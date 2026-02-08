English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Weekly Horoscope : साप्ताहिक राशिभविष्य 9 ते 15 फेब्रुवारीपर्यंत कसं असेल 12 राशींचं भविष्य?

Weekly Horoscope : साप्ताहिक राशिभविष्य 9 ते 15 फेब्रुवारीपर्यंत कसं असेल 12 राशींचं भविष्य?

Weekly Rashibhavishya : 9 फेब्रुवारी ते 15 फेब्रुवारी 2026 पर्यंतचे हे साप्ताहिक राशिभविष्य तुमच्या आयुष्यातील महत्त्वाच्या पैलूंवर लक्ष केंद्रित करते - करिअर, व्यवसाय, प्रेम, कुटुंब, आरोग्य आणि आर्थिक. या आठवड्यातील ग्रहांच्या हालचाली तुमच्या निर्णयांवर, भावनांवर आणि भविष्यातील दिशांवर प्रभाव पाडतील. मेष ते मीन राशीपर्यंतच्या सर्व 12 राशींचं भविष्य जाणून घ्या.   

Dakshata Thasale | Feb 08, 2026, 03:16 PM IST
1/12

मेष

कठीण संघर्ष आणि वादांमध्ये तुम्ही व्यावहारिक शहाणपणा दाखवाल. कामाच्या ठिकाणी कोणताही संघर्ष किंवा वाद टाळा. तुमच्या वैयक्तिक, कौटुंबिक आणि व्यावसायिक जीवनात तुम्हाला लक्षणीय यश मिळेल. प्रेम, काळजी आणि सामायिकरण यामुळे नातेसंबंध सुधारतील. आनंदाची तुमची कोणतीही इच्छा आश्चर्यकारकपणे पूर्ण होईल. व्यवसायात नफा किंवा यश मिळाल्यानंतर, तुम्ही काही काळ कठोर परिश्रम आणि समर्पणाद्वारे पुढील टप्पा गाठाल. अंतर्गत अशांतता सोडवण्यासाठी आणि तुमच्या आयुष्यात बदल येऊ देण्यासाठी तयार रहा.  

2/12

वृषभ

जुन्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी तुम्ही एक वेगळा आणि नाविन्यपूर्ण दृष्टिकोन स्वीकाराल. तुम्ही आत्मचिंतन आणि आत्मनिरीक्षणाद्वारे स्वतःमध्ये उत्तरे शोधाल. काळाच्या प्रवाहाबरोबर वाहणे आणि घटनांमुळे अडथळा येऊ नये हे तुमच्यासाठी सर्वोत्तम राहील. भूतकाळ मागे सोडा. तुम्ही कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय किंवा बाह्य प्रभावांशिवाय भविष्याकडे वेगाने वाटचाल कराल. लांब प्रवास शक्य आहे; तुम्ही मित्र आणि मैत्रिणींसोबत बाहेर जाऊ शकता.

3/12

मिथुन

मुले तुमच्याकडून ऊर्जा आणि शहाणपणाची अपेक्षा करतील. कौटुंबिक चर्चेदरम्यान अतिसंवेदनशील राहणे आणि गोष्टी वैयक्तिकरित्या घेणे टाळा. तुमच्या बोलण्याने वयस्कर व्यक्ती निराश होऊ शकते. तुम्ही लोकांवर प्रभाव पाडाल आणि निर्णय घेणारे व्हाल. प्राधान्यक्रमांमध्ये बदल झाल्यामुळे, तुमचा दृष्टिकोन मऊ आणि अधिक दयाळू होईल. तुम्हाला नातेसंबंधांमध्ये संतुलन आणि स्पष्टता मिळेल. काही कृतींवर तुम्हाला मिश्र प्रतिक्रिया मिळतील.  

4/12

कर्क

तुम्ही वैयक्तिक नातेसंबंधांमध्ये अधिक प्रेमळ आणि काळजी घेणारे असाल आणि त्या बदल्यात पूर्ण निष्ठा आणि पाठिंबा अपेक्षित असेल. कालांतराने दीर्घकालीन परिस्थिती बदलतील. तुमच्या दृष्टिकोनाबद्दल आणि ध्येयांबद्दल स्पष्ट रहा. विरोध, नकारात्मकता आणि कठीण परिस्थितींना धैर्याने आणि शौर्याने तोंड दिल्यास यश मिळेल. नातेसंबंध आणि भागीदारीमध्ये भावनिक गोंधळ टाळा. तुम्ही विविध कामांमध्ये व्यस्त आणि सक्रिय राहाल. आध्यात्मिक कार्ये ज्ञानवर्धक आणि ताजेतवाने होतील. तुमचे हृदय आणि मन वेगवेगळ्या दिशेने खेचले जाईल. आरोग्य सुधारेल आणि उत्पन्नाचे नवीन स्रोत उदयास येतील. ताण टाळण्यासाठी योगाभ्यास करत रहा.

