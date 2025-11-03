English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Weekly Horoscope : पुढील 8 दिवस 'या' 4 राशींसाठी 'अशुभ'; मेष ते मीन राशीसाठी कसा असेल हा आठवडा?

Weekly Horoscope 3 to 9 November 2025 in Marathi : नोव्हेंबरचा पहिला आठवडा  या साप्ताहिक राशिभविष्यात, नक्षत्र दर्शवितात की हा आठवडा मेष, मिथुन आणि तूळ राशीसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. या आठवड्याची सुरुवात शुक्र राशीच्या संक्रमणाने झाली आहे. तर गुरू आणि मंगळ देखील शुभ स्थितीत आहेत. तर, मेष ते मीन राशीपर्यंत सर्व राशींसाठी नोव्हेंबरचा हा आठवडा कसा असेल जाणून घ्या ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून 

Neha Choudhary | Nov 03, 2025, 03:46 PM IST
मेष (Aries Zodiac)

नोव्हेंबरचा पहिला आठवडा या राशीच्या लोकांसाठी करिअर आणि व्यवसायाच्या बाबतीत अनुकूल राहणार आहे. तुमच्या राशीवर शुक्रचा प्रभाव असणार आहे. तुम्हाला परीक्षा, स्पर्धा आणि इतर संबंधित बाबीमध्ये चांगली बातमी मिळणार आहे. जर तुम्ही बऱ्याच काळापासून नोकरी शोधत असाल तर या आठवड्यात तुमची इच्छा पूर्ण होणार आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला तुम्हाला धार्मिक आणि सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होणार आहे. महिला प्रार्थना आणि उपासनेत जास्त वेळ व्यतित करणार आहात. आठवड्याच्या उत्तरार्धात, तुम्हाला थकवा, आळस आणि हंगामी आजारांपासून सावध राहावे लागणार आहेत. संसर्ग टाळण्यासाठी काळजी घ्या. जर तुम्ही या काळात तुम्हाला मिळालेल्या संधींचा फायदा घेतला नाही तर तुम्हाला त्यांच्यासाठी बराच वेळ वाट पहावी लागणार आहे. कामावर तुमचे वरिष्ठ तुमच्या कामाची प्रशंसा करणार आहेत. व्यवसायिकांनाही नफ्याच्या संधींचा अनुभव मिळणार आहे. राजकारणात सहभागी असलेल्यांना उच्च पद, प्रशंसा आणि आदर मिळणार आहे. प्रेमसंबंध अधिक दृढ होणार आहे. वैवाहिक जीवन सुसंवादी राहणार आहे. 

वृषभ (Taurus Zodiac)

या राशीच्या स्वामी शुक्र असून या आठवड्यात तुमच्या राशीच्या सहाव्या घरात भ्रमण करणार आहेत. ज्यामुळे हा आठवडा तुमच्यासाठी मिश्रित असणार आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला तुम्हाला उत्साह आणि उत्साह जाणवेल. तुम्हाला एखाद्या समारंभात सहभागी होण्याची संधी मिळेल. एखाद्या प्रिय व्यक्तीला भेटण्याची शक्यता आहे. तथापि, आठवड्याच्या उत्तरार्धात काही जीवनाशी संबंधित समस्या तुम्हाला त्रास देऊ शकतात. नवीन ठिकाणी अवांछित बदलीमुळे नोकरी करणाऱ्यांसाठी ताण येऊ शकतो. या काळात, तुम्हाला तुमच्या बोलण्यात आणि वागण्यात संयम ठेवावा लागेल. लपलेल्या शत्रूंपासून विशेषतः सावध रहा. तुमच्या प्रेमसंबंधात एक पाऊल पुढे टाका आणि तुमच्या जोडीदाराच्या भावनांकडे दुर्लक्ष करणे टाळा. गोड आणि आंबट वाद तुमचे वैवाहिक जीवन आनंदी ठेवणार आहे. 

