Marathi News
Weekly Horoscope : पितृपक्षाचा हा आठवडा 'या' राशींच्या लोकांसाठी आर्थिक लाभाचा; 'या' लोकांनी राहावे सावध

Weekly Horoscope 8 to 14 September 2025 in Marathi : सप्टेंबरचा दुसरा आणि पितृपक्षाचा हा आठवडा काही राशींच्या लोकांसाठी अतिशत शुभ ठरणार आहे. 5 राशीच्या लोकांना अचानक आर्थिक लाभ होणार आहे. या लोकांच्या कुंडलीत संपत्ती वाढीचे शुभ योग जुळून आले आहेत. त्याशिवाय त्यांना नोकरीत प्रगती मिळणार आहे. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण असणार आहे. तर काही राशीच्या लोकांसाठी पितृपक्षाचा हा आठवडा अतिशय कठीण असणार आहे. त्यांना सावध राहण्याचा सल्ला ज्योतिष तज्ज्ञाने दिला आहे. हा आठवडा मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार आहे, जाणून घ्या आनंदी वास्तू आणि ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून   

Neha Choudhary | Sep 07, 2025, 09:41 PM IST
1/12

मेष (Aries Zodiac)

या आठवड्यात तुम्ही कामाच्या ठिकाणी प्रगतीच्या मार्गावर हळूहळू पुढे वाटचाल करणार आहात. प्रकल्पही वेळेवर पूर्ण होणार आहेत. कामाच्या संदर्भात या आठवड्यात केलेल्या सहलींचे तुम्हाला आनंददायी परिणाम प्राप्त होणार आहे. पण आर्थिक बाबतीत सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. कारण तुम्हाला काही अडथळे आणि समस्यांना तोंड द्यावे लागणार आहे. पण तुमच्या दृढ विचारसरणीने गुंतवणूक केल्यास चांगले परिणाम मिळणार आहेत. आठवड्याच्या शेवटी, तुम्हाला काही चांगली बातमी मिळणार आहे. तुम्ही कुटुंबासह नवीन गुंतवणुकीवर लक्ष केंद्रित करणार आहात. प्रेम जीवनातही तुम्हाला काही चांगली बातमी मिळणार आहे. 

2/12

वृषभ (Taurus Zodiac)

या आठवड्यात कामाशी संबंधित प्रवास चांगले परिणाम मिळणार आहे. तुमचे सर्व प्रवास यशस्वी होणार आहेत. या काळात, तुम्हाला दोन ठिकाणी प्रवास करण्याची विशेष इच्छा असणार आहे. जर तुम्ही कामाच्या ठिकाणी काळजीपूर्वक विचार करून योग्य निर्णय घेतले तर ते जीवनात आनंद आणि समृद्धी येणार आहे. व्यवसायाच्या बाबतीतही विचार करूनच कोणताही निर्णय घेणे हिताचे ठरणार आहे. तुम्हाला आर्थिक बाबींमध्ये काही समस्या येणार आहे. भागीदारीत केलेल्या गुंतवणुकीचा खर्च जास्त असणार आहे. कामाच्या ठिकाणी कोणताही प्रकल्प न मिळाल्याने किंवा तोटा झाल्यामुळे तुम्ही अस्वस्थ राहणार आहे. तुम्हाला तुमच्या आरोग्याकडेही विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे.   

3/12

मिथुन (Gemini Zodiac)

आठवड्याच्या सुरुवातीला तुम्हाला कामात थोडे त्रास होणार आहे. पण धाडसी निर्णय घेऊन आणि पुढे गेल्याने तुम्ही प्रकल्पात यशाच्या मार्गावर पुढे जाणार आहात. तुमचा कल नवीन प्रकल्पाकडेही असणार आहे. ज्यामध्ये यश मिळणार आहे. कामाच्या संदर्भात केलेल्या प्रवासामुळे यश मिळणार आहे. तुम्ही अशी योजना बनवण्याच्या मनःस्थितीत असाल ज्यामुळे काही चांगले परिणाम मिळणार आहे. आर्थिक बाबतीत जास्त खर्च होण्याची शक्यता आहे. कोणत्याही गुंतवणुकीतून नुकसान होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत कोणताही निर्णय काळजीपूर्वक घ्यावे लागणार आहेत. कौटुंबिक बाबींमध्ये सामान्य वातावरण राहणार आहे. 

