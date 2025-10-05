Weekly Horoscope : 'या' लोकांना प्रेमजीवनात वाटणार एकटेपणा; तर यांचा यशाचा मार्ग होणार मोकळा, पाहा साप्ताहिक राशीभविष्य
Weekly Horoscope 6 to 12 october 2025 in Marathi : ऑक्टोबरचा दुसरा आठवडा आर्थिकदृष्ट्या 12 राशींसाठी अत्यंत शुभ सिद्ध होणार आहे. या आठवड्यात बुध आणि शुक्राचे गोचर या आठवड्यात होणार असू ते अत्यंत शुभ असणार आहे. या शुभ ग्रहांच्या प्रभावामुळे, मेष, मिथुन आणि सिंह यासह अनेक राशींना आर्थिक लाभाचे संकेत आहेत. कन्या आणि मीन त्यांच्या प्रेमसंबंधांमध्ये गोडवा अनुभवायला मिळणार आहे.असा हा आठवडा कोणासाठी शुभ आणि कोणासाठी संकटाचा असेल जाणून घ्या, ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आणि आनंदी वास्तूचे आनंद पिंपळकर यांच्याकडून