Weekly Love Horoscope : प्रपोज करण्यासाठी 'या' आठवड्यात हा दिवस बेस्ट, तर या कपलच्या आयुष्यात चढ - उतार ; कशी आहे तुमची Love Life?
Weekly Love Rashi Bhavidhya 8 to 14 December 2025 : डिसेंबरचा दुसरा आठवडा लव्ह लाइफसाठी खूप खास असणार आहे. चंद्र कर्क राशीत प्रवेश करणार आहे, तर चंद्र आणि शुक्र यांच्या संयोगातून नवमपंचम योग निर्माण होणार आहे. हा अतिशय शुभ योग जुळून आला आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, नववं घर भाग्य आणि धर्माचे प्रतीक आहे, तर पाचवं घर प्रेम आणि संततीचे प्रतिनिधित्व करतं. हा शक्तिशाली योग प्रेम, आर्थिक लाभ आणि जीवनात आनंद आणि समृद्धी प्रदान करत असतो. त्यामुळे असा हा आठवडा तुमच्या प्रेम जीवनासाठी हा आठवडा कसा असेल? जाणून घ्या मेष ते मीन राशीची लव्ह लाइफ