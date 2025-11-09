Weekly Love Horoscope : 'या' लोकांच्या नात्यात संघर्ष, कशी असेल तुमची या आठवड्यात Love Life?
Weekly Love Rashi Bhavidhya 3 to 9 November 2025 : या आठवड्यात शुक्र आपल्या राशी तूळ राशीतून भ्रमण करत असून ज्यामुळे मालव्य राजयोग प्रभावी ठरणार आहे. म्हणूनच, नोव्हेंबरचा हा आठवडा मेष, मिथुन आणि मकर यासह अनेक राशींच्या प्रेम जीवनासाठी शुभ राहणार आहे. तर, नोव्हेंबरचा दुसरा आठवडा लव्ह लाइफसाठी मेष ते मीन पर्यंत सर्व राशींसाठी कसा असेल. कोणत्या राशींना त्यांचे जीवन रोमँटिक आणि आनंदी राहणार पाहूयात.
Neha Choudhary | Nov 09, 2025, 10:53 PM IST
मेष (Aries Zodiac)
प्रेम संबंधांच्या बाबतीत या लोकांसाठी हा आठवडा खूप शुभ राहणार आहे. या काळात पती-पत्नीमधील प्रेम अधिक दृढ होणार आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला तुम्हाला अशा महिलेची मदत मिळणार आहे, जी तुमच्या आयुष्यात आनंद आणि शांती आणणार आहे. यामुळे तुमचे प्रेम जीवन मजबूत होणार आहे. आठवड्याच्या उत्तरार्धात तुमचे प्रयत्न शेवटी फळ देणार आहेत. तुमचे प्रेम जीवन प्रेमाने भरलेला राहणार आहे.
वृषभ (Taurus Zodiac)
या लोकांचा आठवड्याची सुरुवात प्रेमाने भरलेली असणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात हळूहळू प्रेमाचा प्रवेश होणार आहे. परस्पर स्नेह वाढणार आहे. पण, आठवड्याच्या उत्तरार्धात कोणताही बदल तुमच्या आयुष्यात अनिश्चितता राहणार आहे. यामुळे तुम्हाला अस्वस्थ वाटणार आहे. कोणत्याही नवीन बदलांबद्दल तुम्ही चिंतेत असाल आणि काही कारणास्तव तुम्हाला अधिक अस्वस्थ वाटेल.
मिथुन (Gemini Zodiac)
या लोकांसाठी हा आठवडा त्रासांनी भरलेला असणार आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला तुमच्या जोडीदाराशी काही मतभेद होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत तुम्ही संभाषणाद्वारे प्रकरणे सोडवणार आहात. परस्पर प्रेमसंबंध वाढणार आहे. आठवड्याच्या उत्तरार्धात, एखाद्या समस्येचे विश्लेषण करणे आणि त्याकडे अनेक दृष्टिकोनातून पाहणे फायदेशीर ठरणार आहे. यामुळे चांगले परिणाम मिळणार आहे, प्रेम जीवन शांत असणार आहे.
कर्क (Cancer Zodiac)
या लोकांसाठी हा आठवडा प्रेम आणि रोमान्सने भरलेला राहणार आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला प्रेम हळूहळू तुमच्या आयुष्यात प्रवेश करणार आहे. यामुळे तुमच्या आयुष्यात आनंद आणि नवीन ऊर्जा येणार आहे. तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत आनंदी वेळ घालवणार आहे. पण, आठवड्याच्या उत्तरार्धात काही परिस्थितींमध्ये तुम्हाला पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. तुमच्या वागण्यात गोडवा आणि संवेदनशीलता ठेवणार आहे. तुमचे प्रयत्न तुमच्या नात्यात प्रेम आणि विश्वास वाढणार आहे.
सिंह (Leo Zodiac)
या लोकांसाठी हा आठवडा चढ-उतारांनी भरलेला राहणार आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला तुम्हाला तुमच्या प्रेमसंबंधांबद्दल थोडी अस्वस्थता आणि गोंधळ जाणवणार आहे. छोट्या छोट्या गोष्टींवरून मतभेद होणार आहे. आठवड्याच्या उत्तरार्धात परिस्थिती तुमच्या नियंत्रणाबाहेर जाणार आहे, ज्यामुळे तुम्ही थोडे विचलित होणार आहात. अशा परिस्थितीत, संयम बाळगा आणि तुमच्या जोडीदाराशी शांतपणे संवाद साधा.
