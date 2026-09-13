/Weekly Numerology : कोणावर असणार बाप्पाची विशेष कृपा? या मूलांकसाठी नात्यात तणाव; पाहा 1 ते 9 मूलांकाचा साप्ताहिक अंकशास्त्र

Saptahik Ank Jyotish 14 to 20 September 2026 in Marathi : सप्टेंबरचा हा आठवडा गणेशोत्सवाचा असणार आहे. बाप्पाच्या आगमनाने सर्वत्र आनंदाचे वातावरण असणार आहे. घरात गणरायाची स्थापना पण सोबत घरातील जबाबदारी, कामाची धावपळ, नातेसंबंध अशा अनेक गोष्टी पण असतात. त्यामुळे ह आठवडा अंकशास्त्रानुसार करिअर, आर्थिक, कुटुंब अन् प्रेमासाठी कसा असणार हेही तेवढंच महत्त्वाचे आहे. तुमच्या जन्मतारखेनुसार मूलांक 1 ते 9 असलेल्या लोकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या डॉ. कविता ओझा यांच्याकडून
या आठवड्यात एक संघ म्हणून एकत्र काम करणे हिताचे ठरणार आहे. तर नातेसंबंध टिकवून ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे राहणार आहे. तुम्ही अनेक लोकांच्या अपेक्षांमध्ये संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करणार आहात. पण हे लक्षात ठेवा की तुम्ही सर्वांच्या आनंदाचा संपूर्ण भार एकट्याने उचलणे कठीण जाणार आहे. इतरांची चिंता करत असताना स्वतःच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करणे महागात पडेल. नातेसंबंधांमधील प्रामाणिक संवादामुळे कौटुंबिक दुरावा कमी होणार आहे. जवळीक वाढणार आहे.
तुमची आंतरिक समज या आठवड्यात तीक्ष्ण असणार आहे. त्यामुळे कामाशी संबंधित लहान संकेत ओळखण्यासाठी तयार रहाणे हिताचे ठरणार आहे. कामाच्या ठिकाणी उघडपणे काहीही बोलले जात नसले तरी, तुम्हाला आंतरिक स्थिती सहजपणे समजणार आहे. तुम्हाला एकांत आणि मानसिक शांततेची सर्वात जास्त गरज या आठवड्यात जाणवणार आहे. नात्यांमध्ये, सर्व काही फक्त शांतपणे पाहण्याऐवजी, आपले विचार आपल्या प्रियजनांसोबत नक्कीच शेअर करणे हिताचे ठरणार आहे.
या आठवड्यात कठोर नियम इतरांवर लादण्यापेक्षा समजूतदारपणे वागणे हिताचे ठरणार आहे. इतरांचे बोलण्याकडे लक्ष द्या. संभाषणातून तुम्ही अनेक गोष्टी साध्य करु शकणार आहात. प्रत्येक गोष्टीवर नियंत्रण ठेवण्याचा आग्रह धरणे मानसिकदृष्ट्या थकवणारा ठरणार आहे. नात्यांमधील तुमचा ताठरपणा कमी करा; थोड्या सौम्यतेने अगदी गंभीर संघर्षही सुटू शकतो.
तुम्हाला या आठवड्यात इतरांना मदत करण्याची इच्छा होईल. पण अनावश्यक जबाबदारी खांद्यावर घेऊ नका. कामाच्या ठिकाणी सहकार्यासोबत काम करणे सकारात्मक ठरणार आहे. तुम्ही या आठवड्यात इतरांचे दृष्टिकोन अधिक चांगल्या प्रकारे समजू शकणार आहात. इतरांच्या समस्यांमध्ये जास्त गुंतवणे तुमच्यासाठी नकारात्मक ठरु शकतं. जुने गैरसमज दूर करण्यासाठी आणि प्रिय व्यक्तीशी शांतपणे संवाद साधणे हिताचे ठरणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)