Weekly Numerology : मूलांक 2 आणि 6 साठी डिसेंबरचा पहिला आठवडा लकी; तर या लोकांना करावा लागणार अडचणीचा सामना, कसा आहे हा आठवडा?
Saptahik Ank Jyotish 1 to 7 december 2025 in Marathi : डिसेंबर महिन्याचा पहिला आठवडा तुमच्या जन्मतारखेनुसार 1 ते 9 या मूलांकासाठी डिसेंबरचा पहिला आठवडा मूलांक 1 असलेल्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे. मूलांक 2 असलेल्यांना आर्थिक फायदा होणार आहे. मूलांक 3 असलेल्यांना गुंतवणुकीचा फायदा होणार असून मूलांक 4 असलेल्यांना मिश्र अनुभव येणार आहे. मूलांक 5 असलेल्यांना योग्य निर्णयांचा फायदा होणार आहे. मूलांक 6 असलेल्यांना जीवनात आनंद आणि समृद्धी मिळणार आहे. मूलांक 7 असलेल्यांना प्रगतीचे मार्ग गवसणार आहे.