कन्या (Virgo Zodiac)
प्रेमाच्या बाबतीत या लोकांसाठी हा आठवडा शुभ राहणार आहे. आठवड्याची सुरुवात रोमँटिक वातावरणाने भरलेली असणार आहे. या काळात तुम्ही तुमचे नाते मजबूत आणि स्थिर करण्यात यशस्वी होणार आहे. तुमच्या जोडीदारासोबत वेळ घालवण्याची संधी मिळणार आहे. ज्यामुळे परस्पर समजूतदारपणा आणि जवळीक वाढणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी तुमचे जीवन नवीन उत्साह आणि आनंदाने भरलेले असणार आहे.
तूळ (Libra Zodiac)
या लोकांसाठी हा आठवडा त्यांच्या प्रेमसंबंधांमध्ये शुभ राहणार आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला, तुम्हाला तुमच्या जोडीदारासोबत रोमँटिक क्षण घालवण्याची संधी मिळणार आहे. तुम्हाला शांतीची भावना येणार आहे. हा काळ परस्पर समजूतदारपणा आणि विश्वास मजबूत करणारा असणार आहे. पण, आठवड्याच्या उत्तरार्धात किरकोळ संघर्ष किंवा मतभेद उद्भवणार आहे. पण शांततापूर्ण संवाद आणि समजुतीने ते सोडवणे चांगले राहणार आहे. यामुळे तुमचे नाते आणखी मजबूत होणार आहे.
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
या लोकांसाठी हा आठवडा प्रेम आणि आनंदाने भरलेला राहणार आहे. तुमचे प्रेमसंबंध गोड राहणार आहे. तुम्हाला शांतीचा अनुभव येणार आहे. ग्रह आणि तारे तुमचे नाते मजबूत करणारे असणार आहे. तुमच्या आणि तुमच्या जोडीदारामधील विश्वास आणि समज वाढण्यास हातभार लागणार आहे. आठवड्याच्या उत्तरार्धात, तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत एका सहलीची योजना आखणार आहात. ज्यामुळे तुमच्या नात्याला नवीन ऊर्जा आणि प्रेमाचा अनुभव येणार आहे.
धनु (Sagittarius Zodiac)
या लोकांसाठी हा आठवडा आनंदाने भरला असणार आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला तुमच्या आयुष्यात हळूहळू प्रेमाचा प्रवेश होणार आहे. शांती स्थिरावण्यास सुरुवात होणार आहे. पण, तुम्हाला अजूनही चांगले परिणाम मिळण्याची आशा आहे. आठवड्याच्या उत्तरार्धात, तुम्हाला दिलेली वचने पूर्ण होण्यास विलंब होणार आहे. ज्यामुळे तुमच्या वैयक्तिक जीवनावर प्रतिकूल परिणाम होणार आहे.
मकर (Capricorn Zodiac)
या लोकांसाठी हा आठवडा खूप छान जाणार आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला तुमचे प्रेम जीवन उत्साही असणार आहे. एका महिलेच्या मदतीने तुमचे परस्पर प्रेम वाढणार आहे. या काळात तुम्हाला तुमच्या प्रेमसंबंधांशी संबंधित काही सकारात्मक बातम्या मिळणार आहे. एखाद्या महिलेच्या मदतीमुळे तुमच्या प्रेम जीवनात शांती येणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी काही बातम्या मिळाल्याने तुम्हाला आनंद होणार आहे.
कुंभ (Aquarius Zodiac)
आठवड्याच्या सुरुवातीला या लोकांना त्यांच्या प्रेम जीवनात काही अडचणी येणार आहे. हे मतभेद केवळ शांत संवादानेच सोडवता येणार आहे. हट्टीपणा किंवा अहंकारामुळे संवाद न साधल्याने तुमचे नाते ताणले जाण्याची शक्यता आहे. तुमच्या जोडीदाराच्या भावना समजून घ्या आणि संवाद कायम ठेवणे हिताचे ठरणार आहे. आठवड्याच्या उत्तरार्धात, काही चांगली बातमी मिळाल्याने तुमच्या नात्यात आनंद आणि नवीन ऊर्जा येणार आहे.
