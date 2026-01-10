English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • Weekly Love Horoscope : नैतिक निर्णय तुमच्या प्रेम जीवन आनंदी राहणार तर या कपलच्या नात्यात तणाव येणार; या आठवड्यात कशी आहे तुमची Love Life?

Weekly Love Horoscope : नैतिक निर्णय तुमच्या प्रेम जीवन आनंदी राहणार तर या कपलच्या नात्यात तणाव येणार; या आठवड्यात कशी आहे तुमची Love Life?

Weekly Love Rashi Bhavidhya 12 to 18 January 2026 : जानेवारीचा हा आठवडा अतिशय खास असणार आहे. या आठवड्यात सूर्य मकर राशीत संक्रमण करणार आहे. नवीन वर्षातील पहिला सण मकर संक्रांत असल्याने याचा परिणाम सर्व राशीवर होणार आहे. तर या आठवड्यात वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार शुक्र आणि सूर्याची युती मकर राशीत होणार आहे. शुक्र हा संपत्तीसोबत प्रेमाचे प्रतिक मानलं जातं. त्यामुळे या आठवड्याच प्रेम संबंधांमध्ये तीव्रता आणि उत्साह आणणार आहे. प्रेम जीनव अधिक गोड आणि तुमचं नातं अधिक मजबूत होणार आहे. असा हा आठवडा प्रेम जीवनासाठी 12 राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या साप्ताहिक लव्ह लाइफ राशीभविष्य 

Neha Choudhary | Jan 10, 2026, 02:55 PM IST
twitter
1/12

मेष (Aries Zodiac)

  तुमच्यासाठी हा आठवडा प्रेमाबद्दल आनंददायी अनुभव देणारा आणि मन प्रसन्न करणारा असणार आहे. या आठवड्यात, तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत चांगल्या ठिकाणी स्थलांतर करण्याचा विचार करणार आहात. आठवड्याच्या उत्तरार्धात भावनिक त्रास अधिक स्पष्ट होणार आहे. जीवनात संतुलन राखून पुढे जाण्याने शांती मिळणार आहे.

twitter
2/12

वृषभ (Taurus Zodiac)

या आठवड्यात, तुम्हाला तुमच्या प्रेमसंबंधांकडे थोडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. तुमचे परस्पर प्रेम मजबूत करण्यासाठी, शांतपणे निर्णय घेणे चांगले राहणार आहे. आठवड्याच्या उत्तरार्धात जर तुम्ही चर्चेद्वारे प्रकरणे सोडवली तर तुम्ही जीवनात आनंदी राहणार आहात.

twitter
3/12

मिथुन (Gemini Zodiac)

तुमचे प्रेमसंबंध अधिक दृढ होणार असून तुमच्या आणि तुमच्या जोडीदारामध्ये सुसंवाद राहणार आहे. यामुळे तुम्ही संपूर्ण आठवडा आनंदी राहणार आहे. आठवड्याच्या उत्तरार्धात, तुम्ही तुमच्या आकर्षक व्यक्तिमत्त्वाने तुमच्या जोडीदाराला प्रभावित करण्यात यशस्वी होणार आहात.

twitter
4/12

कर्क (Cancer Zodiac)

या आठवड्याच्या सुरुवातीला तुमच्या प्रेम जीवनात प्रेमाचा हळूहळू प्रवेश करणार आहे. आठवड्याच्या उत्तरार्धात तुमच्या प्रेम जीवनात अतिरेकी निर्णय घेतल्याने अडचणी वाढणार आहे.

twitter
5/12

सिंह (Leo Zodiac)

प्रेम जीवन शांत असतील आणि तुम्ही खूप व्यस्त असणार आहात. या आठवड्याच्या सुरुवातीला, तुमच्या वडिलांच्या आशीर्वादाने तुम्ही आनंदी राहणार आहात. या आठवड्याच्या उत्तरार्धात, तुम्ही तणावाखाली असाल आणि झोप येणे कठीण होणार आहे.

twitter
6/12

कन्या (Virgo Zodiac)

तुमचे प्रेम जीवन अधिक मजबूत होणार आहे. तुम्हाला आनंददायी अनुभव येणार आहे. आठवड्याचा उत्तरार्ध शांततेचा काळ असणार आहे. तुमचे मन आनंदी राहणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी तुमच्या जोडीदाराकडून तुम्हाला खूप लक्ष मिळणार असून तुम्ही आयुष्यात आनंदी असणार आहात.

twitter
7/12

तूळ (Libra Zodiac)

प्रेमसंबंधात, चर्चेद्वारे प्रकरणे सोडवल्यास चांगले परिणाम मिळणार आहेत. आठवड्याच्या उत्तरार्धात ताणतणाव जास्त असणार आहे. तुम्ही तुमच्या प्रेम जीवनात संयमाने निर्णय घ्यावे लागणार आहे. 

twitter
8/12

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

तुमचे प्रेम जीवन अधिक मजबूत होणार असून तुमच्या आयुष्यात आनंद नांदणार आहे. आठवड्याच्या उत्तरार्धात, तुम्हाला असमाधानी वाटणार आहे. परिस्थिती तुमच्या नियंत्रणाबाहेर जाणार आहे. पण, जर तुम्ही नैतिक निर्णय घेतले तर तुम्ही जीवनात आनंदी राहणार आहात.  

twitter
9/12

धनु (Sagittarius Zodiac)

या आठवड्याच्या सुरुवातीला तुमचे प्रेम जीवन आनंददायी असणार आहे. जरी ते तुमच्या अपेक्षांपेक्षा कमी राहणार आहे. पण, आठवड्याच्या उत्तरार्धात, काळ अधिक अनुकूल होणार असून तुमचे प्रेम जीवन रोमँटिक होणार आहे.

twitter
10/12

मकर (Capricorn Zodiac)

आठवड्याच्या सुरुवातीपासूनच प्रेमसंबंधांमध्ये आनंद आणि समृद्धीच्या संधी येणार आहेत. तुमच्या प्रेम जीवनात आनंददायी अनुभव येणार असून तुमचे मन आनंदी राहणार आहे. आठवड्याच्या उत्तरार्धात, तुमचा आळस तुम्हाला त्रास देईल आणि तुमची अस्वस्थता वाढणार आहे. 

twitter
11/12

कुंभ (Aquarius Zodiac)

तुमचे प्रेमसंबंध हळूहळू मजबूत होणार असून तुम्हाला हवे असलेले बदल प्रत्यक्षात येण्यास वेळ लागणार आहे. आठवड्याच्या उत्तरार्धात आयुष्य थोडेसे मर्यादित वाटणार आहे. तुमचा जोडीदार तुमच्यावर अधिक वर्चस्व गाजवण्याचा प्रयत्न करणार आहे.

twitter
12/12

मीन (Pisces Zodiac)

या आठवड्यात तुमचे प्रेम जीवन शांतीपूर्ण असणार आहे. तुमचे परस्पर प्रेम अधिक दृढ होणार आहे. या आठवड्यात तुमच्या प्रेम जीवनात आनंद येणार असून तुमचे मन आनंदी असणार आहे. आठवड्याचा उत्तरार्ध अनुकूल राहणार आहे. एखाद्या मजबूत व्यक्तिमत्त्वाच्या व्यक्तीच्या मदतीने तुमच्या प्रेमसंबंधात शांती येणार आहे. (Disclaimer : या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

twitter
पुढील
अल्बम

यावर्षीची संक्रांत होईल आणखी खास, शिका घरच्या घरी कसा बनवयाचा कागदी पतंग?

पुढील अल्बम

यावर्षीची संक्रांत होईल आणखी खास, शिका घरच्या घरी कसा बनवयाचा कागदी पतंग?

यावर्षीची संक्रांत होईल आणखी खास, शिका घरच्या घरी कसा बनवयाचा कागदी पतंग?

यावर्षीची संक्रांत होईल आणखी खास, शिका घरच्या घरी कसा बनवयाचा कागदी पतंग? 9
वयाच्या 17व्या वर्षी कोट्यधीश! त्यानंतर टीम इंडियात पदार्पण आणि आता WPLमध्ये एन्ट्री; कोण आहे कमलिनी? जाणून घ्या

वयाच्या 17व्या वर्षी कोट्यधीश! त्यानंतर टीम इंडियात पदार्पण आणि आता WPLमध्ये एन्ट्री; कोण आहे कमलिनी? जाणून घ्या

वयाच्या 17व्या वर्षी कोट्यधीश! त्यानंतर टीम इंडियात पदार्पण आणि आता WPLमध्ये एन्ट्री; कोण आहे कमलिनी? जाणून घ्या 8
शिवभक्तांसाठी मोठी बातमी! भीमाशंकर मंदिर 3 महिन्यांसाठी बंद; मात्र &#039;या&#039; दिवशी नक्कीच होईल देवदर्शन, कारण काय?

शिवभक्तांसाठी मोठी बातमी! भीमाशंकर मंदिर 3 महिन्यांसाठी बंद; मात्र 'या' दिवशी नक्कीच होईल देवदर्शन, कारण काय?

शिवभक्तांसाठी मोठी बातमी! भीमाशंकर मंदिर 3 महिन्यांसाठी बंद; मात्र 'या' दिवशी नक्कीच होईल देवदर्शन, कारण काय? 8
सर्वाधिक श्रीमंत उमेदवार मुंबई, पुणे, नागपुरात नाही तर &#039;या&#039; शहरात! एकीची संपत्ती तर 281 कोटींहूनही अधिक

सर्वाधिक श्रीमंत उमेदवार मुंबई, पुणे, नागपुरात नाही तर 'या' शहरात! एकीची संपत्ती तर 281 कोटींहूनही अधिक

सर्वाधिक श्रीमंत उमेदवार मुंबई, पुणे, नागपुरात नाही तर 'या' शहरात! एकीची संपत्ती तर 281 कोटींहूनही अधिक 12