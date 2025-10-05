English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Weekly Horoscope : 'या' लोकांना प्रेमजीवनात वाटणार एकटेपणा; तर यांचा यशाचा मार्ग होणार मोकळा, पाहा साप्ताहिक राशीभविष्य

Weekly Horoscope 6 to 12 october 2025 in Marathi : ऑक्टोबरचा दुसरा आठवडा आर्थिकदृष्ट्या 12 राशींसाठी अत्यंत शुभ सिद्ध होणार आहे. या आठवड्यात बुध आणि शुक्राचे गोचर या आठवड्यात होणार असू ते अत्यंत शुभ असणार आहे. या शुभ ग्रहांच्या प्रभावामुळे, मेष, मिथुन आणि सिंह यासह अनेक राशींना आर्थिक लाभाचे संकेत आहेत. कन्या आणि मीन त्यांच्या प्रेमसंबंधांमध्ये गोडवा अनुभवायला मिळणार आहे.असा हा आठवडा कोणासाठी शुभ आणि कोणासाठी संकटाचा असेल जाणून घ्या, ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आणि आनंदी वास्तूचे आनंद पिंपळकर यांच्याकडून 

Neha Choudhary | Oct 05, 2025, 03:55 PM IST
1/12

मेष (Aries Zodiac)

Weekly Horoscope

आर्थिक बाबींसाठी हा काळ अनुकूल असणार आहे. संपत्ती वाढीच्या चांगल्या संधी या आठवड्यात तयार होणार आहे. कुटुंबात आनंद आणि समृद्धीच्या संधी उपलब्ध होणार असून तुम्हाला मुलांशी संबंधित आनंदाचा अनुभवही येणार आहे. जर तुम्ही या आठवड्यात थोडी व्यावहारिकता बाळगून प्रवास केला तर तुम्ही आनंदी राहणार आहात. तुम्हाला तुमच्या आरोग्याकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. तरच तुम्हाला चांगले आरोग्य मिळणार आहे. कामाच्या ठिकाणी परिस्थिती हळूहळू सुधारणार आहे. प्रकल्प हळूहळू यशाकडे वाटचाल करणार आहेत. प्रेमसंबंधांमध्ये तुम्हाला एकटेपणा जाणवणार आहे. तुम्ही तुमचे विचार कोणाशीही शेअर करु नका. पण, हे सर्व काही थोड्या काळासाठीच टिकणार आहेत. आठवड्याच्या शेवटी परिस्थिती सुधारणार आहेत. आठवड्याच्या शेवटी जीवनात आनंद आणि समृद्धीच्या संधी उपलब्ध होणार आहे. काळाचे चक्र तुमच्या बाजूने बदल आणणार आहे. 

2/12

वृषभ (Taurus Zodiac)

Weekly Horoscope

हा आठवडा आर्थिक बाबींसाठी शुभ असणार आहे. नवीन गुंतवणूक संपत्ती वाढीच्या शुभ संधी निर्माण होणार आहे. या आठवड्यात तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारणार आहेत. तुम्हाला कामावरही आनंद आणि समृद्धी मिळणार आहेत. तुम्हाला पदोन्नती आणि प्रगती मिळणार आहे. तुम्ही तुमच्या ऑफिसच्या सजावटीकडेही लक्ष देणार आहात. तुमचे प्रेम बळकट होणार आहे. तुम्हाला एका मजबूत व्यक्तिमत्त्वाच्या महिलेकडून मदत मिळणार आहे. तुमचे आरोग्य देखील सुधारणार असून तुम्हाला बरं वाटणार आहे. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत आनंददायी वेळ घालवणार आहात. या आठवड्यात केलेल्या प्रवासाचेही शुभ परिणाम होणार आहे. तुम्ही तुमच्या प्रियजनांसोबत प्रवास करण्याची योजना आखणार आहात. सहली गोड आठवणींनी भरल्या असणार आहेत. आठवड्याच्या शेवटी, तुम्ही तुमच्या प्रियजनांच्या चांगल्या भविष्यासाठी काही ठोस निर्णय घेणार आहात. 

