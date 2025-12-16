Weekly Numerology : डिसेंबरचा तिसरा आठवडा मूलांक 1 असलेल्या लोकांसाठी पैशांचा; तर या लोकांनी वाद टाळावा, कसा आहे हा आठवडा?
Saptahik Ank Jyotish 15 to 21 december 2025 in Marathi : अंकशास्त्राच्या गणनेनुसार, 15 ते 21 डिसेंबर या तिसऱ्या आठवड्यात, मूलांक 1 ते 9 असलेल्यांच्या जीवनावर वेगवेगळे परिणाम पाहिला मिळणार आहे. हा आठवडा मूलांक 1 असलेल्यांना आर्थिक लाभ देणारा असणार आहे. मूलांक 2 असलेल्यांना आनंद मिळणार असून मूलांक 3 असलेल्यांना आदर वाढणार आहे, मूलांक 4 असलेल्यांना अस्वस्थता जाणवणार आहे. मूलांक 5 असलेल्यांना नवीन सुरुवात होणार आहे, मूलांक 6 असलेल्यांना सतर्क राहावे लागणार आहे. मूलांक 7 असलेल्यांना मिश्र परिणाम अनुभवावे लागतील. मूलांक 8 असलेल्यांना गुंतागुंतीचा सामना करावा लागणार आहे.