Weekly Love Horoscope : नवम पंचम योग 'या' लोकांच्या जीवनात आणणार प्रेमाची लाट, कशी असणार तुमची या आठवड्यातील Love Life?
Weekly Love Rashi Bhavidhya 24 to 30 November 2025 : नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात, गुरु आणि शुक्र ग्रह एकत्र येऊन नवम पंचम योग निर्माण झाला आहे. वैदिक ज्योतिषशास्त्रात हा अत्यंत शुभ योग मानला जातो. नोव्हेंबरचा शेवटचा आठवडा मेष ते मीन राशीपर्यंतच्या सर्व 12 राशींसाठी लव्ह लाइफच्या दृष्टीने कसा असेल जाणून घ्या.
Neha Choudhary | Nov 25, 2025, 06:26 PM IST
मेष (Aries Zodiac)
या आठवड्याच्या सुरुवातीला आनंदाचे आगमन होणार आहे. पती-पत्नीमधील प्रेम अधिक दृढ होणार आहे. पण, तुमच्या मनात काही चिंता किंवा अस्वस्थता राहणार आहे. आठवड्याचा उत्तरार्ध तुमच्यासाठी शुभ असणार आहे. तुम्ही तुमच्या आयुष्यात आनंदी राहणार आहे. तुमचे प्रेम जीवन सुधारण्यासाठी, तुम्ही भविष्याशी संबंधित काही ठोस निर्णय घेणार आहात.
वृषभ (Taurus Zodiac)
मिथुन (Gemini Zodiac)
या आठवड्याच्या सुरुवातीला, तुम्हाला तुमच्या प्रेम जीवनात दुरावा जाणवणार आहे. तुमच्या आयुष्यात कोणीतरी एन्ट्री मारणार आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला प्रेम जीवनात अडचणी येणार आहेत. पण, आठवड्याच्या उत्तरार्धात, गोष्टी सुधारणा पाहिला मिळेल. तुमचे प्रेम अधिक दृढ होणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी तुम्हाला तुमच्या प्रेम जीवनाशी संबंधित काही चांगल्या बातम्या मिळणार आहे.
कर्क (Cancer Zodiac)
सिंह (Leo Zodiac)
या आठवड्यात, तुम्ही संयम बाळगला हवं. तरच तुमच्या आयुष्यात पुढे वाटचाल करु शकणार आहे. तुम्ही तुमचे प्रेम जीवन जितके संयमाने हाताळाल तितके चांगले परिणाम मिळणार आहेत. या आठवड्यात, तुमच्या प्रेमसंबंधांमध्ये तुम्हाला आनंददायी अनुभव येणार आहेत. आठवड्याच्या उत्तरार्धात, जर तुम्ही तुमच्या अंतर्ज्ञानाचे पालन केले आणि निर्णय घेतले तर तुम्हाला चांगले परिणाम मिळणार आहे.
कन्या (Virgo Zodiac)
तूळ (Libra Zodiac)
या आठवड्यात, तुमच्या प्रेमसंबंधात आनंद आणि समृद्धी नांदणार आहे. तुमच्या आकर्षक व्यक्तिमत्त्वाने तुम्ही तुमच्या जोडीदाराला प्रभावित करण्यात यशस्वी होणार आहे. हा आठवडा रोमँटिक असणार आहे. नोव्हेंबरचा शेवटचा आठवडा तुमच्या आयुष्यात आनंद आणि समृद्धीची लाट येणार आहे. आठवड्याच्या उत्तरार्धात तुम्हाला तुमच्या प्रेमसंबंधांशी संबंधित काही सकारात्मक बातम्या मिळणार आहे.
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
धनु (Sagittarius Zodiac)
हा आठवडा तुमच्या प्रेमसंबंधांसाठी शुभ राहणार आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला कोणताही निर्णय घेताना सावधगिरी बाळगल्याने तुमच्या जीवनात शांती नांदणार आहे. या काळात तुमची परस्पर समजूतदारपणाही सुधारणार आहे. आठवड्याच्या उत्तरार्धात, तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत लग्न समारंभाला उपस्थित राहणार आहात. आठवड्याचा उत्तरार्ध तुमच्या प्रेम जीवनासाठी आनंददायी असणार आहात.
मकर (Capricorn Zodiac)
या आठवड्यात, तुम्ही तुमच्या प्रेमसंबंधांबद्दल माहितीपूर्ण निर्णय घेणार आहात. परिस्थिती हाताळण्यासाठी तुम्ही जितके संयम आणि चातुर्य वापराल तितके चांगले परिणाम मिळणार आहेत. कोणतीही निराशा कठीण काळ आणणार आहे. आठवड्याच्या उत्तरार्धात, तुम्हाला परस्पर समंजसपणा निर्माण करण्यासाठी अधिक प्रयत्न करावे लागणार आहे.
कुंभ (Aquarius Zodiac)
