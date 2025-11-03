Weekly Love Rashi Bhavidhya 3 to 9 November 2025 : 'या' जोडीदारांमध्ये मतभेद वाढेल, कसं असेल तुमचं या आठवड्यात Love Life?
Weekly Love Horoscope Today 3 to 9 November 2025 : नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात नीचभांग योग आहे. ज्योतिषशास्त्रात नीचभांग योग हा एक अतिशय महत्त्वाचा योग मानला जातो. या योगामुळे तुमच्या प्रेम जीवनासाठी कसं असणार आहे? जाणून घ्या तुमचं लव्ह लाइफ मेष ते मीन राशीच्या लोकांचे...
Neha Choudhary | Nov 03, 2025, 07:03 PM IST
1/12
मेष (Aries Zodiac)
या आठवड्याच्या सुरुवातीला, मेष राशीचे लोक त्यांच्या प्रेम जीवनाबद्दल खूप आनंदी असणार आहेत. त्यांना आनंददायी अनुभव येणार आहे. तुमच्या जोडीदारासोबत दर्जेदार वेळ घालवण्याचा तुम्हाला आनंद मिळणार आहे. आठवड्याचा उत्तरार्ध देखील अनुकूल राहणार आहे. तुमचा जोडीदार तुमच्याकडे खूप लक्ष देणार आहे. या आठवड्यात, तुमचे प्रेम जीवन उत्साही असणार आहे. तुमचे मन आनंदी राहणार आहे.
2/12
वृषभ (Taurus Zodiac)
या आठवड्याच्या सुरुवातीला, तुम्ही शांत मनाने कोणताही निर्णय घेणार आहात. तुमचे जीवन आनंदी असणार आहे. तुमचा संयम आणि चातुर्य तुमच्यासाठी ब्रह्मास्त्रासारखे काम करणार आहेत. यामुळे प्रेमसंबंधांमध्ये प्रेम निर्माण होणार आहे. पण आठवड्याच्या उत्तरार्धात अहंकार संघर्ष वाढणार आहे. ज्यामुळे परस्पर अस्वस्थता किंवा मतभेद होण्याची शक्यता आहे.
3/12
मिथुन (Gemini Zodiac)
या आठवड्याच्या सुरुवातीला, तुम्ही तुमच्या प्रेमसंबंधांबद्दल आनंदी असणार आहे. चांगल्या भविष्यासाठी काही ठोस निर्णय देखील घेणार आहात. आठवड्याच्या सुरुवातीला, तुमच्या प्रेम जीवनात परस्पर स्नेह वाढणार आहे. पण आठवड्याच्या उत्तरार्धात, एखाद्या मोठ्या व्यक्तीमुळे मतभेद उद्भवण्याची शक्यता आहे. जीवन कठीण असणार आहे.
4/12
कर्क (Cancer Zodiac)
या आठवड्याच्या सुरुवातीला संभाषणाद्वारे परिस्थिती हाताळणे चांगले राहणार आहे. हट्टीपणामुळे घेतलेले निर्णय तुमच्यासाठी अडचणी निर्माण करणार आहे. आठवड्याच्या उत्तरार्धात परिस्थिती सुधारणार असून तुमचे प्रेम जीवन रोमँटिक राहणार आहे. आठवड्याच्या अखेरीस, तुमच्या जोडीदारासोबतची तुमची समजूतदारपणा देखील लक्षणीयरीत्या सुधारणा पाहिला मिळेल.
5/12
सिंह (Leo Zodiac)
आठवड्याच्या सुरुवातीला तुमच्या आणि तुमच्या जोडीदारातील मतभेद वाढणार आहेत. तुम्हाला असे वाटू शकतं की तुम्हाला हवे ते लक्ष मिळत नाहीये. ही मानसिक स्थिती तात्पुरती राहणार आहे. कारण आठवड्याच्या उत्तरार्धात परिस्थिती हळूहळू सुधारणार आहे. तुमच्या अपेक्षा पूर्ण झाल्या नसल्या तरी तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत आरामदायी वेळ व्यतित करणार आहे.
6/12
कन्या (Virgo Zodiac)
7/12
तूळ (Libra Zodiac)
या आठवड्याच्या सुरुवातीला तुम्हाला वडीलधाऱ्यांचे आशीर्वाद मिळणार आहे. एखाद्या प्रभावी व्यक्तिमत्त्वाच्या व्यक्तीशी सल्लामसलत केल्याने तुमच्या प्रेमसंबंधात आनंददायी अनुभव येणार आहे. आठवड्याचा उत्तरार्ध देखील अनुकूल राहणार आहे. परस्पर प्रेम दृढ होणार असून प्रेमसंबंध छान असणार आहे. तुमच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी तुम्ही या आठवड्यात काही ठोस निर्णय घेणार आहात.
8/12
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
9/12
धनु (Sagittarius Zodiac)
हा आठवडा तुमच्या प्रेमसंबंधांसाठी कठीण असणार आहे. कोणताही निर्णय संयमाने घेणे चांगले ठरणार आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला तुम्हाला अस्वस्थ वाटणार असून निराशा वाढणार आहे. यामुळे तुमच्या जोडीदाराला त्रास होऊ शकेल असे कठोर शब्द वापरु नका. आठवड्याच्या उत्तरार्धातही, तुम्हाला जे पात्र आहे ते मिळत नाहीये असं वाटणार आहे.
10/12
मकर (Capricorn Zodiac)
11/12
कुंभ (Aquarius Zodiac)
हा आठवडा तुमच्या प्रेमसंबंधांसाठी अनुकूल ठरणार आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीपासूनच तुम्हाला तुमचे प्रेम जीवन वाढवण्याच्या अनेक संधी मिळणार आहेत. हा आठवडा तुमच्यासाठी रोमँटिक असणार आहे. आठवड्याच्या उत्तरार्धात तुम्हाला तुमच्या प्रेम जीवनाशी संबंधित काही चांगल्या बातम्या मिळणार आहे. ज्यामुळे तुम्ही आनंदी राहणार आहे.
12/12