3/12

मिथुन (Gemini Zodiac)

Weekly Horoscope

या आठवड्यात तुमचे आरोग्य लक्षणीयरीत्या सुधारणार आहे. तुम्ही एखाद्यासोबत संयुक्त आरोग्य कार्यात सहभागी होणार आहे. तुमची प्रकृती सुधारणार आहे. तुमचे प्रेम तुमच्या नात्यात दृढ होणार आहे. जीवन शांत आणि रोमँटिक असणार आहे. तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत आणि प्रियजनांसोबत आनंदी वेळ घालवणार आहात. हा आठवडा आर्थिक बाबींसाठी शुभ असणार आहे. संपत्तीत वाढ होणार आहे. कामाच्या ठिकाणी परिस्थिती हळूहळू सुधारणार आहेत. या आठवड्यात केलेल्या प्रवासामुळे यश मिळणार आहे. तुम्ही जितके जास्त लक्ष केंद्रित कराल तितके चांगले परिणाम तुम्हाला मिळणार आहे. कुटुंबातील एखाद्या तरुणाबद्दल चिंता वाटणार आहे. आठवड्याच्या अखेरीस तुमच्या आयुष्यात लक्षणीय बदल अनुभवायला मिळणार आहेत. तुमच्या जवळच्या व्यक्तीला भेटण्यासाठी तुम्हाला रुग्णालयात जावे लागण्याची शक्यता आहे. 

4/12

कर्क (Cancer Zodiac)

Weekly Horoscope

आर्थिक काळ अनुकूल राहणार असून आर्थिक लाभाची परिस्थिती विकसित होणार आहे. या आठवड्यात तुम्ही चांगल्या भविष्यासाठी गुंतवणूक करणार आहात. नवीन आरोग्यविषयक उपक्रमांमुळेही आरोग्याचे दरवाजे उघडणार आहेत. कुटुंबातील महिलेची मदत तुमच्या आयुष्यात शांती आणणार आहे. ती तुमच्या आयुष्यातही उपयुक्त ठरणार आहे. या आठवड्यात केलेल्या प्रवासामुळे यश मिळणार आहे. या सहलींमुळे आनंददायी अनुभव येणार आहे. तुम्ही लग्नाला उपस्थित राहण्यासाठी प्रवास करणार आहात. तुमच्या प्रेम जीवनात तुम्हाला अस्वस्थ वाटणार आहे. या आठवड्यात कामाच्या ठिकाणी केलेले कठोर परिश्रम भविष्यात चांगले परिणाम देणार आहात. आठवड्याच्या शेवटी आनंद आणि समृद्धीच्या संधी निर्माण होणार आहेत. महिलेची मदत तुमच्या आयुष्यात शांती आणणार आहे. 

5/12

सिंह (Leo Zodiac)

Weekly Horoscope

कार्यक्षेत्रात प्रगती होणार असून आदर वाढणार आहे. तुमच्या प्रकल्पाबाबत तुम्हाला काही चांगली बातमी मिळणार आहे. आर्थिक बाबतीत, वडीलधारी व्यक्ती तुम्हाला मदत करणार आहे. गुंतवणूकीमुळे फायदा होणार आहे. जर तुम्ही प्रेमसंबंधांमध्ये निष्काळजी असाल तर तुम्हाला समस्यांना सामोरे जावे लागणार आहे. तुमच्या आरोग्याकडेही लक्ष देण्याची गरज राहणार आहे. अनावश्यक वादांचा तुमच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम दिसेल. कुटुंबात उत्सव होण्याची शक्यता असून ते तुमच्या अपेक्षेपेक्षा कमी राहणार आहे. या आठवड्यात तुम्ही प्रवास न केल्यास बरे होईल. आठवड्याच्या शेवटी, तुम्हाला थोडे प्रतिबंधित वाटणार आहे. तुमचे मत उघडपणे व्यक्त करता येणार नाही.