मिथुन (Gemini Zodiac)

शुक्र आणि सूर्याच्या संक्रमणामुळे नोव्हेंबरचा पहिला आठवडा या लोकांसाठी शुभ राहणार आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला कामाचा ताण जास्त राहणार आहे. त्यामुळे मानसिक ताण कायम असणार आहे. आठवड्याच्या मध्यात घरगुती समस्येचे निराकरण झाल्याने तुम्ही आनंदी असणार आहात. सामान्य कामाचे धंदे देखील आनंद आणणार आहे. या काळात व्यावसायिकांना अनपेक्षित नफा मिळणार असून नवीन उत्साह अनुभवायला मिळणार आहे. बाजारात अडकलेले पैसे अचानक परत मिळणार आहे. ज्यामुळे तुमचे मनोबल वाढणार आहे. कामाशी संबंधित प्रवास फायदेशीर ठरणार आहे. प्रेमसंबंध सामान्य राहणार असून तुम्हाला तुमच्या प्रियकरासोबत दर्जेदार वेळ घालवण्याच्या संधी मिळणार आहे. तुमच्या जोडीदाराच्या आरोग्याबद्दल तुम्हाला थोडी काळजी वाटणार आहे.

कर्क (Cancer Zodiac)

या आठवड्यात कर्क राशीच्या लोकांनी इतरांवर अवलंबून राहण्यापेक्षा स्वतःच्या ताकदीवर आणि क्षमतेवर अवलंबून राहावे लागणार आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला, सहकाऱ्यांकडून किंवा प्रियजनांकडून वेळेवर पाठिंबा न मिळाल्याने तुम्हाला थोडे निराश वाटणार आहे. पण, आठवड्याच्या मध्यापर्यंत, तुमच्या समस्या हळूहळू सुटणार आहे. म्हणून, नोकरी करणाऱ्या व्यावसायिकांनी त्यांच्या वरिष्ठ आणि कनिष्ठांशी चांगले संबंध राखण्याचा प्रयत्न करावा लागणार आहे. आठवड्याचा दुसरा भाग पहिल्यापेक्षा अधिक शुभ ठरणार आहे. या काळात तुमचा उत्साह आणि धैर्य वाढणार आहे. तुम्हाला धार्मिक आणि सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे. कोर्ट-संबंधित प्रकरणांमध्ये तुम्हाला यश मिळणार आहे. प्रेम संबंध मजबूत होणार असून परस्पर विश्वास वाढणार आहे. तुमच्या कुटुंबाला तुमच्या लग्नाची मान्यता मिळणार आहे. वैवाहिक जीवन सुसंवादी राहणार असून तुम्हाला कुटुंबासोबत आनंदी क्षण घालवण्याच्या संधी मिळणार आहे. 

सिंह (Leo Zodiac)

नोव्हेंबरचा पहिला आठवडा शुभेच्छा आणि समृद्धीने भरलेला असणार आहे. तुम्ही उत्साहाने भरलेले असणार आहे. जवळच्या मित्रांसोबत आणि प्रियजनांसोबत आनंददायी वेळ घालवणार आहात. आठवड्याच्या सुरुवातीला शहाणपणाने केलेले कोणतेही काम यशस्वी होणार आहेत. या काळात, दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या समस्या सोडवल्या जातील, ज्यामुळे दिलासा मिळणार आहे. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना उत्पन्नाचे नवीन स्रोत सापडणार आहे. व्यवसायांना इच्छित नफा मिळणार आहे. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्यांना चांगली बातमी मिळणार आहे. त्यांच्या प्रेम जीवनात नवीन जीवनाची सुरुवात होणार आहे. एक नवीन नातेसंबंध देखील सुरू होणार आहे.

कन्या (Virgo Zodiac)

या आठवड्यात या लोकांसाठी बुध आणि मंगळाची युती फायदेशीर ठरणार आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला तुम्हाला अतिरिक्त कामाचा ताण येणार आहे. घरगुती समस्या देखील तुम्हाला त्रास देणार आहे. निर्णय काळजीपूर्वक घ्या, कारण घाईघाईने घेतलेले निर्णय तुमचे नुकसान करण्याची शक्यता आहे. आठवड्याच्या उत्तरार्धात तुमच्या जीवनातील अडथळे हळूहळू कमी होणार आहेत. जवळच्या मित्रांकडून आणि कुटुंबातील सदस्यांकडून तुम्हाला पूर्ण पाठिंबा मिळणार आहे. व्यवसायातही प्रगती होणार आहे, जरी ती मंद गतीने असली तरीही. हा आठवडा प्रेमसंबंधांसाठी अनुकूल राहणार आहे. तुम्हाला तुमच्या प्रियकरासोबत रोमँटिक वेळ घालवणार आहात. तुम्हाला सामाजिक मेळाव्यांमध्ये आणि कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी, तुम्ही तुमच्या आरोग्याबाबत निष्काळजीपणा टाळावा लागणार आहे.

