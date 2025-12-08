English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Weekly Horoscope : डिसेंबरचा दुसरा आठवड्यात बुध-शुक्र-सूर्याची युती; 'या' लोकांवर बरसणार पैशांचा पाऊस! आर्थिक, करिअर, प्रेम जीवन कसं असणार?

Weekly Horoscope 8 to 14 december 2025 in Marathi : डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्याच्या सुरुवातीला बुध, शुक्र आणि सूर्य वृश्चिक राशीत युती होणार हा संयोग 12 राशीच्या लोकांवर परिणाम करणार आहे. ज्योतिषशास्त्रात, हा योग एक दुर्मिळ आणि शक्तिशाली योग मानला गेला आहे. हा योग करिअरमध्ये प्रगती, आर्थिक लाभ आणि सौभाग्य आणतो. मेष, मिथुन, धनु आणि मकर यासारख्या काही राशींसाठी हा योग सकारात्मक ठरणार आहे. पण, प्रत्येक व्यक्तीच्या कुंडलीवर त्याचा प्रभाव वेगवेगळा राहणार. असा हा डिसेंबरचा दुसरा आठवडा मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल जाणून घेऊयात ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून 

Neha Choudhary | Dec 08, 2025, 07:57 AM IST
मीन (Pisces Zodiac)

कामाच्या ठिकाणी प्रगती होणार असून तुमचा आदरही वाढणार आहे. या आठवड्यात तुमचे तुमच्या सहकाऱ्यांशी चांगले समजूतदारपणा राहणार असून ज्यामुळे कामे वेळेवर पूर्ण होणार आहेत. आर्थिक बाबतीत खर्चाच्या परिस्थिती निर्माण होणार आहेत. खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज राहणार आहे. प्रेमसंबंध हळूहळू प्रेमसंबंधात प्रवेश करणार आहे. या आठवड्यात तुमचे आरोग्य सुधारण्यासाठी तुम्ही केलेले कोणतेही प्रयत्न भविष्यात तुमच्यासाठी चांगल्या आरोग्याचे दरवाजे उघडणार आहेत. कुटुंबातील परिस्थिती सामान्य राहणार असून हळूहळू जीवनात शांती परत येणार आहे. या आठवड्यात प्रवास पुढे ढकलणे चांगले होणार आहे. (Disclaimer : या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

