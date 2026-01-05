Weekly Horoscope : लक्ष्मी नारायण राजयोग या लोकांवर बरसणार पैशांचा पाऊस; आर्थिक, करिअर अन् आरोग्यासाठी कसा आहे हा आठवडा?
Weekly Horoscope 5 to 11 January 2026 in Marathi : ज्योतिषशास्त्रानुसार, जानेवारीचा हा आठवडा अत्यंत शुभ राहणार आहे. या वर्षातील पहिली संकष्टी चतुर्थी मंगळवारी असणार आहे. त्यात या आठवड्यत ज्योतिषशास्त्रानुसार धनु राशीत बुध आणि शुक्र यांच्या युतीमुळे लक्ष्मी नारायण योग निर्माण झाला आहे. मकर संक्रांतीपूर्वी हा शुभ योग अनेक राशींसाठी आर्थिक लाभ घेऊन आला आहे. या काळात व्यवसायात तेजी येणार असून प्रलंबित निधी वसूल करणारा ठरणार आहे. तर उत्पन्नाचे नवीन स्रोत त्यांना गवसणार आहे. या काळात नोकरी करणाऱ्या लोकांना पदोन्नती किंवा पगारवाढीची चांगली बातमी मिळणार आहे.