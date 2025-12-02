Weekly Love Horoscope : प्रेमसंबंधांमध्ये होणार नवीन सुरुवात, तर तिसऱ्या व्यक्तीच्या प्रवेशामुळे उडेल गोंधळ; या आठवड्यात कशी आहे तुमची Love Life?
Weekly Love Rashi Bhavidhya 1 to 7 december 2025 : डिसेंबरच्या या आठवड्यात, ग्रह अधिपती मंगळ, त्याच्या स्वतःच्या राशीत, वृश्चिक राशीत शुक्र राशीच्या युतीत होणार आहे. यामुळे अनेक राशींना आर्थिक लाभसह करिअरमध्ये यश आणि प्रेम जीवनात यश मिळणार आहे. हा योग मेष ते मीन पर्यंत सर्व राशींसाठी डिसेंबरचा पहिला आठवडा कसा असेल हे कोणत्या राशींना रोमँटिक आणि आनंदी जीवन असणार आहे, पाहूयात...
Neha Choudhary | Dec 02, 2025, 05:04 PM IST
मेष (Aries Zodiac)
वृषभ (Taurus Zodiac)
मिथुन (Gemini Zodiac)
कर्क (Cancer Zodiac)
सिंह (Leo Zodiac)
कन्या (Virgo Zodiac)
तूळ (Libra Zodiac)
या आठवड्याच्या सुरुवातीला या लोकांना अस्वस्थ वाटणार आहे. तुमच्या प्रेमसंबंधांमध्ये तुम्हाला हवा असलेला बदल तुम्हाला मिळणार नाही. पण, आठवड्याच्या उत्तरार्धात वेळ अधिक अनुकूल होणार आहे. या काळात, तुम्हाला तुमच्या प्रेम जीवनात आनंददायी अनुभव येणार आहेत. आठवड्याच्या शेवटी तुमचा जोडीदार तुमच्याकडे खूप लक्ष द्यावा लागणार आहे.
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
धनु (Sagittarius Zodiac)
मकर (Capricorn Zodiac)
कुंभ (Aquarius Zodiac)
