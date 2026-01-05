English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • Weekly Horoscope : लक्ष्मी नारायण राजयोग या लोकांवर बरसणार पैशांचा पाऊस; आर्थिक, करिअर अन् आरोग्यासाठी कसा आहे हा आठवडा?

Weekly Horoscope : लक्ष्मी नारायण राजयोग या लोकांवर बरसणार पैशांचा पाऊस; आर्थिक, करिअर अन् आरोग्यासाठी कसा आहे हा आठवडा?

Weekly Horoscope 5 to 11 January 2026 in Marathi : ज्योतिषशास्त्रानुसार, जानेवारीचा हा आठवडा अत्यंत शुभ राहणार आहे. या वर्षातील पहिली संकष्टी चतुर्थी मंगळवारी असणार आहे. त्यात या आठवड्यत ज्योतिषशास्त्रानुसार धनु राशीत बुध आणि शुक्र यांच्या युतीमुळे लक्ष्मी नारायण योग निर्माण झाला आहे. मकर संक्रांतीपूर्वी हा शुभ योग अनेक राशींसाठी आर्थिक लाभ घेऊन आला आहे. या काळात व्यवसायात तेजी येणार असून प्रलंबित निधी वसूल करणारा ठरणार आहे. तर उत्पन्नाचे नवीन स्रोत त्यांना गवसणार आहे. या काळात नोकरी करणाऱ्या लोकांना पदोन्नती किंवा पगारवाढीची चांगली बातमी मिळणार आहे.

Neha Choudhary | Jan 05, 2026, 07:55 PM IST
1/12

मेष (Aries Zodiac)

या आठवड्यात तुमची कामाच्या ठिकाणी प्रगती पाहिला मिळणार आहे. एवढंच नाही तर जुने रखडलेले प्रकल्प पुन्हा मार्गस्थ लागणार आहे. या आठवड्यात तुमचं करिअर सुधारणार आहे. कोर्ट केसेस देखील तुमच्या बाजूने लागणार आहे. या आठवड्यात कोणतेही दोन गुंतवणूक तुमच्यासाठी शुभ परिणाम घेऊन आला आहे. आर्थिक लाभासाठी मजबूत परिस्थिती निर्माण होणार आहे. या आठवड्यात आरोग्यात लक्षणीय सुधारणा पाहिला मिळणार आहे. तुम्हाला तंदुरुस्त जाणवणार आहे. या आठवड्यात प्रवास पुढे ढकलणे चांगले ठरणार आहे. अन्यथा प्रवासादरम्यान तुमचे मन एखाद्या वृद्ध व्यक्तीबद्दल चिंतेत राहणार आहे. प्रेम संबंधांमध्ये परस्पर प्रेम मजबूत होणार असून प्रेम जीवन रोमँटिक असणार आहे. या आठवड्यात कुटुंबासोबत अहंकाराचा संघर्ष वाढणार आहे किंवा तुम्हाला एकटे वाटणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी, आनंद आणि समृद्धीची शक्यता निर्माण होणार आहे. या आठवड्याच्या शेवटी तुम्हाला काही चांगली बातमी मिळणार आहे.  

2/12

वृषभ (Taurus Zodiac)

या आठवड्यात तुमचे आरोग्य सुधारणार आहे. तुम्हाला तंदुरुस्त वाटणार आहे. तुम्ही नवीन आरोग्यविषयक कामांकडे झुकाल आणि तुमच्या आरोग्याबाबत खूप जागरूक राहणार आहात. जर तुम्ही निष्काळजीपणाने वागला नाही तरच आर्थिक बाबीत वाढ पाहिला मिळणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचे भविष्यात चांगले परिणाम प्राप्त होणार आहे. प्रेमसंबंधात, तुम्हाला एखाद्या वृद्ध व्यक्तीमुळे त्रास होणार आहे. तुम्ही तुमच्या प्रेमसंबंधांवर लक्ष केंद्रित करणार आहात. या आठवड्यात, तुम्हाला प्रवासातून यश मिळणार आहे. तुमचे प्रवास यशस्वी करण्यासाठी तुम्हाला एखाद्या महिलेची मदत देखील मिळणार आहे. तुमच्या कुटुंबात हळूहळू आनंद आणि शांती येणार आहे. या आठवड्याच्या शेवटी, थोडे संयम ठेवून निर्णय घेणे तुमच्यासाठी चांगले ठरणार आहे.   

