Weekly Horoscope : दसऱ्याच्या आठवड्यात धन योग! 5 राशीच्या लोकांसाठी भाग्यशाली; तर यांनी राहावे सावधान
Weekly Horoscope 29 september to 5 october 2025 in Marathi : ऑक्टोबरचा पहिला आठवडा अतिशय शुभ आहे. नवरात्रोत्सव सुरु असून या आठवड्यात अष्टमी, महानवमी आणि दसऱ्याचा हा आठवडा असणार आहे. तर ज्योतिषशास्त्रानुसार या आठवड्यात मंगळ चौथ्या घरात मकर राशीत चंद्रावर दृष्टी पडणार आहे. हा अतिशय शुभ योग आणि धन योग निर्माण होणार आहे. या योगामुळे अनेक राशीच्या लोकांना आर्थिक लाभ होणार आहे. व्यवसायात किंवा करिअरमध्ये प्रगती पाहिला मिळणार आहे. असा हा आठवडा कोणासाठी शुभ आणि कोणासाठी संकटाचा असेल जाणून घ्या, ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आणि आनंदी वास्तूचे आनंद पिंपळकर यांच्याकडून