Weekly Love Horoscope : प्रेमाच्या बाबतीत संयम बाळगावा अन्यथा..., तर या लोकांच्या नात्यात येईल गोडवा; या आठवड्यात कशी आहे तुमची Love Life?

Weekly Love Rashi Bhavidhya 23 to 29 March 2026 : मार्च महिन्याचा शेवटचा आठवडा प्रेम जीवनासाठी भावनिक आत्मपरीक्षण, प्रामाणिक संवाद आणि नात्यांमध्ये नव्याने आलेला जिव्हाळा घेऊन आला आहे. काहींना त्यांच्या जोडीदाराशी किंवा कुटुंबाशी अधिक घट्ट नाते तयार करणार आहे. काही राशी शांत संवादातून जुने गैरसमज दूर करणार आहेत. तर 26 मार्च रोजी शुक्राचे मेष राशीत होणारे संक्रमण प्रेम जीवनात नवीन ऊर्जा आणणार आहे.  ज्यामुळे मोकळेपणा, आकर्षण आणि प्रेमात नवीन सुरुवात होण्यास प्रेरणा मिळणार आहे.

Neha Choudhary | Mar 22, 2026, 01:24 AM IST
मेष (Aries Zodiac)

या आठवड्याच्या सुरुवातीला प्रेमसंबंध थोडे नाजूक असणार आहे. तुम्हाला कौटुंबिक स्थैर्य आणि तुमच्या प्रियजनांच्या सुरक्षिततेची अधिक काळजी वाटणार आहे. जर तुम्ही नात्यात असाल, तर तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराबद्दल संरक्षणाची भावना वाटणार आहे. नातेवाईक किंवा भावंडांसोबत किरकोळ गैरसमज निर्माण होणार आहे. पण शांतपणे बोलून ते सोडवले जाऊ शकतात. आठवडा जसजसा पुढे जाईल, तसतसे वातावरण अधिक सुखद होणार आहे. तुम्ही तुमच्या जोडीदारावर अधिक प्रेम व्यक्त करणार आहात. एकत्र वेळ घालवल्याने आनंद मिळणार आहे. अविवाहित व्यक्तींना असा कोणीतरी भेटू शकतो जो त्यांच्या आत्मविश्वासाची कदर करणार आहे.

वृषभ (Taurus Zodiac)

या आठवड्यात तुमचे प्रेमजीवन शांततापूर्ण राहणार आहे. सुरुवातीला, तुम्ही थोडे अधिक भावनिक व्हाल आणि आपल्या प्रियजनांची काळजी घेण्यासाठी उत्सुक असणार आहात. कुटुंबासोबत घालवलेले क्षण किंवा तुमच्या जोडीदारासोबतचे छोटे संवाद तुम्हाला सुरक्षिततेची भावना देणार आहे. आठवड्याच्या मध्यात कौटुंबिक जबाबदाऱ्या किंवा व्यावहारिक बाबींवर चर्चा होणार आहे. या गोष्टी संयमाने हाताळणे हिताचे असणार आहे. आठवड्याच्या अखेरीस, नातेसंबंध पुन्हा हलके वाटणार आहे. घरी आरामात वेळ घालवणे किंवा तुमच्या जोडीदारासोबत मनमोकळ्या गप्पा मारल्याने तुमच्या मनाला शांती आणि दिलासा मिळणार आहे.

मिथुन (Gemini Zodiac)

आठवड्याच्या सुरुवातीला, तुम्ही नातेसंबंधांमधील काही भावनिक समस्यांबद्दलच्या विचारांमध्ये पूर्णपणे मग्न राहणार आहात. एखादे जुने संभाषण किंवा अपूर्ण राहिलेली चर्चा तुमच्या मनात रेंगाळू राहणार आहे. यामुळे तुम्हाला तुमच्या भावना समजून घेण्यास मदत मिळणार आहे. पण त्याचा जास्त विचार करू नका. दिवस जसजसा पुढे जाईल, तसतसे संभाषण अधिक सोपे आणि मोकळे होणार आहे. तुम्ही अधिक सखोल संभाषणासाठी मित्र, भावंडे किंवा एखाद्या खास व्यक्तीशी पुन्हा संपर्क साधणार आहे. आठवड्याच्या अखेरीस, मित्रांसोबत मिसळल्याने तुमचा मूड सुधारणार आहेत. जेव्हा तुम्ही तुमच्या भावना प्रामाणिकपणे व्यक्त कराल, तेव्हा प्रेमाचा मार्ग अधिक सोपा होणार आहे. 

