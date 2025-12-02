English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Weekly Love Horoscope : प्रेमसंबंधांमध्ये होणार नवीन सुरुवात, तर तिसऱ्या व्यक्तीच्या प्रवेशामुळे उडेल गोंधळ; या आठवड्यात कशी आहे तुमची Love Life?

Weekly Love Rashi Bhavidhya 1 to 7 december 2025 : डिसेंबरच्या या आठवड्यात, ग्रह अधिपती मंगळ, त्याच्या स्वतःच्या राशीत, वृश्चिक राशीत शुक्र राशीच्या युतीत होणार आहे. यामुळे अनेक राशींना आर्थिक लाभसह करिअरमध्ये यश आणि प्रेम जीवनात यश मिळणार आहे. हा योग मेष ते मीन पर्यंत सर्व राशींसाठी डिसेंबरचा पहिला आठवडा कसा असेल हे कोणत्या राशींना रोमँटिक आणि आनंदी जीवन असणार आहे, पाहूयात...

Neha Choudhary | Dec 02, 2025, 05:04 PM IST
मेष (Aries Zodiac)

  या लोकांना त्यांच्या प्रेमसंबंधांमध्ये एक नवीन सुरुवात अनुभवायला मिळणार आहे. यामुळे तुमच्या जीवनात शांती आणि आनंद नांदणार आहे. आठवड्याच्या उत्तरार्धात, तुम्हाला काही अप्रिय बातम्यांमुळे दुःख येणार आहे. तुमचे मन शांत ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे राहणार आहे.

वृषभ (Taurus Zodiac)

या आठवड्याच्या सुरुवातीला तुमचे प्रेम जीवन शांततेच्या स्थितीत राहणार आहे. पण, ते तुमच्या अपेक्षांनुसार नसणार आहेत. या आठवड्यात तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराकडून भेटवस्तू मिळणार आहे. आठवड्याच्या उत्तरार्धात परिस्थिती सुधारणार असून तुमच्यामध्ये विश्वास आणि प्रेम वाढणार आहे.

मिथुन (Gemini Zodiac)

या आठवड्यात प्रेमाचे वातावरण उबदार राहणार आहे. कुटुंबातील ज्येष्ठांचे आशीर्वाद तुमचे नाते मजबूत करणार आहे. त्यांचा सल्ला फायदेशीर ठरणार आहे. या आठवड्याच्या शेवटी, तुम्हाला एका महिलेची मदत मिळणार असून त्यांच्या सल्ला तुमच्या प्रेम जीवनात आनंद आणणार आहे. 

कर्क (Cancer Zodiac)

या लोकांना त्यांच्या प्रेमसंबंधांमध्ये खूप प्रयत्न करावे लागणार आहे. यामुळे त्यांच्या नात्यांमध्ये संतुलन राहणार असून जीवनात शांती नांदणार आहे. या आठवड्याच्या उत्तरार्धात, तुम्हाला काही बदलांबद्दल चिंता वाटणार आहे. पण, संयम आणि समजूतदारपणाने गोष्टी हळूहळू सुधारणार आहेत. 

सिंह (Leo Zodiac)

प्रेम संबंधांच्या बाबतीत या लोकांसाठी हा आठवडा रोमँटिक आणि आनंददायी असणार आहे. तुम्ही तुमच्या भविष्यासाठी काही ठोस निर्णय देखील घेणार आहात. आठवड्याच्या उत्तरार्धात चांगली बातमी येणार आहे. ज्यामुळे तुमचे नाते आणखी मजबूत होणार आहे.  

कन्या (Virgo Zodiac)

या राशीच्या लोकांना या आठवड्यात अस्वस्थता जाणवणार आहे. प्रेमसंबंधांमध्येही अंतर वाढण्याची शक्यता असणार आहे. जर तुम्ही या आठवड्यात शांतपणे निर्णय घेतला तर तुम्हाला जीवनात आनंद मिळणार आहे. आठवड्याच्या उत्तरार्धात, एखाद्या महिलेमुळे मतभेद वाढतील आणि तुमचे प्रेम जीवन कठीण होणार आहे.

तूळ (Libra Zodiac)

या आठवड्याच्या सुरुवातीला या लोकांना अस्वस्थ वाटणार आहे. तुमच्या प्रेमसंबंधांमध्ये तुम्हाला हवा असलेला बदल तुम्हाला मिळणार नाही. पण, आठवड्याच्या उत्तरार्धात वेळ अधिक अनुकूल होणार आहे. या काळात, तुम्हाला तुमच्या प्रेम जीवनात आनंददायी अनुभव येणार आहेत. आठवड्याच्या शेवटी तुमचा जोडीदार तुमच्याकडे खूप लक्ष द्यावा लागणार आहे.

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

या लोकांसाठी हा आठवडा त्यांच्या प्रेमसंबंधांमध्ये अत्यंत अनुकूल राहणार आहे. तुमचे प्रेम जीवन रोमँटिक असणार आहे आणि भावनिक जवळीक वाढणार आहे. वडीलधाऱ्यांचे आशीर्वाद तुमच्या आयुष्यात आनंद आणि शांती आणणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात तुम्हाला आनंददायी अनुभव येणार आहेत.  

धनु (Sagittarius Zodiac)

या लोकांसाठी हा आठवडा प्रेम संबंधांसाठी शुभ राहणार आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला ग्रहांची स्थिती आनंददायी अनुभव घेऊन येणार आहे. या काळात तुमचे प्रेम संबंध अधिक दृढ होणार आहेत. आठवड्याचा उत्तरार्ध तुमच्या प्रेम जीवनात शांती आणि आनंद येणार आहे.

मकर (Capricorn Zodiac)

प्रेमसंबंधांच्या बाबतीत या लोकांसाठी हा आठवडा शुभ राहणार आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला तुम्ही तुमच्या प्रेम जीवनासाठी केलेल्या प्रयत्नांचे भविष्यात सकारात्मक परिणाम मिळणार आहे. पण, आठवड्याच्या उत्तरार्धात निष्काळजीपणा टाळा, कारण लहान मतभेद मोठे होण्याची शक्यता आहे. 

कुंभ (Aquarius Zodiac)

या आठवड्याच्या सुरुवातीला अहंकाराचा संघर्ष होऊ शकतात. यामुळे तुमच्या प्रेम जीवनातही फरक पडू शकतो. या आठवड्यात तुम्हाला काही अस्वस्थता जाणवणार आहे. तुम्हाला एखाद्या गोष्टीबद्दल गोंधळ वाटणार आहे. आठवड्याच्या उत्तरार्धात, वेळ अनुकूल राहणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात प्रणय प्रवेश करणार आहे.   

मीन (Pisces Zodiac)

या लोकांना या आठवड्यात त्यांच्या प्रेम जीवनात अतिरिक्त प्रयत्न करावे लागणार आहेत. प्रेमसंबंधांसाठी एक व्यापक दृष्टिकोन आनंदी जीवन सुनिश्चित करणार आहे. या आठवड्यात, तुम्हाला तुमच्या प्रेम जीवनात प्रयत्न करावे लागणार आहेत. ज्यामुळे आनंददायी अनुभव येणार आहे. आठवड्याच्या उत्तरार्धात अहंकार संघर्ष टाळणे हिताचे ठरणार आहे. (Disclaimer : या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