5/12

सिंह

कालांतराने जुनी परिस्थिती बदलेल. प्रत्येक छोट्या छोट्या गोष्टीची चिंता करण्यात वेळ आणि शक्ती वाया घालवणे चांगले नाही. वैयक्तिक नातेसंबंध, मित्र आणि नातेवाईकांमध्ये तुम्हाला भावनिक आणि आध्यात्मिक प्रवृत्ती अनुभवायला मिळतील. कोणत्याही संघर्षात मध्यस्थी करण्यासाठी तुमच्या अंतर्ज्ञानाचे ऐका. शहाणपण आणि सर्जनशीलता तुम्हाला कठीण परिस्थिती आणि संघर्ष सोडवण्यास मदत करेल. आरोग्य सुधारेल आणि उत्पन्नाचे नवीन स्रोत उदयास येऊ शकतात. तुम्ही नातेसंबंधांमध्ये तुमच्या भावना सामायिक कराल. तुम्हाला तुमच्या सभोवतालच्या लोकांकडून मैत्री आणि प्रेम मिळेल.

6/12

कन्या

वैयक्तिक नातेसंबंधांमध्ये तुमचा सक्रिय सहभाग आवश्यक असेल. वेगवेगळे दृष्टिकोन व्यवसाय प्रकल्प किंवा भागीदारी मजबूत करतील. तुमच्या सभोवतालच्या लोकांमुळे अडचणी येऊ शकतात. हळूहळू, तुम्हाला परिस्थितीत बदल जाणवेल. तुम्ही तुमच्या सभोवतालच्या लोकांना स्वतःचे निर्णय घेण्यास प्रेरित कराल. तुम्ही कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय किंवा मोठ्या हस्तक्षेपाशिवाय भविष्याकडे वेगाने वाटचाल कराल. आध्यात्मिक प्रयत्न आणि ध्यान फलदायी आणि परिवर्तनकारी ठरतील.

7/12

तूळ

घर आणि कामाच्या सर्व प्रणाली सुरळीत चालतील याची खात्री करण्यासाठी तुम्ही वैयक्तिक उपस्थिती लावाल. ध्यान आणि आत्मनिरीक्षणाद्वारे तुम्ही शांती आणि सुसंवादाचे सखोल स्तर मजबूत कराल. येणारा काळ काहीतरी मोठे घेऊन येईल. जीवनाचे नवीन आयाम उघडतील आणि संभाव्य ध्येये आणि महत्त्वाकांक्षा सोडून देणे चांगले होईल. सामाजिक जीवन व्यस्त आणि थकवणारे असेल. कामाशी संबंधित प्रवास यशस्वी आणि फायदेशीर असेल. तुमचे शरीर, मन आणि आत्मा सुसंवादात असतील. तुम्हाला समाधानाचा अनुभव येईल. तुम्हाला व्यवसायात यश मिळेल आणि वैयक्तिक नातेसंबंधांमध्ये प्रेम वाटेल. तुम्हाला भौतिक, सर्जनशील आणि सांसारिक पैलूंमधून फायदा होईल. दीर्घकालीन योजना आता यशाकडे वाटचाल करतील.

8/12

वृश्चिक

ध्यान आणि आत्मनिरीक्षणाद्वारे तुम्ही शांती आणि सुसंवाद स्थापित कराल. तुम्ही जीवनाचा पूर्ण आनंद घ्याल, हास्य, प्रेम आणि आनंद मिळवाल. नजीकच्या भविष्यात नफ्याच्या मजबूत संधी निर्माण होतील. स्पष्टतेचे संयोजन तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यास मदत करेल. चांगल्या व्यवसाय योजना आणि गुंतवणुकीच्या संधी निर्माण होतील. कामाच्या ठिकाणी फसव्या गटाशी व्यावसायिक संबंध प्रस्थापित करण्यापूर्वी सावधगिरी बाळगा. वृद्ध नातेवाईक किंवा पालकांना तुमची गरज असू शकते. परदेशातून आलेल्या बातम्या किंवा पाहुणे चांगली बातमी घेऊन येतील. जमीन किंवा मालमत्तेतील कोणत्याही गुंतवणुकीमुळे नफा होईल. तुम्ही निसर्गात वेळ घालवाल आणि तुमच्या आयुष्यातील महत्त्वाच्या लोकांचे समर्थन आणि प्रेम मिळेल. दीर्घकाळ रखडलेल्या व्यावसायिक योजना आता पुढे जातील. तुम्ही क्रीडा किंवा इतर मनोरंजक क्षेत्रात तुमची क्षमता प्रदर्शित कराल. शारीरिक, मानसिक, भावनिक आणि आध्यात्मिक पातळीवर संतुलन राखा.  

