Weekly Love Horoscope : प्रपोज करण्यासाठी बेस्ट आठवडा, तर या जोडप्यामध्ये गैरसमज...; या आठवड्यात कशी आहे तुमची Love Life?

Written ByNeha ChoudharyUpdated byNeha Choudhary
Published: May 25, 2026, 08:03 AM IST|Updated: May 25, 2026, 08:03 AM IST

Weekly Love Rashi Bhavidhya 25 to 31 May 2026 : पैसा, करिअर आणि आरोग्य आयुष्यात अनेक प्रश्न असतात. पण याशिवाय एक चिंता असते ती म्हणजे आपलं प्रेम जीवन कसं असणार आहे. खरंतर जोडीदार योग्य असेल तर आयुष्यातील अनेक समस्या किंवा कठीण प्रसंग सहज निघून जातात. त्यामुळे हा आठवडा प्रेम जीवनासाठी कसा असणार आहे. जाणून घ्या मेष ते मीन राशीच्या लोकांचे साप्ताहिक लव्ह लाइफ राशीभविष्य ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ डॉ. कविता ओझा यांनी...

मेष (Aries Zodiac)

 

संभाषणाबद्दल काळजी घ्या. गैरसमज होऊ शकतात. काही काळानंतक नात्यांमध्ये गोडवा येईल. असुरक्षिततेच्या जुन्या भावना परत येऊ शकतात. 

वृषभ (Taurus Zodiac)

 

तुमच्या नात्यात भावनिक बंध आणि शांततेचे क्षण असणार आहेत. प्रियजनांसोबत चांगला वेळ घालवणार आहात. तुमच्या जोडीदाराला थोडा मानसिक थकवा जाणवणार आहे. वैवाहिक जीवनात वाद टाळा आणि हट्टीपणा टाळा.

मिथुन (Gemini Zodiac)

 

संपूर्ण लक्ष कुटुंब आणि घरगुती जबाबदाऱ्यांवर लक्ष देणार आहात. लोक तुमच्याकडे आकर्षित होतील. प्रेमसंबंध आणि परस्पर समन्वय सुधारणार आहे. कामाचा ताण तुमच्या नात्यावर हावी होऊ देऊ नका.

कर्क (Cancer Zodiac)

तुमचा संवाद आणि परस्पर सामंजस्य सुधारणार आहे. तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराच्या आणि कुटुंबाच्या खूप जवळ असल्यासारखे वाटणार आहे. तुम्हाला तुमच्या भावना समजून घेण्यास मदत मिळणार आहे. जोडीदारासोबत प्रणय आणि जवळीक वाढणार आहे. तुमच्या अपेक्षा लगेच पूर्ण न झाल्यास अतिप्रतिक्रिया देऊ नका.

सिंह (Leo Zodiac)

या आठवड्यात तुमच्या जोडीदाराला असे वाटू शकते की तुम्ही भावनिकदृष्ट्या दूर जात आहात. वैयक्तिक जीवनात संतुलन राखणे महत्त्वाचे राहणार आहे. नात्यांमधील कटुता दूर होणार आहे. संभाषणांमध्ये अहंकाराला आड येऊ देऊ नका. 

कन्या (Virgo Zodiac)

तुमची भावनिक संवेदनशीलता वाढणार आहे. तुम्ही प्रत्येक लहानसहान गोष्टीचा किंवा तुमच्या जोडीदाराच्या प्रतिक्रियेचा जास्त विचार करणार आहात. तुमचे नातेसंबंध सांभाळण्यास मदत करणार आहात. लहान सहली किंवा एकत्र घालवलेल्या दर्जेदार वेळेद्वारे तुमचे नाते अधिक घट्ट होणार आहे. 

तूळ (Libra Zodiac)

तुम्ही तुमच्या जोडीदाराकडून भावनिक आधाराची अपेक्षा करणार आहात. जवळच्या नात्यांमध्ये काही तणाव निर्माण होणार आहे. तुमचा आत्मविश्वास आणि आकर्षण परतणार आहे. तुम्हाला प्रणय आणि दीर्घ संभाषणाची संधी मिळणार आहे. तुमचे गैरसमज दूर होणार आहे. 

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

  तुम्हाला मित्रांकडून भावनिक आधार मिळणार आहे. तुमचे लक्ष तुमच्या जोडीदारावर आणि महत्त्वाच्या नात्यांवर देणार आहे. तुमचा आत्मविश्वास आणि आकर्षण वाढणार आहे. प्रेमात उत्कट राहा, पण मालकी हक्क गाजवू नका. 

 

धनु (Sagittarius Zodiac)

तुम्हाला वैयक्तिक आयुष्यासाठी कमी वेळ मिळणार आहे. तुमच्या जोडीदाराला असे वाटू शकते की तुम्ही मानसिकदृष्ट्या दुसरीकडेच आहात. नात्यांमध्ये सुसंवाद टिकवून राहणार आहे. परिपक्व संभाषणांद्वारे गैरसमज दूर करणार आहे. तुम्ही जुन्या आठवणींमध्ये रमणार आहात.

मकर (Capricorn Zodiac)

 

तुमच्या नातेसंबंधात परिपक्वता आणि व्यावहारिक समज आणणार आहे. संवाद अधिक सुलभ राहणार आहे. नातेसंबंधात शांतता टिकून राहणार आहे. सामाजिक आणि प्रेम या दोन्ही जीवनात जवळीक वाढणार आहे. 

कुंभ (Aquarius Zodiac)

 

तुमच्या नात्यातील भावनिक खोली वाढवणार आहे. प्रवासाचे नियोजन किंवा सखोल संभाषणांद्वारे तुमचे नाते अधिक घट्ट होणार आहे. तुमची संभाषणे खेळकर आणि मजेदार ठेवतील. तुम्ही या आठवड्यात भावना मोकळेपणाने व्यक्त करणार आहात. 

मीन (Pisces Zodiac)

जोडपी भविष्यातील नियोजनावर किंवा एकमेकांकडून असलेल्या अपेक्षांवर गंभीर चर्चा करणार आहात. व्यावहारिक राहून परिस्थिती हाताळण्यास मदत करणार आहात. विश्वास आणि जवळीक वाढवणार आहे. संभाषणातून गैरसमज दूर होणार आहे. तुमच्या जुना तणाव कमी होणार आहे. 

(Disclaimer : या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

