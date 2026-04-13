Weekly Numerology :'या' जन्मतारखेच्या लोकांना मेहनतीचं फळ मिळणार, पण या मूलांकाचा नात्यात तणाव..., 1 ते 9 मूलांकासाठी कसा आहे हा आठवडा?
Saptahik Ank Jyotish 13 to 19 April 2026 in Marathi : एप्रिल महिन्याचा दुसरा आठवडा हा अतिशय अंकशास्त्रानुसार महत्त्वाचा असणार आहे. नवीन कामासाठी आणि आर्थिक घडी नीट बसवण्यासाठी हा आठवडा अनेकांसाठी सकारात्मक ऊर्जा घेऊन आला आहे. पण काही लोकांची साडेसाती सुरू आहे. होणाऱ्या कामात पण अडथळे येत आहेत. असा आठवडा मूलांक 1 ते 9 असलेल्या लोकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या डॉ. कविता ओझा यांच्याकडून साप्ताहिक अंकशास्त्र भाकीत
Neha Choudhary | Apr 13, 2026, 09:02 AM IST
मूलांक 1 (1, 10, 19 किंवा 28 तारखेला जन्मलेले लोक)
या आठवड्यात, तुम्हाला तुमची क्षमता आणि नेतृत्व कौशल्ये दाखवण्याची उत्तम संधी देणारा ठरणार आहे. तुमचा आत्मविश्वास वाढणार आहे. पण अविचारीपणे वागू नका. कामाच्या ठिकाणी अहंकाराचे संघर्ष टाळा आणि आपल्या वरिष्ठांशी समन्वय ठेवणे हिताचे ठरणार आहे. तुमच्या आर्थिक गुंतवणुकीचे नियोजन करणे ही एक चांगली कल्पना असणार आहे. पण मोठी आश्वासने देण्यापूर्वी काळजीपूर्वक विचार करा नाहीतर अचडणीत याल. तुम्ही व्यस्त असतानाही, तुमच्या आरोग्याची आणि झोपेची पूर्ण काळजी घ्या. नातेसंबंधांमध्ये, तुमचा समजूतदारपणा आणि शांत स्वभाव तुमचा समन्वय पूर्वीपेक्षाही अधिक सुधारणार आहे.
मूलांक 2 (2, 11, 20 किंवा 29 तारखेला जन्मलेले लोक)
हा आठवडा तुम्हाला मौन तोडून धाडसी निर्णय घेण्याचा असणार आहे. कामाच्या ठिकाणी इतरांची मते केवळ स्वीकारण्याऐवजी, तुमची मते ठामपणे आणि आत्मविश्वासाने व्यक्त करणे हिताचे ठरणार आहे. पैशांच्या बाबतीत, बजेट सांभाळणे आणि थकीत देणी फेडणे उत्तम राहणार आहे. मनःशांतीसाठी, संगीताचा आनंद घ्या आणि घराबाहेर वेळ व्यतित करणारे हिताचे ठरणार आहे. नात्यांमध्ये, संवादामुळे मानसिक तणाव कमी होण्यास मदत मिळणार आहे. जर एखादी गोष्ट तुम्हाला त्रास देत असेल, तर ती प्रामाणिकपणे आणि हुशारीने सांगून कटुता दूर करा.
मूलांक 3 (3, 12, 21 किंवा 30 तारखेला जन्मलेले लोक)
हा आठवडा तुमच्यासाठी खूप यशस्वी आणि सक्रिय राहणार आहे. तुमची नवीन विचारसरणी आणि बोलण्याची पद्धत लोकांना प्रभावित करणारी ठरणार आहे. ज्यामुळे नवीन संधी मिळणार आहे. या आठवड्यात आर्थिक बाबतीत प्रगती पाहिला मिळणार आहे. पण अनावश्यक खर्च किंवा अविचारी खरेदी करु नका. एकाच वेळी खूप गोष्टी करण्याचा प्रयत्न करून स्वतःला थकवून घेऊ नका. शरीराला योग्य विश्रांती देणे महत्त्वाचे असणार आहे. तुमचा उत्साह नात्यांमध्ये दिसून येणार आहे, पण कोणताही गैरसमज टाळण्यासाठी आपले शब्द काळजीपूर्वक वापरा.