तूळ (Libra Zodiac)

आठवड्याच्या सुरुवातीला या लोकांना नशिबाची साथ मिळणार आहे. तुम्ही उत्साही आणि आत्मविश्वासू राहणार आहे. ज्यामुळे तुम्ही तुमची कामे कार्यक्षमतेने आणि वेळेवर पूर्ण करू शकणार आहे. राजकारणात सहभागी असलेल्यांना या आठवड्यात उच्च पद किंवा महत्त्वाची जबाबदारी मिळणार आहे. सामाजिक आदर वाढणार आहे. आठवड्याच्या मध्यात काही घरगुती समस्या तुम्हाला मोठी चिंता निर्माण करणार आहे. पण शेवटी, तुम्ही त्या विवेकबुद्धीने सोडवू शकणार आहात. हा आठवडा तुमच्या व्यवसायासाठी अनुकूल ठरणार आहे. कामात लक्षणीय यश मिळणार आहे. तुमच्या इच्छित पदावर बदली किंवा पदोन्नतीची चांगली असमार आहे. आठवड्याच्या अखेरीस, तुमच्या मुलांकडून चांगली बातमी मिळणार आहे. तुमच्या घरात आनंदाचे वातावरण असणार आहे. प्रेमसंबंध अधिक दृढ होणार आहे. आरोग्य सामान्य राहणार आहे. 

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

नोव्हेंबरचा हा आठवडा या लोकांसाठी संमिश्र स्वरूपाचा असणार आहे. तुम्हाला तुमच्या बोलण्यावर आणि वागण्यावर नियंत्रण ठेवावे लागणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या योजना राबवण्यापूर्वी, तुम्हाला सर्व पैलू काळजीपूर्वक तपासावे लागणार आहे. जर तुम्ही भागीदारीत असाल किंवा असे करण्याचा विचार करत असाल तर तुम्हाला आर्थिक फायदा आणि तुमच्या भागीदारांकडून पूर्ण पाठिंबा मिळणार आहे. आज तुम्हाला कोर्टाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये यश मिळणार आहे. आठवड्याच्या उत्तरार्धात प्रवास करताना तुमच्या आरोग्याची आणि वस्तूंची विशेष काळजी घ्यावी लागणार आहे. तुमचे प्रेमसंबंध मजबूत करण्यासाठी, तुम्हाला तुमच्या प्रियकराच्या भावनांकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. तुमच्या जोडीदाराकडून तुम्हाला पूर्ण सहकार्य आणि पाठिंबा मिळणार आहे. आठवड्याच्या अखेरीस एखादी मोठी इच्छा पूर्ण होणार आहे. 

धनु (Sagittarius Zodiac)

या आठवड्यात या लोकांसाठी सूर्य आणि शुक्र यांचे संक्रमण शुभ राहणार आहे. या आठवड्यात नियोजित कामे वेळेवर पूर्ण होतील म्हणून तुमचे मन आनंदी राहणार आहे. तुमच्या नोकरी आणि व्यवसायात तुम्हाला चांगली बातमी मिळणार आहे. पूर्वीच्या गुंतवणुकीतून नफा प्राप्त होणार आहे. राजकारणात सहभागी असलेल्यांना उच्च पद किंवा जबाबदारी मिळणार आहे. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना चांगली बातमी मिळणार आहे. जर तुम्ही एखाद्याला तुमचे प्रेम व्यक्त करण्याचा विचार करत असाल तर असे केल्याने तुमची विनंती पूर्ण होणार आहे. शिवाय पूर्वीचे प्रेमसंबंध अधिक दृढ होणार आहे. तुमचे वैवाहिक जीवन आनंदी राहणार आहे. या आठवड्यात तुम्हाला कामावर एक महत्त्वाची संधी मिळणार आहे. 