3/12

मिथुन (Gemini Zodiac)

आर्थिक बाबींमध्ये तुम्हाला शुभ संकेत मिळणार आहे. तर गुंतवणुकीतून नफा मिळणार आहे. या आठवड्यात तुम्ही तुमच्या आर्थिक परिस्थितीबद्दल बरेच निश्चिंत राहणार आहात. प्रेमसंबंधांमध्ये आनंददायी वेळ जाणार असून आईसारख्या स्त्रीच्या आशीर्वादाने तुम्हाला जीवनात शांती मिळणार आहे. या आठवड्यात तुमचे प्रेम जीवन रोमँटिक असणार आहे. या आठवड्यात आरोग्यातही चांगली सुधारणा दिसून येणार आहे. तुमचे मन आनंदी राहणार आहे. तुम्हाला कौटुंबिक बाबींमध्ये शांती मिळणार आहे. तुमचे कुटुंबही या आठवड्यात तुम्हाला खूप लक्ष देणार आहात. प्रवासातून तुम्हाला यश मिळणार असून प्रवासादरम्यान तुम्ही खूप आरामशीर राहणार आहात. कामाच्या ठिकाणी समस्या संभाषणाद्वारे सोडवल्यास चांगले परिणाम मिळणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी काही बातम्या मिळाल्यानंतर तुम्हाला दुःख वाटू शकते.

4/12

कर्क (Cancer Zodiac)

आठवड्याच्या उत्तरार्धात कामाच्या ठिकाणी अनपेक्षितपणे चांगले दिवस येणार असून प्रगतीचे मार्ग खुले होणार आहेत. प्रेमसंबंधात तुम्ही तुमचे मत उघडपणे व्यक्त केल्यास उत्तम राहणार आहे. या आठवड्यात तुम्हाला आर्थिक नुकसानीचे संकेत आहेत. तुमच्या गुंतवणुकीकडे लक्ष देणे आवश्यक राहणार आहे. तुमच्या आरोग्याबाबत व्यावहारिक राहणे फायदेशीर ठरणार आहे. तुमच्या आहाराकडे लक्ष दिल्याने चांगले परिणाम मिळणार आहे. या आठवड्यात प्रवास आव्हानात्मक राहणार असून तो पुढे ढकलणे चांगले राहणार आहे. चर्चेद्वारे कौटुंबिक बाबी सुधारल्याने आनंद मिळणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी स्त्रीबद्दल चिंता वाढणार आहे. 

5/12

सिंह (Leo Zodiac)

या आठवड्यात केलेले प्रवास यशस्वी होणार असून गोड आठवणींनी भरलेले असणार आहे. तुम्ही एखाद्या सुंदर ठिकाणी प्रवास करण्याची योजना आखणार आहात. जर तुम्ही तुमच्या अंतर्ज्ञानाचे पालन केले आणि तुमच्या कुटुंबाबाबत निर्णय घेतले तर तुम्ही जीवनात आनंदी राहणार आहेत. तुमच्या कुटुंबात समाधानी राहणार आहात. तुमचे आरोग्य देखील लक्षणीयरीत्या सुधारणार असून तुम्ही तुमच्या आणि तुमच्या कुटुंबाच्या आरोग्याबाबत काही ठोस निर्णय घेणार आहात. कामाच्या ठिकाणी कठोर परिश्रम करणे आवश्यक असणार आहे. तरच जीवनात आनंद आणि समृद्धीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. या आठवड्यात आर्थिक बाबतीत खर्च वाढणार आहे. तुमच्या प्रेमसंबंधांबद्दल काही बातमी मिळाल्याने तुम्हाला दुःख वाटणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी तुम्ही एखाद्या धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी होणार आहात. आठवड्याच्या शेवटी तुम्हाला शांत आणि एकांत वेळ घालवायला आवडणार आहे.