6/12

कन्या (Virgo Zodiac)

Weekly Horoscope

या आठवड्यात, तुमच्या आर्थिक बाबींमध्ये थोडा संयम बाळगणे आणि गुंतवणूक करणे चांगले राहणार आहे. पण तुम्हाला तुमच्या गुंतवणुकीतून नफा मिळणार आहे. आरोग्याबाबत, आठवड्याच्या सुरुवातीला तुम्ही कोणत्याही आरोग्यविषयक कामांबद्दल संकोच वाटणार आहे. पण जर तुम्ही धाडस केलं आणि पुढे गेलात तर चांगले परिणाम दिसून येणार आहे. कार्डिओ व्यायाम तुमच्या कल्याणाचे दरवाजे उघडणार आहे. घरातील परिस्थिती तुमच्यासाठी प्रतिकूल असणार आहे. तुमचे कुटुंब तुमच्यावर वर्चस्व गाजवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. या आठवड्यात प्रवास केल्याने त्रास होईल. त्या पुढे ढकलणे चांगले राहणार आहे. कामाच्या ठिकाणी चर्चेद्वारे परिस्थिती सोडवल्याने चांगले परिणाम मिळणार आहे. प्रेमसंबंधांमध्येही मतभेद वाढणार आहे. तुमच्यातील अंतर वाढत असल्याचे दिसून येणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी, परिस्थिती हळूहळू तुमच्यासाठी अनुकूल राहणार आहे.   

7/12

तूळ (Libra Zodiac)

Weekly Horoscope

हा आठवडा तुमच्या कामासाठी चांगला राहणार आहे. तुमचा प्रकल्प यशस्वी करण्यासाठी तुम्हाला एखाद्या वडिलांकडून मदत मिळणार आहे. आर्थिक बाबी प्रतिकूल असणार आहे. तुमच्या जवळच्या व्यक्ती, ज्यावर तुम्ही खूप विश्वास ठेवता, तो तुमचा विश्वासघात करण्याची शक्यता आहे. तुमचे प्रेम जीवन मजबूत होणार आहे. तुमचे प्रेम जीवन रोमँटिक राहणार आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला तुम्हाला तुमच्या प्रेम जीवनाशी संबंधित काही सकारात्मक बातम्या मिळणार आहे. तुम्हाला तुमच्या आरोग्याकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता राहणार आहे. स्नायू दुखण्याचा धोका वाढणार आहे. घरी आनंददायी अनुभव येणार आहे. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत दर्जेदार वेळ व्यतित करणार आहात. आठवड्याच्या अखेरीस, वेळ अनुकूल राहणार असून तुम्हाला आराम वाटणार आहे. 

8/12

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

Weekly Horoscope

कामाच्या ठिकाणी प्रगती होणार असून भागीदारीत हाती घेतलेले प्रकल्प तुम्हाला यशाच्या मार्गावर पुढे नेणार आहात. या आठवड्यात तज्ज्ञांचा सल्ला तुमच्यासाठी यशस्वी होणार आहात. आर्थिक बाबींमध्ये संयम बाळगणे चांगले ठरणार आहे. गुंतवणुकीमुळे नफा तुम्हाला मिळणार आहे. प्रेमसंबंधांमध्ये परस्पर प्रेम देखील मजबूत होणार आहे. तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत कुठेतरी बाहेर जाण्याची योजना आखणार आहात. तुम्ही तुमच्या आरोग्यात जितके शांत राहाल आणि योग आणि ध्यानावर जितके जास्त लक्ष केंद्रित कराल तितके तुम्हाला निरोगी वाटणार आहे. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत आनंदी वेळ व्यतित करणार आहात. या आठवड्यात प्रवास देखील शांती आणणार आहे. जर तुम्ही आठवड्याच्या शेवटी निष्काळजी असाल तर तुमच्या जीवनातील अडचणी वाढणार आहेत. 

9/12

धनु (Sagittarius Zodiac)

Weekly Horoscope

या आठवड्यात, तुम्हाला तुमच्या गुंतवणुकीतून पैसे मिळणार आहे. तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारणार आहे. तुमच्या आरोग्यात थोडीशी अडचण येणार आहे. तुम्हाला पाय दुखण्याचाही अनुभव येणार आहे. तुमच्या कुटुंबातील कोणीतरी जवळचे तुम्हाला मदत करणार आहे. तुम्हाला जीवनात समाधान मिळणार आहे. या आठवड्यात केलेल्या प्रवासामुळे यश मिळणार आहे. तुम्हाला प्रवासाच्या अनेक संधी देखील मिळणार आहेत. कामात तुमची प्रगती होणार आहे. पण तरीही तुम्हाला एखाद्या गोष्टीबद्दल अस्वस्थ वाटणार आहे. प्रेमात परिस्थिती सामान्य असणार आहे, जर तुम्ही तुमच्या अंतर्ज्ञानाचे पालन केले आणि निर्णय घेतले तर तुम्ही जीवनात आनंदी राहणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी, परिस्थिती अचानक तुमच्यासाठी अनुकूल होणार असून तुमचे मन आनंदी राहणार आहे. 

