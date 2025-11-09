Weekly Numerology : 'या' लोकांच्या आयुष्यात येणार चढ-उतार; तुमच्यासाठी कसा आहे नोव्हेंबरचा हा आठवडा?
Saptahik Ank Jyotish 10 to 16 November 2025 in Marathi : अंकशास्त्रानुसार नोव्हेंबरचा 10 ते 16 नोव्हेंबरचा आठवडा तुमच्या जन्मतारखेनुसार प्रत्येकासाठी वेगवेगळा असणार आहे. हा आठवडा 3, 5 आणि 7 संख्या असलेल्यांसाठी प्रगतीचा राहणार आहे. त्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात प्रगतीसह व्यावसायिक प्रवासाचा फायदा होईल. आदर आणि सन्मान देखील वाढणार असून त्यांच्या प्रेम जीवनात प्रणय फुलणार आहे. दुसरीकडे, मूलांक 1 आणि 2 संख्या असलेल्यांना आयुष्यात चढ-उतार येणार आहे. याशिवाय, मूलांक 9 संख्या असलेल्यांसाठी वेळ संमिश्र असणार आहे.