6/12

कन्या (Virgo Zodiac)

जर तुम्ही तुमच्या कामात संतुलन राखले तर यश सहज मिळणार आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला आर्थिक बाबींमध्ये कोणत्याही नवीन गुंतवणुकीबाबत तुमचे मन अस्वस्थ असणार आहे पण जर तुम्ही धाडस करून पुढे गेलात तर तुमच्या गुंतवणुकीचे शुभ परिणाम मिळणार आहेत. प्रेमसंबंधात नवीन विचार किंवा सुरुवात तुमच्या आयुष्यात तेज आणणार आहे. तुमचे मन आनंदी असणार आहे. या आठवड्यात केलेल्या प्रवासामुळे आनंददायी परिणाम मिशणार आहेत. तुम्हाला जीवनात शांती आणि आनंद प्राप्त तुमच्या कुटुंबात तुम्हाला हवे असलेले बदल साध्य करण्यासाठी जास्त वेळ लागेल. या आठवड्यात तुम्हाला दातदुखी किंवा सर्दी होऊ शकते. आठवड्याच्या शेवटी तुमचे जीवन शांत असेल आणि तुमचे मन आनंदी असेल.  

7/12

तूळ (Libra Zodiac)

कामाच्या ठिकाणी संयमाने घेतलेले निर्णय तुमच्या जीवनात आनंद आणि समृद्धीचे दरवाजे उघडतील आणि यश सहज मिळेल. आर्थिक लाभासाठी आर्थिक परिस्थिती देखील विकसित होत आहे आणि भागीदारीत केलेल्या गुंतवणुकीमुळे शुभ परिणाम मिळणार आहेत. प्रेमप्रकरणाशी संबंधित काही बातम्या तुम्हाला दुःखी करणार आहेत. तुमच्या कुटुंबात हळूहळू शांती परत येणार आहे. या आठवड्यात तुमच्या आहाराकडे लक्ष दिल्याने तुमच्या आरोग्यासाठी चांगले परिणाम मिळणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी सर्व काही ठीक असेल,पण तुमचे मन एखाद्या गोष्टीबद्दल अस्वस्थ असणार आहे.

8/12

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

आर्थिक बाबींसाठी हा काळ अनुकूल राहणार आहे. तुमच्या गुंतवणुकीबद्दल तुम्हाला बराच दिलासा मिळणार आहे. या आठवड्यात, तुमच्या प्रेम जीवनात आनंददायी अनुभव मिळणार आहे. एक नवीन सुरुवात तुमच्या आयुष्यात आनंद आणि समृद्धीच्या संधी प्राप्त होणार आहे. या आठवड्यात, तुमचे आरोग्य देखील यश आणि कल्याण प्राप्त करणार आहे. तुम्ही काही नवीन आरोग्यविषयक क्रियाकलापांकडे खूप झुकतमाप असणार आहे. या आठवड्यात प्रवास केल्याने आनंददायी वेळ आणि यश मिळणार आहे. कुटुंबात वडिलांसारख्या व्यक्तीबद्दल तुम्हाला काळजी वाटणार आहे. कामावर असलेल्या महिलेमुळे अडचणी वाढणार असून परिस्थिती प्रतिकूल राहणार आहे. आठवड्याच्या अखेरीस, परिस्थिती सुधारणार असून तुम्ही कुठेतरी सहलीची योजना आखू शकता आणि तुमच्या जीवनात शांती नांदणार आहे.

9/12

धनु (Sagittarius Zodiac)

प्रेमसंबंधांमध्ये जुन्या आठवणी ताज्या होणार आहे. आयुष्य आनंददायी अनुभव येणार आहे. या आठवड्यात, तुमच्या जोडीदाराकडून तुम्हाला खूप लक्ष मिळणार आहे. कामात तुमची प्रगती होणार असून तुमचा आदर वाढणार आहे. या आठवड्यात न्यायालयीन खटल्यांचेही अनुकूल परिणाम मिळणार आहेत. आर्थिक बाबींमध्ये, दोन गुंतवणुकी तुमच्यासाठी शुभ परिणाम मिळणार असून संपत्ती वाढीच्या संधी निर्माण होणार आहे. तुमचे आरोग्य लक्षणीयरीत्या सुधारणा पाहिला मिळणार आहे. तुम्ही जितके आराम कराल तितके तुम्हाला तंदुरुस्त वाटणार आहे. या आठवड्यात केलेले प्रवास देखील यशस्वी होणार आहे. महिलेच्या मदतीने प्रवास गोड आठवणींनी भरलेल असणार आहे. या आठवड्यात तुमच्या कुटुंबाला दिलेली आश्वासने पूर्ण होताना दिसत जाणवणार नाही. आठवड्याच्या शेवटी एखाद्या वृद्ध व्यक्तीबद्दल चिंता वाढणार आहे. 

