Marathi News
Weekly Numerology : मूलांक 2 आणि 6 साठी डिसेंबरचा पहिला आठवडा लकी; तर या लोकांना करावा लागणार अडचणीचा सामना, कसा आहे हा आठवडा?

Saptahik Ank Jyotish 1 to 7 december 2025 in Marathi : डिसेंबर महिन्याचा पहिला आठवडा तुमच्या जन्मतारखेनुसार 1 ते 9 या मूलांकासाठी डिसेंबरचा पहिला आठवडा मूलांक 1 असलेल्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे. मूलांक 2 असलेल्यांना आर्थिक फायदा होणार आहे. मूलांक 3 असलेल्यांना गुंतवणुकीचा फायदा होणार असून मूलांक 4 असलेल्यांना मिश्र अनुभव येणार आहे. मूलांक 5 असलेल्यांना योग्य निर्णयांचा फायदा होणार आहे. मूलांक 6 असलेल्यांना जीवनात आनंद आणि समृद्धी मिळणार आहे. मूलांक 7 असलेल्यांना प्रगतीचे मार्ग गवसणार आहे.

Neha Choudhary | Nov 30, 2025, 05:03 PM IST
1/9

मूलांक 1

डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. कामाच्या ठिकाणी कोणताही निर्णय संयमाने घेणे चांगले ठरणार आहे. कारण यामुळे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला प्रकल्पांमध्ये अडथळे येऊ शकतात, पूर्ण होण्यास विलंब लागू शकतो. आर्थिक ताण वाढणार आहे आणि खर्च जास्त असणार आहे. पण, तुमच्या प्रेम जीवनात प्रेम वाढणार आहे, आठवड्याच्या अखेरीस गोष्टी हळूहळू सुधारणार आहेत.

2/9

मूलांक 2

अंकशास्त्राच्या गणनेनुसार या आठवड्यात अंक 2 असलेल्यांना मान आणि आर्थिक लाभ वाढणार आहे. या वाढीव संपत्तीमुळे आनंद मिळणार असून भागीदारीत केलेल्या गुंतवणुकीमुळे चांगला नफा मिळणार आहे. पण, आठवड्याच्या सुरुवातीला तुमच्या प्रेम जीवनाबद्दल काही प्रतिकूल बातम्या ऐकू येणार आहे, ज्यामुळे अस्वस्थता निर्माण होणार आहे. पण, आठवड्याच्या अखेरीस परिस्थिती सुधारणार आहे. तुम्ही काही नवीन मित्र बनवणार आहात.

3/9

मूलांक 3

डिसेंबरचा पहिला आठवडा मूलांक 3 असलेल्यांसाठी अनुकूल राहणार आहे. कामात तुम्हाला प्रगतीचा अनुभव येणार आहे. तुमच्या आयुष्यात संतुलन राखता येणार आहे. प्रकल्प वेळेवर पूर्ण झाल्याने तुम्ही आनंदी व्हाल आणि चांगले आर्थिक लाभ होणार आहे. याव्यतिरिक्त, तुम्हाला गुंतवणुकीतून चांगला नफा मिळणार आहे. ज्यामुळे तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात एक नवीन सुरुवात शक्य होणार आहे, ज्यामुळे आनंददायी अनुभव येणार आहे. पण, आठवड्याच्या शेवटी, तुमचे मन एखाद्या गोष्टीने अस्वस्थ असेल. 

4/9

मूलांक 4

अंकशास्त्रानुसार, हा आठवडा या लोकांसाठी चांगला आर्थिक आठवडा राहणार आहे. आर्थिक लाभाच्या प्रबळ शक्यता निर्माण होणार आहे. पण, कामाच्या ठिकाणी एखाद्या प्रकल्पामुळे तुम्हाला त्रास होणार आहे. ज्यामुळे तुमचा मानसिक ताण वाढणार आहे. तुम्ही तुमच्या प्रियजनांच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय देखील घेणार आहात. तुमच्या प्रेम जीवनात, चर्चेद्वारे समस्या सोडवणे चांगले राहणार आहे. तुमची कामे पूर्ण करण्यात तुम्हाला काही अडथळे येणार आहे.

