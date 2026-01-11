Weekly Numerology : जानेवारीचा हा आठवडा तुमच्यासाठी कसा?; आर्थिक लाभासह नशिबाची मिळणार साथ
Saptahik Ank Jyotish 12 to 18 january 2026 in Marathi : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार अंकशास्त्रात जन्मतारखेच्या गणनेनुसार व्यक्तीचे त्याचा स्वभाव आणि भाकीत सांगितलं जातं. अंकशास्त्रानुसार मकर संक्रांतीचा जानेवारीचा हा आठवडा कसा असणार हे अंकशास्त्र तज्ज्ञ कविता ओझा यांनी सांगितलं आहे. मूलांक 1 ते 9 असलेल्या लोकांनी कसा राहील पाहा.
Neha Choudhary | Jan 11, 2026, 08:24 PM IST
1/9
मूलांक 1
अंकशास्त्रानुसार, मूलांक 1 असलेले लोक या आठवड्यात त्यांच्या भविष्यासाठी ठोस निर्णय घेणार आहेत. तुम्हाला कामात प्रगती आणि प्रकल्पांमध्ये यश मिळणार आहे. आर्थिक यश बाबतीत यश मिळणार असून ज्यातून तुम्हाला आनंद मिळणार आहे. तुम्ही तुमच्या घराचे नूतनीकरण करण्याचा विचार करणार आहात. यामुळे काही खर्च होणार आहे पण तुमच्या उत्पन्नात वाढ होणार असल्याचे संकेत आहेत. प्रेम जीवन थोडे आव्हानात्मक असणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी, तुम्ही एखाद्या गोष्टीबद्दल चिंतेत राहणार आहे.
2/9
मूलांक 2
तुम्हाला कामात प्रगतीचा अनुभव येणार आहे. तुमचा प्रकल्प यशस्वी करण्यासाठी तुम्हाला चांगल्या संधी मिळणार आहे. प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी वेळ अनुकूल असणार आहे. तुम्ही तुमच्या क्षेत्रात प्रगती करणार आहात, ज्यामुळे आनंद मिळणार आहे. आर्थिक परिस्थिती सामान्य राहणार आहे. तुमच्या गुंतवणुकीवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक असणार आहे. यामुळे आर्थिक लाभ मिळणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात मतभेद वाढण्याचे संकेत आहे. आठवड्याचा शेवट आनंद आणि समृद्धी घेऊन येणार आहे.
3/9
मूलांक 3
तुमच्या कामात या आठवड्यात प्रगती पाहिला मिळणार आहे. त्यांच्या कामाच्या परिस्थितीत हळूहळू सुधारणा पाहिला मिळणार आहे. तुमच्या प्रकल्पांमधून तुम्हाला आनंद आणि समृद्धी प्राप्त होणार आहे. तुमच्या आयुष्यात अनेक सकारात्मक बदल पाहिला मिळणार आहे. पण, आर्थिक खर्च जास्त असणार आहे. म्हणून, तुम्हाला संयमाने निर्णय घ्यावे लागणार आहे. यामुळे आर्थिक लाभ आणि आनंददायी अनुभव येणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात अचानक सुधारणा पाहिला मिळणार आहे. तुमचे मन आनंदी राहणार आहे. पण आठवड्याच्या शेवटी काहीतरी तुम्हाला त्रास देणार आहे.
4/9
मूलांक 4
आर्थिक बाबतीत तुमच्यासाठी आठवडा शुभ राहणार आहे. आर्थिक लाभाच्या मजबूत संधी उपलब्ध होणार आहे. या आठवड्यात नवीन गुंतवणूक तुम्हाला अनपेक्षित आर्थिक लाभ मिळवून देणारी आहे. कामाच्या ठिकाणी भागीदारीत केलेले कोणतेही काम अडचणी निर्माण करणारे आहे. तुमचे प्रेम जीवन अनुकूल राहणार आहे. पण तुम्हाला तुमचे मत उघडपणे व्यक्त करावे लागणार आहे. आठवड्याच्या अखेरीस, परिस्थिती अनुकूल होणार असून तुम्हाला नवीन उत्साह जाणवणार आहे.
5/9
मूलांक 5
या आठवड्यात त्यांच्या गुंतवणुकीकडे बारकाईने लक्ष देणे आवश्यक असणार आहे. तुमच्या कामाच्या निर्णयांमध्ये बहुआयामी दृष्टिकोन घेतल्याने आनंददायी अनुभव मिळणार आहे. आर्थिक बाबींमध्ये खर्च जास्त होणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात, तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत रोमँटिक वेळ व्यतित करणार आहात. ज्यामुळे तुमचे नाते मजबूत होणार आहे. तुमच्या मुलांशी संबंधित काही चांगल्या बातम्या कानावर पडणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी तुमचे कठोर परिश्रम यश मिळवून देणार आहे.
6/9
मूलांक 6
या आठवड्यात, तुमच्या कामात प्रगतीचा अनुभव येणार आहे. तसंच भागीदारीत हाती घेतलेले प्रकल्प यशाकडे वाटचाल करणार आहेत. सर्जनशील प्रयत्नांद्वारे यश मिळणार आहे, ज्यामुळे आनंद प्राप्त होणार आहे. पण आर्थिक बाबींमध्ये काही चढ-उतार जाणवणार आहे. सतत प्रयत्न केल्याने यश मिळेल. तुमच्या प्रेम जीवनात अनुकूल वेळ येणार आहे. तुम्ही एकत्र आनंदाचे क्षण व्यतित करणार आहात. या संदर्भात तुम्हाला एखाद्याकडून पाठिंबा देखील मिळणार आहे. आठवड्याचा शेवट तुमच्या आयुष्यात महत्त्वपूर्ण बदल घडणार आहे. तुम्हाला एखाद्या प्रिय व्यक्तीला रुग्णालयात भेटाला जाव लागू शकतं.
7/9
मूलांक 7
या लोकासाठी जानेवारीचा हा आठवडा चांगला असणार आहे. कामाच्या ठिकाणी भागीदारी यशस्वी होणार आहे. सर्जनशील प्रयत्नांनाही यश मिळणार आहे. आर्थिक बाबींमध्ये स्वतःच्या दृष्टिकोनावर टिकून राहिल्याने आनंददायी अनुभव येणार आहे. तुमचे प्रेम जीवन मजबूत होणार आहे. तुमच्या जोडीदाराकडूनही तुम्हाला भरपूर लक्ष मिळणार आहे. आठवड्याच्या अखेरीस, वेळ अनुकूल होणार असून तुम्हाला आनंद मिळणार आहे.
8/9
मूलांक 8
तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी प्रगतीचा अनुभव येणार आहे. आनंद आणि समृद्धीच्या संधी निर्माण होणार आहे. एक नवीन सुरुवात सकारात्मक परिणाम घेऊन येणार आहे. आर्थिक काळ अनुकूल असणार आहे. संपत्ती वाढीच्या संधी निर्माण होणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात तुम्हाला चांगली बातमी मिळणार आहे, ज्यामुळे तुम्हाला आनंद मिळणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी, तुमचे मन एखाद्या गोष्टीबद्दल अस्वस्थ असणार आहे. ज्यामुळे तुमचा ताण वाढणार आहे.
9/9