4/12

कर्क (Cancer Zodiac)

कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला एखाद्या वृद्ध व्यक्तीची मदत मिळणार आहे. अशा परिस्थितीत तुमची आर्थिक स्थिती मजबूत होणार आहे. पण आर्थिक बाबतीत जास्त खर्च होणार आहे. तुम्हाला तुमच्या गुंतवणुकीकडे अधिक लक्ष द्यावे लागणार आहे. घाईघाईने कोणताही निर्णय घेणे टाळावे लागणार आहे. कामाच्या ठिकाणी सहकाऱ्यामुळे तुमचे मन अस्वस्थ राहणार आहे. तुम्हाला तुमच्या आरोग्याकडेही लक्ष द्यावे लागणार आहे. या आठवड्यात केलेल्या प्रवासातून तुम्हाला यश प्राप्त होणार आहे. सध्या कुटुंबाशी संबंधित कोणताही महत्त्वाचा निर्णय घेणे टाळाणे हिताचे ठरणार आहे. हा आठवडा तुमच्यासाठी थोडा कठीण असणार आहे. अशा परिस्थितीत विचार करून पुढे जाणे हिताचे ठरणार आहे. 

5/12

सिंह (Leo Zodiac)

हा आठवडा तुमच्यासाठी आर्थिक बाबतीत चांगला सिद्ध होणार आहे. तुम्हाला मोठे यश मिळणार आहे. व्यवसायातील गुंतवणुकीतून होणाऱ्या नफ्यामुळे तुम्ही आनंदी असणार आहात. आठवड्याच्या सुरुवातीला संपत्तीत वाढ होणार आहे. त्यासंबंधी काही चांगल्या बातम्या कानावर पडणार आहे. व्यवसायात केलेल्या प्रवासातून तुम्हाला शुभ लाभ आणि आनंददायी परिणाम प्राप्त होणार आहे. तुमचा प्रवास यशस्वी करण्यासाठी तुम्हाला एखाद्या महिलेची मदत मिळणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अहंकार टाळावा लागणार आहे. कोणताही निर्णय विचारपूर्वक घ्यावा लागणार आहे. घर आणि कुटुंबाच्या बाबतीत, तुम्हाला काही काळ एकटेपणा जाणवणार आहे. तुमचे मन एखाद्या गोष्टीबद्दल अस्वस्थ असणार आहे. 

6/12

कन्या (Virgo Zodiac)

कामाच्या ठिकाणी संयमाने आणि काळजीपूर्वक विचार करून निर्णय घेतल्यास तुम्ही यशस्वी होणार आहात. व्यवसायाच्या सहली करताना संतुलन राखणे चांगले राहणार आहे. यामुळे परिस्थिती सामान्य राहणार आहे. कुटुंबातील सर्वांसमोर उघडपणे तुमचे मत व्यक्त केल्याने निर्णय तुमच्या बाजूने येणार आहे. आर्थिक बाबींमध्ये निष्काळजीपणा टाळा आणि विचारपूर्वक निर्णय घ्या, अन्यथा जास्त खर्चामुळे समस्या निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. पण आठवड्याच्या शेवटी तुमच्या आयुष्यात बदल होणार आहेत. यामुळे, तुमच्यासाठी परिस्थिती चांगली असणार आहे. 

7/12

तूळ (Libra Zodiac)

कामाच्या संदर्भात केलेल्या सहलींमधून तुम्हाला आनंददायी परिणाम मिळणार असून सहली देखील यशस्वी होणार. आर्थिक बाबींमध्ये परिस्थिती हळूहळू सुधारणार आहे. पण यासाठी तुम्हाला अधिक प्रयत्न करावे लागणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तुमचे प्रकल्प आणि ध्येय पूर्ण करण्यासाठी तुम्हाला कठोर परिश्रम करावे लागणार आहेत. यामुळे तुम्हाला प्रत्येक क्षेत्रात यश मिळणार आहे. यावेळी तुम्हाला कोणताही निर्णय काळजीपूर्वक घ्यावा लागणार आहे. प्रेम जीवनाच्या बाबतीत, नवीन सुरुवातीमुळे तुमचे मन अस्वस्थ राहणार आहे. 

8/12

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला प्रगती मार्ग गवसणार आहे. भागीदारीत केलेल्या कामामुळे यशाच्या मार्गावर पुढे जाणार आहात. व्यवसायाच्या बाबतीत, या आठवड्यात तुम्हाला गुंतवणुकीतूनही फायदा देणारा ठरणार आहे. आर्थिक बाबतीत हुशारीने निर्णय घेणे चांगले राहणार आहे. या आठवड्यात तुम्ही तुमच्या कुटुंबाच्या चांगल्या भविष्यासाठी गुंतवणूक करणार आहात. पण व्यवसायाच्या बाबतीत, यावेळी प्रवास पुढे ढकलणे चांगले राहणार आहे. कारण या काळात तुम्हाला प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना करावा लागणार आहे. पण, कौटुंबिक बाबतीत आठवडा आनंददायी असणार आहे. 

