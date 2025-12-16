English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Weekly Love Horoscope : हा आठवडा या लोकांसाठी प्रेमजीवनासाठी कठीण काळ; कशी आहे तुमची Love Life?

Weekly Love Rashi Bhavidhya 15 to 21 December 2025 : मेष, मिथुन आणि कर्क यासह अनेक राशींच्या प्रेम जीवनासाठी डिसेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्याची सुरुवात अत्यंत शुभ सिद्ध होणार आहे. या आठवड्यात, वृश्चिक राशीत शुक्र आणि चंद्राची युती कला योगाचे एक अद्भुत संयोजन तयार करणार आहे. ज्योतिषशास्त्रात, हे एक अत्यंत सर्जनशील आणि भाग्यवान संयोजन असणार आहे. शुक्र हा सौंदर्य, कला आणि सर्जनशीलतेचा कारक तर, चंद्र मन, भावना आणि मानसिक स्थितीवर नियंत्रण ठेवतो.

Neha Choudhary | Dec 16, 2025, 06:10 PM IST
twitter
1/12

मेष (Aries Zodiac)

प्रेमसंबंधांमध्ये, संवादाद्वारे परिस्थिती हाताळल्याने चांगले परिणाम प्राप्त होणार आहे. तुम्हाला जीवनात आनंद आणि शांती मिळणार आहे. या आठवड्याच्या उत्तरार्धात, तुमच्या जोडीदाराकडून तुम्हाला खूप लक्ष मिळणार आहे. यामुळे तुमच्या आयुष्यात शांती येईल आणि तुमचे मन प्रसन्न राहणार आहे.

twitter
2/12

वृषभ (Taurus Zodiac)

प्रेमसंबंधांसाठी वेळ अनुकूल राहणार आहे. तुमचे परस्पर स्नेह अधिक दृढ होणार असून तुमच्या प्रेम जीवनात आनंदाचा प्रवेश होणार आहे. या आठवड्याच्या उत्तरार्धात तुमच्या आयुष्यात हळूहळू प्रणय प्रवेश करणार आहे. तुमच्या जोडीदारासोबत तुम्हाला आनंददायी अनुभव येणार आहे.

twitter
3/12

मिथुन (Gemini Zodiac)

या आठवड्यात, तुम्हाला तुमच्या प्रेम जीवनात आनंददायी अनुभव येणार आहे. या काळात जुन्या आठवणी ताज्या होणार आहे. या आठवड्यात तुमचा जोडीदार तुमच्याकडे खूप लक्ष देणार असून, ज्यामुळे तुम्ही आनंदी राहणार आहात. आठवड्याचा उत्तरार्ध रोमँटिक काळ असणार असून परस्पर प्रेम वाढणार आहे.

twitter
4/12

कर्क (Cancer Zodiac)

या आठवड्याच्या सुरुवातीला तुमच्या आयुष्यात जे बदल घडवायचे आहेत ते साध्य होण्यासाठी थोडा वेळ लागणार आहे. पण, आठवड्याच्या उत्तरार्धात परिस्थिती बदलणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात तुम्हाला शांती मिळणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत एखाद्या सुंदर ठिकाणी प्रवासाचे नियोजन करणार आहे. तुमच्यापैकी काहींना आठवड्याच्या शेवटी मुलाचा आशीर्वाद मिळणार आहे. 

twitter
5/12

सिंह (Leo Zodiac)

आठवड्याच्या सुरुवातीला तुमच्या प्रेमसंबंधांबद्दल प्रतिकूल बातम्या मिळणार आहे. यामुळे तुमची चिंता देखील वाढणार आहे. पण, आठवड्याच्या उत्तरार्धात, तुमच्यासाठी परिस्थिती सुधारणार आहे आणि परस्पर प्रेम वाढणार आहे.

twitter
6/12

कन्या (Virgo Zodiac)

तुमच्या प्रेम जीवनासाठी हा आठवडा शांतीचा राहणार आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला, वडीलधाऱ्यांचे आशीर्वाद आनंददायी अनुभव देणार असून परस्पर प्रेम वाढणार आहे. या आठवड्यात तुम्हाला एखाद्या खास व्यक्तीच्या सल्ल्याचा फायदा ठरणार आहे. आठवड्याचा शेवट तुमच्यासाठी रोमँटिक काळ असणार आहे.

twitter
7/12

तूळ (Libra Zodiac)

या आठवड्याच्या सुरुवातीला, तुम्हाला तुमच्या प्रेम जीवनात एकटेपणा जाणवणार आहे. तुम्हाला हवे ते लक्ष मिळत नसल्याचे दिसून येणार आहे. पण, आठवड्याच्या उत्तरार्धात परिस्थिती सुधारणार असून तुम्ही आनंदी होणार आहे. तुमच्या जोडीदाराकडूनही तुम्हाला पूर्ण पाठिंबा मिळणार आहे.

