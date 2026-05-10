/Weekly Numerology : या 2 मूलांक असलेल्या लोकांनी वाणीवर नियंत्रण ठेवा, अन्यथा मोठं सकंट येईल, तर या जन्मतारखेच्या लोकांना आर्थिक लाभ

Saptahik Ank Jyotish 11 to 17 May 2026 in Marathi : मे महिन्याचा दुसरा आठवडा हा अतिशय महत्त्वाचा आहे. एक लहानशी गोष्ट मोठ्या वादाला तोंड फोडण्यासाठी कारणभूत ठरेल. काही लोकांना अनपेक्षित आर्थिक लाभ होईल. बढती आणि आनंदाची बातमी तुम्हाला मिळणार आहे. मग असा हा आठवडा तुमच्या जन्मतारखेनुसार मूलांक 1 ते 9 असलेल्या लोकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या डॉ. कविता ओझा यांच्याकडून साप्ताहिक अंकशास्त्र भाकीत
हा आठवडा उत्साह आणि नवीन ऊर्जेने भरलेला राहणार आहे. तुमच्या कामाचं कौतुक होणार आहे. तुम्ही करिअरसंबंधीत मोठे निर्णय घेणार आहात. मात्र या आठवड्यात निष्काळजीपणा किंवा अहंकार टाळा. वाईट किंवा अतिरेकी बोलू नका. अचानक कोणाची भेट तर फोनमुळे तुमचे प्रगतीचे मार्ग मोकळे होणार आहे. व्यावसायिकांना हा आठवडा फायदेशीर असणार आहे.
या आठवड्यात तुमचा मानसिक गोंधळ दूर होणार आहे. तुमचा आतविश्वास वाढणार आहे. एवढंच नाहीतर महत्त्वाचे काम पूर्ण होणार आहे. भागीदारीत फायदा होणार आहे. कामाच्या ठिकाणी इतरांसोबतच तुमचे संबंध छान असणार आहे. कुटुंब आणि प्रेमाच्या बाबतीत हा आठवडा खूप आरामदायी आणि संस्मरणीय राहणार आहे. तुमचे काही जुने मतभेद दूर होणार आहे. तुमच्या जोडीदारावरील तुमचे प्रेम द्विगुणीत होणार आहे.
इतरांसमोर आपले विचार मांडण्यासाठी आणि नवीन कल्पनांवर काम करण्यासाठी हा आठवडा खूप सकारात्मक असणार आहे. तुमच्या बोलण्याच्या जादूचा लोकांवर खोलवर परिणाम करणार आहे. प्रियजनांशी बोलताना कटुता टाळा. तुम्हाला या आठवड्यात नशिबाची साथ मिळणार आहे. पदोन्नती किंवा पगारवाढ शुभ संकेत आहेत. व्यावसायिकांची आर्थिक स्थितीही मजबूत होणार आहे.
बऱ्याच काळापासून रखडलेल्या प्रकल्पांना आता गती प्राप्त होणार आहे. तुमच्या मेहनतीचे फळ मिळणार आहे. कुठेतरी अडकलेले पैसे तुम्हाला परत मिळणार आहे. आर्थिक बाबींमध्ये सुधारणा पाहिला मिळणार आहे. पण या आठवड्यात पैसे उधार कोणाला देऊ नका. करिअरमध्ये अचानक बदल होण्याचे संकेत आहेत. आपले विचार स्पष्ट ठेवा, मगच बोला आणि निर्णय घ्या. अपमानकारक शब्द वापरू नका अन्यथा, तुम्ही स्वतःचे नुकसान करून घ्याल. तसंच नात्यांमध्ये गैरसमज टाळा.