9/12

धनु (Sagittarius Zodiac)

आठवड्याच्या सुरुवातीला तुम्हाला क्षेत्रात प्रगती प्राप्ता होणार आहे. तुमच्या प्रकल्पाशी संबंधित काही चांगल्या बातम्या ऐकायला मिळणार आहेत. आर्थिक बाबतीतही आठवडा चांगला राहणार असणार आहे. आर्थिक लाभासाठी परिस्थिती निर्माण होणार आहे. त्याच वेळी, व्यवसायात गुंतवणूक करून फायदे प्राप्त होणार आहे. व्यवसायाच्या दृष्टीने, या आठवड्यात प्रवासातून सामान्य यश देणारा असेल. अशा परिस्थितीत, तुम्ही सध्यासाठी प्रवास पुढे ढकलणार आहात. तुमच्या दृढनिश्चयामुळे तुम्हाला चांगला नफा मिळणार आहे. प्रेम जीवनाच्या बाबतीत चालू असलेल्या समस्यांवर मात करणार आहात. 

10/12

मकर (Capricorn Zodiac)

कामाच्या ठिकाणी प्रगती होणार आहे. आयुष्यात आनंद आणि समृद्धी नांदणार आहे. नशीब तुमच्या बाजूने असणार आहे. प्रकल्प यशाच्या मार्गावर पुढे वाटचाल करणार आहे. आर्थिक बाबतीत तुम्हाला अनेक आश्वासने दिली जाणार आहे. पण त्यापैकी काही पूर्ण होणार आहेत. अशा परिस्थितीत, तुम्हाला विचारपूर्वक निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. हुशारीने गुंतवणूक केल्यास चांगले परिणाम मिळणार आहेत. या आठवड्यात, कामाच्या संदर्भात केलेले प्रवास जीवनात खूप आराम आणि आनंद मिळणार आहे. पण तुम्हाला कोणत्याही निर्णयात हट्टी राहण्याचे टाळावे लागेल. त्याच वेळी, तुम्ही कुटुंब आणि मित्रांसोबत चांगला वेळ घालवणार आहे. 

11/12

कुंभ (Aquarius Zodiac)

कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या सहकार्याने तुमचे प्रकल्प यशाच्या मार्गावर पुढे जाणार आहे. ज्यामुळे कामाच्या ठिकाणी प्रगती होणार आहे. हा आठवडा आर्थिक बाबतीतही चांगला राहणार आहे. तुम्हाला हळूहळू नफा मिळविण्याच्या संधी मिळणार आहे. यामुळे आर्थिक लाभाची शक्यता देखील निर्माण होणार आहे. व्यावसायिक बाबतीत केलेल्या प्रवासातून तुम्हाला आनंददायी परिणाम मिळणार आहेत. या काळात गोड बोलणे तुमच्यासाठी चांगले राहणार आहे. पण आठवड्याच्या शेवटी, काही कारणास्तव तुमचे मन दुःखी होणार आहे. जे लोक न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये अडकले आहेत त्यांना प्रतिकूल परिणामांना सामोरे जावे लागणार आहे. 

12/12

मीन (Pisces Zodiac)

तुमच्या कामाच्या क्षेत्रात प्रगती होणार आहे. तुमच्या प्रकल्पाशी संबंधित काही चांगल्या बातम्याही मिळणार आहेत. आर्थिक बाबतीत नफा मिळण्याची परिस्थिती असेल आणि संपत्ती वाढल्याने मन आनंदी असणार आहेत. पण व्यवसायाच्या बाबतीत, या आठवड्यात प्रवास पुढे ढकलणे तुमच्यासाठी चांगले राहणार आहे. कारण यावेळी प्रवासातून नेहमीपेक्षा कमी चांगला नफा मिळणार आहे. कौटुंबिक बाबींमध्ये आनंददायी अनुभव येणार आहे. तुम्ही जीवनात नवीन सुरुवात होणार आहे. पण आठवड्याच्या शेवटी, तुमचे मन एखाद्या गोष्टीबद्दल चिंतेत असणार आहे. (Disclaimer: या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