twitter
8/12

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

   या आठवड्यात, तुमचे प्रेम जीवन उत्साही असणार आहे, तुमच्या हृदयात आनंद नांदणार आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीपासूनच तुमच्या इच्छा पूर्ण होतील. आठवड्याच्या उत्तरार्धात, तुम्ही आनंदी असाल आणि तुमचे एकमेकांवरील प्रेम अधिक दृढ होणार आहे.  

twitter
9/12

धनु (Sagittarius Zodiac)

हा आठवडा तुमच्या प्रेम जीवनासाठी आनंदी असणार आहे. तुम्हाला तुमच्या आयुष्यात शांती आणि आनंद मिळणार आहे. या आठवड्यात, तुम्ही तुमच्या भविष्याचा विचार करू शकता आणि काही ठोस निर्णय घेणार आहात. आठवड्याचा उत्तरार्ध अनुकूल राहणार असून प्रेमात प्रवेश होणार आहे.

twitter
10/12

मकर (Capricorn Zodiac)

या आठवड्यात तुमच्या प्रेमसंबंधात मतभेद निर्माण होणार आहे. आईसारखे व्यक्तिमत्व देखील तणाव वाढवणार आहे. आठवड्याच्या उत्तरार्धात अनावश्यक वाद टाळणे चांगले राहणार आहे.

twitter
11/12

कुंभ (Aquarius Zodiac)

या आठवड्याच्या सुरुवातीला, तुम्ही तुमच्या प्रेम जीवनात आनंदी असणार आहात. तुमच्या नात्याशी संबंधित बाबींमध्ये व्यस्त राहाल. आठवड्याचा उत्तरार्ध कठीण काळ असणार आहे, तुमच्या आणि तुमच्या प्रियजनांमधील अंतर वाढणार आहे. 

twitter
12/12

मीन (Pisces Zodiac)

आठवड्याच्या सुरुवातीला, एखाद्या तरुण व्यक्तीबद्दल बराच ताण येणार आहे. यामुळे तुमच्या प्रेम जीवनात त्रास आणि चिंता निर्माण होणार आहे. पण आठवड्याच्या उत्तरार्धात, काळ अनुकूल होणार असून तुमचे प्रेम जीवन आनंददायी असणार आहे. (Disclaimer : या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

twitter
पुढील
अल्बम

साखरेऐवजी चहामध्ये घाला 'हा' एक सिक्रेट पदार्थ, मधुमेहाची चिंता विसरून जाल...

पुढील अल्बम

तुमच्या मुलांना सुद्धा पालक आवडत नाही? बनवा हा चटपटीत &#039;पालक चाट&#039;, एकदा खाल्ल्यावर पुन्हा पुन्हा मागतील

तुमच्या मुलांना सुद्धा पालक आवडत नाही? बनवा हा चटपटीत 'पालक चाट', एकदा खाल्ल्यावर पुन्हा पुन्हा मागतील

तुमच्या मुलांना सुद्धा पालक आवडत नाही? बनवा हा चटपटीत 'पालक चाट', एकदा खाल्ल्यावर पुन्हा पुन्हा मागतील 10
साखरेऐवजी चहामध्ये घाला &#039;हा&#039; एक सिक्रेट पदार्थ, मधुमेहाची चिंता विसरून जाल...

साखरेऐवजी चहामध्ये घाला 'हा' एक सिक्रेट पदार्थ, मधुमेहाची चिंता विसरून जाल...

साखरेऐवजी चहामध्ये घाला 'हा' एक सिक्रेट पदार्थ, मधुमेहाची चिंता विसरून जाल... 10
अक्षय खन्नाच्या सावत्र भावाला पाहिलंय का? हुबेहुब विनोद खन्नांची कॉपी दिसतो, आज करतोय &#039;हे&#039; काम

अक्षय खन्नाच्या सावत्र भावाला पाहिलंय का? हुबेहुब विनोद खन्नांची कॉपी दिसतो, आज करतोय 'हे' काम

अक्षय खन्नाच्या सावत्र भावाला पाहिलंय का? हुबेहुब विनोद खन्नांची कॉपी दिसतो, आज करतोय 'हे' काम 10
सलमान खानमुळे अक्षय खन्ना-ऐश्वर्या रायचा ब्रेकअप?

सलमान खानमुळे अक्षय खन्ना-ऐश्वर्या रायचा ब्रेकअप?

सलमान खानमुळे अक्षय खन्ना-ऐश्वर्या रायचा ब्रेकअप? 9