5/9

मूलांक 5

डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात त्यांना त्यांच्या कामात प्रगतीचा अनुभव येणार आहे. सर्व कामे वेळेवर पूर्ण होणार आहेत. शिवाय, तुमच्या आकर्षक व्यक्तिमत्त्वाचे सर्वांना कौतुक वाटणार आहे. तुम्ही तुमच्या करिअरमध्ये यशाकडे वाटचाल करणार आहात. पण, आर्थिक खर्च जास्त होणार आहे. म्हणून सावधगिरी बाळगणे महत्वाचे असणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात घाईघाईने निर्णय घेणे टाळा. यामुळे नुकसान होईल. संयमाने पुढे जाण्याने चांगले परिणाम मिळणार आहे. पण, आठवड्याच्या शेवटी तुम्हाला एखाद्या गोष्टीची चिंता राहणार आहे.

6/9

मूलांक 6

त्यांना त्यांच्या कामाच्या जीवनात नवीन सुरुवात होणार आहे. ज्यामुळे आनंद आणि समृद्धी मिळणार आहे. यामुळे आनंदी मनःस्थिती आणि अनुकूल आर्थिक काळ येणार आहे. गुंतवणुकीतून तुम्हाला लक्षणीय आर्थिक नफा मिळणार आहे. ज्यामुळे तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होणार आहे. पण, तुमच्या प्रेम जीवनात तुम्हाला काही ताण येणार आहे. याव्यतिरिक्त, आठवड्याच्या शेवटी तुम्ही तुमच्या आरोग्याकडे विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे. तुमच्या आहाराबाबत कोणतीही निष्काळजीपणा टाळावा.

7/9

मूलांक 7

त्यांच्यासाठी हा आठवडा अनुकूल राहणार आहे. ज्यामुळे तुमच्या आयुष्यात आनंद आणि समृद्धी नांदणार आहे. शिवाय, उत्साहाचे वातावरण राहणार आहे. कामाच्या ठिकाणी प्रगती होणार असून व्यावसायिक सहली तुमच्या यशाच्या शक्यता वाढणार आहे. आर्थिक बाबी देखील अनुकूल आहेत आणि आर्थिक लाभ आनंद आणणार आहे. गुंतवणुकीतून चांगला नफा आणि आनंददायी बातम्या देखील मिळणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात तुम्हाला भेटवस्तू मिळणार आहेत. पण आठवड्याच्या शेवटी काहीतरी तुम्हाला अस्वस्थ करणार आहे.

8/9

मूलांक 8

त्यांच्या कामात प्रगतीचा अनुभव येणार आहे. भागीदारीतील कामामुळे फायदेशीर संधी निर्माण होणार आहे. आर्थिक बाबी अनुकूल राहणार असून तुम्हाला आर्थिक लाभ देखील होणार आहे. ज्यामुळे आनंद मिळणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात प्रणय फुलेल आणि तुमच्या जोडीदारावरील तुमचे प्रेम दृढ होणार आहे. या आठवड्याच्या शेवटी आनंददायी अनुभव येणार आहे. तुम्ही कुटुंबातील सदस्यांसोबत दर्जेदार वेळ घालवणार आहात, ज्यामुळे तुम्हाला शांती मिळणार आहे. 

9/9

मूलांक 9

हा आठवडा 9 अंक असलेल्यांसाठी अनुकूल राहणार आहे. भागीदारीत केलेल्या गुंतवणुकीतून चांगला नफा मिळमार आहे. तुम्हाला पैसे कमविण्याच्या अनेक सुवर्ण संधी देखील मिळणार आहेत. यामुळे तुमच्या आयुष्यात आनंददायी अनुभव आणि समृद्धी येणार आहेत. तुम्ही कामात हळूहळू प्रगती करणार आहात. तुमचे प्रकल्पही यशाकडे वाटचाल करणार आहेत. तुमच्या प्रेम जीवनात प्रणय वाढणार आहे, ज्यामुळे तुम्हाला आनंद मिळणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी सतर्क राहिल्याने आनंददायी अनुभव येणार आहे. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)  

