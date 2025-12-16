English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Weekly Numerology : डिसेंबरचा तिसरा आठवडा मूलांक 1 असलेल्या लोकांसाठी पैशांचा; तर या लोकांनी वाद टाळावा, कसा आहे हा आठवडा?

Saptahik Ank Jyotish 15 to 21 december 2025 in Marathi : अंकशास्त्राच्या गणनेनुसार, 15 ते 21 डिसेंबर या तिसऱ्या आठवड्यात, मूलांक 1 ते 9 असलेल्यांच्या जीवनावर वेगवेगळे परिणाम पाहिला मिळणार आहे. हा आठवडा मूलांक 1 असलेल्यांना आर्थिक लाभ देणारा असणार आहे. मूलांक 2 असलेल्यांना आनंद मिळणार असून मूलांक 3 असलेल्यांना आदर वाढणार आहे, मूलांक 4 असलेल्यांना अस्वस्थता जाणवणार आहे. मूलांक 5 असलेल्यांना नवीन सुरुवात होणार आहे, मूलांक 6 असलेल्यांना सतर्क राहावे लागणार आहे. मूलांक 7 असलेल्यांना मिश्र परिणाम अनुभवावे लागतील. मूलांक 8 असलेल्यांना गुंतागुंतीचा सामना करावा लागणार आहे.

Neha Choudhary | Dec 16, 2025, 07:17 PM IST
मूलांक 1

  तुम्हाला आर्थिक फायदा होणार आहे. आर्थिक लाभाच्या चांगल्या संधी उपलब्ध होतील. कामात प्रगती होणार असून तुमचे वरिष्ठ या आठवड्यात तुमची प्रशंसा करणार आहे. यामुळे आनंद आणि सकारात्मक परिणाम मिळणार आहे. प्रेम अनुकूल राहणार असून तुमच्या जोडीदारावरील तुमचे प्रेम अधिक दृढ होणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी योग्य निर्णय घेतल्याने फायदा आणि आनंद मिळणार आहे. 

मूलांक 2

त्यांच्या कार्यक्षेत्रात प्रगतीचा अनुभव येणार आहे. ते त्यांच्या प्रकल्पांबद्दल गंभीर राहणार आहे. यशाकडे वाटचाल करण्यासाठी त्यांच्या बुद्धीचा वापर करावा लागणार आहे. आर्थिक बाबी देखील अनुकूल असणार आहे. तुमची संपत्ती हळूहळू वाढणार आहे. प्रेमात, तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत दर्जेदार वेळ घालवाल, ज्यामुळे तुमच्या आणि त्यांच्यातील प्रेम अधिक दृढ होईल. जीवनातही अनेक बदल दिसून येणार आहे. आठवड्याचा शेवट देखील अनुकूल राहील आणि तुम्हाला आनंददायी अनुभव येणार आहे. 

मूलांक 3

त्यांच्या कामात प्रगतीचा अनुभव येणार असून त्यांचा आदरही वाढणार आहे. तुमचे प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी तुम्हाला मदत मिळणार आहे. आर्थिक बाबतीत नशीब तुमची साथ देणार असून आर्थिक लाभाच्या प्रबळ शक्यता निर्माण होणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात, तुमचा प्रियकर अधिक गहिरा होणार असून तुम्हाला शांती मिळणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी, आनंद आणि समृद्धीच्या संधी निर्माण होणार आहे, ज्यामुळे तुम्हाला आनंद मिळणार आहे.

मूलांक 4

हा तुमच्यासाठी चांगला आर्थिक आठवडा असणार आबहे. तुम्हाला प्रियजनांकडून आर्थिक मदत किंवा आर्थिक लाभ मिळणार आहे. तुम्ही कामात प्रगती करत राहणार आहात. ज्यामुळे तुमच्या मनात आनंद येणार आहे. तुमचे प्रकल्प यशस्वी होणार आहे. पण, काहीतरी तुम्हाला अस्वस्थ वाटणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात तुम्हाला थोडे एकटे वाटणार आहे. पण, आठवड्याच्या शेवटी नेटवर्किंगद्वारे यश मिळणार आहे.

मूलांक 5

हा आठवडा तुमच्यासाठी अनुकूल राहणार आबे. कामाच्या ठिकाणी भागीदारी प्रकल्पांमुळे सकारात्मक परिणाम आणि प्रगती पाहिला मिळणार आहे. आर्थिक संधी आर्थिकदृष्ट्या वाढणार आहे. काही व्यक्तींना कामाच्या ठिकाणी त्यांच्या सहकाऱ्यांकडून पूर्ण पाठिंबा मिळणार आहे. त्यांच्याशी त्यांची जवळीक देखील वाढणार आहे. यामुळे तुमच्या आयुष्यात शांती आणि आनंद नांदणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात नवीन सुरुवात सकारात्मक परिणाम देणार आहे. नवीन सुरुवातीमुळे आठवड्याचा शेवट तुमच्यासाठी देखील उत्तम राहणार आहे. 

मूलांक 6

हा आठवडा चांगला राहणार असून संपत्ती वाढीच्या संधी निर्माण होणार आहे. या आठवड्यात गुंतवणुकीतून मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे. पण, कामाच्या ठिकाणी काहीतरी तुम्हाला अस्वस्थ वाटणार आहे. यामुळे तुमच्या प्रकल्पांमध्ये अडथळे येणार आहेत. पण, तुमचे प्रेम जीवन आनंददायी असणार असून भरपूर आनंद मिळणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी, कोणतेही काम गांभीर्याने घेणे महत्वाचे असणार आहे.

मूलांक 7

तुम्हाला गुंतवणुकीतून नफा होणार आहे. या आठवड्यात काही बदल होणार आहे. आर्थिक लाभाच्या शुभ संधी निर्माण होणार आहे. तुम्हाला आर्थिक लाभ होणार असून व्यवसायाच्या सहलीला जावे लागणार आहे. ज्यामुळे नफा मिळणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला नुकसान होण्याची शक्यता आहे. एखादा प्रकल्प मध्यंतरी थांबू शकतो. तुमच्या प्रेम जीवनात प्रेम वाढणार असून चांगल्या भविष्यासाठी तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत ठोस निर्णय घेणार आहात.

मूलांक 8

डिसेंबरचा तिसरा आठवडा तुमच्यासाठी काही अडचणी घेऊन आला आहे. कामाच्या ठिकाणी तुम्ही वाद घालणे टाळा. संयमाने चांगले परिणाम मिळणार आहे. कोणत्याही आर्थिक कागदपत्रांवर काळजीपूर्वक स्वाक्षरी करा, अन्यथा तुम्हाला समस्यांना तोंड द्यावे लागणार आहे. पण, तुमच्या प्रेम जीवनात तुम्हाला तुमच्या वडिलांचे आशीर्वाद मिळणार आहे. तसंच शांती आणि आनंद मिळणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी परिस्थिती सुधारणार आहे.

मूलांक 9

तुमच्यासाठी हा आठवडा संमिश्र असणार आहे. तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने तुम्हाला सकारात्मक परिणा मिळणार आहे. यशाच्या मार्गावर पुढे जाण्यास मदत होणार आहे. भागीदारीतील कामात सकारात्मक परिणाम मिळतील. पण, आर्थिक खर्च जास्त होणार आहे. ज्यामुळे अस्वस्थता निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात, तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत दर्जेदार वेळ घालवाल आणि आनंददायी अनुभव मिळणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी एक नवीन सुरुवात शांती आणणार आहे. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

