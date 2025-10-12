Weekly Numerology : या जन्मतारखेच्या लोकांचं बँक बॅलेन्स वाढणार; तर मूलांक 5 अकांच्या लोकांच्या अडचणीत वाढ, पाहा साप्ताहिक अंकशास्त्र
Saptahik Ank Jyotish 13 to 19 october 2025 in Marathi : अंकशास्त्राच्या गणनेनुसार, 13 ते 19 ऑक्टोबर या आठवड्यात मूलांक 1 असलेल्या लोकांच्या जीवनावर वेगवेगळे परिणाम करणार आहे. हा आठवडा 1, 4 आणि 8 क्रमांक असलेल्यांसाठी विशेषतः फायदेशीर आणि शुभ ठरणार आहे. त्यांना प्रत्येक क्षेत्रात यश मिळविण्याच्या संधी प्राप्त होणार आहे. जीवनात आनंद आणि समृद्धीच्या संधी उपलब्ध होणार आहे. ते कामाच्या ठिकाणी यशाच्या मार्गावर पुढे जाणार आहे. प्रेम जीवन आनंददायी राहणार असून प्रणय देखील वाढणार आहे. आर्थिक लाभाच्या सुवर्ण संधी उपलब्ध होणार आहे.