Weekly Love Horoscope : कलानिधी योग 'या' लोकांच्या आयुष्यात असणार प्रेमच प्रेम , कशी असेल तुमची या आठवड्यात Love Life?
Weekly Love Rashi Bhavidhya 17 to 23 November 2025 : या आठवड्यात चंद्र आणि शुक्र यांच्या युतीमुळे कलानिधी योग निर्माण होणार आहे. त्याच्या शुभ प्रभावामुळे कला, संगीत आणि सर्जनशीलता क्षेत्रातील व्यक्तींना विशेष यश मिळणार आहे. असा हा आठवडा मेष ते मीन राशीपर्यंतच्या सर्व 12 राशींसाठी नोव्हेंबरचा तिसरा आठवडा लव्ह लाइफसाठी कसा असेल पाहात...
Neha Choudhary | Nov 16, 2025, 02:10 PM IST
1/12
मेष (Aries Zodiac)
या लोकांना या आठवड्यात प्रेमाच्या बाबतीत काही अडचणी येणार आहेत. आठवड्याच्या सुरुवातीला काही अप्रिय बातम्या तुम्हाला अस्वस्थ करणार आहेत. यामुळे नातेसंबंधांमध्ये थोडासा तणाव निर्माण होणार आहे. पण आठवडा जसजसा पुढे जाईल तसतसे परिस्थिती तुमच्या बाजूने असणार आहे. समजूतदारपणा तुमच्या नात्यात गोडवा परत आणणार आहे. आठवड्याच्या मध्यापासून तुमचे प्रेम जीवन रोमँटिक वळण येणार आहे. तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत आनंदाचे क्षण घालवणार आहात.
2/12
वृषभ (Taurus Zodiac)
या आठवड्यात या लोकांसाठी प्रेम जीवन सामान्य राहणार आहे. तुमच्या नात्यातील परस्पर विश्वास आणि प्रेम अधिक दृढ होणार. ज्यामुळे तुम्हाला तुमच्या जोडीदारासोबत खरोखर शांती आणि आरामदायी वाटणार आहे. पण, आठवड्याच्या उत्तरार्धात काही निराशा वाटेल. तुमच्या काही इच्छा पूर्ण होण्यास वेळ लागणार आहे आणि यामुळे थोडे दुःखाची भावना निर्माण होणार आहे.
3/12
मिथुन (Gemini Zodiac)
या आठवड्यात या लोकांसाठी तुमच्या प्रेम जीवनात काही चढ-उतार पाहिला मिळणार आहे. सुरुवातीला, गैरसमजामुळे तुम्हाला अस्वस्थ वाटणार आहे. संवादाचा अभाव तणाव वाढवू शकतो. आठवडा जसजसा पुढे जाईल तसतसे परिस्थित बदल पाहिला मिळेल. आठवड्याच्या उत्तरार्धात, नातेसंबंध पुन्हा गोड होतील आणि तुमचे प्रेम जीवन सुंदरपणे पुढे जाणार आहे. आनंद आणि समृद्धी निर्माण होणार आहे. तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत रोमँटिक क्षणांचा आनंद घेणार आहात.
4/12
कर्क (Cancer Zodiac)
या लोकांसाठी हा आठवडा त्यांच्या प्रेम जीवनात अत्यंत शुभ राहणार आहे. संपूर्ण आठवडा तुमच्या आयुष्यात प्रेमाचा लवलेश राहणार आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला, कुटुंबातील वृद्धांकडून आशीर्वाद मिळाल्याने मनाला शांती मिळणार आहे. तुमच्या जोडीदारासोबत वेळ घालवल्याने तुम्हाला आनंद मिळणार आहे. आठवड्याच्या मध्यात तुम्हाला आनंद वाटणार आहे. तुमचे प्रेम उघडपणे व्यक्त करण्याची ही योग्य वेळ असणार आहे.
5/12
सिंह (Leo Zodiac)
प्रेमाच्या बाबतीत या लोकांसाठी हा आठवडा नवीन शक्यतांनी भरलेला असणार आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला घेतलेला निर्णय सकारात्मक परिणाम देणारा असणार आहे. तुमच्या आणि तुमच्या जोडीदारामधील समजुतदारी मजबूत होणार आहे. आठवड्याच्या उत्तरार्धात परिस्थिती पूर्णपणे तुमच्या बाजूने असणार आहे. प्रेमसंबंध अधिक दृढ होणार असून तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत सुंदर क्षण व्यतित करणार आहात.
