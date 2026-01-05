English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Weekly Love Horoscope : या लोकांच्या लव्ह लाइफमध्ये येणार नवीन वळण; या आठवड्यात कशी आहे तुमची Love Life?

Weekly Love Horoscope : 'या' लोकांच्या लव्ह लाइफमध्ये येणार नवीन वळण; या आठवड्यात कशी आहे तुमची Love Life?

Weekly Love Rashi Bhavidhya 5 to 11 January 2026 : जानेवारीच्या या आठवड्याच्या सुरुवातीला चंद्र स्वतःच्या राशीत, कर्क राशीत संक्रमण केलं आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार या शुभ संयोगातून गौरी योग तयार होणार आहे. वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार हा योग प्रेम जीवनासाठी शुभ आणि भाग्यवान ठरणार आहे. या योगामुळे अनेक राशींच्या लोकांचे प्रेम जीवन गोड असणार आहे. तर नातेसंबंध अधिक मजबूत होणार आहे. असा हा आठवडा तुमच्या प्रेम जीवनासाठी कसा असेल? जाणून घ्या मेष ते मीन राशीची लव्ह लाइफ 

Neha Choudhary | Jan 05, 2026, 09:26 PM IST
मेष (Aries Zodiac)

  प्रेमसंबंधांमुळे आनंददायी अनुभव येणार असून तुम्ही तुमच्या प्रेमसंबंधात आनंदी असणार आहात. समजुतीत लक्षणीय सुधारणा होणार असून वेळ प्रेमात घालवणार आहात. आठवड्याच्या उत्तरार्धात, तुमच्या जलद निर्णय क्षमतेमुळे तुम्ही तुमचे प्रेमसंबंध मजबूत होणार आहे.

वृषभ (Taurus Zodiac)

या आठवड्यात, तुमचे मन एखाद्या वयस्कर व्यक्तीमुळे अस्वस्थ असणार आहे. तर परस्पर वैर निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. आठवड्याच्या उत्तरार्धात, तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत पार्टीच्या मूडमध्ये असणार आहे. नवीन मित्र होणार आहेत.  

मिथुन (Gemini Zodiac)

प्रेमसंबंधात, आईसारखे व्यक्तिमत्व आनंददायी अनुभव तुम्हाला येणार आहे. आठवड्याच्या उत्तरार्धात तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत आनंददायी वेळ व्यतित करणार आहात.

कर्क (Cancer Zodiac)

या आठवड्यात, तुमचे मत उघडपणे व्यक्त केल्याने चांगले परिणाम मिळणार आहेत. आठवड्याच्या उत्तरार्धात चर्चेद्वारे समस्या सोडवल्याने आनंदी जीवन जगता येणार आहे.   

सिंह (Leo Zodiac)

या आठवड्याच्या सुरुवातीला तुमच्या प्रेम जीवनात भावनिक समस्या वाढणार आहे. तुमचे मन अस्वस्थ असणार आहे. आठवड्याच्या उत्तरार्धात परस्पर प्रेम वाढणार आहे. तुमचे मन आनंदी राहणार आहे.

कन्या (Virgo Zodiac)

या आठवड्याच्या सुरुवातीला, तुमच्या प्रेमसंबंधांशी संबंधित बातम्यांमुळे तुम्हाला दुःख वाटणार आहे. आठवड्याचा उत्तरार्ध अनुकूल राहणार असून परस्पर प्रेम वाढणार आहे.  

तूळ (Libra Zodiac)

या आठवड्यात, तुम्हाला तुमच्या प्रेम जीवनाकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. अन्यथा तुम्हाला अडचणींना सामोरे जावे लागण्याची दाट शक्यता आहे. या आठवड्याच्या सुरुवातीला काही बातम्या तुम्हाला दुःखी करतील. आठवड्याच्या उत्तरार्धात झोपेच्या व्यत्ययामुळे त्रास होणार आहे.  

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

   या आठवड्याची सुरुवात तुमच्या आयुष्यात शांती आणि आनंद घेऊन येणार आहे. हा आठवडा रोमँटिक असणार आहे. आठवड्याच्या उत्तरार्धात उत्सवी वातावरण असणार आहे. तुम्हाला आनंद वाटणार आहे. 

धनु (Sagittarius Zodiac)

या आठवड्यात जुन्या आठवणी ताज्या होणार आहेत. जीवन शांत वाटणार असून तुमच्या प्रेम जीवनात आनंदाचा प्रवेश होणार आहे. आठवड्याच्या उत्तरार्धात प्रिय व्यक्तीपासूनचे अंतर वाढणार आहे.

मकर (Capricorn Zodiac)

प्रेमात, आठवड्याच्या सुरुवातीला तुमचे मन अस्वस्थ असणार आहे. भावनिक समस्या तुमच्या प्रेम जीवनात अडचणी निर्माण करणार आहेत. आठवड्याच्या उत्तरार्धात एक नवीन सुरुवात तुमच्या प्रेम जीवनात शांती आणि आनंद आणणार आहे. 

कुंभ (Aquarius Zodiac)

तुमचे प्रेम जीवन अधिक मजबूत होणार आहे. तुमच्या आयुष्यात आनंद असणार आहे. या आठवड्यात, तुमच्यापैकी काहींना लग्नाच्या चांगल्या संधी मिळणार आहे. आठवड्याच्या उत्तरार्धात, तुम्हाला नवीन बदलाबद्दल दुःख वाटणार आहे.

मीन (Pisces Zodiac)

तुमचे प्रेम जीवन अधिक मजबूत होणार आहे. तुम्ही चांगल्या भविष्यासाठी काही ठोस निर्णय घेणार आहात. आठवड्याच्या उत्तरार्धात, तुम्ही तुमच्या जोडीदाराला तुमच्या आकर्षक व्यक्तिमत्त्वाने प्रभावित केले तर तुम्ही आनंदी होणार आहात. (Disclaimer : या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