मूलांक 4 (4, 13, 22 किंवा 31 तारखेला जन्मलेले लोक)
तुमच्या योजना दृढपणे अंमलात आणण्याची हीच वेळ राहणार आहे. बऱ्याच काळापासून रखडलेल्या कामांना गती मिळणार आहे. तुम्हाला स्थिरता जाणवणार आहे. पैसे वाचवण्यासाठी आणि भविष्यासाठी नियोजन करण्यासाठी हा आठवडा उत्तम असणार आहे. थकवा येईपर्यंत स्वतःवर जास्त ताण देऊ नका. हलका व्यायाम आणि विश्रांतीसाठी अतिशय गरजेची असणार आहे. तुम्ही नात्यांमध्ये तुमच्या भावना कमी व्यक्त करणार आहात. पण तुमच्या प्रियजनांना तुमच्या आधाराची गरज असणार आहे. प्रेमामध्ये थोडा मायाळूपणा आणि संवाद आवश्यक असणार आहे.
मूलांक 5 (5, 14 किंवा 23 तारखेला जन्मलेले लोक)
या आठवड्यात अनपेक्षित बदल किंवा प्रवासाच्या संधी देणारा असणार आहे. नशीब तुमच्या बाजूने राहणार आहे. पण तुमचे निर्णय विचारपूर्वक पुढे घेऊन जा. सखोल संशोधन केल्याशिवाय कोणत्याही नवीन व्यवहारात घाई न करणे हिताचे ठरणार आहे. या आठवड्यात आर्थिक बाबतीत जबाबदारीची गरज असणार आहे. कारण अनपेक्षित खर्च उद्भवणार आहे. तुम्ही नात्यांमध्ये नवीनता शोधाल, पण तुमच्या कुटुंबाला स्थिरता येण्याच शक्यता आहे. प्रामाणिकपणा आणि सत्यनिष्ठा प्रत्येक नात्याला अधिक दृढ होणार आहे.
मूलांक 6 (6, 15 किंवा 24 तारखेला जन्मलेले लोक)
हा आठवडा तुमच्या मेहनतीला आणि सेवाभावी वृत्तीला मान्यता देणारा असणार आहे. शिक्षण किंवा कोणत्याही सर्जनशील क्षेत्रात काम करणाऱ्यांच्या कामाचे कौतुक होणार आहे. घरगुती सुविधांवरील खर्च वाढणार आहे. त्यामुळे आपल्या आर्थिक बाबींचे हुशारीने व्यवस्थापन करणे हिताचे ठरणार आहे. इतरांना मदत करणे हा तुमचा स्वभाव असल्याने तुमच्या वैयक्तिक गरजा आणि आरामाकडे दुर्लक्ष करू नका. प्रेमसंबंध आणि कौटुंबिक सलोख्यासाठी हा एक उत्तम आठवडा राहणार आहे. नात्यांमध्ये हरवलेला गोडवा परत येणार असून परस्पर आदर वाढणार आहे.
मूलांक 7 (7, 16 किंवा 25 तारखेला जन्मलेले लोक)
सखोल आकलन मिळवण्यासाठी आणि नवीन रणनीती विकसित करण्यासाठी हा आठवडा खूप शक्तिशाली सिद्ध होणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तुमची फार लोकांशी भेट होणार नाही, पण तुमचे मन खूप वेगाने काम करणार आहे. पैशांच्या बाबतीत, गुंतवणूक करणे टाळा आणि तुमच्या मागील बचतीचा आढावा नक्की घ्या. जास्त विचार केल्याने मानसिक थकवा येणार आहे. म्हणून तुमचा फोन किंवा संगणकापासून दूर राहा आणि ध्यान करा. नात्यांमध्ये शांत राहण्याऐवजी, तुमच्या भावना हळुवारपणे व्यक्त करणे हिताचे ठरणार आहे. इतरांना न कळवता तुम्ही अलिप्त राहिल्यास, तुमच्या प्रियजनांमध्ये गैरसमज निर्माण होणार आहे.
मूलांक 8 (8, 17 किंवा 26 तारखेला जन्मलेले लोक)
करिअरमध्ये प्रगती आणि नवीन उंची गाठण्यासाठी हा आठवडा खूप सकारात्मक असणार आहे. जबाबदाऱ्या वाढणार आहे. तुमच्या मेहनतीचे फळ या आठवड्यात मिळणार आहे. वरिष्ठांशी किंवा कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांशी अहंकाराचे वाद घालू नका. आर्थिक बाबतीत, हा आठवडा शिस्तीने पुढे जाण्याचा असणार आहे. तसंच आर्थिक बाबतीत योग्य मार्ग निवडा. कामाच्या दबावामुळे आरोग्याकडे दुर्लक्ष करु नका. तसंच संतुलित आहार आणि पुरेशी झोप आवश्यक घ्या. कामात व्यस्त राहिल्यामुळे कुटुंबासाठी कमी वेळ देणार आहात. म्हणून लहान प्रयत्नांनी नात्यांमध्ये सलोखा जपून ठेवा.
