घेतल्यास चांगले परिणाम मिळणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी तुम्ही एखाद्या आनंददायी कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहे. 

मकर (Capricorn Zodiac)

या राशीच्या लोकांना कामाच्या ठिकाणी आनंददायी वेळ व्यतित करणार आहे. तुमच्या प्रकल्पांमुळे तुम्हाला हवे असलेले निकाल मिळणार आहेत. या आठवड्यात करिअरमध्ये प्रगती आणि कामात यश मिळण्याच्या संधी मिळणार आहे. आर्थिक बाबींमध्ये, आठवड्याच्या सुरुवातीपासूनच संपत्ती वाढीच्या शुभ संधी मिळणार आहेत. या आठवड्यात तुम्हाला तुमच्या आरोग्याकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. तुमच्या कुटुंबात तुम्हाला हवे असलेले बदल साध्य होण्यास वेळ लागणार आहे. हा आठवडा प्रवासासाठी देखील चांगला ठरणार नाहीत. प्रवासादरम्यान, आईच्या रूपातील व्यक्तीबद्दल चिंता वाढणार आहे. या आठवड्यात प्रवास पुढे ढकलणे चांगले ठरणार आहे. तुमच्या प्रेमसंबंधात कोणताही बाह्य हस्तक्षेप तुमच्या आयुष्यात अडचणीत आणणार आहे. पण, आठवड्याच्या अखेरीस, परिस्थिती सुधारणार आहे. तुमचे विरोधकही तुमची प्रशंसा करणार आहात.   

कुंभ (Aquarius Zodiac)

या आठवड्यात या राशीच्या लोकांना त्यांच्या कामात प्रगती पाहिला मिळणार आहे. सर्व प्रलंबित प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होणार आहेत. या आठवड्यात तुम्ही तुमच्या भविष्यासाठी काही योजना आखणार आहात. आर्थिक बाबींमध्ये संतुलन राखल्याने संपत्ती वाढण्याची संधी निर्माण होणार आहे. कौटुंबिक बाबींसाठी वेळ अनुकूल असणार आहे. तुम्ही तुमच्या कुटुंबाच्या सुरक्षिततेबद्दल आणि त्यांच्या चांगल्या भविष्याबद्दल चिंतित राहणार आहे. तुमच्या कुटुंबाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी या आठवड्यात तुम्ही काही ठोस निर्णय घेणार आहात. हा आठवडा प्रवासासाठी योग्य नसणार आहे. भावनिक कारणांमुळे तुमच्या आरोग्यात अधिक ताण आणणार आहात. या आठवड्यात तुमच्या प्रेमसंबंधात समस्या निर्माण होईल. तुमच्या जोडीदाराच्या आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. 

मीन (Pisces Zodiac)

या राशीच्या लोकांनो, हा आठवडा तुमच्या प्रेम जीवनासाठी एक अद्भुत आठवडा असणार आहे. तुमचे प्रेम जीवन रोमँटिक असणार आहे. तुमचे नाते अधिक गोड होणार आहे. तुमचे आरोग्य लक्षणीयरीत्या सुधारणार पाहिला मिळणार आहे. तुम्हाला स्त्रीच्या पाठिंब्याने बरे वाटणार आहे. या आठवड्यात कुटुंबाचा पाठिंबा देखील चांगला राहणार आहे. वडिलांच्या आशीर्वादामुळे आनंद आणि समृद्धी मिळणार आहे. या आठवड्यात प्रवास पुढे ढकलणे तुमच्यासाठी चांगले राहणार आहे. आर्थिक खर्च जास्त असणार आहे. तुम्हाला तुमच्या गुंतवणुकीकडे लक्ष देणे आवश्यक असणार आहे. कामाच्या ठिकाणी कोणत्याही समस्या चर्चेद्वारे सोडवणे तुमच्यासाठी चांगले राहणार आहे. आठवड्याचा शेवट आनंद आणि समृद्धीच्या अनेक संधी घेऊन येणार आहे.  (Disclaimer: या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

