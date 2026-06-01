/Weekly Numerology : जूनचा पहिला आठवडा या जन्मतारखेच्या लोकांसाठी लकी, नोकरीत आर्थिक लाभ, सन्मान आणि कुटुंबात प्रेम; 1 ते 9 मूलांकासाठी काय?

Saptahik Ank Jyotish 1 to 7 June 2026 in Marathi : या वर्षातील सहा महिना म्हणजे जून महिन्याची सुरुवात झाली आहे. जूनचा पहिला आठवड्यातील सात दिवस हे अंकशास्त्रानुसार कसा आहे, याचं भाकीत करण्यात आलंय. कोणासाठी आर्थिक लाभाचा तर कोणाच्या कुटुंबात सुख, तर कोणासाठी अनेक अडचणीचा असणार आहे. पण एकंदीत हा आठवडा प्रत्येक मूलांकासाठी थोडा चढ-उताराचा असणार आहे. जूनचा पहिला आठवडा तुमच्या जन्मतारखेनुसार मूलांक 1 ते 9 असलेल्या लोकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या डॉ. कविता ओझा यांच्याकडून
जूनचा पहिला आठवडा तुमच्यासाठी अत्यंत गतिमान आणि अद्भभूत असणार आहे. तुम्ही हाती घेतलेल्या कोणत्याही कामात तुमची छाप सोडणार आहात. लोकांना तुमच्या सल्ल्यामुळे फायदा होणार आहे. काम करता करता तुम्हाला नवीन कल्पना किंवा संधी सुचणार आहे. गुंतवणुकीसाठी किंवा करिअर बदलासाठी हा आठवडा अतिशय उत्तम असणार आहे. तुमचं आरोग्य उत्तम राहणार आहे. कामाचा ओझा अंगावर जास्त प्रमाणात घेऊ नका. नात्यांमध्ये प्रेम आणि आनंद असणार आहे.
हा आठवडा तुम्हाला शांती देणारा ठरणार आहे. कामात प्रगतीही पाहिला मिळणार आहे. ऑफिसमध्ये सहकार्यांसोबत एकजुटीने काम करणे फायदेशीर ठरणार आहे. भावनिक होऊन पैशांचा खर्च करु नका. बचतीवर भर द्या. मानसिक स्वस्थ पहिले सांभाळा. कुटुंबासोबतचे मतभेद किंवा गैरसमज बोलून दूर करा.
हा आठवडा तुम्हाला अनेक गोष्टी शिकवणार आहे. लोकांसोबत एकत्र राहून काम, नवीन गोष्टीचा शोध आणि आपली प्रतिभा उत्तम असणारा हा आठवडा असणार आहे. मिडिया,लेखन, अध्यापन किंवा मार्केटिंग क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी उत्तम असणार आहे. लोकांसोबतचा संवाद तुमच्यासाठी आर्थिक प्रगतीचा असणार आहे. या आठवड्यात आहाराकडे लक्ष द्या. नातेसंबंधासाठी हा आठवडा चांगला आहे.
हा आठवडा तुमच्यासाठी शिस्तीचा राहणार आहे. तुमच्या अडकलेल्या कामांना गती मिळणार आहे. तुमच्या कामात तणाव जाणवणार आहे. या आठवड्यात चिकाटीने काम केल्यास तुम्हाला यश मिळणार आहे. आर्थिक घडी या आठवड्यात उत्तम बसणार आहे, पण गोष्टी शहाणपणाने करा. या आठवड्यात विश्रांतीकडे लक्ष द्या. कुटुंबाला वेळ द्या.
हा आठवडा तुमच्यासाठी धावपळीचा असणार आहे. नेटवर्किंग, नवीन काम किंवा प्रवासाच्या संधी अनपेक्षितपणे घडणार आहेत. आर्थिक गोष्टींमध्ये काळजी घ्या. घाईने या आठवड्यात निर्णय घेऊ नका. तुमचं मन जास्त अस्वस्थ असणार आहे. नात्यामधील तुमचा प्रामाणिकपणा नातं मजूबत करणार आहे.
हा आठवडा कामासाठी प्रगतीचा असणार आहे. सर्जनशील कामात किंवा सार्वजनिक सेवेत असणाऱ्यांसाठी तुम्हाला प्रचंड आदर मिळणार आहे. तुमची आर्थिक प्रगतीदेखील या आठवड्यात होणार आहे. मात्र या आठवड्यात आरोग्याकडे लक्ष द्या. नात्यांमध्ये प्रेम आणि जवळीक वाढणार आहे.
हा आठवडा तुमच्यासाठी उत्तम असणार आहे. सखोल विचार, मानसिक विकास आणि दीर्घकालीन नियोजनासाठी जबरदस्त ठरणार आहे. दिखावा न करता सत्यत्या कामात ठेवा. करिअरमध्ये संयम मदतगार ठरणार आहे. मानसिक थकवा जाणवणार आहे. कधीकधी एकटेपणा तुम्हाला आवडणार आहे. पण स्वत:ला पूर्णपणे वेगळे ठेवू नका.
या आठवड्यात कामाच्या जबाबदाऱ्या वाढणार आहे. तरीही तुमचा उत्साह कायम राहणार आहे. कठोर परिश्रम आणि पद्धतशीर काम हे तुमच्या प्रगतीचे गुरुकिल्ली आहे. आर्थिक बाबतीत धोका घेऊ नका. कामाच्या तणावामुळे झोप उडणार आहे. नातेसंबंधांमध्ये उणीव जाणवणार आहे. प्रियजनांसाठी वेळ काढा.
हा आठवडा नवीन प्रेरणा आणि धैर्य देणारा असणार आहे. तुम्हाला मागे खेचणाऱ्या भूतकाळातील समस्या मागे सोडून पुढे वाटचाल तुमच्यासाठी हिताची ठरणार आहे. शब्द आणि कौशल्ये तुम्हाला करिअरमध्ये अनेक संधी देणार आहेत. नको असलेल्या गोष्टीवर खर्च करु नका. संगीत किंवा प्रार्थना मन:शांती देणार आहे. नातेसंबंधात अधिक स्पष्टता येणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)