10/12

मकर (Capricorn Zodiac)

या आठवड्यात, तुमचे आरोग्य लक्षणीयरीत्या सुधारणा पाहिला मिळणार आहे. एक नवीन आरोग्यविषयक क्रियाकलाप तुम्हाला निरोगीतेच्या मार्गावर पुढे नेता येणार आहे. या आठवड्यात केलेल्या सहली देखील सकारात्मक परिणाम देणार असून यशस्वी होणार आहे. कामावर थोडी जोखीम घेतल्यास चांगले परिणाम मिळणार आहेत. आर्थिक परिस्थिती महाग होत चालली आहे आणि तुम्हाला हव्या असलेल्या आर्थिक सुधारणा साध्य करण्यासाठी जास्त वेळ लागणार आहे. प्रेमसंबंधांमध्ये भावनिक आव्हाने उद्भवणार आहे. तुम्हाला घरी एकटेपण जाणवणार आहे. असे वाटेल की तुमचे कुटुंब तुम्हाला योग्य लक्ष देत नाहीय. आठवड्याच्या शेवटी परिस्थिती सुधारणार असून तुम्ही जीवनात विजयी रथाने पुढे वाटचाल करणार आहे.

11/12

कुंभ (Aquarius Zodiac)

या आठवड्यात, तुमची आर्थिक परिस्थिती लक्षणीयरीत्या सुधारणा पाहिला मिळणार आहे. या आठवड्याच्या सुरुवातीपासूनच संपत्ती वाढण्याचे शुभ संकेत मिळत आहेत. प्रेमसंबंधांमध्ये परस्पर प्रेम मजबूत होणार आहे. तुमचे प्रेम जीवन रोमँटिक असणार आहे. तुमच्यापैकी काहींसाठी लग्नाच्या शुभ शक्यता देखील दिसणार आहेत. कुटुंबात प्रगती आणि शांती असणार आहे. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासह चांगल्या ठिकाणी जाण्याचा निर्णय घेणार आहात. प्रवासाद्वारे तुम्हाला यश मिळणार आहे. जर तुम्ही खूप स्वामित्वाने प्रवास केला तर तुम्हाला समस्यांना सामोरे जावे लागणार आहे. तुम्हाला कामात थोडे बंधने जाणवणार आहे, पण जर तुम्ही तुमचा प्रकल्प आरामाने हाताळला तर तुम्ही प्रगतीच्या मार्गावर पुढे जाणार आहात. आठवड्याच्या शेवटी, सर्वांचे ऐका, पण तुम्हाला जे हवे ते करा, तरच जीवनात शांती नांदेल.

12/12

मीन (Pisces Zodiac)

या आठवड्यात, तुमची आर्थिक परिस्थिती लक्षणीयरीत्या सुधारणा पाहिला मिळणार आहे. भागीदारीत केलेल्या गुंतवणुकीमुळे तुम्हाला शुभ परिणाम प्राप्त होणार आहे. मालमत्ता किंवा भागीदारीत केलेल्या इतर गुंतवणुकीद्वारे तुम्हाला आर्थिक प्रगती पाहिला मिळणार आहे. कामात हळूहळू प्रगती होणार आहे. प्रकल्प रुळावर येणार आहे. पण यशाच्या मार्गावर पुढे जाणार आहात. प्रेमसंबंध मजबूत होणार असून तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत चांगल्या भविष्यासाठी योजना आखण्याच्या मूडमध्ये राहणार आहात. या आठवड्यात आरोग्यातही लक्षणीय सुधारणा दिसून येणार आहे. योग, ध्यान आणि चिंतन तुमच्यासाठी चांगल्या आरोग्याचे दरवाजे उघडणार आहेत. या आठवड्यात, तुमच्या प्रवासाच्या पद्धतींमध्ये लक्षणीय बदल होणार आहेत. तुम्ही नवीन ठिकाणी प्रवास करण्याचा विचार करणार आहात. आठवड्याच्या शेवटी, राहू नक्षत्र अनुकूल परिणाम आणतील आणि तुम्ही जीवनात यशाच्या मार्गावर प्रगती करणार आहात. (Disclaimer : या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