10/12

मकर (Capricorn Zodiac)

Weekly Horoscope

या आठवड्यात, तुमच्या कुटुंबात एक नवीन सुरुवात तुमच्या आयुष्यात आनंद आणि समृद्धी आणणार आहे. या आठवड्यात तुम्ही तुमच्या मुलांसह आनंदी असणार आहे. तुम्हाला घरात मुलाकडून सकारात्मक बातमी देखील मिळणार आहे. या आठवड्यात केलेला प्रवास देखील यशस्वी होणार आहे. सहली गोड आठवणींनी भरल्या असणार आहेत. तुमचे आरोग्य हळूहळू सुधारणार आहे. एखाद्या वृद्ध व्यक्तीमुळे आर्थिक खर्च वाढणार आहे. एखाद्या महिलेमुळे कामात अचानक अडचणी वाढणार आहेत. तणावपूर्ण परिस्थिती देखील वाढणार आहे. तुम्ही तुमच्या प्रेमसंबंधांमध्ये भावनिक असाल आणि भावनिक कारणांमुळे अडचणी वाढणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी चर्चेद्वारे प्रकरणे सोडवणे चांगले असणार आहे. 

11/12

कुंभ (Aquarius Zodiac)

Weekly Horoscope

कामाच्या ठिकाणी संतुलन राखल्याने चांगले परिणाम मिळणार आहेत. प्रकल्प यशाकडे वाटचाल करणार आहेत. आर्थिक बाबी हळूहळू लाभ देणारे  आणि गुंतवणुकीमुळे यश मिळणार आहेत. प्रेमसंबंधांमध्ये प्रेम दृढ होणार आहेत. वडिलांच्या सल्ल्याने किंवा आशीर्वादाने जीवनात शांती येणार आहेत. आरोग्याकडे लक्ष देण्याची गरज असणार आहे. ताणतणावामुळे स्नायू दुखणार आहेत. कुटुंबातील एखाद्याच्या आरोग्याबद्दल चिंता वाढणार आहे. या आठवड्यात प्रवास पुढे ढकलणे चांगले राहणार आहे, अन्यथा काही कागदपत्रांमुळे त्रास होणार आहेत. आठवड्याच्या शेवटी घेतलेले व्यावहारिक निर्णय तुमच्या आयुष्यात आनंददायी अनुभव आणणार आहेत. 

12/12

मीन (Pisces Zodiac)

Weekly Horoscope

कामाच्या ठिकाणी हळूहळू बदल पाहिला मिळणार आहे. तुमचे प्रकल्प यशस्वी होणार आहेत. या आठवड्यात, तुम्ही नवीन प्रकल्पांकडे आकर्षित होणार आहेत. तुमचे आरोग्य लक्षणीयरीत्या सुधारणा पाहिला मिळणार आहे. तुम्हाला तुमच्या मुलांसोबत वेळ घालवण्याचा आनंद मिळणार आहे. प्रेमसंबंध मजबूत होणार असून परस्पर समजूतदारपणा लक्षणीयरीत्या सुधारणार आहे. भागीदारीत केलेली आर्थिक गुंतवणूक आव्हानात्मक असणार आहेत. भावनिक कारणांमुळे या आठवड्यात खर्च वाढणार आहे. तुम्हाला घरी एकटे वाटणारा आहे. तुम्हाला असे वाटू शकते की तुम्हाला योग्य लक्ष मिळत नाही आहे. या आठवड्यात प्रवास केल्याने तुमचे त्रास वाढणार आहे. तुमच्या सहली पुढे ढकलणे चांगले असणार आहे. आठवड्याच्या अखेरीस, तुम्ही दिलेली आश्वासने अपूर्ण राहतील असे तुम्हाला वाटणार आहे. ती पूर्ण करण्यासाठी बॅकअप प्लॅन असणे चांगले राहणार आहे. (Disclaimer: या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)  

