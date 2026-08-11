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Weekly Numerology : आषाढी अमावस्यासोबत श्रावणचा हा आठवडा, 1 मूलांकांनी राहावं सावधान, तर 7 मूलांकला लाभच लाभ; पाहा 1 ते 9 मूलांकाचा साप्ताहिक अंकशास्त्र

Written ByNeha Choudhary
Published: Aug 11, 2026, 05:24 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 05:29 PM IST

Saptahik Ank Jyotish 10 July to 16 August 2026 in Marathi : अंकशास्त्रानुसार हा आठवडा शांतता आणि आत्मपरीक्षणाचा असणार आहे. या आठवड्याचा अशा संदेश घेऊन आला आहे की, बाहेरील गोंधळापासून दूर राहा आणि स्वतःला समजून घेणे हिताचे ठरणार आहे. असा हा आठवडा 10 ते 16 ऑगस्ट करिअर, आर्थिक, कुटुंब अन् प्रेमासाठी  तुमच्या जन्मतारखेनुसार मूलांक 1 ते 9 असलेल्या लोकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या डॉ. कविता ओझा यांच्याकडून 

Saptahik Ank Jyotish1/9

मूलांक 1 (1, 10, 19 किंवा 28 तारखेला जन्मलेले लोक)

 

या आठवड्यात कामाच्या ठिकाणी नवीन प्लॅनिंगने पुढे जा. एकट्याने आणि शांत राहून कामाचे नियोजन हिताचे ठरेल. जोडीदार किंवा सहकारी तुम्हाला चांगला सल्ला देणार आहेत, जो तुम्हाला फायदेशीर ठरणार आहे. नवीन व्यवहाराऐवजी मागील खर्च आणि तुमच्या बजेटचा आढावा या आठवड्यात घ्या. आरोग्याकडे लक्ष द्या. नात्यांमध्ये आपलं मत मांडण्याऐवजी जोडीदाराच्या विचाराला प्राधान्य द्या.

Saptahik Ank Jyotish2/9

मूलांक 2 (2, 11, 20 किंवा 29 तारखेला जन्मलेले लोक)

 

हा आठवडा तुमच्यासाठी एकांत आणि चिंतनाचा असणार आहे. कामाचे नियोजन आणि संयमाने काम करणे हिताचे ठरणार आहे. प्रिय व्यक्ती किंवा सहकाऱ्यासोबतचा जुना वाद संवादातून मिटणार आहे. आर्थिक गणित सुधारणार असून जुने कर्ज फेडण्यात यशस्वी होणार आहे. आरोग्याकडे लक्ष द्या कारण तुम्हाला मानसिक थकवा जाणवणार आहे. 

Saptahik Ank Jyotish3/9

मूलांक 3 (3, 12, 21 किंवा 30 तारखेला जन्मलेले लोक)

 

अंकशास्त्रानुसार तुम्हाला लेखन, संशोधन, कला किंवा शांतपणे करण्याची ही वेळ असणार आहे. कामाच्या ठिकाणी असलेले जुने वाद मिटवण्याची वेळ आली आहे. या आठवड्यात दिखावा किंवा अतिरिक्त खर्च करु नका. आरोग्याकडे लक्ष द्या कारण थकवा जाणवणार आहे. कामातून थोडी विश्रांती घ्या. नातेसंबंधात शांत वातावरण असणार आहे. 

Saptahik Ank Jyotish4/9

मूलांक 4 (4, 13, 22 किंवा 31 तारखेला जन्मलेले लोक)

 

अनेक काळाच्या धावपळीनंतर या आठवड्यात स्थिरता येणार आहे. आतापर्यंत कामाचा आढावा तुमच्यासाठी सकारात्मक असणार आहे. आर्थिक घडामोडी तुम्हाला यशाकडे घेऊन जाणार आहे. या आठवड्यात तुम्हाला विश्रांतीची गरज भासणार आहे. झोपेबद्दल तडजोड करु नका. नात्यांमध्ये तुमच्या समजूतदारपणाचे कौतुक होणार आहे. मनातील भावना व्यक्त करा. 

Saptahik Ank Jyotish5/9

मूलांक 5 (5, 14 किंवा 23 तारखेला जन्मलेले लोक)

तुमच्या मागील कामाचे चिंतन करण्याची ही वेळ आहे. कामाचे संबंध समजण्याची ही वेळ आहे. ग्राहकांना काय हवं नको ते तपासा त्यामुळे भविष्यात फायदा मिळेल. आर्थिकदृष्ट्या हा आठवडा तुमचा खर्च वाढणार आहे. प्रवास किंवा मनोरंजनावर जास्त प्रमाणात खर्च होणार आहे. आरोग्याकडे लक्ष द्या अन्यथा विचित्र गोष्टीमुळे तुम्ही अस्वस्थ होणार आहात. 

weekly numerology prediction6/9

मूलांक 6 (6, 15 किंवा 24 तारखेला जन्मलेले लोक)

काळजी करत राहण्यापेक्षा थोडा वेळ स्वत:साठी द्या. सौंदर्य, आरोग्य, शिक्षण, डिझाइन किंवा संशोधन यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये तुम्हाला चांगले यश या आठवड्यात प्राप्त होणार आहे. लोकांशी संवाद साधल्याने आणि एकटे वेळ घालवल्याने तुम्हाला नवीन प्रेरणा मिळणार आहे. तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारणार आहे. स्वतःसाठी थोडा वेळ काढणे तुम्हाला मनःशांती देईल. या आठवड्यात नातेसंबंध आणि वैवाहिक जीवनात एकमेकांच्या वैयक्तिक गरजांचा आदर केल्यामुळे नात्यामध्ये आनंद असणार आहे. 

weekly numerology prediction7/9

मूलांक 7 (7, 16 किंवा 25 तारखेला जन्मलेले लोक)

हा आठवडा तुमच्यासाठी पूर्णपणे अनुकूल असणार आहे. संशोधन, आरोग्य, अभ्यास, अध्यापन आणि लेखन सुरळीतपणे पार पडणार आहे. कुटुंब आणि कौटुंबिक संबंधांशी निगडित कोणत्याही कागदपत्रांवर सही करण्यापूर्वी दहा वेळा ते वाचून निर्णय घ्या. आरोग्याबाबत, काही जुन्या आठवणी मनाला त्रासदायक ठरणार आहे. ध्यान आणि निसर्गात वेळ घालवल्याने तुम्हाला प्रचंड मानसिक शांती प्राप्त होणार आहे. नात्यांमध्ये, दिखाऊपणापेक्षा प्रामाणिक आणि सखोल संवादांना तुमच्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. 

weekly numerology prediction8/9

मूलांक 8 (8, 17 किंवा 26 तारखेला जन्मलेले लोक)

गेल्या आठवड्यातील उलथापालथ नंतर आता या आठवड्यात कुठलेही निर्णय घेताना भविष्याचा विचार करुन घ्या. तुमचा गंभीर आणि समजूतदार स्वभाव सर्वांचं मनं जिंकणार आहे. मालमत्ता किंवा घराच्या सुरक्षेशी संबंधित एखाद्या आर्थिक बाबीकडे विशेष लक्ष द्या. काम आणि विचार यामुळे थकवा जाणवणार आहे. तणाव टाळण्यासाठी, वेळेवर जेवण करा आणि छोटी विश्रांती नक्की घ्या. नात्यांमध्ये, तुमच्या प्रियजनांना केवळ तुमच्या आधाराचीच नव्हे, तर वेळ आणि प्रेमाचीही गरज आहे हे लक्षात घ्या. 

weekly numerology prediction9/9

मूलांक 9 (9, 18 किंवा 27 तारखेला जन्मलेले लोक)

तुमचा मदतशील आणि समजूतदार स्वभाव तुम्हाला या आठवड्यात वेगळेच ऊर्जा देणार आहे. तुम्हाला समाजसेवा, शिक्षण, आरोग्य किंवा संशोधन या क्षेत्रात उत्कृष्ट प्रगती पाहिला मिळणार आहे. एक जुना आणि प्रलंबित कौटुंबिक प्रश्न शांतपणे विचार करुन सुटणार आहे. आर्थिक बाबतीत, तुमच्या एकत्रित खर्चावर बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेच असणार आहे. आरोग्याबाबत मन शांत ठेवा. दीर्घ श्वास घेणे आणि शांत वातावरणात राहणे तुमचे मन शांत राहण्यास मदत होईल. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.) 

TAGS:
horoscope
numerology
astrology

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