6/12
कन्या (Virgo Zodiac)
या लोकांना या आठवड्यात त्यांच्या प्रेम जीवनात काही चढ-उतार पाहिला मिळतील. सुरुवातीला, नातेसंबंध तणावपूर्ण असणार आहे. ज्यामुळे तुम्हाला थोडे अस्वस्थ वाटणार आहे. यामुळे मतभेद होण्याची भीती आहे. या काळात संयम आणि समजूतदारपणा आवश्यक असणार आहे. पण, आठवड्याच्या उत्तरार्धात गोष्टी हळूहळू सुधारणार आहेत. परस्पर प्रेम आणि विश्वास पुन्हा मजबूत होणार आहे. आठवड्याच्या अखेरीस, तुमच्या जोडीदारासोबतची तुमची समजूतदारपणा देखील वाढणार आहे.
7/12
तूळ (Libra Zodiac)
या लोकांसाठी हा आठवडा प्रेम आणि रोमान्सने भरलेला असणार आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला गोष्टी थोड्या सामान्य राहणार आहे. पण तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराशी अधिक जोडलेले वाटणार आहे. आठवड्याच्या उत्तरार्धात, तुमच्या आकर्षक व्यक्तिमत्त्वाचा तुमच्या जोडीदारावर कायमचा प्रभाव पडणार आहे. तुम्ही तुमच्या रोमँटिक शैलीने त्यांना प्रभावित करणार आहात. तुमच्या नात्यात गोडवा आणि जवळीक वाढणार आहे.तुमचे प्रेम जीवन मजबूत होणार आहे.
8/12
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
या आठवड्याची सुरुवात या लोकांसाठी थोडी आव्हानात्मक असणार आहे. तुमचे नाते मजबूत करण्यासाठी तुम्हाला काही अतिरिक्त प्रयत्न करावे लागणार आहेत. या काळात, तुम्हाला संयमाने परिस्थिती हाताळावी लागणार आहे. जर तुम्ही शांत मनाने परिस्थिती हाताळली तर आठवड्याच्या उत्तरार्धात परिस्थिती सुधारण्यास सुरुवात होणार आहे. आईच्या सल्ल्याने तुमचे प्रेमसंबंध मजबूत होणार आहे. हळूहळू, परस्पर प्रेम पुन्हा वाढणार आहे.
9/12
धनु (Sagittarius Zodiac)
या लोकांसाठी, या आठवड्यात तुमच्या प्रेम जीवनात हळूहळू सकारात्मक बदल पाहिला मिळणार आहे. सुरुवातीला तुमचे नाते उबदार आणि समजूतदार आणि मजबूत होणार आहे. आठवड्याच्या उत्तरार्धात तुमच्या प्रेम जीवनात आनंदाचे आगमन होणार आहे. तुम्हाला प्रणय आणि प्रेमाने भरलेले क्षण घालवण्यासाठी वेळ मिळणार आहे. तुमच्या नात्याला पुढे नेण्याची हीच वेळ असणार आहे.
10/12
मकर (Capricorn Zodiac)
या लोकांना या आठवड्यात त्यांच्या प्रेम जीवनात मिश्र परिणाम अनुभवायला मिळणार आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला तुम्ही थोडे भावनिक असणार आहे. तुमच्या नात्यात काही चढ-उतार पाहिला मिळणार आहे. आठवड्याच्या उत्तरार्धात परिस्थिती सुधारणार आहे. तुमच्या जोडीदारासोबतचे तुमचे नाते अधिक घट्ट होणार आहे. तुमच्या दोघांमधील प्रेम आणि समज अधिक घट्ट होणार आहे. या काळात तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत स्थलांतर करण्याची योजना आखणार आहात.
11/12
कुंभ (Aquarius Zodiac)
या लोकांसाठी, हा आठवडा तुमच्या प्रेम जीवनात आनंद असणार आहे. तुमच्या आणि तुमच्या जोडीदारामधील प्रेम आणि विश्वास दृढ होणार आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला, कुटुंबातील वडीलधाऱ्यांचे आशीर्वाद तुमच्या नात्यात स्थिरता आणणार आहे. या काळात, तुमचे प्रेम जीवन अधिक आनंददायी असणार आहे. आठवडा जसजसा पुढे जाईल तसतसे तुमचे प्रेमसंबंध अधिक दृढ होणार आहे. तुमच्या नात्याला पुढील स्तरावर नेण्यासाठी हा एक अतिशय शुभ काळ असणार आहे.
12/12