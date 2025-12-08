Weekly Horoscope : डिसेंबरचा दुसरा आठवड्यात बुध-शुक्र-सूर्याची युती; 'या' लोकांवर बरसणार पैशांचा पाऊस! आर्थिक, करिअर, प्रेम जीवन कसं असणार?
Weekly Horoscope 8 to 14 december 2025 in Marathi : डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्याच्या सुरुवातीला बुध, शुक्र आणि सूर्य वृश्चिक राशीत युती होणार हा संयोग 12 राशीच्या लोकांवर परिणाम करणार आहे. ज्योतिषशास्त्रात, हा योग एक दुर्मिळ आणि शक्तिशाली योग मानला गेला आहे. हा योग करिअरमध्ये प्रगती, आर्थिक लाभ आणि सौभाग्य आणतो. मेष, मिथुन, धनु आणि मकर यासारख्या काही राशींसाठी हा योग सकारात्मक ठरणार आहे. पण, प्रत्येक व्यक्तीच्या कुंडलीवर त्याचा प्रभाव वेगवेगळा राहणार. असा हा डिसेंबरचा दुसरा आठवडा मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल जाणून घेऊयात ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून