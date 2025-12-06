English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Weekly Love Horoscope : प्रपोज करण्यासाठी 'या' आठवड्यात हा दिवस बेस्ट, तर या कपलच्या आयुष्यात चढ - उतार ; कशी आहे तुमची Love Life?

Weekly Love Rashi Bhavidhya 8 to 14 December 2025 : डिसेंबरचा दुसरा आठवडा लव्ह लाइफसाठी खूप खास असणार आहे. चंद्र कर्क राशीत प्रवेश करणार आहे, तर चंद्र आणि शुक्र यांच्या संयोगातून नवमपंचम योग निर्माण होणार आहे. हा अतिशय शुभ योग जुळून आला आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, नववं घर भाग्य आणि धर्माचे प्रतीक आहे, तर पाचवं घर प्रेम आणि संततीचे प्रतिनिधित्व करतं. हा शक्तिशाली योग प्रेम, आर्थिक लाभ आणि जीवनात आनंद आणि समृद्धी प्रदान करत असतो. त्यामुळे असा हा आठवडा तुमच्या प्रेम जीवनासाठी हा आठवडा कसा असेल? जाणून घ्या मेष ते मीन राशीची लव्ह लाइफ   

Neha Choudhary | Dec 06, 2025, 08:07 PM IST
twitter
1/12

मेष (Aries Zodiac)

  तुमच्यासाठी हा आठवडा प्रेमसंबंधांमध्ये आनंददायी अनुभव देणारा ठरणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात आनंदच आनंद असणार आहे. एक नवीन सुरुवात तुमच्या आयुष्यात आनंद घेऊन येणार आहे. या आठवड्याचा उत्तरार्ध तुमच्यासाठी अनुकूल राहणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी तुम्ही प्रेमाच्या बाबतीत खूप व्यस्त राहणार आहात. 

twitter
2/12

वृषभ (Taurus Zodiac)

या आठवड्याच्या सुरुवातीला तुमचे प्रेम जीवन सामान्य असणार आहे. संवादामुळे कोणतीही परिस्थिती सुधारण्यात यश मिळेल. आठवड्याच्या उत्तरार्धात, काळ हळूहळू तुमच्यासाठी अनुकूल राहणार आहे. या काळात परस्पर प्रेम वाढणार आहे. 

twitter
3/12

मिथुन (Gemini Zodiac)

या आठवड्याच्या सुरुवातीला, तुम्ही तुमच्या प्रेम जीवनात आनंदी असाल. या काळात तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत बाहेर जाण्याचा विचार करु शकता. यामुळे तुम्ही आनंदी राहणार आहात. या आठवड्याच्या उत्तरार्धात, तुमचा आळस तुमच्या प्रेमसंबंधात चिंता वाढवण्यास कारणीभूत ठरु शकतो. 

twitter
4/12

कर्क (Cancer Zodiac)

तुमच्या प्रेमसंबंधात परस्पर समजूतदारपणा वाढवण्यासाठी तुम्हाला कठोर परिश्रम करावे लागणार आहे. या आठवड्याच्या सुरुवातीला तुमच्या जोडीदारासोबत काही मतभेद वाढणार आहेत. आठवड्याच्या उत्तरार्धात तुम्हाला अचानक एखाद्या महिलेमुळे काही त्रास होणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात तुम्हाला अस्वस्थ वाटणार आहे.

twitter
5/12

सिंह (Leo Zodiac)

या आठवड्याच्या सुरुवातीला, काही बातम्या तुम्हाला दुःखी करणार आहे. यामुळे तुम्ही अस्वस्थ असणार आहात. पण आठवड्याच्या उत्तरार्धात परिस्थिती अधिक अनुकूल असणार आहे. तुम्हाला तुमच्या जोडीदारासोबत वेळ घालवण्याची संधी मिळणार आहे.

twitter
6/12

कन्या (Virgo Zodiac)

हा आठवडा तुमच्या प्रेम जीवनासाठी आनंदी राहणार आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीपासूनच तुमच्या प्रेमसंबंधात आनंद आणि समृद्धीच्या संधी निर्माण होणार आहे. वरवर पाहता सर्व काही ठीक असणार आहे. तुम्हाला एखाद्या गोष्टीबद्दल अस्वस्थ वाटणार आहे. आठवड्याच्या उत्तरार्धात, तुमच्या जोडीदाराकडून तुम्हाला खूप लक्ष मिळणार आहे. तुम्ही आयुष्यात आनंदी राहणार आहात.

twitter
7/12

तूळ (Libra Zodiac)

या आठवड्याच्या सुरुवातीला जर तुम्ही तुमच्या आयुष्यात संतुलन राखत पुढे गेलात तर तुमच्या प्रेम जीवनात शांती नांदणार आहेत. जर तुम्ही आठवड्याच्या उत्तरार्धात सातत्यपूर्ण प्रयत्न केले तर तुम्ही जीवनात आनंदी राहणार आहात.

twitter
8/12

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

आठवड्याच्या सुरुवातीला, प्रेम प्रकरणांबद्दल तुमचे मन भावनिक राहणार आहेत. ज्यामुळे चिंता वाढणर आहेत. पण आठवड्याच्या उत्तरार्धात, परिस्थिती हळूहळू सुधारणार आहे. तुम्ही तुमच्या प्रेम जीवनात आनंददायी वेळ घालवणार आहे. 

twitter
9/12

धनु (Sagittarius Zodiac)

या आठवड्याच्या सुरुवातीला, तुमच्या प्रेम जीवनाबद्दलच्या काही बातम्यांमुळे तुम्हाला दुःख वाटणार आहे. पण, आठवड्याच्या उत्तरार्धात परिस्थिती अधिक अनुकूल होणार आहे. या काळात, एखाद्या महिलेच्या मदतीने, तुमचे प्रेम अधिक दृढ होणार आहे.  

twitter
10/12

मकर (Capricorn Zodiac)

या आठवड्यात, तुम्ही तुमच्या अंतर्ज्ञानाचे पालन केले पाहिजे. तुमचे प्रेमसंबंध मजबूत करण्यासाठी निर्णय घेतले पाहिजेत. तरच तुमचे जीवन शांत राहणार आहे. हा आठवडा रोमँटिक राहणार असून नवीन दृष्टिकोनासह पुढे जाण्याचे चांगले परिणाम मिळणार आहेत. आठवड्याच्या अखेरीस परिस्थिती हळूहळू सुधारणार आहे.

twitter
11/12

कुंभ (Aquarius Zodiac)

या आठवड्यात तुमच्या प्रेम जीवनात वरवर पाहता सर्वकाही ठीक राहणार आहे. तरीही तुम्हाला एखाद्या गोष्टीबद्दल अस्वस्थ वाटणार आहे. पण, आठवड्याच्या उत्तरार्धात वेळ अनुकूल होणार आहे. एक नवीन सुरुवात तुमच्या आयुष्यात आनंददायी अनुभव घेऊन येणार आहे. 

twitter
12/12

मीन (Pisces Zodiac)

या लोकांना या आठवड्यात त्यांच्या प्रेम जीवनात अतिरिक्त प्रयत्न करावे लागणार आहेत. प्रेमसंबंधांसाठी एक व्यापक दृष्टिकोन आनंदी जीवन सुनिश्चित करणार आहे. या आठवड्यात, तुम्हाला तुमच्या प्रेम जीवनात प्रयत्न करावे लागणार आहेत. ज्यामुळे आनंददायी अनुभव येणार आहे. आठवड्याच्या उत्तरार्धात अहंकार संघर्ष टाळणे हिताचे ठरणार आहे. (Disclaimer : या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

twitter
पुढील
अल्बम

Indigo Flight Refund: तुम्ही 'या' तारखेपर्यंत Indigo चे तिकीट काढलं आहेत? मग जाणून घ्या कोणाला आणि कधीपर्यंत मिळणार पूर्ण रिफंड

पुढील अल्बम

Indigo Flight Refund: तुम्ही &#039;या&#039; तारखेपर्यंत Indigo चे तिकीट काढलं आहेत? मग जाणून घ्या कोणाला आणि कधीपर्यंत मिळणार पूर्ण रिफंड

Indigo Flight Refund: तुम्ही 'या' तारखेपर्यंत Indigo चे तिकीट काढलं आहेत? मग जाणून घ्या कोणाला आणि कधीपर्यंत मिळणार पूर्ण रिफंड

Indigo Flight Refund: तुम्ही 'या' तारखेपर्यंत Indigo चे तिकीट काढलं आहेत? मग जाणून घ्या कोणाला आणि कधीपर्यंत मिळणार पूर्ण रिफंड 8
RBI च्या निर्णयानंतर देशातील 4 बॅंकानी व्याज दर केले कमी; कोणत्या बॅंकेत मिळेल सर्वात स्वस्त कर्ज? पाहा नवे दर!

RBI च्या निर्णयानंतर देशातील 4 बॅंकानी व्याज दर केले कमी; कोणत्या बॅंकेत मिळेल सर्वात स्वस्त कर्ज? पाहा नवे दर!

RBI च्या निर्णयानंतर देशातील 4 बॅंकानी व्याज दर केले कमी; कोणत्या बॅंकेत मिळेल सर्वात स्वस्त कर्ज? पाहा नवे दर! 11
गुन्हेगारीच्या जाळ्यात अडकलेले हे 7 दक्षिण भारतीय थ्रिलर्स चित्रपट पाहताना श्वास रोखून धराल

गुन्हेगारीच्या जाळ्यात अडकलेले हे 7 दक्षिण भारतीय थ्रिलर्स चित्रपट पाहताना श्वास रोखून धराल

गुन्हेगारीच्या जाळ्यात अडकलेले हे 7 दक्षिण भारतीय थ्रिलर्स चित्रपट पाहताना श्वास रोखून धराल 8
Cylinder Expiry Date: तुम्ही एक्सपायर सिलिंडर तर वापरत नाही ना? काही मिनिटांत &#039;अशी&#039; तपासा एक्सपायरी डेट

Cylinder Expiry Date: तुम्ही एक्सपायर सिलिंडर तर वापरत नाही ना? काही मिनिटांत 'अशी' तपासा एक्सपायरी डेट

Cylinder Expiry Date: तुम्ही एक्सपायर सिलिंडर तर वापरत नाही ना? काही मिनिटांत 'अशी' तपासा एक्सपायरी डेट 7