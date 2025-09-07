Weekly Horoscope : पितृपक्षाचा हा आठवडा 'या' राशींच्या लोकांसाठी आर्थिक लाभाचा; 'या' लोकांनी राहावे सावध
Weekly Horoscope 8 to 14 September 2025 in Marathi : सप्टेंबरचा दुसरा आणि पितृपक्षाचा हा आठवडा काही राशींच्या लोकांसाठी अतिशत शुभ ठरणार आहे. 5 राशीच्या लोकांना अचानक आर्थिक लाभ होणार आहे. या लोकांच्या कुंडलीत संपत्ती वाढीचे शुभ योग जुळून आले आहेत. त्याशिवाय त्यांना नोकरीत प्रगती मिळणार आहे. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण असणार आहे. तर काही राशीच्या लोकांसाठी पितृपक्षाचा हा आठवडा अतिशय कठीण असणार आहे. त्यांना सावध राहण्याचा सल्ला ज्योतिष तज्ज्ञाने दिला आहे. हा आठवडा मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार आहे, जाणून घ्या आनंदी वास्तू आणि ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून