Marathi News
Weekly Numerology : या जन्मतारखेच्या लोकांचं बँक बॅलेन्स वाढणार; तर मूलांक 5 अकांच्या लोकांच्या अडचणीत वाढ, पाहा साप्ताहिक अंकशास्त्र

Saptahik Ank Jyotish 13 to 19 october 2025 in Marathi : अंकशास्त्राच्या गणनेनुसार, 13 ते 19 ऑक्टोबर या आठवड्यात मूलांक 1 असलेल्या लोकांच्या जीवनावर वेगवेगळे परिणाम करणार आहे. हा आठवडा 1, 4 आणि 8 क्रमांक असलेल्यांसाठी विशेषतः फायदेशीर आणि शुभ ठरणार आहे. त्यांना प्रत्येक क्षेत्रात यश मिळविण्याच्या संधी प्राप्त होणार आहे. जीवनात आनंद आणि समृद्धीच्या संधी उपलब्ध होणार आहे. ते कामाच्या ठिकाणी यशाच्या मार्गावर पुढे जाणार आहे. प्रेम जीवन आनंददायी राहणार असून प्रणय देखील वाढणार आहे. आर्थिक लाभाच्या सुवर्ण संधी उपलब्ध होणार आहे.

Neha Choudhary | Oct 12, 2025, 10:46 PM IST
मूलांक 1

Weekly Numerology

त्यांच्या कामाच्या जीवनात प्रगती पाहिला मिळणार आहे. त्यांच्यासाठी यशाचे नवीन मार्ग खुले होणार आहे. यामुळे आनंद मिळणार असून आर्थिक लाभाच्या संधी मिळणार आहेत. या काळात शहाणपणाने गुंतवणूक केल्यास सकारात्मक परिणाम मिळणार आहे. तुमचे प्रेम जीवन मजबूत होणार असून आनंद असणार आहे. तुम्ही लग्नालाही उपस्थित राहणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी सकारात्मक परिणाम पाहिला मिळणार आहे. 

मूलांक 2

Weekly Numerology

या मूलांक असलेल्यांना आर्थिक बाबींमध्ये यश मिळणार आहे. पण सुरुवातीला तुम्हाला कोणत्याही गुंतवणुकीबद्दल अस्वस्थ वाटणार आहे. पण विचारपूर्वक निर्णय घेतल्याने निश्चितच सकारात्मक परिणाम पाहिला मिळतील. कामाच्या ठिकाणी परिस्थिती सुधारणार आहे. नवीन प्रकल्पामुळे तुम्हाला फायदा होणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात, तुम्हाला दिलेली आश्वासने पूर्ण होतील अशी फारशी आशा नाही. पण आठवड्याच्या अखेरीस, तुमचा आदर वाढणार असून तुमचे विरोधक तुमची प्रशंसा करणार आहेत. जर तुम्ही न्यायालयीन प्रकरणात अडकला असाल तर तुम्ही त्यातही विजय मिळवणार आहात. 

मूलांक 3

Weekly Numerology

या आठवड्यात, तुमच्या प्रेम जीवनात प्रेमसंबंध फुलणार आहेत. तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत चांगला वेळ घालवणार आहात. यामुळे तुम्हाला आनंद मिळणार आहे. तुमचे प्रेम आणखी दृढ करण्याच्या अनेक संधी तुमच्याकडे येणार आहेत. तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत राहणार असून गुंतवणूक चांगली नफा देणारी असणार आहे. विचारपूर्वक घेतलेले निर्णय तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. पण, कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला एखाद्या गोष्टीचा त्रास होण्याची शक्यता आहे. परिणामी, काही प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होणार नाहीत. तुम्हाला चर्चेद्वारे काही समस्या सोडवण्याची आवश्यकता असणार आहे. 

मूलांक 4

Weekly Numerology

या लोकांसाठी हा आठवडा चांगला राहणार आहे. तुम्हाला आनंददायी अनुभव येणार असून तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत बाहेर फिरायला जाण्याची योजना देखील आखणार आहे. तुमच्या प्रवासादरम्यान, तुम्हाला भविष्यात मदतगार ठरणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीची भेट होणार आहे. कामाचे वातावरण सकारात्मक राहणार आहे. तुम्हाला वडीलधाऱ्यांकडून पाठिंबा मिळणार आहे. तुमचे सर्व प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होणार आहे. तुम्हाला आर्थिक बाबींमध्ये यश मिळणार असून तुम्हाला गुंतवणुकीतून फायदा होणार आहे. ज्यामुळे तुम्हाला आनंद मिळणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी तुम्ही चांगल्या ठिकाणी जाण्याची योजना आखणार आहात. 

मूलांक 5

Weekly Numerology

या लोकांनी कोणताही निर्णय संयमाने घ्यावा लागणार आहे. आर्थिक बाबतीत यश मिळण्याची शक्यता आहे पण ते तुमच्या अपेक्षेपेक्षा कमी असणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात तुम्हाला कमी लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. तुम्हाला एखाद्या गोष्टीची चिंता वाटणार आहे. या आठवड्यात तुम्हाला कामात काही अडचणी येणार आहेत. पण आठवड्याच्या शेवटी एक नवीन सुरुवात होणार असून ज्यामुळे तुम्हाला यश मिळणार आहे. याव्यतिरिक्त, तुम्हाला मुलांशी संबंधित आनंद मिळणार आहे. ज्यामुळे तुमच्या जीवनात शांती आणि आनंद येणार आहे. 

मूलांक 6

Weekly Numerology

या लोकांसाठी कामाच्या ठिकाणी अनुकूल परिस्थिती आणि जीवनात शांती अनुभवता येणार आहे. यामुळे तुम्हाला यश मिळणार आहे. सर्व प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होणार आहेत. तुम्हाला वडीलधाऱ्यांचे सहकार्य आणि आशीर्वाद मिळणार आहे. करिअरमध्ये प्रगती होणार असून आर्थिक यश देखील शक्य आहे. गुंतवणुकीतून नफा मिळण्याची शक्यता आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात आनंद फुलेल आणि तुमच्या जोडीदारावरील तुमचे प्रेम दृढ होणार असून प्रणय देखील वाढणार आहे.

मूलांक 7

Weekly Numerology

या आठवड्यात, या लोकांना त्यांच्या कामात प्रगतीचा अनुभवता येणार आहे. सुरुवातीला तुम्हाला तुमच्या प्रकल्पाशी संबंधित काही चांगल्या बातम्या ऐकायला मिळणार आहे. हा काळ तुमच्या प्रेम जीवनासाठी सामान्य असणार आहे. त्याच वेळी काही सकारात्मक परिस्थिती देखील उद्भवणार आहे. पण, तुम्हाला एखाद्या गोष्टीचा त्रास होणार आहे. आर्थिक खर्च वाढणार आहे, म्हणून तुम्ही अनावश्यक खर्च टाळा. व्यवसायातही, यावेळी कोणतीही गुंतवणूक काळजीपूर्वक करा, कारण नुकसान होऊ शकतो. आठवड्याच्या अखेरीस परिस्थिती सुधारण्यास सुरुवात होणार आहे. 

मूलांक 8

Weekly Numerology

हा आठवडा तुमच्यासाठी आर्थिक बाबतीत अनुकूल राहणार आहे. गुंतवणुकीतून यश मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे तुम्ही आनंदी राहणार आहात. आर्थिक लाभाच्या सुवर्ण संधी निर्माण होणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात, तुमच्या जोडीदारासोबतचे तुमचे प्रेम दृढ होणार आहे आणि प्रेमसंबंधही वाढतील. पण कामाच्या ठिकाणी काही प्रतिकूल परिस्थिती उद्भवणार आहे. सुरुवातीला तुम्हाला काही प्रतिकूल बातम्या देखील ऐकायला मिळणार आहे. संयम राखणे महत्त्वाचे असणार आहे. या आठवड्याच्या शेवटी, तुम्ही निष्काळजी राहण्याचे टाळावे लागणार आहे. 

मूलांक 9

Weekly Numerology

अंकशास्त्रानुसार, आर्थिक बाबतीत या लोकांसाठी हा आठवडा चांगला राहणार आहे. जीवनात आनंद आणि समृद्धीच्या संधी निर्माण होणार आहे. शहाणपणाने गुंतवणूक केल्यास चांगले परिणाम मिळणार आहेत. यामुळे तुमचे मन आनंदी राहणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात प्रेम वाढणार आहे. प्रत्येक वळणावर तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराचीही साथ मिळणार आहे. पण, कामाच्या ठिकाणी कोणत्याही कागदपत्रावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी ते पूर्णपणे समजून घ्या. घाईघाईने घेतलेले निर्णय नुकसानास कारणीभूत ठरणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी, आनंद आणि समृद्धीच्या संधी निर्माण होणार असून तुम्ही यशाच्या मार्गावर पुढे वाटचाल करणार आहात.  (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

