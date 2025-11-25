English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Weekly Love Horoscope : नवम पंचम योग 'या' लोकांच्या जीवनात आणणार प्रेमाची लाट, कशी असणार तुमची या आठवड्यातील Love Life?

Weekly Love Rashi Bhavidhya 24 to 30 November 2025 : नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात, गुरु आणि शुक्र ग्रह एकत्र येऊन नवम पंचम योग निर्माण झाला आहे. वैदिक ज्योतिषशास्त्रात हा अत्यंत शुभ योग मानला जातो. नोव्हेंबरचा शेवटचा आठवडा मेष ते मीन राशीपर्यंतच्या सर्व 12 राशींसाठी लव्ह लाइफच्या दृष्टीने कसा असेल जाणून घ्या.

Neha Choudhary | Nov 25, 2025, 06:26 PM IST
मेष (Aries Zodiac)

  या आठवड्याच्या सुरुवातीला आनंदाचे आगमन होणार आहे. पती-पत्नीमधील प्रेम अधिक दृढ होणार आहे. पण, तुमच्या मनात काही चिंता किंवा अस्वस्थता राहणार आहे. आठवड्याचा उत्तरार्ध तुमच्यासाठी शुभ असणार आहे. तुम्ही तुमच्या आयुष्यात आनंदी राहणार आहे. तुमचे प्रेम जीवन सुधारण्यासाठी, तुम्ही भविष्याशी संबंधित काही ठोस निर्णय घेणार आहात.

वृषभ (Taurus Zodiac)

हा आठवडा तुमच्या प्रेम जीवनासाठी शुभ सिद्ध होणार आहे. या काळात तुमचे जीवन आनंदाने भरलेले राहणार आहे. पती-पत्नीमधील समजुतदारपणा उत्कृष्ट राहणार असून तुमच्यामधील प्रेम वाढणार आहे. आठवड्याच्या उत्तरार्धात काही अडचणी येण्याची चिन्ह आहेत. काही बातमी मिळाल्यानंतर तुम्हाला दुःख होणार आहे. 

मिथुन (Gemini Zodiac)

या आठवड्याच्या सुरुवातीला, तुम्हाला तुमच्या प्रेम जीवनात दुरावा जाणवणार आहे. तुमच्या आयुष्यात कोणीतरी एन्ट्री मारणार आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला प्रेम जीवनात अडचणी येणार आहेत. पण, आठवड्याच्या उत्तरार्धात, गोष्टी सुधारणा पाहिला मिळेल. तुमचे प्रेम अधिक दृढ होणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी तुम्हाला तुमच्या प्रेम जीवनाशी संबंधित काही चांगल्या बातम्या मिळणार आहे. 

कर्क (Cancer Zodiac)

   या लोकांसाठी हा आठवडा खूप शुभ सिद्ध होणार आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीपासूनच संतुलन राखल्याने तुमचे प्रेमसंबंध मजबूत होणार आहे. या काळात तुमच्या प्रेम जीवनात आनंद राहणार आहे. आठवड्याच्या उत्तरार्धात चर्चेद्वारे समस्या सोडवल्यास चांगले परिणाम मिळणार आहे. 

सिंह (Leo Zodiac)

  या आठवड्यात, तुम्ही संयम बाळगला हवं. तरच तुमच्या आयुष्यात पुढे वाटचाल करु शकणार आहे. तुम्ही तुमचे प्रेम जीवन जितके संयमाने हाताळाल तितके चांगले परिणाम मिळणार आहेत. या आठवड्यात, तुमच्या प्रेमसंबंधांमध्ये तुम्हाला आनंददायी अनुभव येणार आहेत. आठवड्याच्या उत्तरार्धात, जर तुम्ही तुमच्या अंतर्ज्ञानाचे पालन केले आणि निर्णय घेतले तर तुम्हाला चांगले परिणाम मिळणार आहे.