9/12

धनु

वैयक्तिक आणि व्यावसायिक दोन्ही पातळीवर परिस्थिती सध्या स्थिर आहे. स्पष्ट दृष्टीकोन तुम्हाला योग्य दिशेने नेईल. कोणतेही बदल फायदेशीर ठरतील. तथापि, कोणत्याही प्रकारच्या गुंतवणुकीबाबत सावधगिरी बाळगा. कोणतेही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यापूर्वी काळजीपूर्वक विचार करा. तुम्ही तुमच्या भीतींवर मात कराल आणि आव्हाने स्वीकाराल. तुम्ही जीवनात नवीन ध्येये निश्चित कराल. आंतरिक शक्ती आणि शहाणपण तुम्हाला शारीरिक, मानसिक, भावनिक आणि आध्यात्मिक पातळीवर प्रगतीशील दिशेने घेऊन जाईल.

10/12

मकर

तुम्ही उच्चपदस्थ व्यक्तींशी संपर्क साधाल. व्यावसायिक बाबींमध्ये तुम्हाला स्पर्धेला सामोरे जावे लागू शकते. जीवनाच्या काही पैलूंमध्ये शेवट आणि नवीन सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. कामाच्या ठिकाणी आरामदायी आणि सर्जनशील वातावरण प्रगतीचा घटक असेल. दिनचर्येतील बदल परिस्थिती आणि जबाबदाऱ्यांबद्दल एक नवीन दृष्टीकोन प्रदान करतील. निराश होण्याऐवजी, वास्तव स्वीकारा आणि एका वेळी एक पाऊल उचला. जीवनाच्या प्रवाहाबरोबर चालत जा. नशीब जीवनात महत्त्वाची भूमिका बजावेल कारण ते तुम्हाला एका नवीन मार्गावर घेऊन जाईल. वैयक्तिक आणि व्यावसायिक बाबींमध्ये तुमची प्रगती होईल.  

11/12

कुंभ

विनोदाच्या मदतीने तुम्ही कठीण परिस्थितीतून सहज मार्ग काढाल. तुमचा संतुलित दृष्टिकोन तुम्हाला इतरांना योग्य सल्ला आणि मार्गदर्शन देण्यास अनुमती देईल. भावनिक अशांतता तुमचे हृदय आणि मन वेगवेगळ्या दिशेने खेचेल. तुम्हाला कामावर स्पर्धेचा सामना करावा लागू शकतो. सामाजिक जीवन व्यस्त असेल. तुमचे विचार मर्यादित करू नका. आठवड्याच्या अखेरीस, तुम्हाला वैयक्तिक आणि व्यावसायिक बाबींमध्ये एक मजबूत स्थान मिळेल. तुम्हाला सामाजिक जीवनात भीती वाटू शकते.

12/12

मीन

व्यावसायिक यश आणि भौतिक लाभ समाधानकारक ठरतील. तुम्ही नवीन प्रकल्पांसह पुढे जाल. तुम्हाला परदेशात आर्थिक मदत मिळेल. तुम्हाला मित्र आणि कुटुंबाकडून भरपूर प्रेम आणि सदिच्छा मिळेल. कठोर परिश्रम आणि उत्कृष्ट व्यवस्थापनाद्वारे तुम्ही यश आणि समृद्धी प्राप्त कराल. तुम्ही स्वार्थी व्हाल आणि बाह्य वास्तव समजून घ्याल. मानसिक शांतीसाठी तुम्ही योग आणि ध्यान कराल. व्यस्त असूनही, तुम्ही तुमच्या कुटुंबासाठी वेळ द्याल. तुम्ही शारीरिक, मानसिक, भावनिक आणि आध्यात्मिक पातळीवर लक्ष केंद्रित आणि संतुलित राहाल. या आठवड्यात तुमचा भाग्यवान अंक 10 आहे आणि तुमचा भाग्यवान रंग मोर हिरवा आहे.

