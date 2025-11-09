English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Weekly Numerology : 'या' लोकांच्या आयुष्यात येणार चढ-उतार; तुमच्यासाठी कसा आहे नोव्हेंबरचा हा आठवडा?

Saptahik Ank Jyotish 10 to 16 November 2025 in Marathi : अंकशास्त्रानुसार नोव्हेंबरचा 10 ते 16 नोव्हेंबरचा आठवडा तुमच्या जन्मतारखेनुसार प्रत्येकासाठी वेगवेगळा असणार आहे. हा आठवडा 3, 5 आणि 7 संख्या असलेल्यांसाठी प्रगतीचा राहणार आहे. त्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात प्रगतीसह व्यावसायिक प्रवासाचा फायदा होईल. आदर आणि सन्मान देखील वाढणार असून त्यांच्या प्रेम जीवनात प्रणय फुलणार आहे. दुसरीकडे, मूलांक 1 आणि 2 संख्या असलेल्यांना आयुष्यात चढ-उतार येणार आहे. याशिवाय, मूलांक 9 संख्या असलेल्यांसाठी वेळ संमिश्र असणार आहे.

Neha Choudhary | Nov 09, 2025, 07:22 PM IST
मूलांक 1

अंकशास्त्रानुसार, या आठवड्यात अंक 1 असलेल्यांची आर्थिक परिस्थिती लक्षणीयरीत्या सुधारणार आहे. गुंतवणुकीतून चांगले उत्पन्न प्राप्त होणार आहे. पण तुमच्या प्रेम जीवनात बाहेरील लोकांवर विश्वास ठेवू नका. कारण यामुळे तुम्हाला अस्वस्थ वाटणार आहे. चर्चेद्वारे प्रकरणे सोडवणे चांगले होणार आहे. अपेक्षा पूर्ण न झाल्यामुळे तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी अडचणी येणार आहे. तुम्हाला हवे असलेले बदल साध्य करण्यासाठी वेळ लागणार आहे.   

मूलांक 2

या आठवड्यात, तुम्हाला कामात प्रगती आणि सर्जनशील प्रयत्नांमध्ये यश मिळणार आहे. आर्थिक प्रगती देखील होणार आहे. गुंतवणुकीतून तुम्हाला आर्थिक फायदा मिळणार आहे. पण, हे तुमच्या अपेक्षेपेक्षा कमी असणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात तुम्हाला हवे असलेले बदल होण्यास वेळ लागणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी तुम्हाला सावधगिरी बाळगा. या काळात कोणतीही खरेदी करणे टाळणे चांगले राहणार आहे. 

मूलांक 3

अंकशास्त्राच्या गणनेनुसार, अंक 3 असलेल्यांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी प्रगतीचा अनुभव येणार आहे. ते यशाच्या मार्गावर पुढे जाणार आहे. या आठवड्यात प्रवास केल्याने शुभ परिणाम देखील मिळणार आहे. व्यवसायाच्या प्रवासात तुमची एखाद्या खास व्यक्तीशी भेट होणार आहे. जी तुमच्या भविष्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. आर्थिक बाबींमध्ये प्रगती होणार असून संपत्ती वाढीच्या संधी देखील निर्माण होणार आहे. या आठवड्यात गुंतवणूकीतून लक्षणीय आर्थिक लाभ होणार आहे. प्रेम वाढेल आणि तुम्हाला आनंददायी अनुभव येणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी परिस्थिती आणखी सुधारणार आहे. 

मूलांक 4

प्रेमसंबंधांच्या बाबतीत अंक 4 असलेल्यांसाठी हा आठवडा चांगला राहणार असून परस्पर प्रेम वाढणार आहे. प्रेमसंबंधही वाढणार असून जीवनात आनंद आणि समृद्धीच्या संधी निर्माण होणार आहे. आर्थिक बाबतीत, सुरुवातीला तुम्हाला एखाद्या गुंतवणुकीबद्दल गोंधळ वाटणार आहे. पण, धैर्याने गुंतवणूक केल्यास भविष्यात नक्कीच चांगले परिणाम मिळणार आहे. विचारपूर्वक घेतलेले निर्णय कामाच्या ठिकाणी फायदेशीर ठरणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी तुम्हाला काही चांगली बातमी कानावर पडणार आहे. 

मूलांक 5

या मूलांकासाठी कामात प्रगतीचा अनुभव येणार आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीलाच तुम्हाला तुमच्या प्रकल्पाशी संबंधित चांगली बातमी कानावर पडणार आहे. आर्थिक बाबींमध्ये, नवीन गुंतवणूक फायदेशीर ठरणार आहे. पण, यावेळी विचारपूर्वक निर्णय घेतल्यास चांगले परिणाम मिळणार आहे. तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होणार आहे. ज्यामुळे आनंदी मनःस्थिती निर्माण होणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात, तुमच्या जोडीदारासोबत परस्पर प्रेम आणि प्रणय वाढणार आहे. या आठवड्यात तुम्ही चर्चेद्वारे कोणत्याही समस्या सोडवणार आहात.

मूलांक 6

या आठवड्यात, अंक 6 असलेल्यांना त्यांच्या कामात प्रगतीसाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण होणार आहे. तुमच्या प्रकल्पाशी संबंधित काही चांगल्या बातम्या तुम्हाला सुरुवातीला ऐकायला मिळणार आहेत. आर्थिक बाबी अनुकूल राहणार आहे. आर्थिक लाभाची शक्यता वाढणार आहे. यामुळे आनंदी मनःस्थिती देखील येणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात, तुम्हाला दिलेली वचने पूर्ण होण्यास वेळ लागणार आहे. पण, आठवड्याच्या अखेरीस, वेळ अधिक अनुकूल असणार आहे. चांगल्या परिस्थिती निर्माण होणार आहे. 

मूलांक 7

अंकशास्त्रानुसार, हा आठवडा 7 अंक असलेल्यांसाठी प्रगतीच्या शुभ संधी घेऊन आला आहे. तुमची प्रतिष्ठाही वाढणार आहे. तुम्ही जितके संयमी काम कराल तितके चांगले परिणाम मिळणार आहे. आर्थिक बाबींमध्ये यश देखील शक्य होणार असून आर्थिक लाभ मिळणार आहे. या आठवड्यात तुम्ही एखाद्या गुंतवणुकीकडे आकर्षित होणार आहात. ज्यामुळे तुमची संपत्ती वाढणार आहे. प्रेम जीवनात मतभेद वाढणार आहे. पण, आठवड्याचा शेवट अनुकूल राहणार आहे.

मूलांक 8

या आठवड्यात, तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी प्रगतीचा अनुभव येणार आहे. तुमचा आदरही वाढणार आहे. तुमचे प्रकल्प यशस्वी करण्यासाठी तुम्हाला अनेक संधी मिळणार आहेत. यामुळे तुम्ही प्रगतीच्या मार्गावर पुढे वाटचाल करणार आहे. आर्थिक बाबी अनुकूल राहणार आहे. आर्थिक लाभाच्या प्रबळ शक्यता निर्माण होणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात भावनिक आव्हाने थोडी आव्हानात्मक राहणार आहे. ज्यामुळे ताणतणाव वाढणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी तुम्ही लग्न समारंभाला उपस्थित राहणार आहे. वडीलधाऱ्यांच्या आशीर्वादाने, तुम्हाला जीवनात आनंददायी अनुभव येणार आहे.   

मूलांक 9

अंकशास्त्राच्या गणनेनुसार, 9 अंक असलेल्यांना यावेळी संयमाने निर्णय घ्यावे लागणार आहे. यामुळे त्यांच्या जीवनात शांती आणि आनंद राहणार आहे. कामाच्या ठिकाणी नेटवर्किंगमुळे फायदेशीर परिस्थिती निर्माण होणार आहे. पण, तुम्हाला आर्थिक बाबींमध्ये एखाद्या गोष्टीची चिंता राहणार आहे. ज्यामुळे मानसिक ताण वाढणार आहे. भविष्याचा विचार करून तुमच्या प्रेम जीवनात कोणताही निर्णय घेणे चांगले राहणार आहे. यामुळे सकारात्मक परिणाम मिळणार आहे. आठवड्याचा शेवट चांगला जाणार आहे, पण तुम्हाला एखाद्या गोष्टीबद्दल दुःख वाटणार आहे. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.) 