हा आठवडा काही अनपेक्षित आणि महत्त्वपूर्ण बदल पाहिला मिळणार आहे. तुम्हाला कामासाठी प्रवास करावा लागणार आहे. एवढंच नाहीतर तुम्हाला एखादी उत्तम नवीन संधी मिळणार आहे. कामाच्या दबावामुळे तुमच्या झोपवर परिणाम होऊ देऊ नका. प्रियजनांशी संवाद कमी केल्याने गैरसमज होण्याची शक्यता आहे. म्हणून संवादाचे मार्ग नेहमी खुले ठेवा. तुम्हाला दर्जा, संपत्ती आणि प्रतिष्ठा वाढवणार हा आठवडा असणार आहे. मीडिया आणि मार्केटिंग क्षेत्रातील लोकांसाठी हा आठवडा उत्तम असणार आहे.
या आठवड्यात, तुमच्या जबाबदाऱ्यांप्रती असलेल्या समर्पणामुळे तुम्हाला समाजात प्रचंड आदर मिळणार आहे. जर तुम्ही सौंदर्य, शिक्षण किंवा लोकांना मदत करण्याच्या क्षेत्रात असाल, तर हा आठवडा लक्षणीय प्रगती घेऊन आला आहे. नातेसंबंधांसाठी हा खूप प्रेमळ आणि हळुवार आठवडा असणार आहे. जोडीदारासोबतच परस्पर प्रेम वाढणार आहे. या आठवड्यात तुम्ही खूप व्यस्त राहणार आहे. पण तुमच्या मेहनतीचे फळ तुम्हाला बढती आणि उत्पन्नात वाढीच्या रूपात मिळणार आहे. पण या आठवड्यात वादविवाद टाळा. किरकोळ आरोग्य समस्या निर्माण होणार आहे.
या आठवड्यात, तुम्हाला मनःशांती मिळणार आहे. तुमच्या भविष्याचा मार्ग अगदी स्पष्ट होणार आहे. तुमची स्वतःची समज तुम्हाला महत्त्वाचे आणि योग्य निर्णय घेण्यास मदत करणार आहे. पण तुमचे विचार तुमच्या प्रियजनांना नक्की समजावून सांगा जेणेकरून त्यांना वाईट वाटणार नाही. कोणताही गोंधळ किंवा गडबड न करता, शांतपणे तुमच्या योजनांवर काम करत रहा. हा आठवडा पैसे हळूहळू येतील, त्यामुळे खर्च नियंत्रणात ठेवणे उत्तम असणार आहे. या आठवड्यात तुम्हाला एकटेपणा वाटणार आहे. त्वचेच्या समस्या किंवा ॲलर्जी तुम्हाला त्रासदायक ठरेल.
करिअरमध्ये प्रगती करण्यासाठी आणि आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी हा आठवडा खूप शक्तिशाली आणि प्रभावी सिद्ध होणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या जबाबदाऱ्या वाढणार आहे. ज्यामुळे भविष्यात तुम्हाला मोठे आर्थिक लाभ मिळणार आहे. कामात व्यस्त असताना तुमच्या आरोग्याकडे किंवा कुटुंबातील सदस्यांकडे दुर्लक्ष करू नका. ऑफिसमधील कामे आणि कौटुंबिक आनंद यांच्यात योग्य संतुलन राखा. अडकलेले पैसे मिळाल्याने तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारणार आहे.
हा आठवडा भूतकाळातील कटू आठवणी मागे सोडून नव्या उत्साहाने पुढे जाण्याचा असणार आहे. तुम्ही तुमच्या भविष्याबद्दल धाडसी आणि स्पष्ट निर्णय घेणार आहात. भूतकाळातील दुःख किंवा पश्चात्ताप मनात बाळगू नका. आयुष्यात पुढे जाणे हेच तुमच्यासाठी सर्वोत्तम असणार आहे. तुमचे नातेसंबंध अधिक दृढ होणार आहे. या आठवड्यात तुमचा उत्साह उच्च राहणार आहे. तुम्ही कामे लवकर पूर्ण करणार आहात. आर्थिक लाभाचे शुभ संकेत आहेत. नातेसंबंध सौहार्दपूर्ण राहणार आहेत.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)