कर्क (Cancer Zodiac)

आठवड्याच्या सुरुवातीला नातेसंबंध खूप भावनिक असणार आहे. मित्र किंवा सामाजिक व्यक्तींकडून मिळणाऱ्या पाठिंब्यामुळे तुम्हाला आदर मिळणार आहे. यामुळे तुम्हाला सुरक्षित भावना जाणवणार आहे. या आठवड्यात, तुमचा काळजी घेणारा स्वभाव अधिक दृढ होणार आहे. तुम्ही तुमच्या प्रियजनांचे रक्षण करणार आहात, पण तुम्ही खूप संवेदनशील देखील राहणार आहे. जर काही वाईट वाटत असेल, तर ते मनात दाबून ठेवण्याऐवजी प्रेमाने बोलणे हिताचे ठरणार आहे. प्रामाणिक संभाषणांमुळे नातेसंबंध अधिक घट्ट होणार आहे. 

सिंह (Leo Zodiac)

आठवड्याच्या सुरुवातीला तुमच्या प्रेम जीवनात काहीसा गंभीर टप्पा येणार आहे. कौटुंबिक जबाबदाऱ्या किंवा अपेक्षांमुळे तुम्हाला गंभीर वाटणार आहे. यामुळे तुम्हाला प्रणयासाठी कमी वेळ मिळणार आहे. आत्मचिंतनासाठी तुम्हाला काही एकांत वेळेची गरज वाटणार आहे. पण, हा आठवडा जसजसा पुढे जाईल, तसतसा तुमचा उत्साह आणि आत्मविश्वास परत येणार आहे. आठवड्याच्या अखेरीस, तुम्ही तुमच्या जोडीदारासमोर तुमचे प्रेम अधिक मोकळेपणाने व्यक्त करणार आहात. रोमँटिक हावभाव आणि मनमोकळ्या संभाषणांमुळे तुमचे नाते अधिक घट्ट होणार आहे. अविवाहित व्यक्तींच्या सामाजिक वर्तुळात वाढ होणार आहे, ज्यामुळे तुमच्या उत्साही व्यक्तिमत्त्वाची प्रशंसा करणाऱ्या लोकांना आकर्षित करणे सोपे होणार आहे. 

कन्या (Virgo Zodiac)

 या आठवड्यात नातेसंबंध स्थिर राहणार आहे, पण तुम्ही थोडे व्यस्त असणार आहात. सुरुवातीला, एखाद्या अनुभवी व्यक्तीचा सल्ला घेतल्यास तुम्हाला तुमच्या नात्याकडे नव्या दृष्टिकोनातून पाहण्यास मदत मिळणार आहे. त्यांचा सल्ला तुम्हाला चांगले निर्णय घेण्यास मदत करणार आहे.  कामाच्या दबावामुळे आठवड्याच्या मध्यात प्रियजनांसोबत वेळ घालवणे कठीण होणार आहे. मात्र, आठवड्याच्या शेवटी मित्रांची सोबत नातेसंबंध अधिक दृढ करणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी शांतपणे चिंतन केल्यास, तुमच्यासाठी कोणते नातेसंबंध खरोखर महत्त्वाचे आहेत हे समजण्यास मदत या आठवड्यात तुम्हाला मिळणार आहे.

तूळ (Libra Zodiac)

प्रेमाच्या बाबतीत हा आठवडा फार महत्त्वाचा ठरणार आहे. सुरुवातीला, तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत विश्वास, वचनबद्धता किंवा सामायिक जबाबदारी यांसारख्या अधिक गंभीर विषयांवर चर्चा करणार आहात. आठवडा जसजसा पुढे जाईल, तसतशी तुमची समज नात्याबद्दल वाढणार आहे. आठवड्याच्या मध्यात कौटुंबिक बाबींवर लक्ष केंद्रित करणे थोडे थकवणारे असणार आहे. पण, आठवड्याच्या शेवटी, मित्रांसोबत मिसळल्याने आणि पार्टी केल्याने तुमचा मूड हलका होणार असून तुम्हाला पुन्हा ऊर्जा मिळणार आहे.