मकर (Capricorn Zodiac)

या लोकांनी नोव्हेंबरमध्ये कोणत्याही गोष्टीत घाई करू नका. म्हणून, या आठवड्यात तुमच्या करिअर किंवा व्यवसायाबाबत घाईघाईने किंवा भावनिक निर्णय घेण्याचे टाळा, कारण यामुळे तुमचे प्रगतीपथावर असलेले काम बिघडणार आहेत. आठवड्याच्या सुरुवातीला, तुम्ही धार्मिक आणि सामाजिक कार्यात सक्रियपणे सहभागी होणार आहेत. नोकरीत असलेल्यांसाठी बदलीचे योग आहेत. जर गोष्टी तुमच्या मनाप्रमाणे होत नसतील, तर कोणत्याही परिस्थितीत तुमचा राग टाळा, अन्यथा तुम्ही मिळवलेले कोणतेही यश गमवणार आहात. कामावर तुमच्या वरिष्ठांशी आणि कनिष्ठांशी समन्वय ठेवावे लागणार आहे. अनावश्यक वाद टाळा. व्यवसायिकांनी त्यांचा व्यवसाय वाढवताना इतरांवर जास्त अवलंबून राहणे किंवा अवलंबून राहणे टाळावे. प्रेमसंबंधांमध्ये, सावधगिरी बाळगा आणि दिखावा करु नका. तुमच्या जोडीदाराच्या भावनांकडे दुर्लक्ष करू नका आणि त्यांच्यासाठी वेळ नक्की काढा. 

कुंभ (Aquarius Zodiac)

आठवड्याच्या सुरुवातीला, जेव्हा या लोकांसाठी उत्पन्नाचे अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध होणार आहेत. तेव्हा ते भौतिक सुखसोयी खरेदी करण्यासाठी अधिक पैसे खर्च होणार आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला लांब किंवा कमी अंतराच्या कामाच्या सहली घडणार आहे. ही सहल आनंददायी आणि फायदेशीर ठरणार आहे. या काळात, तुम्हाला तुमच्या वरिष्ठांकडून आणि कनिष्ठांकडून पाठिंबा मिळणार आहे. पण आठवड्याच्या उत्तरार्धात, तुम्हाला तुमच्या व्यावसायिक किंवा वैयक्तिक संबंधांमध्ये कोणतेही गैरसमज टाळावे लागणार आहे. तुमचा अहंकार बाजूला ठेवून परिस्थितीनुसार निर्णय घेणे चांगले राहणार आहे. घरगुती समस्या सोडवताना, कुटुंबातील सदस्यांच्या भावना आणि तुमच्या वरिष्ठांच्या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष करण्याची चूक करू नका. आठवड्याच्या उत्तरार्धात, नियोजित कामे वेळेवर पूर्ण न झाल्यामुळे तुम्हाला थोडे अस्वस्थ वाटणार आहेत. या आठवड्यात, तुमच्या प्रियकराशी अंतर किंवा मतभेद होऊ शकतात. हे सोडवण्यात महिला मित्र महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. तुमच्या जोडीदारासोबत धार्मिक स्थळाची सहल करणार आहात. 

मीन (Pisces Zodiac)

नोव्हेंबरचा पहिला आठवडा या लोकांसाठी शुभ आणि भाग्यवान राहणार आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला नशीब तुमच्यासोबत असणार आहे. या काळात तुम्ही वरिष्ठांशी संबंध प्रस्थापित कराल, इच्छित बदली आणि पदोन्नती मिळणार आहे. व्यावसायिकांसाठी हा आठवडा नफ्याच्या बाबतीत खूप शुभ ठरणार आहे. शुभचिंतकांच्या सहकार्याने तुम्हाला तुमचा व्यवसाय पुढे नेण्याच्या संधी मिळणार आहे. कौटुंबिक बाबींबाबतही चांगल्या बातम्या मिळणार आहे. घरात शुभ कार्यक्रमांचे नियोजन करणार आहात. तुमच्या मुलांशी संबंधित चांगल्या बातम्या मिळाल्याने घरात आनंदी वातावरण असणार आहे. आरोग्याच्या दृष्टीने हा आठवडा सामान्य राहणार आहे.   (Disclaimer : या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