कन्या (Virgo Zodiac)

या आठवड्याच्या सुरुवातीला तुमचा मूड उदास असणार आहे. तुम्हाला असे वाटेल की तुम्हाला जे हवे आहे ते मिळत नाहीये. तुमच्या प्रेम जीवनात चिंता वाढणार आहे. या आठवड्यात तुम्हाला अहंकाराच्या संघर्षांना देखील व्यवस्थापित करावे लागणार आहे, ज्यामुळे मतभेद वाढण्याची शक्यता आहे. 

तूळ (Libra Zodiac)

या आठवड्यात, तुमच्या प्रेमसंबंधात आनंद आणि समृद्धी नांदणार आहे. तुमच्या आकर्षक व्यक्तिमत्त्वाने तुम्ही तुमच्या जोडीदाराला प्रभावित करण्यात यशस्वी होणार आहे. हा आठवडा रोमँटिक असणार आहे. नोव्हेंबरचा शेवटचा आठवडा तुमच्या आयुष्यात आनंद आणि समृद्धीची लाट येणार आहे. आठवड्याच्या उत्तरार्धात तुम्हाला तुमच्या प्रेमसंबंधांशी संबंधित काही सकारात्मक बातम्या मिळणार आहे.   

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

या आठवड्याच्या सुरुवातीला तुम्ही भावनिकदृष्ट्या अस्वस्थ राहणार आहात. या आठवड्यात परिस्थिती तुमच्यासाठी प्रतिकूल राहणार आहे. प्रेमासाठी हा काळ चांगला नसेल. पण आठवड्याच्या उत्तरार्धात, गोष्टी हळूहळू सुधारणार असून तुमचे प्रेम दृढ होणार आहे.

धनु (Sagittarius Zodiac)

हा आठवडा तुमच्या प्रेमसंबंधांसाठी शुभ राहणार आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला कोणताही निर्णय घेताना सावधगिरी बाळगल्याने तुमच्या जीवनात शांती नांदणार आहे. या काळात तुमची परस्पर समजूतदारपणाही सुधारणार आहे. आठवड्याच्या उत्तरार्धात, तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत लग्न समारंभाला उपस्थित राहणार आहात. आठवड्याचा उत्तरार्ध तुमच्या प्रेम जीवनासाठी आनंददायी असणार आहात.

मकर (Capricorn Zodiac)

या आठवड्यात, तुम्ही तुमच्या प्रेमसंबंधांबद्दल माहितीपूर्ण निर्णय घेणार आहात. परिस्थिती हाताळण्यासाठी तुम्ही जितके संयम आणि चातुर्य वापराल तितके चांगले परिणाम मिळणार आहेत. कोणतीही निराशा कठीण काळ आणणार आहे. आठवड्याच्या उत्तरार्धात, तुम्हाला परस्पर समंजसपणा निर्माण करण्यासाठी अधिक प्रयत्न करावे लागणार आहे. 

कुंभ (Aquarius Zodiac)

हा आठवडा तुमच्या प्रेम जीवनासाठी शुभ असणार आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला उत्सव वाटणार आहे. जरी ते तुमच्या अपेक्षांनुसार नसले तरी. आठवड्याच्या उत्तरार्धात शांती येणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनाबद्दल काही सकारात्मक बातम्या मिळणार आहेत.

मीन (Pisces Zodiac)

या आठवड्यात, तुम्हाला तुमच्या प्रेमसंबंधांमध्ये आनंददायी अनुभव येणार आहेत. आठवड्याच्या सुरुवातीला प्रेमसंबंध हळूहळू तुमच्या आयुष्यात प्रवेश करणार आहेत. ज्यामुळे शांती आणि समाधान प्राप्त होणार आहे. आठवड्याच्या उत्तरार्धात, एखाद्याच्या मदतीने, तुमचे प्रेम जीवन चैतन्यशील राहिल आणि तुमचे परस्पर प्रेम द्विगुणीत होणार आहे. (Disclaimer : या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