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

या आठवड्यात, नातेसंबंध अधिक घट्ट आणि अर्थपूर्ण असणार आहे. सुरुवातीला, तुम्हाला वचनबद्धता, प्रामाणिकपणा आणि सुरक्षिततेची चिंता वाटणार आहे. काही संदिग्धता असल्यास, तुम्ही तुमच्या जोडीदाराकडून स्पष्ट उत्तरे आणि आश्वासनाची अपेक्षा करणार आहात. आठवड्याच्या मध्यात पैशांविषयी किंवा सामायिक जबाबदाऱ्यांविषयी चर्चा होणार आहे. या बाबी शांतपणे हाताळणार आहात. आठवडा जसजसा पुढे जाईल, तसतसे तुमचे भावनिक नाते अधिक घट्ट होणार आहे. पण, गर्व किंवा अहंकार टाळा. संयम आणि सहानुभूती तुमच्या नात्यात सुसंवाद टिकवून ठेवण्यात मदत मिळणार आहे. 

धनु (Sagittarius Zodiac)

आठवड्याच्या सुरुवातीला प्रेमाच्या बाबतीत संयम बाळगावा लागणार आहे. तुमचे लक्ष प्रियजनांना मदत करण्यावर किंवा कौटुंबिक जबाबदाऱ्या पार पाडण्यावर असणार आहे. हे कदाचित फारसे रोमँटिक वाटणार नाही, पण यामुळे विश्वास दृढ होणार आहे. आठवडा जसजसा पुढे जाईल, तसतसे तुमच्या जोडीदारासोबतचे संभाषण अधिक अर्थपूर्ण होणार आहे. प्रामाणिक संवादामुळे लहानसहान चिंता दूर होण्यास मदत मिळणार आहे. आठवड्याच्या अखेरीस वातावरण अधिक निवांत असणार आहे. तुम्हाला खूप सकारात्मक वाटणार आहे.  तुम्ही तुमच्या प्रियजनांसोबत आनंदाचे क्षण घालवणार आहात. 

मकर (Capricorn Zodiac)

आठवड्याची सुरुवात प्रेमाने भरलेली असणार आहे. तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत किंवा कुटुंबासोबत चांगला वेळ व्यतित करणार आहात. छोट्या छोट्या कृतींमधून स्नेह व्यक्त केल्याने नातेसंबंध अधिक घट्ट होणार आहे. आठवड्याच्या मध्यात दैनंदिन कामे किंवा जबाबदाऱ्यांबद्दल चर्चा होणार आहे. या चर्चा शांतपणे हाताळल्याने संतुलन टिकून राहणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी अधिक सखोल चर्चा होणार आहे, ज्यामुळे तुम्हाला एकमेकांना अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यास मदत मिळणार आहे. या चर्चांमुळे तुमच्या नात्यात विश्वास आणि स्थिरता वाढणार आहे. 

कुंभ (Aquarius Zodiac)

मार्च महिन्याचा शेवटचा आठवडा तुमच्या प्रेम जीवनासाठी सकारात्मक असणार आहे. तुम्ही घरातील भावनिक नात्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यास प्रेरित होणार आहात. तुम्हाला प्रियजनांसोबत शांत वेळ घालवावासा वाटणार आहे. आठवड्याच्या मध्यात कुटुंब किंवा मित्रांसोबत मजेदार गप्पा आणि आनंदाचे क्षण व्यतित करणार आहात. यामुळे तुमचे नातेसंबंध अधिक दृढ होणार आहे. आठवड्याच्या अखेरीस प्रियजनांप्रति असलेली जबाबदारी वाढणार आहे. संयम आणि समजूतदारपणा दाखवल्याने घरात शांतता टिकून राहणार आहे. एकमेकांना भावनिक आधार देण्याचे महत्त्व तुम्हाला जाणवणार आहे. 

मीन (Pisces Zodiac)

या आठवड्यात प्रेम आणि पाठिंबा दोन्ही टिकून राहणार आहे. भावंडांशी किंवा जवळच्या नातेवाईकांशी तुमचे सकारात्मक संवाद घडणार आहे. ज्यामुळे आपलेपणाची भावना निर्माण होणार आहे. हा आठवडा जसजसा पुढे जाणार आहे, तसतसे तुमचे लक्ष घर आणि शांततेकडे वळणार आहे. कुटुंबासोबत किंवा तुमच्या जोडीदारासोबत वेळ घालवल्याने आनंद आणि दिलासा मिळणार आहे. या आठवड्याच्या अखेरीस, प्रेम अधिक घट्ट होणार आहे. हलक्या जबाबदाऱ्यांबद्दलही चर्चा होणार आहेत. या समस्या शांतपणे हाताळल्याने संतुलन टिकून राहणार असून नातेसंबंध अधिक दृढ होण्यास मदत मिळणार आहे. (Disclaimer : या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

